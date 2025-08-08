Зеленски и Рама обсъдиха усилията за прекратяване на войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски проведе разговор с албанския премиер Еди Рама, съобщава Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в Телеграм, предава БТА.
„Имах добър разговор с министър-председателя на Албания Еди Рама. Накратко го информирах за ситуацията на фронта и в дипломацията. Работим с всички наши партньори, за да сложим край на тази война и да спрем убийствата възможно най-скоро“, написа Зеленски снощи.
Двамата лидери обсъдиха и подготовката за срещи на големи международни платформи, които ще представляват специални формати за взаимодействие с партньорите. „Ще направим всичко, за да защитим нашия народ“, допълни украинският президент.
По време на разговора Зеленски изрази благодарност към Албания за непоколебимата ѝ подкрепа към Украйна.
Каня те да обсъдим двамата с теб примирие и прекратяване на войната.
Само там ли те канят вече? А много се дуеше, папата, Тръмп, Мерц, Макрон, Стармър..... Къде са сега? Тъп мишок, изоставиха те....Албания 🤣🤣🤣
Ха ха ха ха ха ха!
До коментар #1 от "Да ама не":Можеше да спре всичко с Минските, без сега да ходи като надарена свят и да се моли като цветарка.
До коментар #9 от "Пал Ячо":"Зеленият най-сетне е намерил някого с когото може да говори като с равен!"
А бе, малко отстъпва на килограми и ръст, ама пък държавата, в която живее, е малко по-голяма. Но е уцелил подкрепата - Албания е фактор в политиката. Досега с Дони не му се получи, но след тая среща, завършека със сигурност наближава. С Еди Рама вероятно ще се изравнят по площ на държавите си. Ама това е стратегическата му грешка - трябваше да се срещне с премиера на единствения по-голям фактор - СМакедония.
