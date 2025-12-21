Лидерът на турската опозиция: Идва Иван от България, дава левовете и пълни торбите

Лидерът на турската основна опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел похвали икономиките на съседните на Турция страни България и Гърция и остро разкритикува икономическата ситуация в Турция, съобщи новинарската агенция Ихляс хабер ажансъ, цитирана от БТА.
В речта си на митинг на НРП, който се състоя вчера в близкия до българската граница турски град Одрин, Йозел направи сравнения с цените в България и Гърция, които по думите му са с по-висока покупателна способност поради обезценяването на турската лира в резултат на икономическата криза в страната. Според него по тази причина Турция привлича българите.
„Идва Иван от България, дава левовете и пълни торбите. Дори си купува палто. Докато той прави това, брат ни Окан в Турция работи един месец само за да може да си позволи да си купи едно палто“, заяви Йозел, цитиран от агенцията.
Според опозиционния лидер подобна е ситуацията и в съседна Гърция.
„Турците отиват в Гърция или в съседна България, за да купуват месо, което при нас е баснословно скъпо и не е по кесията на обикновения турски гражданин. В същото време българите предпочитат да пазаруват в Одрин заради изгодните валути в Турция. Инфлацията на хранителните стоки в Турция е най-високата в Европа и трета в света“, каза Йозел.
Ихляс хабер ажансъ посочва, че речта на опозиционния лидер специално в тази си част е предизвикала неодобрение сред някои участници в митинга.
Сравненията на Йозел относно цените на храните, валутните курсове и покупателната способност беше критикувана за това, че представя Турция негативно в международен план, отбелязва Ихляс хабер ажансъ. Много граждани, които участваха в митинга, заявиха, че използването на език, който омаловажава Турция, е неприемлив, допълва агенцията.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6
15:32 21.12.2025
2 Иван....
Коментиран от #10, #11
15:37 21.12.2025
3 Пич
Коментиран от #9, #15
15:38 21.12.2025
4 Кретен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти на всяка манджа мерудия ли си?
15:39 21.12.2025
5 Не, че нещо ама...
15:39 21.12.2025
6 ТараЛежко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ах това левче кво ще го правим сега по Осрин без него.
15:40 21.12.2025
7 Закономерно
15:40 21.12.2025
8 Анонимен
Коментиран от #14
15:40 21.12.2025
9 Брачед
До коментар #3 от "Пич":Човек,когато купува, той е приет навсякъде.
15:40 21.12.2025
10 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Иван....":Ако махнат Ердоган, както искат от Запада, ще дойде някой , който ще ги вкара във война с Русия. По-добре бедничко да живееш, отколкото да връщат сина ти в чувал.
15:42 21.12.2025
11 Ами то и там като
До коментар #2 от "Иван....":В Северна Папуа Нова Гвинея.
Тринадесета заплата -бутилка водка.
15:43 21.12.2025
12 Миролюб Войнов, европеец
Историята понякога е кофти мащеха 😁
15:45 21.12.2025
13 БОЛШЕВИК
15:46 21.12.2025
14 Анонимен
До коментар #8 от "Анонимен":Дядо ти Иван укрите му разказаха играта.Давят го в калта на Донбас 4 години.
Коментиран от #18
15:46 21.12.2025
15 Да....
До коментар #3 от "Пич":Ако търгуваме помежду си на балканите и загърбим старите различия, и политиците разберат веднъж завинаги че ние балканците можем да живеем в мир и сговор ще е супер, но докато Русия се меси и създава вражди на балканите, мир няма да има, тук руските варвари никога не са искали региона да е мирен, но ние и турците сме изключението.
Коментиран от #20
15:46 21.12.2025
16 Още малко и турците
15:48 21.12.2025
17 Готи
15:48 21.12.2025
18 Единственият дето се дави в калта
До коментар #14 от "Анонимен":тук си ти.
15:50 21.12.2025
19 Професор
15:52 21.12.2025
20 Пич
До коментар #15 от "Да....":Първата част от коментара ти е вярна , но ако искаш да си безпристрастен , към втората част трябва да добавиш и - английските варвари ! А ако успеем да създадем нещо като балкански съюз , ще бъде много по трудно и на англичани , и на руснаци да ни се бъркат !
15:53 21.12.2025