Полският премиер: Възможно е замразяване на конфликта в Украйна
Полският премиер: Възможно е замразяване на конфликта в Украйна

8 Август, 2025 12:53 906 17

Доналд Туск вижда сигнали за приближаваща пауза след разговор със Зеленски

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Паузата в конфликта в Украйна може да е близо, заяви полският премиер Доналд Туск след среща с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Има определени сигнали, а и ние имаме интуиция, че може би замразяването на конфликта, не искам да кажа края, но замразяването е по-близо, отколкото по-далеч“, каза той на пресконференция. „Има надежди за това.“


  Натам върви

    2 14
    Ще го замразят руснаците,докато пак добият възможност да подновят войната и пак да й берат горчивите резултати..

    12:56 08.08.2025

  Вашето мнение

    15 2
    Възможно е пане, възможно е теб и съкорпупционерката ти мърцула също да ви замразят. СВО ще приключи, тогава когато такива като тебе усетят края си.

    12:57 08.08.2025

  стоян георгиев

    4 19
    Замразяване на конфликта ще доведе ситуацията каквато е между Южна и Северна корея.ше се настанят войски на НАТО в Украйна а в източната част ще се наложи мизерията.след 20 години Украйна ще е богата и просперираща страна а Русия ще мизерства ако не се е разпаднала.

    Коментиран от #14

    12:57 08.08.2025

  К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 14
    ,СВО,, трябва да продължи , до пълната и безусловна капитулация на РФ!

    12:57 08.08.2025

  Тръмп натисна Путин

    2 12
    Жужака мисли как да се отърве.

    Коментиран от #10, #11

    12:58 08.08.2025

  Ганя Путинофила

    2 11
    Няма замразяване!
    путен иска повече утилизиране на руснята.

    13:00 08.08.2025

  Я пък тоя

    6 0
    Има, ама няма. Точка.

    13:03 08.08.2025

  за малко

    12 0
    Путин ще решава с кого , какво и кога ! Пановете могат да си дрънкат врели-некипели колкото си искат ...

    13:07 08.08.2025

  ЗОРО

    12 0
    Иска му се на поляка замразяване, ама Путин е на друго мнение!

    13:07 08.08.2025

  съсел ,

    8 0

    До коментар #5 от "Тръмп натисна Путин":

    явно като малък много са те ,,натискали ,, !

    Коментиран от #12

    13:08 08.08.2025

  съсел ,

    5 0

    До коментар #5 от "Тръмп натисна Путин":

    явно като малък много са те ,,натискали ,, !

    13:09 08.08.2025

  ха-ха

    4 0

    До коментар #10 от "съсел ,":

    и още е ,,натиснат ,, !

    13:10 08.08.2025

  yкpонюз

    11 1
    Замразяване не е решение, а и победителите няма да са съгласни😉 Има само едно решения капитулация на Уkpopaйха и ykpoфюpepa!

    Коментиран от #17

    13:11 08.08.2025

  маке..

    8 1

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Шизо стоенка пак не си е пила илачите..2/3 от житницата и редкоземните поехали к маскву..да си чул зеленяка от чнг-да товари жито,и пускай тубата,онлайн дават всеки ден към 4 следобяд да потегля по един трен с бяло злато..от шевченское-смехурана безкюлоти

    13:12 08.08.2025

  Констатация

    4 1
    Странно изказване от президент на държава - сигнали интуиция….

    13:16 08.08.2025

  Не може да има замразяване

    2 4
    Руската армия трябва да се коси всеки възможен час. За да се върне украинската земя и Крим!

    13:23 08.08.2025

  Неприемливо

    1 6

    До коментар #13 от "yкpонюз":

    Ако трябва ще се води световна война, но руската федерация ще капитулира.

    13:24 08.08.2025

