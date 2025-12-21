Новини
Свят »
Турция »
Лидерът на турската опозиция: Идва Иван от България, дава левовете и пълни торбите

Лидерът на турската опозиция: Идва Иван от България, дава левовете и пълни торбите

21 Декември, 2025 15:30 1 370 20

  • турска икономика-
  • турция-
  • пари-
  • йозгюр йозел-
  • икономика

Лидерът на турската опозиционна Народнорепубликанска партия похвали икономиките на България и Гърция

Лидерът на турската опозиция: Идва Иван от България, дава левовете и пълни торбите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на турската основна опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел похвали икономиките на съседните на Турция страни България и Гърция и остро разкритикува икономическата ситуация в Турция, съобщи новинарската агенция Ихляс хабер ажансъ, цитирана от БТА.

В речта си на митинг на НРП, който се състоя вчера в близкия до българската граница турски град Одрин, Йозел направи сравнения с цените в България и Гърция, които по думите му са с по-висока покупателна способност поради обезценяването на турската лира в резултат на икономическата криза в страната. Според него по тази причина Турция привлича българите.

„Идва Иван от България, дава левовете и пълни торбите. Дори си купува палто. Докато той прави това, брат ни Окан в Турция работи един месец само за да може да си позволи да си купи едно палто“, заяви Йозел, цитиран от агенцията.

Според опозиционния лидер подобна е ситуацията и в съседна Гърция.

„Турците отиват в Гърция или в съседна България, за да купуват месо, което при нас е баснословно скъпо и не е по кесията на обикновения турски гражданин. В същото време българите предпочитат да пазаруват в Одрин заради изгодните валути в Турция. Инфлацията на хранителните стоки в Турция е най-високата в Европа и трета в света“, каза Йозел.

Ихляс хабер ажансъ посочва, че речта на опозиционния лидер специално в тази си част е предизвикала неодобрение сред някои участници в митинга.

Сравненията на Йозел относно цените на храните, валутните курсове и покупателната способност беше критикувана за това, че представя Турция негативно в международен план, отбелязва Ихляс хабер ажансъ. Много граждани, които участваха в митинга, заявиха, че използването на език, който омаловажава Турция, е неприемлив, допълва агенцията.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 12 Отговор
    Лева е най сигурната валута а еврото е хартия без покритие.

    Коментиран от #4, #6

    15:32 21.12.2025

  • 2 Иван....

    7 4 Отговор
    Това че сте допуснали Ердоган да ви ограбва чрез инфлацията нас какво ни интерисува, оправяйте се.

    Коментиран от #10, #11

    15:37 21.12.2025

  • 3 Пич

    13 3 Отговор
    Имаме добри отношения със съседните страни , и това само може да ни радва ! Нямам впечатления за омраза между народите , напротив - добре приети сме навсякъде. И ако това не се преобърне от някои малоумни политици при нас , или в някоя друга от държавите би било много хубаво. Дано времето на войните е свършило поне на балканите!!!

    Коментиран от #9, #15

    15:38 21.12.2025

  • 4 Кретен

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти на всяка манджа мерудия ли си?

    15:39 21.12.2025

  • 5 Не, че нещо ама...

    7 1 Отговор
    Този,май не живее в Турция,щом си мисли,че турците идват да си купуват месо от България.Долу в складова зона до малката джамия на Одрин,пилешкото филе е 200 лири, кашкавал на Чо6ан е 150 лири, сирене, 140 лири, дори в марката е евтино...малко по-скъпо е в големия магазин към центъра

    15:39 21.12.2025

  • 6 ТараЛежко

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ах това левче кво ще го правим сега по Осрин без него.

    15:40 21.12.2025

  • 7 Закономерно

    8 10 Отговор
    Откакто бутнахме МОЧАТА работите тръгнаха на добре.Мдаа.

    15:40 21.12.2025

  • 8 Анонимен

    8 6 Отговор
    Дядо Иван ще дойде у нас.Да ни избави от злосторниците и теглилата,наложени на народа от властимащите десетилетия .Ще го чакаме с цветя ,хляб и сол по стар обичай .

    Коментиран от #14

    15:40 21.12.2025

  • 9 Брачед

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Човек,когато купува, той е приет навсякъде.

    15:40 21.12.2025

  • 10 РЕАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Иван....":

    Ако махнат Ердоган, както искат от Запада, ще дойде някой , който ще ги вкара във война с Русия. По-добре бедничко да живееш, отколкото да връщат сина ти в чувал.

    15:42 21.12.2025

  • 11 Ами то и там като

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Иван....":

    В Северна Папуа Нова Гвинея.
    Тринадесета заплата -бутилка водка.

    15:43 21.12.2025

  • 12 Миролюб Войнов, европеец

    3 7 Отговор
    Турция няма защо да гледа в пълната българска паница, като прегладняло куче !!! Винаги е добре дошла в България и Европа, като българска провинция с областен град Истамбул 👍
    Историята понякога е кофти мащеха 😁

    15:45 21.12.2025

  • 13 БОЛШЕВИК

    5 2 Отговор
    Тия къде ходят да си пазаруват в Турция не са от над 80-те% бедни български граждани.

    15:46 21.12.2025

  • 14 Анонимен

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Дядо ти Иван укрите му разказаха играта.Давят го в калта на Донбас 4 години.

    Коментиран от #18

    15:46 21.12.2025

  • 15 Да....

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ако търгуваме помежду си на балканите и загърбим старите различия, и политиците разберат веднъж завинаги че ние балканците можем да живеем в мир и сговор ще е супер, но докато Русия се меси и създава вражди на балканите, мир няма да има, тук руските варвари никога не са искали региона да е мирен, но ние и турците сме изключението.

    Коментиран от #20

    15:46 21.12.2025

  • 16 Още малко и турците

    5 0 Отговор
    идват да купуват месо в България...ахахахаха, големи глупости!😂🤣😂

    15:48 21.12.2025

  • 17 Готи

    4 5 Отговор
    Коцето Купейкин казва че сме закъсали здраво!

    15:48 21.12.2025

  • 18 Единственият дето се дави в калта

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    тук си ти.

    15:50 21.12.2025

  • 19 Професор

    0 1 Отговор
    Турските влогъри в Ютуб са впечатлени от протестите в България. Впечатлени са и от оставката на правителството. Защото в Турция това е невъзможно. Там е диктатура.

    15:52 21.12.2025

  • 20 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да....":

    Първата част от коментара ти е вярна , но ако искаш да си безпристрастен , към втората част трябва да добавиш и - английските варвари ! А ако успеем да създадем нещо като балкански съюз , ще бъде много по трудно и на англичани , и на руснаци да ни се бъркат !

    15:53 21.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания