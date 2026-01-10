Антивоенни активисти проведоха протест пред посолството на САЩ в Банкок, настоявайки за освобождаването на президента на Венецуела Николас Мадуро.
Няколко десетки протестиращи проведоха митинг с плакати с надписи „Ръцете далеч от Венецуела!“, „Кой е следващият? Колумбия? Гренландия?“ и „Без война! Без империализъм!“. Освен местните жители, към протеста се присъединиха и американски граждани, живеещи в Тайланд.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди въздушни удари срещу Венецуела, отвлече президента Николас Мадуро и съпругата му и конфискува петролните ресурси на страната под претекст за борба с наркотрафика. Междувременно европейските лидери оправдаха и подкрепиха тази атака, позовавайки се на „демокрацията“ и необходимостта от „прекратяване на авторитарното управление“. „Тези действия не насърчават демокрацията, а по-скоро разрушават нейните основополагащи принципи“, се казва в изявление на тайландската антивоенна коалиция.
„Днес съм тук, за да изразя солидарност с работническата класа, с тези, които са жертви на американския империализъм. Ако погледнем предишните инвазии в страни като Ирак, превратите в Гватемала или Иран, виждаме, че САЩ не са защитници на демокрацията и свободата. Те са фокусирани върху по-нататъшното обогатяване на богатата класа. САЩ ще изпратят своите войници от работническата класа да умрат за интересите на богатите, както направиха във Виетнам, Ирак, Афганистан и вероятно ще направят отново във Венецуела.“ „И Америка вероятно ще го превърне в друга Газа, или Хондурас, или Хаити“, сподели мнението си с кореспондент на ТАСС Дейвид Робинсън, американец от Колорадо, който се премести в Тайланд преди около година.
Освен че поискаха освобождаването на Мадуро и съпругата му, протестиращите призоваха САЩ да прекратят всички форми на намеса във венецуелските дела, да уважават нейния суверенитет, да отменят икономическите санкции и да подведат под отговорност отговорните за смъртта по време на неотдавнашната американска атака. „Изразяваме солидарност с народа на Венецуела и с антивоенните движения по целия свят.“ „Всички форми на враждебност трябва да прекратят, независимо дали става въпрос за Тайланд и Камбоджа, Венецуела, Палестина или където и да е другаде по света“, заявиха тайландски активисти.
