30 вида зеленчуци са поскъпнали в Турция

По данни на Съюза на турските земеделски камари (TZOB) през август 2025 г. са се увеличили цените на 30 вида зеленчуци от предлаганите в търговската мрежа общо 37 вида зеленчуци и плодове, предаде БТА.

Рекордно е поскъпването при зеления фасул – с 56 процента – и при морковите. При цена от производители на полето по 11 турски лири (0,23 евро) за килограм, моркови са били продавани по 47,88 лири (0,99 евро) за килограм на щандовете на супермаркетите, т.е. 335 на сто по-скъпо.

На следващо място по оскъпяване се нареждат тиквичките (29,9 процента), лимоните (29,7 процента), патладжанът (27,5 процента) и зелените чушки (22,8 процента).

Потребителската кошница с хранителни продукти е станала значително по-тежка през август, посочи председателят на TZOB Шемси Байрактар пред журналисти.

По думите му рязкото увеличение на цените на суровините и торовете, особено през последната година, натоварва производствения капацитет на земеделските производители. Въпреки че цената на дизела, ключов ресурс за производството, е паднала със 2,7 процента на месечна база, годишното му увеличение е 21,8 процента. Цените на фуражите също са скочили с над 30 процента.