Турция отчете рекорд в износа за Германия

Турция отчете рекорд в износа си за Германия и обяви, че икономиката ѝ преминава успешно през процеса на стабилизиране и става все по-силна, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Данните, представени от Турската агенция по износ, показват че износът за месец август 2025 г. бележи ръст от 4,3 на сто спрямо същия период на минала година, с което достига 178,1 млрд. долара.

С продажбите в периода януари-август 2025 г., които възлизат на 13,1 млрд. долара, Турция поставя рекорд в износа за Германия. В същото време данните показват ръст от 9,4 на сто, тъй като за същия период на миналата година износът към Германия се изчислява на 11,9 млрд. долара. Това е и страната, за която Турция изнася най-много, следвана от Великобритания с износ за 9 млрд. долара, САЩ с износ за 8,5 млрд. долара, Италия с износ за 8,2 млрд. долара и Испания, където пристигат стоки от Турция на стойност 6,8 млрд. долара.

Анализът на износа по сектори показва, че автомобилите са най-изнасяната стока от Турция за Германия. В цифрово изражение това прави 4,3 млрд. долара. На второ място с износ за 1,9 млрд. долара се нареждат дрехите и конфекцията, следвани от металите за 1 млрд. долара и електронните устройства и електротехника за близо 900 млн. долара.

Статистиката на износа по градове нарежда Истанбул на челното място с износ на 5,1 млрд. долара, Бурса с износ за 1,7 млрд. долара, Коджаели с износ за 1,6 млрд. долара, Измир с 954,3 млн. долара и Анкара с 674,8 млн. долара.