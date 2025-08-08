Полският премиер: Възможно е замразяване на конфликта в Украйна

Паузата в конфликта в Украйна може да е близо, заяви полският премиер Доналд Туск след среща с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Има определени сигнали, а и ние имаме интуиция, че може би замразяването на конфликта, не искам да кажа края, но замразяването е по-близо, отколкото по-далеч“, каза той на пресконференция. „Има надежди за това.“
1 Натам върви
12:56 08.08.2025
2 Вашето мнение
12:57 08.08.2025
3 стоян георгиев
Коментиран от #14
12:57 08.08.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:57 08.08.2025
5 Тръмп натисна Путин
Коментиран от #10, #11
12:58 08.08.2025
6 Ганя Путинофила
путен иска повече утилизиране на руснята.
13:00 08.08.2025
7 Я пък тоя
13:03 08.08.2025
8 за малко
13:07 08.08.2025
9 ЗОРО
13:07 08.08.2025
10 съсел ,
До коментар #5 от "Тръмп натисна Путин":явно като малък много са те ,,натискали ,, !
Коментиран от #12
13:08 08.08.2025
11 съсел ,
До коментар #5 от "Тръмп натисна Путин":явно като малък много са те ,,натискали ,, !
13:09 08.08.2025
12 ха-ха
До коментар #10 от "съсел ,":и още е ,,натиснат ,, !
13:10 08.08.2025
13 yкpонюз
Коментиран от #17
13:11 08.08.2025
14 маке..
До коментар #3 от "стоян георгиев":Шизо стоенка пак не си е пила илачите..2/3 от житницата и редкоземните поехали к маскву..да си чул зеленяка от чнг-да товари жито,и пускай тубата,онлайн дават всеки ден към 4 следобяд да потегля по един трен с бяло злато..от шевченское-смехурана безкюлоти
13:12 08.08.2025
15 Констатация
13:16 08.08.2025
16 Не може да има замразяване
13:23 08.08.2025
17 Неприемливо
До коментар #13 от "yкpонюз":Ако трябва ще се води световна война, но руската федерация ще капитулира.
13:24 08.08.2025