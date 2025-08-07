САЩ предлагат план за разоръжаване на "Хизбула" и изтегляне на израелските войски от Ливан

САЩ представиха на Ливан предложение за разоръжаване на шиитското въоръжено движение "Хизбула" до края на годината, както и за прекратяване на израелските военни операции в страната и изтегляне на израелските войски от пет позиции в Южния Ливан, съобщава Ройтерс, позовавайки се на копие от дневния ред на ливанското правителство, предава БТА.

Планът, внесен от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп за Сирия Том Барак и обсъден на заседание на кабинета, съдържа най-подробните досега стъпки за разоръжаване на "Хизбула", подкрепяно от Иран движение, което от миналата година отказва да се разоръжи след войната с Израел.

Министрите, подкрепяни от Иран, и техните шиитски съюзници в ливанското правителство се оттеглиха в знак на протест срещу обсъждането на предложението.

Във вторник ливанското правителство възложи на армията да подготви план за установяване на държавен монопол върху оръжията, в отговор на отказа на "Хизбула" да се разоръжи.

Държавният департамент на САЩ не отговори на искането за коментар, а "Хизбула" и ливанските министри не направиха изявления.

Израел нанесe тежки удари по "Хизбула" миналата година в офанзива, която бе кулминация на конфликта, започнал през октомври 2023 г., когато ливанската групировка атакува израелски позиции в знак на подкрепа за палестинската организация "Хамас" по време на войната в Газа.

Предложението на САЩ има за цел да удължи и стабилизира споразумението за примирие между Ливан и Израел от ноември.

Според документа, фаза 1 изисква ливанското правителство да издаде указ в рамките на 15 дни, ангажиращ се с пълното разоръжаване на "Хизбула" до 31 декември 2025 г., а Израел да прекрати военните си операции по суша, въздух и море.

Фаза 2 предвижда в рамките на 60 дни Ливан да започне изпълнението на плана за разоръжаване и да одобри детайлен план за разполагане на армията с цел контрол над оръжията. Израел трябва да започне изтеглянето си от позициите в Южния Ливан, а ливанските затворници в Израел да бъдат освободени в координация с Международния комитет на Червения кръст.

Фаза 3, в рамките на 90 дни, включва изтегляне на израелските сили от последните две контролирани точки и осигуряване на финансиране за възстановяване на ливанската инфраструктура.

Фаза 4, в рамките на 120 дни, изисква разглобяване на всички останали тежки оръжия на "Хизбула", включително ракети и дронове. В този етап САЩ, Саудитска Арабия, Франция и Катар ще организират икономическа конференция за подкрепа на ливанската икономика и възстановяване, целяща реализиране на визията на Тръмп за проспериращ Ливан.