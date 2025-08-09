След срещата Тръмп-Путин ситуацията ще е нито война, нито мир

"Срещата между Путин и Тръмп е много важна, но не съм сигурен, че ще бъде решаваща. Тръмп се доверява на Путин, смята, че ще направи нещо, а Путин просто си играе с него като котка с мишка. За Путин е важно Тръмп и Америка да бъдат въвлечени в преговорния процес". Това заяви проф. Михаил Станчев, преподавател в Университета в Харков.

Според последните информации Тръмп и Путин ще се срещнат следващата седмица в Аляска.

Според Станчев, Путин дори няма да обсъжда превзетите територии в Украйна, защото ги смята за руски. Максимумът, който може да направи Тръмп е да договори отстъпки в Николаевска област и пътя към Крим.

"Русия обаче ще поиска гаранции да има сухопътен проход към Крим", заяви Станчев.

Добави, че Путин ще настоява да бъдат спрени санкциите срещу Русия, както и да бъде прекратена военната помощ за Украйна.

Той смята, че ситуацията след срещата ще е нито война, нито мир.