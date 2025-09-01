Новини
Свят »
Турция »
30 вида зеленчуци са поскъпнали в Турция

1 Септември, 2025 14:48 669 14

  • турска икономика-
  • зеленчуци-
  • турция-
  • потребителска кошница

Потребителската кошница с хранителни продукти е станала значително по-тежка през август

30 вида зеленчуци са поскъпнали в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По данни на Съюза на турските земеделски камари (TZOB) през август 2025 г. са се увеличили цените на 30 вида зеленчуци от предлаганите в търговската мрежа общо 37 вида зеленчуци и плодове, предаде БТА.

Рекордно е поскъпването при зеления фасул – с 56 процента – и при морковите. При цена от производители на полето по 11 турски лири (0,23 евро) за килограм, моркови са били продавани по 47,88 лири (0,99 евро) за килограм на щандовете на супермаркетите, т.е. 335 на сто по-скъпо.

На следващо място по оскъпяване се нареждат тиквичките (29,9 процента), лимоните (29,7 процента), патладжанът (27,5 процента) и зелените чушки (22,8 процента).

Потребителската кошница с хранителни продукти е станала значително по-тежка през август, посочи председателят на TZOB Шемси Байрактар пред журналисти.

По думите му рязкото увеличение на цените на суровините и торовете, особено през последната година, натоварва производствения капацитет на земеделските производители. Въпреки че цената на дизела, ключов ресурс за производството, е паднала със 2,7 процента на месечна база, годишното му увеличение е 21,8 процента. Цените на фуражите също са скочили с над 30 процента.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нас кво ни бърка Турция

    6 0 Отговор
    Я да дойдат тук да пазаруват цените падат така говори редовно оня льольо от неква комисия
    По мисирянските тивита

    14:51 01.09.2025

  • 2 Кошница в България

    8 0 Отговор
    Какво ни интересува кошницата в Турция, защо не се интересуваш от кошницата в България.

    Коментиран от #6

    14:54 01.09.2025

  • 3 Клета невежа копейка 🤪

    0 2 Отговор
    "По думите му рязкото увеличение на цените на суровините и торовете, особено през последната година, натоварва производствения капацитет на земеделските производители. Въпреки че цената на дизела, ключов ресурс за производството, е паднала със 2,7 процента на месечна база, годишното му увеличение е 21,8 процента. Цените на фуражите също са скочили с над 30 процента."

    Чудна работа, Турция не е прекъсвала търговията си с московското блато, а всичко и поскъпва ?!
    Ако не вярвах на Късопейкин на 100%, щях да си помисля, че Московията със своя дял от 1,7% в световната икономика, НЕ определя покачването на цените.

    14:56 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защото

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кошница в България":

    Търговците са прекупвачи и купуват всички зеленчуци от Турция.

    Коментиран от #13

    15:02 01.09.2025

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    В моята малка аматьорска оранжерия си имам предостатъчно от всички зеленчуци, дори голяма част раздавам на приятели.
    П.с.
    Тази година установих, че "традиционния градински домат "Розова наслада"" се получава като си направиш разсад от семена от Нидерландия .

    15:03 01.09.2025

  • 8 Георги

    5 0 Отговор
    в момента обикалям Турция. Спираме и пазаруваме само по туристически места и като изключим колата и бирата всичко останало е по-евтино от 20-30% до 200% за основни храни.

    15:09 01.09.2025

  • 9 Рахман

    4 0 Отговор
    А в България всички стоки са поскъпнали и поскъват всеки ден в ПЪТИ.

    15:10 01.09.2025

  • 10 МАРО .....марооооо

    1 0 Отговор
    Мисирко оскубана нен@еб...... @ ....колко пиши за България фитко смотъна колко поскъпна вдичко от както Тиквата и Прасето са на власт .????!

    Коментиран от #11

    15:16 01.09.2025

  • 11 Ааааааа не !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "МАРО .....марооооо":

    Отвориха магазини за народа и сега е много евтино там ......затуй никой не ходи да пазарува !!!!!! Простотията продължава със пълни темпове !!!!!!

    15:19 01.09.2025

  • 12 Един

    0 0 Отговор
    Ние внасяме 80% от зеленчуцуте си - поскъпването ще го усетите скоро

    15:38 01.09.2025

  • 13 Турско не купувам

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Защото":

    Купувам само български сезонни плодове и зеленчуци. Готвачът е майстора на храната. От въображението и майсторлъка зависи качеството.

    15:39 01.09.2025

  • 14 ПиТон

    0 0 Отговор
    Едно кило супер качествен зелен боб на пазара в Tурция е било 100 турски лири а една турска лира е била както се хвалят някои хорица тук в аита 1 стотинка.

    Така че в Турция турчинит 1 кг. много хубав пресен зелен боб е закупувал за 100 стотинки а в България със 100 стотинки колко грама зелен боб може да си закупи българина дори да не е толкова качествен?

    Чакам отговор.
    Направо са за оплакване но не знам кои?

    16:02 01.09.2025

