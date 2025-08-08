САЩ удвоиха наградата за ареста на Мадуро и предлагат 50 млн. долара

Съединените щати удвоиха наградата за информация, водеща до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, до 50 млн. долара, обвинявайки го, че е сред най-големите наркотрафиканти в света, съобщава BBC, предава News.bg.
Главният прокурор Пам Бонди заяви, че Мадуро е пряко замесен в наркотрафик и координира действия с престъпни групировки като „Tren de Aragua“ и мексиканския картел „Синалоа“.
В отговор венецуелският външен министър Иван Хил определи стъпката като „жалка политическа пропаганда“. Напрежението между Вашингтон и Каракас ескалира още по време на първия мандат на Доналд Тръмп, когато Мадуро и висши негови приближени бяха обвинени в нарко-тероризъм и корупция.
По данни на американските власти, са конфискувани 30 тона кокаин, свързани с венецуелския режим, като почти 7 тона са свързвани лично с Мадуро. Президентът отрича обвиненията.
Мадуро управлява Венецуела от 2013 г., наследявайки Уго Чавес. Миналия месец бившият шеф на военното разузнаване Уго Карвахал бе осъден в САЩ за наркотрафик, след като се призна за виновен и, според медийни публикации, предостави уличаваща информация за Мадуро.
Великобритания и Европейският съюз вече наложиха санкции срещу правителството на Мадуро по-рано тази година.
