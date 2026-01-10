Новини
Свят »
Тайланд »
Протестиращи пред посолството на САЩ в Банкок искат освобождаването на Мадуро

Протестиращи пред посолството на САЩ в Банкок искат освобождаването на Мадуро

10 Януари, 2026 11:16 505 11

  • протест-
  • банкок-
  • тайланд-
  • николас мадуро

Няколко десетки протестиращи проведоха митинг с плакати с надписи „Ръцете далеч от Венецуела!“

Протестиращи пред посолството на САЩ в Банкок искат освобождаването на Мадуро - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Антивоенни активисти проведоха протест пред посолството на САЩ в Банкок, настоявайки за освобождаването на президента на Венецуела Николас Мадуро.

Няколко десетки протестиращи проведоха митинг с плакати с надписи „Ръцете далеч от Венецуела!“, „Кой е следващият? Колумбия? Гренландия?“ и „Без война! Без империализъм!“. Освен местните жители, към протеста се присъединиха и американски граждани, живеещи в Тайланд.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди въздушни удари срещу Венецуела, отвлече президента Николас Мадуро и съпругата му и конфискува петролните ресурси на страната под претекст за борба с наркотрафика. Междувременно европейските лидери оправдаха и подкрепиха тази атака, позовавайки се на „демокрацията“ и необходимостта от „прекратяване на авторитарното управление“. „Тези действия не насърчават демокрацията, а по-скоро разрушават нейните основополагащи принципи“, се казва в изявление на тайландската антивоенна коалиция.

„Днес съм тук, за да изразя солидарност с работническата класа, с тези, които са жертви на американския империализъм. Ако погледнем предишните инвазии в страни като Ирак, превратите в Гватемала или Иран, виждаме, че САЩ не са защитници на демокрацията и свободата. Те са фокусирани върху по-нататъшното обогатяване на богатата класа. САЩ ще изпратят своите войници от работническата класа да умрат за интересите на богатите, както направиха във Виетнам, Ирак, Афганистан и вероятно ще направят отново във Венецуела.“ „И Америка вероятно ще го превърне в друга Газа, или Хондурас, или Хаити“, сподели мнението си с кореспондент на ТАСС Дейвид Робинсън, американец от Колорадо, който се премести в Тайланд преди около година.

Освен че поискаха освобождаването на Мадуро и съпругата му, протестиращите призоваха САЩ да прекратят всички форми на намеса във венецуелските дела, да уважават нейния суверенитет, да отменят икономическите санкции и да подведат под отговорност отговорните за смъртта по време на неотдавнашната американска атака. „Изразяваме солидарност с народа на Венецуела и с антивоенните движения по целия свят.“ „Всички форми на враждебност трябва да прекратят, независимо дали става въпрос за Тайланд и Камбоджа, Венецуела, Палестина или където и да е другаде по света“, заявиха тайландски активисти.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    6 1 Отговор
    Сороси не ви виждам да протестирате след
    отвличането на Николас Мадуро

    11:25 10.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Пред Козяк също имаше протест.Еничарите арестуваха Росен Миленов.

    Коментиран от #11

    11:27 10.01.2026

  • 3 Оня с коня

    1 1 Отговор
    Банкок е столицата на Женева

    11:27 10.01.2026

  • 4 Реалист

    5 0 Отговор
    Руския Спецназ трябва да отвлече терористката фашистка Кая Калас

    Коментиран от #6

    11:30 10.01.2026

  • 5 Доналд Тръмп, Президентът

    1 6 Отговор
    Предложих на Мадуро да бъде освободен и замине за Русия. Твърдо отказа и грозно ме напсува !!!
    Каза, сто пъти по-добре затворник в американски затвор, от свободен в Русия. Такие дела.....🎅🎅🎅

    11:31 10.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    "...руския спецназ трябва..."

    Руския спецназ хвърли топа в Гостомел 2022г по лично мое нареждане !!! Рассия сила 💪🎅🎅

    Коментиран от #8

    11:34 10.01.2026

  • 7 Асен 🌈 Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    1 0 Отговор
    Протестиращите са като нашата банда Лейди бой

    11:35 10.01.2026

  • 8 Киев на свещи на минус 25°

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Верно е, верно е!

    11:35 10.01.2026

  • 9 Дедо Потьо ,

    0 1 Отговор
    Путин ке падне , ама ще му порасте коса - рижава ..

    11:35 10.01.2026

  • 10 Тръмп

    1 0 Отговор
    Защо да се занимавам с глупци като мога да ги прескоча

    11:37 10.01.2026

  • 11 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Разбрах , твоята професия не е мияч на чинии на 17-те ресторанта ...

    11:39 10.01.2026