След срещата Тръмп-Путин ситуацията ще е нито война, нито мир

След срещата Тръмп-Путин ситуацията ще е нито война, нито мир

9 Август, 2025 11:20

Проф. Михаил Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка

След срещата Тръмп-Путин ситуацията ще е нито война, нито мир - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Срещата между Путин и Тръмп е много важна, но не съм сигурен, че ще бъде решаваща. Тръмп се доверява на Путин, смята, че ще направи нещо, а Путин просто си играе с него като котка с мишка. За Путин е важно Тръмп и Америка да бъдат въвлечени в преговорния процес". Това заяви проф. Михаил Станчев, преподавател в Университета в Харков.

Според последните информации Тръмп и Путин ще се срещнат следващата седмица в Аляска.

Според Станчев, Путин дори няма да обсъжда превзетите територии в Украйна, защото ги смята за руски. Максимумът, който може да направи Тръмп е да договори отстъпки в Николаевска област и пътя към Крим.

"Русия обаче ще поиска гаранции да има сухопътен проход към Крим", заяви Станчев.

Добави, че Путин ще настоява да бъдат спрени санкциите срещу Русия, както и да бъде прекратена военната помощ за Украйна.

Той смята, че ситуацията след срещата ще е нито война, нито мир.


  • 1 Наблюдател

    24 6 Отговор
    "Украйна няма да се откаже от териториите си", - Зеленски...

    Е, ето отговора на инициативите на Тръмп. Доста очакван отговор. Очаквах нещо подобно от него.

    Защото лично за Зеленски това е присъда. И Великобритания също не се нуждае от това.

    Тя не провокира и не инициира тази война (за да вземе и не изработи украинците докрай)...

    И за Русия по принцип това също е подходящо. Следващите условия ще бъдат по-лоши за Киев и Тръмп ще има голяма причина да обвинява Зеленски за всичко...

    Коментиран от #5, #75

    11:21 09.08.2025

  • 2 Нищо няма да постигне

    11 13 Отговор
    Тръмп, понеже няма топки! Руснаците го въртят на пръста си.

    11:24 09.08.2025

  • 3 Едва

    25 7 Отговор
    ли ЕС ще допусне мир в Украйна.

    11:25 09.08.2025

  • 4 Пич

    34 7 Отговор
    Ще им се ! Мечтата им е да докарат ситуацията като в двете Кореи ! Но Путин не е Елцин !!!

    Коментиран от #8

    11:25 09.08.2025

  • 5 Да де

    9 18 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    11:26 09.08.2025

  • 6 Смешник

    20 2 Отговор
    Този разбирач избягъл от Харковския университет непрекъснато ни го натрапвате Не е ли по добре да се прибере в Украйна и на място да помогне на страната си

    Коментиран от #17

    11:26 09.08.2025

  • 7 Край

    25 6 Отговор
    Украйна няма да загуби територии. Руска Украйна ще си е цяла и част от руския свят, както винаги е била. Бандерите могат да се пробват да си договорят държава на име Галиция със столица Лвов. Но едва ли ще я получат

    11:27 09.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А50

    18 6 Отговор
    Сухопътен коридор? Бая широк сухопътен коридор, и той вече не подлежи на обсъждане. Дони ще моли руснаците да спрат , че уйде коня в Днепър, а руснаците ще искат нещо в замяна. Ако зависеше от мен бих добил киевските хазари

    11:28 09.08.2025

  • 10 Анализатор

    25 4 Отговор
    Разбира се, ЕС, управляван от атлантическите ястреби, ще започне да вие сега, че това не е справедлив мир, че това наподобява победа за Путин, че целостта и суверенитета на Украйна се неприкосновени..... И всичко това с едно непреодолимо и силно желание Русия да бъде смачкана и унижена. Каква атлантическа недалновидност

    Коментиран от #13

    11:28 09.08.2025

  • 11 Пак аз

    9 15 Отговор
    Значи ще продължи керванът с Груз 200 и Груз 300.

    В Московска област започнаха да получават повиквателни за фронта.

    Коментиран от #28

    11:30 09.08.2025

  • 12 РЕАЛНО

    17 8 Отговор
    Победителят ще се срещне с Тръмп.

    11:30 09.08.2025

  • 13 Край

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "Анализатор":

    Цялост на Украйна - да. Суверенитет - не. Ще се управлява от Москва. Украйна си е руска област от векове и ще остане за векове. Ограничен суверенитет можеха да си договорят само в най-западната част но без членство в НАТО и там.

    Коментиран от #16

    11:31 09.08.2025

  • 14 Пич

    15 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кобзон":

    Да , ама....... съдържанието на куфарчето го яде вашият пигмей , Зеленски !!!

    11:33 09.08.2025

  • 15 Колев

    11 14 Отговор
    Гаврата на Тръмп да довлече карлика в Аляска да види бившата руска територия и да я сравни с Камчатка.

    Коментиран от #21, #23

    11:34 09.08.2025

  • 16 Да де

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "Край":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #42

    11:35 09.08.2025

  • 17 Съвременник

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Смешник":

    Човече, като че имаш право. Защото вече чувам от доста хора, при различни житейски ситуации, да се гневят на подобни съждения, без в същото време да са чули от авторите им като как биха се почувствали те на мястото на Вл.Путин, ако над границите им бяха възникнали бази и повече от сериозни заплахи за съществуването на държавата и сувернитета й!? А по тази тема имаше достатъчно безпокойство и многочислени изявления именно от страна на Вл.П. и дори обяснения за "червена линия" на по-нататъшно съществуване- защо коментарите по това нямат никаква публичност!?

    11:37 09.08.2025

  • 18 К.О.Т.ар.А.К 😼

    13 5 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни катранени душмански !

    11:38 09.08.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    5 18 Отговор
    Срещата ще е америкаския капан за Путин, както Украйна става капан за Русия !!! Путин или ще бъде ликвидиран с "аварирал" полет или ще бъде арестуван при кацането в Аляска. Гениален план на Доналд 👍

    Коментиран от #26, #36, #60, #87

    11:38 09.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ма н аф

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Колев":

    Не позна.
    ЛГБТ - асите всячески се мъчат да елиминират най-големият противник на Сатаната, затова внимателно се избира място за срещата.
    Амадънму?

    11:39 09.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Димитър Георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Колев":

    Колев ,виждам че сме от една кръвна група ,би ли го олигавил за 10€врака ?Знам че и двамата твърдо сме за въвеждане на €врото .

    11:41 09.08.2025

  • 24 Всяка сутрин милиарди хора

    3 12 Отговор

    До коментар #20 от "Димо":

    по цял свят се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци!

    11:41 09.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БОЛЕН ЦЕНТАК

    5 2 Отговор
    Пак съм объркан. Чий е Домбас.

    11:43 09.08.2025

  • 28 Пак съм аз

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пак аз":

    И съм ти ръгал яко 🌶️ чушки в боба в захлас .

    11:44 09.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    Чакам Тагарев, Къдравата Сю, Паси и Танас чекам.....
    А на тях вервам. вервайте ми. Ама май са се изпокрили като пълшоци.

    11:47 09.08.2025

  • 31 Злобното Джуджи

    4 14 Отговор

    До коментар #20 от "Димо":

    "...руснаци трябва да изтрезнеят ..."

    Уби ме......
    Руснака е закърмен, отгледан и погребан с алкохол.
    Алкохола е като въздуха за руснака и водата за рибата. В Русия е истински срам и унижение ако се сберат по-малко от трима души в някой подлез да пият самоделен самогон. Дори котките в Русия пият алкохол вместо мляко, какво отрезвяване, какви избори, каква промяна ??? 😁

    Коментиран от #33, #35, #41

    11:47 09.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Луганск

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Злобното Джуджи":

    Това че ти практикуваш пасссс иввен ана .аллен сееее.k sss,за някакво достойно качество ли го имаш?

    11:51 09.08.2025

  • 34 минаващ

    9 2 Отговор
    С преговори и без - ще стане както Путин иска ! На укрите като не им изнася - да вдигат байрака ....Иначе ще има бой до посиняване !

    11:51 09.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ма н аф

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Злобното Джуджи":

    На този не му обръщайте внимание.
    Него трима пияни руснаци в един подлез го прелъстиха без да му платят, затова е така озверен срещу тях.

    11:54 09.08.2025

  • 37 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Така де":

    Простено ми е ,мама каза ,че докато съм бил малък често са ме изтървали и съм падал на главата си . .

    11:55 09.08.2025

  • 38 Злобното Джуджи

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Така де":

    "...имаш ли представа колко си тъп?.."

    Ние руснаците имаме само една голова - долната, но и тя работа не подхваща, мисли не дава 😆

    11:55 09.08.2025

  • 39 димитър дончев

    2 8 Отговор
    Това ,което не виждате са опита на тръмп да пасява сегашна просия!просия вече е във фактически фалит и само диктата и страха им пречат да го признаят!При едно продължаване на войната ще вкарат и северна коре във фалит и дори иран!Китай никога не е бил съюзник на масква!След мирът ще бъде изваден дебелия портфейл на чичо сам и ще се опитат да ги държат за да не се разпадне империята просия защото.....ако започне разпад е трагедия и за земята........

    Коментиран от #44, #46, #58

    11:56 09.08.2025

  • 40 az СВО Победа80

    8 2 Отговор
    Абе дами и господа "анализатори" и "разбирачи", абе какво стана бе?

    Уж ни плашехте със страшния "ултиматума" на Тръмп към Русия, пък той взе, че покани Путин на гости....
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #53, #54

    11:58 09.08.2025

  • 41 БАЦЕ ЕООД

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Злобното Джуджи":

    и това при условие, че всеки ден те пръскат ... и тука, кат та гледам и в живота те пръскат , по лицето , по дупЕто . И все не си си научил урока

    11:59 09.08.2025

  • 42 абе кво

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    стана с ултиматума на тръмп.. вместо да вземе мерки, реве за среща с големия Човек . Много страшни янките?

    12:00 09.08.2025

  • 43 Факт

    7 0 Отговор
    Срещата показва кои решават нещата! Нито сме ние "анализаторите" във Факти, нито са ЕС и Зелнката!

    12:01 09.08.2025

  • 44 мдам

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "димитър дончев":

    тоест нямаш нито аргументи, нито някакви икономически данни. къде си тръгнал, за какво се бориш? беги!

    Коментиран от #61

    12:04 09.08.2025

  • 45 Артилерист

    11 16 Отговор
    Тука някои "разбирачи" критикуват, че четвърта година се били повтаряли едни и същи неща, но не отчитат конкретния повод. Ето например сега в материала се твърди, че Путин си играел с Тръмп или го въртял бил на малкия си пръст, което абсолютно не е вярно на фона на предисторията. Западняците начело със САЩ, 8 години си играеха и будалкаха Путин, вкл. и със сключени (но неприложени) международни Мински споразумения, че ще въздействат върху киевската хунта да престане с обстрелите и убийството на хората от Донбас, но нищо конкретно не предприеха. И се стигна до ЦИНИЧНОТО признание на танте Меркел, че те изобщо не са имали намерение да ги прилагат, а да дадат възможност на Украйна да се въоръжи за предстоящата война. Така че Путин не си играе, а преследва последователно целите на принудително наложената му война/СВО...

    Коментиран от #49, #52, #56

    12:05 09.08.2025

  • 46 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "димитър дончев":

    Миткоо,явно много толерантни роднини,съученици и колеги си имал,за да не ти кажат досега че си мноооо тππππππ , миткоооо.

    12:08 09.08.2025

  • 47 Елементарно Уотсън!

    12 6 Отговор
    Кремълският, дърт, бункерен фашист (педофил) просто няма друг начин да запази жалкия си животец. Трябва да се залъже Тръмп, че ще стане нещо след като се видят.
    И без това е бита карта за международната политика. Започна война която не може да спечели и затова само може да удължи агонията на РФ докато е жив. Тези 800 хиляди рашисти в Украйна няма как да станат изведнъж нормални цивилни и да се интегрират сред останалите руснаци, ако спре войната. Те са бомба със закъснител.
    Ами кой и с какви пари ще възстанови разрушения, обезлюден Донбас? В Донецк завчера се радват на 10 цистерни с вода...

    Коментиран от #55, #78

    12:08 09.08.2025

  • 48 Злобното Джуджи

    4 2 Отговор
    Ще кажа едно !!!
    Когато човек спре да му става, става Политик........или пидop, ако е в Русия 😁
    Смятайте кои решават Съдбата на Света.

    Коментиран от #51

    12:09 09.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Абе

    2 6 Отговор

    До коментар #49 от "Много се обясняваш":

    Тихо бе прррррдуеk,не нарушавай добрия тон във форума !

    12:11 09.08.2025

  • 51 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Злобното Джуджи":

    Явно ,че от теб политик не стана ,ама поне си виден пидорр.

    12:12 09.08.2025

  • 52 Нормално

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    Ако не се будалкаш с будалата Путин с кой друг?Путлер е като мече на синджирче.

    12:13 09.08.2025

  • 53 В.В.П

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа80":

    От бункера не излизам!

    12:14 09.08.2025

  • 54 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа80":

    Кухоглавият днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция? Благодаря предварително!

    Коментиран от #57

    12:15 09.08.2025

  • 55 Тити

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "Елементарно Уотсън!":

    Суссс бре жълтопаветен мин.дилл,отивай да те изче ласстрятт,белким се кротнеш .

    12:15 09.08.2025

  • 56 Нормално е за руските тротинетки

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    да изопачават фактите и да ги тълкуват както дявола чете Евангелието.

    Коментиран от #59

    12:16 09.08.2025

  • 57 А бре

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Град Козлодуй":

    Тссии ганне пършаво от Хумата -Лом,кога пък се и научи да броиш и смяташ ?

    12:16 09.08.2025

  • 58 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "димитър дончев":

    Факт.

    12:17 09.08.2025

  • 59 Тишо културиста

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "Нормално е за руските тротинетки":

    Емили 🛴,явно пак си се разз гоннила и бат Тишо трябва датти натърррти тррртката .

    12:18 09.08.2025

  • 60 Пригожин

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Злобното Джуджи":

    Самолетите понякога падат.

    12:18 09.08.2025

  • 61 димитър дончев

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "мдам":

    в момента 65% от икономиката на просия отива за "операцията"!Точно защото имат данни ,а аз ги следя по-мой си начин....ви го казвам още от 22г!Докато вие си пишете едно и също.просия спечелила....украинците избити......дайтефистинските данни и ще видите ,кой кого спасява и кой плаче за мир...Казвах ви,че на ротшилд не му трябват украинци...за да води тази .....,но кой от вас плиткоумци да разбере....Трагедията ЗА НАС може да дойде ,ако идиота от кремълго овесят от... и почне разпад.....Дай данни от централната банка и се опитай да вникнеш в числата , а не плюй и не чакайза 3,5г...Виж ,колко от донбас е освободила ,просията ....Как не разбра ,че парите печелят войната , а просиянците ги нямаха!

    Коментиран от #64, #66, #70, #76

    12:19 09.08.2025

  • 62 Това е извода ☝️

    5 3 Отговор
    Бункерният диктатор съсипа Раша и бъдещето на милиони руснаци.

    Коментиран от #67, #69

    12:19 09.08.2025

  • 63 аz СВОПобеда80

    4 1 Отговор
    Какво ще правят след края на тридневната спец операция копейките от трол свине-фермата🤔🤔🤔

    12:20 09.08.2025

  • 64 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #61 от "димитър дончев":

    Миткооо,не ти се отдава мисленето миткооо !наблегни на едене и срррр ньее,явно там ти е силата

    12:21 09.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Точно...

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "димитър дончев":

    Около 1 милиард долара за ден струва на Раша тази война.

    12:22 09.08.2025

  • 67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Това е извода ☝️":

    Точен сте господине 👌👌👌
    Путин стана за смях.4 години праща на смърт в Донбас хиляди русначета..

    12:24 09.08.2025

  • 68 Ъгхгх

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Димо":

    Срещнеш ли копейка трепИ го!

    Коментиран от #71, #72

    12:25 09.08.2025

  • 69 ТехноЛог

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Това е извода ☝️":

    Най хубавото е ,че хохохолът направил колажа ,вероятно вече е излетял през комина на германския мобилен крематориум Rauch Max Pro с капацитет 19тела на час.Има такива десетки разположени по фронтовата линия .Заложи на германското качество,с традиция от 1943г.

    12:25 09.08.2025

  • 70 съсел ,

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "димитър дончев":

    ,,а просиянците ги нямаха,, Е , колко да си НЕумен , повече от това ?! Просякът е зеленият гном , че иска само пари и оръжия и че целия Свят едва ли не трябва да го спасява от кашата , която забърка ! Русия има оръжия и жива сила и в това е превеса и във война ! На теб може и да не ти изнася , но това са ФАКТИТЕ, мой ! Сега наблегни на храната и остави писането на другите !

    12:26 09.08.2025

  • 71 Димо

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ъгхгх":

    Гледай да не те срещна .

    12:26 09.08.2025

  • 72 грУй ,

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ъгхгх":

    Явно много те бият в мааалата , щом само за ,,трепане ,, мислиш . Щраус !

    12:28 09.08.2025

  • 73 Онзи

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Димо":

    Димчо моли се да не ни се пресичат пътищата ,хем ще бъдеш млаттен ,хем документирано ..бан .

    12:28 09.08.2025

  • 74 az СВО Победа80

    3 1 Отговор
    При последното посещение на спец. пратеника на САЩ Уиткоф в Москва, Путин му е предал орден "Ленин".
    Орденът е предназначен за зам. директора на ЦРУ по цифрови иновации Джулиана Галина, чийто син Майкъл Глос е загинал на 04.04.2024г. в ДНР, сражавайки се срещу неонацистите в състава на руската армия.

    Коментиран от #80, #82

    12:28 09.08.2025

  • 75 ИСТИНАТА

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Пловдивчани,
    докога окупаторът Альоша
    ще е стъпил на главата на Апостола?
    ПОЗОР!

    Изпратете паметникът на окупатор Альоша,
    в Русия, на окупатора Путлер.
    Да си го постави пред Кремъл-
    централата на комунистите-терористи
    по света и у нас!

    На върха на Бунаржика издигнете величествен паметник,
    достоен за Апостолът на свободата!

    12:29 09.08.2025

  • 76 таксиджия 🚖

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "димитър дончев":

    Колега точно така е, но повечето коментатори тук са платени тролове на вАзраждане и каквито и факти и доказателства да им извадиш, те пак ще повтарят едно и същи опорки.

    Смешното е, че те защитават Русия и милеят за нея повече от Българияз а живеят тук. И цялата им работа е да внушат на българските избиратели, че Костадин Центаджиев е русофил копейка евразиец да гласуват за него и той да усвоява държавна субсидия като вечна опозиция! Реално Костадин е Републиканец, сам си го призна. Отделно на местно ниво работи за Боко Тиквоча.

    Коментиран от #79

    12:30 09.08.2025

  • 77 стоян георгиев

    0 5 Отговор
    Тръмп нищо не може да договори.нито.има умения нито капацитет.самия факт че се съгласи на тази среща е признак на слабост.срещата няма да доведе до нищо.нито до мир нито до някакви сериозни изменения по фронтовата линия.

    Коментиран от #81

    12:30 09.08.2025

  • 78 И да се знае!

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Елементарно Уотсън!":

    0т твзи 800 хиляди рашисти 500 000 са заразен със СПИН от еднополова любов в окопите. Рашистан ще надмине Нигерия.

    12:31 09.08.2025

  • 79 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "таксиджия 🚖":

    Абе бакши$ куух , ти за някъкъв интелктуален фактор ли се имаш .бе муха ?

    Коментиран от #83, #85

    12:33 09.08.2025

  • 80 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа80":

    Дано се оправи човека.

    12:33 09.08.2025

  • 81 ХА-ХА-ХА

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    стоЕнчО , гледай стадото и не се прави на интелигентен , че си със СОП и докторите няма да те спасят ! Пълен едногънков си , стоЕнчО !

    12:33 09.08.2025

  • 82 Тихо пръдльо!

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа80":

    Това какво го интересува суверенна?

    12:34 09.08.2025

  • 83 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    Много си де напрегнал бе, що си толкова нервен!? Нали вий печелите? В петък поотлер послушно ще отиде да подпише капитулация на вражеска територия! 😉 Пълно унижение за расията

    Коментиран от #84, #86

    12:37 09.08.2025

  • 84 Няма край руският позор!

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "таксиджия 🚖":

    Няма....

    12:39 09.08.2025

  • 85 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "стоян георгиев":

    Изключителна,блестяща мисъл.Не е за нас.Нужен е много нагънат мозък,за да го разбереш.Как ги правиш тези неща,бе момчето ми,с този памперс в главата?

    Коментиран от #89

    12:40 09.08.2025

  • 86 Смех в блатото

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "таксиджия 🚖":

    Сотаджийче опррррр дянно,поне да беше си изпрал опрррр дяния оа канн работен панталон станал от кирр кафяв 🤣.

    12:41 09.08.2025

  • 87 Мухаа ха!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Злобното Джуджи":

    Много си зле,Джуджи.Наистина ти трябва психотерапевт.Но опитен.Да ти изчисти фиксациите.Как го виждаш,някой дори да помисли,да удари самолет на държавен глава,при предстояща ,официална среща с друг държавен глава.И това са двама властелини на планетата.А за другото- как ще го арестуват,...шава ти мозъка човек,не си добре.Службите на Доналд,ще пазят Путин, по добре и безкомпромисно,от самото ФСО на Путин.Абе що за примитив,налазихте не само форума,но и в страната? Понякога си мисля,че нарочно го правиш.Да има коментар по твой адрес.

    12:41 09.08.2025

  • 88 Ъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    "Той смята, че ситуацията след срещата ще е нито война, нито мир.

    Аз се чудя с какъв акъл Путин се хваща на хорото на Тръмп? Или е прекалено добър артист, или е най-големия наивник на света. Докато той преговаряше с Уиткоф, който го е убеждаваше да се срвщне с Тръмп, в същия ден Тръмп обяви Русия за "заплаха за националната сигурност" на Сащ, което е дипломатичното определение за "враг". Явно Путин е забравил, или поне се прави, че е забравил, как преди 2 месеца Сащ помогнаха на Украйна да го убие, атакувайки с дрове хеликоптера му....Забрави ли кой стои зад операция "Паяжина", която беше извършена само два дни преговорите в Истанбул? Както каза един вече бивш служител на ЦРУ, "не можете да вярвате на Сащ. Дрехите ни са напоени с кръвта на милиони украинци, палестинци и иранци".
    Отделно от това, обещанието за приемане на Армения и Азербайджан в нато и евентуалното разполагане на американски войски в Армения....Това не ми прилича на желание за край на конфликта в Украйна. Прибавете и рязката промяна в позицията на Тръмп към Путин - от разочарование и нежелание дори за телефонен разговор, до внезапно желание за лична среща!?!?!? Непостоянството на Тръмп е пословично, но продължавам да мисля, че тази среща е капан. Ако Путин иска да се срещне с Тръмп, просто да го викне в Москва, а не той самия да се развява из Аляска.🤣

    12:42 09.08.2025

  • 89 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Моряка":

    Миши доста си под моето интелектуално ниво за да ти отговоря .гледай си там гемията .

    12:43 09.08.2025