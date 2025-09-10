Новини
Свят »
Турция »
Турция отчете рекорд в износа за Германия

Турция отчете рекорд в износа за Германия

10 Септември, 2025 15:14 637 6

  • турска икономика-
  • износ-
  • турция-
  • германия-
  • автомобили

Анализът на износа по сектори показва, че автомобилите са най-изнасяната стока от Турция за Германия

Турция отчете рекорд в износа за Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция отчете рекорд в износа си за Германия и обяви, че икономиката ѝ преминава успешно през процеса на стабилизиране и става все по-силна, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Данните, представени от Турската агенция по износ, показват че износът за месец август 2025 г. бележи ръст от 4,3 на сто спрямо същия период на минала година, с което достига 178,1 млрд. долара.

С продажбите в периода януари-август 2025 г., които възлизат на 13,1 млрд. долара, Турция поставя рекорд в износа за Германия. В същото време данните показват ръст от 9,4 на сто, тъй като за същия период на миналата година износът към Германия се изчислява на 11,9 млрд. долара. Това е и страната, за която Турция изнася най-много, следвана от Великобритания с износ за 9 млрд. долара, САЩ с износ за 8,5 млрд. долара, Италия с износ за 8,2 млрд. долара и Испания, където пристигат стоки от Турция на стойност 6,8 млрд. долара.

Анализът на износа по сектори показва, че автомобилите са най-изнасяната стока от Турция за Германия. В цифрово изражение това прави 4,3 млрд. долара. На второ място с износ за 1,9 млрд. долара се нареждат дрехите и конфекцията, следвани от металите за 1 млрд. долара и електронните устройства и електротехника за близо 900 млн. долара.

Статистиката на износа по градове нарежда Истанбул на челното място с износ на 5,1 млрд. долара, Бурса с износ за 1,7 млрд. долара, Коджаели с износ за 1,6 млрд. долара, Измир с 954,3 млн. долара и Анкара с 674,8 млн. долара.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    А България рекорд по спад на промишленото производство тази година.Турците завземат нашите пазари.

    15:15 10.09.2025

  • 2 ужастъ

    8 0 Отговор
    какви години настанаха.....

    15:16 10.09.2025

  • 3 Майна

    0 4 Отговор
    И двете държави са тотал капут..
    Не се ли запитвате защо изобщо не се споменава Ердо..

    15:18 10.09.2025

  • 4 Политкоректен

    10 0 Отговор
    Как не? Минете границата, за да видите една цъфтяща просперираща индустриална държава. Турците продават газ на цяла Европа. Пуснаха вече първия ядрен блок. Още пет са на път. Скоро ще продават и ток на цяла Европа. Да не споменавам леката им индустрия и хранително-вкусовата промишленост. Какво да кажем за България?

    Коментиран от #6

    15:21 10.09.2025

  • 5 Аааааа

    0 0 Отговор
    Е как бре, нашите продават с невиждани темпове. То имоти с отпаднала необходимост, концесии за 100г, вода и ток за жълти стотинки при износ. Министри изнасяме - всеки ден някой лети някъде, ама що ни ги връщат незнам. Що народ изнесоха и продължават, националната сигурност разпродават, ето МВР и него вече са го продали. Въобще, изнасяме повече, отколкото можем да похарчим!
    Още умуват само как да изнесат имотите, ама с новата сглобка и два закона ще започнат да прескачат и във времето и в пространството.

    15:55 10.09.2025

  • 6 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Политкоректен":

    "Какво да кажем за България?" - да кажем, че в България имаше рекорден внос на турци през 14-ти век за около 50 години и после 5 века в азиатското блато. От няколко десетилетия тече процес на заблатяване на Германия, а и не само. Тепърва това ще дава резултат.

    15:57 10.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания