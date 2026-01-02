Новият ръководител на президентската администрация на Украйна, Кирил Буданов, има тесни връзки със Съединените щати, което би могло да играе значителна роля в мирните преговори с администрацията на Доналд Тръмп, според репортаж на New York Times.

Изданието отбелязва, че Буданов е бил обучен по програма, подкрепяна от ЦРУ.

След раняването си в Източна Украйна, той е бил лекуван в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ в Мериленд, което е изключително рядко явление за украински военен офицер.

Вестникът припомня, че Зеленски е назначил Буданов за началник на военното разузнаване през 2020 г. По това време, едва на 34 години, той вече е спечелил репутация на "смел организатор на тайни операции", които понякога са надхвърляли приемливото за украинското ръководство и неговите западни съюзници. Под негово ръководство военното разузнаване е извършвала убийства и саботажи зад вражеските линии, включително в Русия.

През 2016 г. той ръководи група от специални части, които са проникнали на окупирания от Русия Кримски полуостров, където са планирали да заложат взривни вещества на летище. Когато са заловени от руските сили, поделението на Буданов се съпротивлява, убивайки няколко руснаци, включително сина на генерал. Украинците трябвало да се върнат с плуване до контролираната от Украйна територия, но не понесли жертви.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Буданов се превърна в една от най-видните фигури във войната – въпреки че е отговорен предимно за тайните операции. Неговият образ се е превърнал в мем, а Кремъл го определя като „терорист“.

В същото време Буданов поддържа контакт с руската страна в преговорите за размяна на пленници – уникално явление сред висшето ръководство на Украйна.

Статията също така отбелязва, че Буданов се разглежда като потенциален съперник на Зеленски на предстоящите президентски избори.

„Заемането на поста ръководител на президентската администрация може да усложни всеки опит на Буданов да се кандидатира за президент“, смята изданието.

Според Зеленски, обновената служба ще се фокусира предимно върху въпросите на сигурността, развитието на Силите за отбрана и сигурността на Украйна, както и върху мирния процес.