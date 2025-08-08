Зеленски и Рама обсъдиха усилията за прекратяване на войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски проведе разговор с албанския премиер Еди Рама, съобщава Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в Телеграм, предава БТА.

„Имах добър разговор с министър-председателя на Албания Еди Рама. Накратко го информирах за ситуацията на фронта и в дипломацията. Работим с всички наши партньори, за да сложим край на тази война и да спрем убийствата възможно най-скоро“, написа Зеленски снощи.

Двамата лидери обсъдиха и подготовката за срещи на големи международни платформи, които ще представляват специални формати за взаимодействие с партньорите. „Ще направим всичко, за да защитим нашия народ“, допълни украинският президент.

По време на разговора Зеленски изрази благодарност към Албания за непоколебимата ѝ подкрепа към Украйна.