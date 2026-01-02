New York Times: Новата длъжност на Буданов усложнява намерението му да смени Зеленски като президент

Новият ръководител на президентската администрация на Украйна, Кирил Буданов, има тесни връзки със Съединените щати, което би могло да играе значителна роля в мирните преговори с администрацията на Доналд Тръмп, според репортаж на New York Times.
Изданието отбелязва, че Буданов е бил обучен по програма, подкрепяна от ЦРУ.
След раняването си в Източна Украйна, той е бил лекуван в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ в Мериленд, което е изключително рядко явление за украински военен офицер.
Вестникът припомня, че Зеленски е назначил Буданов за началник на военното разузнаване през 2020 г. По това време, едва на 34 години, той вече е спечелил репутация на "смел организатор на тайни операции", които понякога са надхвърляли приемливото за украинското ръководство и неговите западни съюзници. Под негово ръководство военното разузнаване е извършвала убийства и саботажи зад вражеските линии, включително в Русия.
През 2016 г. той ръководи група от специални части, които са проникнали на окупирания от Русия Кримски полуостров, където са планирали да заложат взривни вещества на летище. Когато са заловени от руските сили, поделението на Буданов се съпротивлява, убивайки няколко руснаци, включително сина на генерал. Украинците трябвало да се върнат с плуване до контролираната от Украйна територия, но не понесли жертви.
От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Буданов се превърна в една от най-видните фигури във войната – въпреки че е отговорен предимно за тайните операции. Неговият образ се е превърнал в мем, а Кремъл го определя като „терорист“.
В същото време Буданов поддържа контакт с руската страна в преговорите за размяна на пленници – уникално явление сред висшето ръководство на Украйна.
Статията също така отбелязва, че Буданов се разглежда като потенциален съперник на Зеленски на предстоящите президентски избори.
„Заемането на поста ръководител на президентската администрация може да усложни всеки опит на Буданов да се кандидатира за президент“, смята изданието.
Според Зеленски, обновената служба ще се фокусира предимно върху въпросите на сигурността, развитието на Силите за отбрана и сигурността на Украйна, както и върху мирния процес.
1 Последния Софиянец
21:42 02.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЗельонскияЕврей
21:59 02.01.2026
4 Верно ли
До коментар #2 от "Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог":А колко украински орки изтрепа твоя палач, дето го героизираш, м@лоуmник@? Колкото и да ви плащат за простотиите, дето ги дрънкате по форумите, някой ден ще си плащате сметките!
22:03 02.01.2026
5 Ако
22:04 02.01.2026
6 Прокопи Катъра
До коментар #2 от "Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог":Всичко това са игрички. Руснаците много добре знаят как да се справят с укросите, но Путята не дава. Навремето Сталин изпраща боклука Хрушчов да се вихпи в Украйна. Първите му думи, след като пристига са: “Вы не знаете как обращаться с врагами народа. Сейчас я вам покажу.”И става каквато става.
22:09 02.01.2026
7 Урсула и Макрон
До коментар #2 от "Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог":Е , да много си прав , Линкълн не е загубил 30% територия на САЩ , не е пратил на сигурна смърт 2 милиона американци , не е прогонил от САЩ 50% от населението му , не е допуснал друга държава да се гаври със САЩ !
Коментиран от #10
22:24 02.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 123456
22:43 02.01.2026
10 Омбре
До коментар #7 от "Урсула и Макрон":Разва ли му вечерта. Бива ли такова нещо? Иначе нека си говори, това така или иначе не променя картинката,а при съотношение 1000 на 23, ако са убити 2млн руснаци, то за украинците какво ще е числото, понеже според статия тук във факти, съотношението е такова при размяна на телата 1000 украински, срещу 23 ( или нещо от сорта) руски.
22:54 02.01.2026
11 Венелин Венев
Да се документира това за предстоящия Нюрнберг, 2-сезон, 1-ви епизод....
23:07 02.01.2026