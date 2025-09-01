30 вида зеленчуци са поскъпнали в Турция

По данни на Съюза на турските земеделски камари (TZOB) през август 2025 г. са се увеличили цените на 30 вида зеленчуци от предлаганите в търговската мрежа общо 37 вида зеленчуци и плодове, предаде БТА.
Рекордно е поскъпването при зеления фасул – с 56 процента – и при морковите. При цена от производители на полето по 11 турски лири (0,23 евро) за килограм, моркови са били продавани по 47,88 лири (0,99 евро) за килограм на щандовете на супермаркетите, т.е. 335 на сто по-скъпо.
На следващо място по оскъпяване се нареждат тиквичките (29,9 процента), лимоните (29,7 процента), патладжанът (27,5 процента) и зелените чушки (22,8 процента).
Потребителската кошница с хранителни продукти е станала значително по-тежка през август, посочи председателят на TZOB Шемси Байрактар пред журналисти.
По думите му рязкото увеличение на цените на суровините и торовете, особено през последната година, натоварва производствения капацитет на земеделските производители. Въпреки че цената на дизела, ключов ресурс за производството, е паднала със 2,7 процента на месечна база, годишното му увеличение е 21,8 процента. Цените на фуражите също са скочили с над 30 процента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нас кво ни бърка Турция
По мисирянските тивита
14:51 01.09.2025
2 Кошница в България
Коментиран от #6
14:54 01.09.2025
3 Клета невежа копейка 🤪
Чудна работа, Турция не е прекъсвала търговията си с московското блато, а всичко и поскъпва ?!
Ако не вярвах на Късопейкин на 100%, щях да си помисля, че Московията със своя дял от 1,7% в световната икономика, НЕ определя покачването на цените.
14:56 01.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защото
До коментар #2 от "Кошница в България":Търговците са прекупвачи и купуват всички зеленчуци от Турция.
Коментиран от #13
15:02 01.09.2025
7 Възpожденец 🇧🇬
П.с.
Тази година установих, че "традиционния градински домат "Розова наслада"" се получава като си направиш разсад от семена от Нидерландия .
15:03 01.09.2025
8 Георги
15:09 01.09.2025
9 Рахман
15:10 01.09.2025
10 МАРО .....марооооо
Коментиран от #11
15:16 01.09.2025
11 Ааааааа не !
До коментар #10 от "МАРО .....марооооо":Отвориха магазини за народа и сега е много евтино там ......затуй никой не ходи да пазарува !!!!!! Простотията продължава със пълни темпове !!!!!!
15:19 01.09.2025
12 Един
15:38 01.09.2025
13 Турско не купувам
До коментар #6 от "Защото":Купувам само български сезонни плодове и зеленчуци. Готвачът е майстора на храната. От въображението и майсторлъка зависи качеството.
15:39 01.09.2025
14 ПиТон
Така че в Турция турчинит 1 кг. много хубав пресен зелен боб е закупувал за 100 стотинки а в България със 100 стотинки колко грама зелен боб може да си закупи българина дори да не е толкова качествен?
Чакам отговор.
Направо са за оплакване но не знам кои?
16:02 01.09.2025