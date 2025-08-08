Новини
САЩ удвоиха наградата за ареста на Мадуро и предлагат 50 млн. долара

8 Август, 2025

Вашингтон обвинява венецуелския президент в участие в международен наркотрафик

САЩ удвоиха наградата за ареста на Мадуро и предлагат 50 млн. долара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати удвоиха наградата за информация, водеща до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, до 50 млн. долара, обвинявайки го, че е сред най-големите наркотрафиканти в света, съобщава BBC, предава News.bg.

Главният прокурор Пам Бонди заяви, че Мадуро е пряко замесен в наркотрафик и координира действия с престъпни групировки като „Tren de Aragua“ и мексиканския картел „Синалоа“.

В отговор венецуелският външен министър Иван Хил определи стъпката като „жалка политическа пропаганда“. Напрежението между Вашингтон и Каракас ескалира още по време на първия мандат на Доналд Тръмп, когато Мадуро и висши негови приближени бяха обвинени в нарко-тероризъм и корупция.

По данни на американските власти, са конфискувани 30 тона кокаин, свързани с венецуелския режим, като почти 7 тона са свързвани лично с Мадуро. Президентът отрича обвиненията.

Мадуро управлява Венецуела от 2013 г., наследявайки Уго Чавес. Миналия месец бившият шеф на военното разузнаване Уго Карвахал бе осъден в САЩ за наркотрафик, след като се призна за виновен и, според медийни публикации, предостави уличаваща информация за Мадуро.

Великобритания и Европейският съюз вече наложиха санкции срещу правителството на Мадуро по-рано тази година.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    9 0 Отговор
    Списъкът Миротворец на Хунтата, Държавния Еврейски Департамент и нацисткия Кнесет.

    08:01 08.08.2025

  • 3 Иван

    12 1 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп искаше да убие Николас Мадуро........с дрон.

    08:02 08.08.2025

  • 4 гошо

    13 1 Отговор
    Демонократическите ФАЩ

    08:03 08.08.2025

  • 5 Ганьо

    9 0 Отговор
    Надежди ГОВЕЖДИ! Рижия алчен ненормалник, това ли измисли …….🥶

    08:05 08.08.2025

  • 6 факт

    0 5 Отговор
    Някой има ли инфо как комундерите дойдоха на власт у Венеьуела и как в Чили гимизринаха. Защо цяла Латинска Америка не прилича на Чили.

    Коментиран от #10

    08:08 08.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    1 8 Отговор
    10 млрд $ и Вагнер ще докара Путин в клетка 👍

    08:09 08.08.2025

  • 8 кабел

    3 1 Отговор
    Ей,много ги дразни тоя Мъдуро,брей!Не могат да го спипат и това си е. Америте трябва по тайния телефон да се обадят на женските спецчасти на ВЛ.ВЛ. И работата ще се оправи.

    08:10 08.08.2025

  • 9 Мдаа!

    10 0 Отговор
    Хегемонът съвсем изгуби човешкият си облик! Всички са му криви, само той е прав!

    08:11 08.08.2025

  • 10 Булинформбюро

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    Имам информация - публична, медийна как 35 години се фалшифицират и купуват избори в България и че нито едно Народно събрание и правителство не е било легитимно, но всичко това не се забелязва от международната общност.

    08:12 08.08.2025

  • 11 минаващ

    3 0 Отговор
    С санкциите Щатите станаха за смях пред Света . Кои са те , че да определят кой какво ще прави и да съдят който и да било за каквото и да било .

    08:13 08.08.2025

  • 12 100%

    1 0 Отговор
    Перчема окончателно превърте във фикс идеята за велика америка

    08:18 08.08.2025

  • 13 Кую

    1 0 Отговор
    За Ташунко колко дават?

    08:18 08.08.2025

  • 14 Тест

    0 0 Отговор
    Тест

    08:19 08.08.2025