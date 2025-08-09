След срещата Тръмп-Путин ситуацията ще е нито война, нито мир

"Срещата между Путин и Тръмп е много важна, но не съм сигурен, че ще бъде решаваща. Тръмп се доверява на Путин, смята, че ще направи нещо, а Путин просто си играе с него като котка с мишка. За Путин е важно Тръмп и Америка да бъдат въвлечени в преговорния процес". Това заяви проф. Михаил Станчев, преподавател в Университета в Харков.
Според последните информации Тръмп и Путин ще се срещнат следващата седмица в Аляска.
Според Станчев, Путин дори няма да обсъжда превзетите територии в Украйна, защото ги смята за руски. Максимумът, който може да направи Тръмп е да договори отстъпки в Николаевска област и пътя към Крим.
"Русия обаче ще поиска гаранции да има сухопътен проход към Крим", заяви Станчев.
Добави, че Путин ще настоява да бъдат спрени санкциите срещу Русия, както и да бъде прекратена военната помощ за Украйна.
Той смята, че ситуацията след срещата ще е нито война, нито мир.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Е, ето отговора на инициативите на Тръмп. Доста очакван отговор. Очаквах нещо подобно от него.
Защото лично за Зеленски това е присъда. И Великобритания също не се нуждае от това.
Тя не провокира и не инициира тази война (за да вземе и не изработи украинците докрай)...
И за Русия по принцип това също е подходящо. Следващите условия ще бъдат по-лоши за Киев и Тръмп ще има голяма причина да обвинява Зеленски за всичко...
Коментиран от #5, #75
11:21 09.08.2025
2 Нищо няма да постигне
11:24 09.08.2025
3 Едва
11:25 09.08.2025
4 Пич
Коментиран от #8
11:25 09.08.2025
5 Да де
До коментар #1 от "Наблюдател":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
11:26 09.08.2025
6 Смешник
Коментиран от #17
11:26 09.08.2025
7 Край
11:27 09.08.2025
9 А50
11:28 09.08.2025
10 Анализатор
Коментиран от #13
11:28 09.08.2025
11 Пак аз
В Московска област започнаха да получават повиквателни за фронта.
Коментиран от #28
11:30 09.08.2025
12 РЕАЛНО
11:30 09.08.2025
13 Край
До коментар #10 от "Анализатор":Цялост на Украйна - да. Суверенитет - не. Ще се управлява от Москва. Украйна си е руска област от векове и ще остане за векове. Ограничен суверенитет можеха да си договорят само в най-западната част но без членство в НАТО и там.
Коментиран от #16
11:31 09.08.2025
14 Пич
До коментар #8 от "Кобзон":Да , ама....... съдържанието на куфарчето го яде вашият пигмей , Зеленски !!!
11:33 09.08.2025
15 Колев
Коментиран от #21, #23
11:34 09.08.2025
16 Да де
До коментар #13 от "Край":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #42
11:35 09.08.2025
17 Съвременник
До коментар #6 от "Смешник":Човече, като че имаш право. Защото вече чувам от доста хора, при различни житейски ситуации, да се гневят на подобни съждения, без в същото време да са чули от авторите им като как биха се почувствали те на мястото на Вл.Путин, ако над границите им бяха възникнали бази и повече от сериозни заплахи за съществуването на държавата и сувернитета й!? А по тази тема имаше достатъчно безпокойство и многочислени изявления именно от страна на Вл.П. и дори обяснения за "червена линия" на по-нататъшно съществуване- защо коментарите по това нямат никаква публичност!?
11:37 09.08.2025
18 К.О.Т.ар.А.К 😼
11:38 09.08.2025
19 Злобното Джуджи
Коментиран от #26, #36, #60, #87
11:38 09.08.2025
21 Ма н аф
До коментар #15 от "Колев":Не позна.
ЛГБТ - асите всячески се мъчат да елиминират най-големият противник на Сатаната, затова внимателно се избира място за срещата.
Амадънму?
11:39 09.08.2025
23 Димитър Георгиев
До коментар #15 от "Колев":Колев ,виждам че сме от една кръвна група ,би ли го олигавил за 10€врака ?Знам че и двамата твърдо сме за въвеждане на €врото .
11:41 09.08.2025
24 Всяка сутрин милиарди хора
До коментар #20 от "Димо":по цял свят се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци!
11:41 09.08.2025
27 БОЛЕН ЦЕНТАК
11:43 09.08.2025
28 Пак съм аз
До коментар #11 от "Пак аз":И съм ти ръгал яко 🌶️ чушки в боба в захлас .
11:44 09.08.2025
30 Хасковски каунь
А на тях вервам. вервайте ми. Ама май са се изпокрили като пълшоци.
11:47 09.08.2025
31 Злобното Джуджи
До коментар #20 от "Димо":"...руснаци трябва да изтрезнеят ..."
Уби ме......
Руснака е закърмен, отгледан и погребан с алкохол.
Алкохола е като въздуха за руснака и водата за рибата. В Русия е истински срам и унижение ако се сберат по-малко от трима души в някой подлез да пият самоделен самогон. Дори котките в Русия пият алкохол вместо мляко, какво отрезвяване, какви избори, каква промяна ??? 😁
Коментиран от #33, #35, #41
11:47 09.08.2025
33 Луганск
До коментар #31 от "Злобното Джуджи":Това че ти практикуваш пасссс иввен ана .аллен сееее.k sss,за някакво достойно качество ли го имаш?
11:51 09.08.2025
34 минаващ
11:51 09.08.2025
36 Ма н аф
До коментар #19 от "Злобното Джуджи":На този не му обръщайте внимание.
Него трима пияни руснаци в един подлез го прелъстиха без да му платят, затова е така озверен срещу тях.
11:54 09.08.2025
37 Злобното Джуджи
До коментар #35 от "Така де":Простено ми е ,мама каза ,че докато съм бил малък често са ме изтървали и съм падал на главата си . .
11:55 09.08.2025
38 Злобното Джуджи
До коментар #35 от "Така де":"...имаш ли представа колко си тъп?.."
Ние руснаците имаме само една голова - долната, но и тя работа не подхваща, мисли не дава 😆
11:55 09.08.2025
39 димитър дончев
Коментиран от #44, #46, #58
11:56 09.08.2025
40 az СВО Победа80
Уж ни плашехте със страшния "ултиматума" на Тръмп към Русия, пък той взе, че покани Путин на гости....
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #53, #54
11:58 09.08.2025
41 БАЦЕ ЕООД
До коментар #31 от "Злобното Джуджи":и това при условие, че всеки ден те пръскат ... и тука, кат та гледам и в живота те пръскат , по лицето , по дупЕто . И все не си си научил урока
11:59 09.08.2025
42 абе кво
До коментар #16 от "Да де":стана с ултиматума на тръмп.. вместо да вземе мерки, реве за среща с големия Човек . Много страшни янките?
12:00 09.08.2025
43 Факт
12:01 09.08.2025
44 мдам
До коментар #39 от "димитър дончев":тоест нямаш нито аргументи, нито някакви икономически данни. къде си тръгнал, за какво се бориш? беги!
Коментиран от #61
12:04 09.08.2025
45 Артилерист
Коментиран от #49, #52, #56
12:05 09.08.2025
46 стоян георгиев
До коментар #39 от "димитър дончев":Миткоо,явно много толерантни роднини,съученици и колеги си имал,за да не ти кажат досега че си мноооо тππππππ , миткоооо.
12:08 09.08.2025
47 Елементарно Уотсън!
И без това е бита карта за международната политика. Започна война която не може да спечели и затова само може да удължи агонията на РФ докато е жив. Тези 800 хиляди рашисти в Украйна няма как да станат изведнъж нормални цивилни и да се интегрират сред останалите руснаци, ако спре войната. Те са бомба със закъснител.
Ами кой и с какви пари ще възстанови разрушения, обезлюден Донбас? В Донецк завчера се радват на 10 цистерни с вода...
Коментиран от #55, #78
12:08 09.08.2025
48 Злобното Джуджи
Когато човек спре да му става, става Политик........или пидop, ако е в Русия 😁
Смятайте кои решават Съдбата на Света.
Коментиран от #51
12:09 09.08.2025
50 Абе
До коментар #49 от "Много се обясняваш":Тихо бе прррррдуеk,не нарушавай добрия тон във форума !
12:11 09.08.2025
51 Костадин Костадинов
До коментар #48 от "Злобното Джуджи":Явно ,че от теб политик не стана ,ама поне си виден пидорр.
12:12 09.08.2025
52 Нормално
До коментар #45 от "Артилерист":Ако не се будалкаш с будалата Путин с кой друг?Путлер е като мече на синджирче.
12:13 09.08.2025
53 В.В.П
До коментар #40 от "az СВО Победа80":От бункера не излизам!
12:14 09.08.2025
54 Град Козлодуй
До коментар #40 от "az СВО Победа80":Кухоглавият днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция? Благодаря предварително!
Коментиран от #57
12:15 09.08.2025
55 Тити
До коментар #47 от "Елементарно Уотсън!":Суссс бре жълтопаветен мин.дилл,отивай да те изче ласстрятт,белким се кротнеш .
12:15 09.08.2025
56 Нормално е за руските тротинетки
До коментар #45 от "Артилерист":да изопачават фактите и да ги тълкуват както дявола чете Евангелието.
Коментиран от #59
12:16 09.08.2025
57 А бре
До коментар #54 от "Град Козлодуй":Тссии ганне пършаво от Хумата -Лом,кога пък се и научи да броиш и смяташ ?
12:16 09.08.2025
58 Това е безспорен
До коментар #39 от "димитър дончев":Факт.
12:17 09.08.2025
59 Тишо културиста
До коментар #56 от "Нормално е за руските тротинетки":Емили 🛴,явно пак си се разз гоннила и бат Тишо трябва датти натърррти тррртката .
12:18 09.08.2025
60 Пригожин
До коментар #19 от "Злобното Джуджи":Самолетите понякога падат.
12:18 09.08.2025
61 димитър дончев
До коментар #44 от "мдам":в момента 65% от икономиката на просия отива за "операцията"!Точно защото имат данни ,а аз ги следя по-мой си начин....ви го казвам още от 22г!Докато вие си пишете едно и също.просия спечелила....украинците избити......дайтефистинските данни и ще видите ,кой кого спасява и кой плаче за мир...Казвах ви,че на ротшилд не му трябват украинци...за да води тази .....,но кой от вас плиткоумци да разбере....Трагедията ЗА НАС може да дойде ,ако идиота от кремълго овесят от... и почне разпад.....Дай данни от централната банка и се опитай да вникнеш в числата , а не плюй и не чакайза 3,5г...Виж ,колко от донбас е освободила ,просията ....Как не разбра ,че парите печелят войната , а просиянците ги нямаха!
Коментиран от #64, #66, #70, #76
12:19 09.08.2025
62 Това е извода ☝️
Коментиран от #67, #69
12:19 09.08.2025
63 аz СВОПобеда80
12:20 09.08.2025
64 стоян георгиев
До коментар #61 от "димитър дончев":Миткооо,не ти се отдава мисленето миткооо !наблегни на едене и срррр ньее,явно там ти е силата
12:21 09.08.2025
66 Точно...
До коментар #61 от "димитър дончев":Около 1 милиард долара за ден струва на Раша тази война.
12:22 09.08.2025
67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #62 от "Това е извода ☝️":Точен сте господине 👌👌👌
Путин стана за смях.4 години праща на смърт в Донбас хиляди русначета..
12:24 09.08.2025
68 Ъгхгх
До коментар #65 от "Димо":Срещнеш ли копейка трепИ го!
Коментиран от #71, #72
12:25 09.08.2025
69 ТехноЛог
До коментар #62 от "Това е извода ☝️":Най хубавото е ,че хохохолът направил колажа ,вероятно вече е излетял през комина на германския мобилен крематориум Rauch Max Pro с капацитет 19тела на час.Има такива десетки разположени по фронтовата линия .Заложи на германското качество,с традиция от 1943г.
12:25 09.08.2025
70 съсел ,
До коментар #61 от "димитър дончев":,,а просиянците ги нямаха,, Е , колко да си НЕумен , повече от това ?! Просякът е зеленият гном , че иска само пари и оръжия и че целия Свят едва ли не трябва да го спасява от кашата , която забърка ! Русия има оръжия и жива сила и в това е превеса и във война ! На теб може и да не ти изнася , но това са ФАКТИТЕ, мой ! Сега наблегни на храната и остави писането на другите !
12:26 09.08.2025
71 Димо
До коментар #68 от "Ъгхгх":Гледай да не те срещна .
12:26 09.08.2025
72 грУй ,
До коментар #68 от "Ъгхгх":Явно много те бият в мааалата , щом само за ,,трепане ,, мислиш . Щраус !
12:28 09.08.2025
73 Онзи
До коментар #65 от "Димо":Димчо моли се да не ни се пресичат пътищата ,хем ще бъдеш млаттен ,хем документирано ..бан .
12:28 09.08.2025
74 az СВО Победа80
Орденът е предназначен за зам. директора на ЦРУ по цифрови иновации Джулиана Галина, чийто син Майкъл Глос е загинал на 04.04.2024г. в ДНР, сражавайки се срещу неонацистите в състава на руската армия.
Коментиран от #80, #82
12:28 09.08.2025
75 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Наблюдател":Пловдивчани,
докога окупаторът Альоша
ще е стъпил на главата на Апостола?
ПОЗОР!
Изпратете паметникът на окупатор Альоша,
в Русия, на окупатора Путлер.
Да си го постави пред Кремъл-
централата на комунистите-терористи
по света и у нас!
На върха на Бунаржика издигнете величествен паметник,
достоен за Апостолът на свободата!
12:29 09.08.2025
76 таксиджия 🚖
До коментар #61 от "димитър дончев":Колега точно така е, но повечето коментатори тук са платени тролове на вАзраждане и каквито и факти и доказателства да им извадиш, те пак ще повтарят едно и същи опорки.
Смешното е, че те защитават Русия и милеят за нея повече от Българияз а живеят тук. И цялата им работа е да внушат на българските избиратели, че Костадин Центаджиев е русофил копейка евразиец да гласуват за него и той да усвоява държавна субсидия като вечна опозиция! Реално Костадин е Републиканец, сам си го призна. Отделно на местно ниво работи за Боко Тиквоча.
Коментиран от #79
12:30 09.08.2025
77 стоян георгиев
Коментиран от #81
12:30 09.08.2025
78 И да се знае!
До коментар #47 от "Елементарно Уотсън!":0т твзи 800 хиляди рашисти 500 000 са заразен със СПИН от еднополова любов в окопите. Рашистан ще надмине Нигерия.
12:31 09.08.2025
79 стоян георгиев
До коментар #76 от "таксиджия 🚖":Абе бакши$ куух , ти за някъкъв интелктуален фактор ли се имаш .бе муха ?
Коментиран от #83, #85
12:33 09.08.2025
80 Град Козлодуй
До коментар #74 от "az СВО Победа80":Дано се оправи човека.
12:33 09.08.2025
81 ХА-ХА-ХА
До коментар #77 от "стоян георгиев":стоЕнчО , гледай стадото и не се прави на интелигентен , че си със СОП и докторите няма да те спасят ! Пълен едногънков си , стоЕнчО !
12:33 09.08.2025
82 Тихо пръдльо!
До коментар #74 от "az СВО Победа80":Това какво го интересува суверенна?
12:34 09.08.2025
83 таксиджия 🚖
До коментар #79 от "стоян георгиев":Много си де напрегнал бе, що си толкова нервен!? Нали вий печелите? В петък поотлер послушно ще отиде да подпише капитулация на вражеска територия! 😉 Пълно унижение за расията
Коментиран от #84, #86
12:37 09.08.2025
84 Няма край руският позор!
До коментар #83 от "таксиджия 🚖":Няма....
12:39 09.08.2025
85 Моряка
До коментар #79 от "стоян георгиев":Изключителна,блестяща мисъл.Не е за нас.Нужен е много нагънат мозък,за да го разбереш.Как ги правиш тези неща,бе момчето ми,с този памперс в главата?
Коментиран от #89
12:40 09.08.2025
86 Смех в блатото
До коментар #83 от "таксиджия 🚖":Сотаджийче опррррр дянно,поне да беше си изпрал опрррр дяния оа канн работен панталон станал от кирр кафяв 🤣.
12:41 09.08.2025
87 Мухаа ха!
До коментар #19 от "Злобното Джуджи":Много си зле,Джуджи.Наистина ти трябва психотерапевт.Но опитен.Да ти изчисти фиксациите.Как го виждаш,някой дори да помисли,да удари самолет на държавен глава,при предстояща ,официална среща с друг държавен глава.И това са двама властелини на планетата.А за другото- как ще го арестуват,...шава ти мозъка човек,не си добре.Службите на Доналд,ще пазят Путин, по добре и безкомпромисно,от самото ФСО на Путин.Абе що за примитив,налазихте не само форума,но и в страната? Понякога си мисля,че нарочно го правиш.Да има коментар по твой адрес.
12:41 09.08.2025
88 Ъъъъъъъ
Аз се чудя с какъв акъл Путин се хваща на хорото на Тръмп? Или е прекалено добър артист, или е най-големия наивник на света. Докато той преговаряше с Уиткоф, който го е убеждаваше да се срвщне с Тръмп, в същия ден Тръмп обяви Русия за "заплаха за националната сигурност" на Сащ, което е дипломатичното определение за "враг". Явно Путин е забравил, или поне се прави, че е забравил, как преди 2 месеца Сащ помогнаха на Украйна да го убие, атакувайки с дрове хеликоптера му....Забрави ли кой стои зад операция "Паяжина", която беше извършена само два дни преговорите в Истанбул? Както каза един вече бивш служител на ЦРУ, "не можете да вярвате на Сащ. Дрехите ни са напоени с кръвта на милиони украинци, палестинци и иранци".
Отделно от това, обещанието за приемане на Армения и Азербайджан в нато и евентуалното разполагане на американски войски в Армения....Това не ми прилича на желание за край на конфликта в Украйна. Прибавете и рязката промяна в позицията на Тръмп към Путин - от разочарование и нежелание дори за телефонен разговор, до внезапно желание за лична среща!?!?!? Непостоянството на Тръмп е пословично, но продължавам да мисля, че тази среща е капан. Ако Путин иска да се срещне с Тръмп, просто да го викне в Москва, а не той самия да се развява из Аляска.🤣
12:42 09.08.2025
89 стоян георгиев
До коментар #85 от "Моряка":Миши доста си под моето интелектуално ниво за да ти отговоря .гледай си там гемията .
12:43 09.08.2025