Полският премиер: Възможно е замразяване на конфликта в Украйна

Паузата в конфликта в Украйна може да е близо, заяви полският премиер Доналд Туск след среща с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Има определени сигнали, а и ние имаме интуиция, че може би замразяването на конфликта, не искам да кажа края, но замразяването е по-близо, отколкото по-далеч“, каза той на пресконференция. „Има надежди за това.“