Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски и Рама обсъдиха усилията за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски и Рама обсъдиха усилията за прекратяване на войната в Украйна

8 Август, 2025 09:40 514 17

  • украйна-
  • зеленски-
  • еди рама-
  • прекратяване на войната

Украинският президент благодари на Албания за постоянната подкрепа и координация на международните усилия

Зеленски и Рама обсъдиха усилията за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски проведе разговор с албанския премиер Еди Рама, съобщава Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в Телеграм, предава БТА.

„Имах добър разговор с министър-председателя на Албания Еди Рама. Накратко го информирах за ситуацията на фронта и в дипломацията. Работим с всички наши партньори, за да сложим край на тази война и да спрем убийствата възможно най-скоро“, написа Зеленски снощи.

Двамата лидери обсъдиха и подготовката за срещи на големи международни платформи, които ще представляват специални формати за взаимодействие с партньорите. „Ще направим всичко, за да защитим нашия народ“, допълни украинският президент.

По време на разговора Зеленски изрази благодарност към Албания за непоколебимата ѝ подкрепа към Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ама не

    13 1 Отговор
    Единствено и само Путин ще решава

    Коментиран от #12

    09:43 08.08.2025

  • 2 Атина Палада

    1 13 Отговор
    пълна капитулация на Русия

    09:43 08.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 11 Отговор
    условието е Хаяско да потреперва с крачета на Червения площад,закачен за някоя лампа

    09:44 08.08.2025

  • 4 Бат Вальо -Истинския

    2 11 Отговор
    руснака патрава и спинозна армия е толкова слаба,че и албанците ще ги победят

    09:44 08.08.2025

  • 5 Пич

    12 0 Отговор
    Брей....големо нещо , голем човек този Зелю , чак и албанците се съобразяват с него....... да не го настъпи някой , толкова е голям !

    09:45 08.08.2025

  • 6 Я пък тоя

    11 0 Отговор
    Хахахаха, Зельо, какво и с кой обсъждаш бе, хахахаха.
    Каня те да обсъдим двамата с теб примирие и прекратяване на войната.
    Само там ли те канят вече? А много се дуеше, папата, Тръмп, Мерц, Макрон, Стармър..... Къде са сега? Тъп мишок, изоставиха те....Албания 🤣🤣🤣

    09:46 08.08.2025

  • 7 Хе хе...

    11 0 Отговор
    И сега какво, Албания ли ще спасява 4о4? Еди Рама ли ще обръща войната?
    Ха ха ха ха ха ха!

    09:47 08.08.2025

  • 8 Не разбрах какво точно

    12 0 Отговор
    зависи от Еди Рама по отношение на прекратяването на войната в Украйна.

    09:48 08.08.2025

  • 9 Пал Ячо

    12 0 Отговор
    Зеленият най-сетне е намерил някого с когото може да говори като с равен!

    Коментиран от #17

    09:49 08.08.2025

  • 10 ЛЕЛЕЕЕЕЗЕЛююююю

    10 0 Отговор
    И ТАМ ЛИ ОТИДЕ ДА ПРОСИШ ВЕ ШУШУЛКООООО

    09:52 08.08.2025

  • 11 Така като е тръгнал

    8 0 Отговор
    Ам да мини Зелю да си похортува и с кметя у наше село

    09:53 08.08.2025

  • 12 тая дрога

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да ама не":

    Можеше да спре всичко с Минските, без сега да ходи като надарена свят и да се моли като цветарка.

    09:55 08.08.2025

  • 13 Перо

    3 0 Отговор
    Щом ционисткия шут опря до Албания и Рама, положението му яко се е влошило! Не е отишъл само в Андора, Малта и др. подобни, също да се обяснява в Африка!

    09:57 08.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Албания вече е завладяла етнически Северна Македония и българския диалект използван от местните ще изчезне до едно поколение.

    09:59 08.08.2025

  • 16 Селска сбирка

    1 0 Отговор
    След приключване на СВО, ще има реални преговори. И то само между САЩ и РФ, дори англичаните, Урсулата и Макрон няма да присъстват.

    10:00 08.08.2025

  • 17 ССС

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пал Ячо":

    "Зеленият най-сетне е намерил някого с когото може да говори като с равен!"
    А бе, малко отстъпва на килограми и ръст, ама пък държавата, в която живее, е малко по-голяма. Но е уцелил подкрепата - Албания е фактор в политиката. Досега с Дони не му се получи, но след тая среща, завършека със сигурност наближава. С Еди Рама вероятно ще се изравнят по площ на държавите си. Ама това е стратегическата му грешка - трябваше да се срещне с премиера на единствения по-голям фактор - СМакедония.

    10:02 08.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания