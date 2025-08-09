Новини
Зеленски: Основната грешка на Путин е, че игнорира украинците (ВИДЕО)
Зеленски: Основната грешка на Путин е, че игнорира украинците (ВИДЕО)

9 Август, 2025 12:51

Срещата на Путин и Тръмп е много далеч от мястото, където се води войната в Украйна

Зеленски: Основната грешка на Путин е, че игнорира украинците (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна, никой няма и не може да го оттегли". Това написа в обръщение до украинския народ президента на страната Володирим Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Ето и целия текст:

Скъпи украинци!

Президентът Тръмп обяви подготовката на срещата си с Путин в Аляска. Много далеч от тази война, която се води на нашата земя, срещу нашия народ и която все още не може да бъде прекратена без нас, без Украйна.

Путин не вярваше в нашия народ и взе това свое безнадеждно решение да се опита да превземе Украйна. Това беше основната му грешка - да игнорира украинците. Аз вярвам в нашия народ. Украинците са силни. Украинците защитават своите. Мнозина по света застанаха на страната на Украйна по време на войната. Дори тези, които са с Русия, знаят, че тя върши зло. Разбира се, няма да даваме награди на Русия за това, което е направила.

Украинският народ заслужава мир. Но всички партньори трябва да разберат какво е достоен мир. Тази война трябва да бъде прекратена и Русия трябва да я прекрати. Русия я започна и я проточва, без да се вслушва в никакви срокове, и това е проблемът, а не нещо друго.

Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституционния съд на Украйна. Никой няма и не може да отстъпи от това. Украинците няма да дадат земята си на окупатора.

Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всички решения, които са срещу нас, всички решения, които са без Украйна, са едновременно решения срещу мира. Те няма да донесат нищо. Това са мъртви решения. Те никога няма да проработят. И всички ние се нуждаем от истински, жив мир, който хората ще уважават.

Готови сме, заедно с президента Тръмп, заедно с всички наши партньори, да работим за истински и най-важното, траен мир - мир, който няма да се разпадне заради желанията на Москва.

Благодаря на целия ни народ, че е заедно. Украйна съществува. Благодаря на всички наши войници, че запазиха нашата независимост. Бъдете силни. Това е нашата земя, ние сме Украйна.

Слава на Украйна!


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    70 13 Отговор
    "Украйна няма да се откаже от териториите си", - Зеленски...

    Е, ето отговора на инициативите на Тръмп. Доста очакван отговор. Очаквах нещо подобно от него.

    Защото лично за Зеленски това е присъда. И Великобритания също не се нуждае от това.

    Тя не провокира и не инициира тази война (за да вземе и не изработи украинците докрай)...

    И за Русия по принцип това също е подходящо. Следващите условия ще бъдат по-лоши за Киев и Тръмп ще има голяма причина да обвинява Зеленски за всичко...

    Коментиран от #12, #138

    12:52 09.08.2025

  • 2 Киев

    78 17 Отговор
    ще бъде тоже руски

    Коментиран от #13, #17

    12:53 09.08.2025

  • 3 Ива

    91 15 Отговор
    Основната грешка на украинците е,че не се освободят от пешката Зеленски и кликата му .Крайно време е да разберат ,че единствената приятелска страна на Украйна е Русия.

    Коментиран от #14, #85

    12:55 09.08.2025

  • 4 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    13 67 Отговор
    Често оставам с украинските момченца в бункера,проблема е, че след това ме болят задните части!

    Коментиран от #72, #165

    12:55 09.08.2025

  • 5 Съдията

    53 11 Отговор
    А пък зеленото и украинците вече го игнорират.😂

    Коментиран от #59

    12:55 09.08.2025

  • 6 Левски

    75 14 Отговор
    Зельо-, основната ви грешка е, че се правите като нашите "македонци"-българи. Вие сте чисти руси. Не си знаете историята.

    Коментиран от #131

    12:56 09.08.2025

  • 7 А50

    36 12 Отговор
    Укрите пак опитват с ДРГ да нападат Брянска област, преди срещата Путин-Тръмп, това показва, че не са готови за мир. Британските им наставници имат други намерения, а на Дончо не му се изоставят западните партньори насред блатото. Хем иска бързо да приключи войната и да подкара големите си планове, хем няма как да излезе бързо от войната и то с печалба

    12:57 09.08.2025

  • 8 Виждащ

    39 10 Отговор
    По принцип този нелигитимният, който лови по улиците на територия "украинска рус" пушечно месо за удоволсвието на западащи се империи, няма право да се изказва.

    12:57 09.08.2025

  • 9 Скопен Кремълски плъх с токчета

    14 38 Отговор
    Аз пък няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #26

    12:58 09.08.2025

  • 10 Америка ли

    19 26 Отговор
    Тръмп предаде цивилизациония свят.
    За него всичко у сделка.
    Раздава чужди територии и мечтае за Нобелова награда.

    12:58 09.08.2025

  • 11 Бай Ганьо

    12 35 Отговор
    Путин и Русия ще хванат средния

    Коментиран от #168

    12:59 09.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да бе

    15 14 Отговор

    До коментар #2 от "Киев":

    Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.

    13:00 09.08.2025

  • 14 Сандо

    35 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ива":

    Основната грешка на украинците е,че повярваха сляпо и безропотно на тези,които ги направиха украинци.А те,тарикатите,много добре си бяха направили сметката какво бъдеще подготвят на излъганите укри и допрените до стената руси.

    Коментиран от #20

    13:01 09.08.2025

  • 15 Наритай Бг копейка

    10 24 Отговор
    Абе, ние да наритаме нашите копейки, пък другите да се оправят!

    13:01 09.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мноо бързаш.Ни съ знай

    10 24 Отговор

    До коментар #2 от "Киев":

    Ти глей да не се разпадне рус,понеже много е близо,на ръба демек.

    13:02 09.08.2025

  • 18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    15 36 Отговор
    Украинският НАРОД и горд наследник на рода Дуло и никога няма да се предаде на монголо-татарите от Москва !

    Коментиран от #23, #41

    13:02 09.08.2025

  • 19 Обективни истини

    30 6 Отговор
    И колко още хора трябва да бъдат изтребени заради ината на зеления клоун хранещ се с трупове.
    Това е някакъв абсурден театър.

    Коментиран от #27

    13:02 09.08.2025

  • 20 Джони

    11 8 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    Основната ти грешка е, че още дишаш.

    13:02 09.08.2025

  • 21 Никой

    23 8 Отговор
    Русия има гордост - нас българите ни наричат - също обидно - варвари, татари, нямат добро мнение и за нас на Запад.

    Руснаците ги обиждат, ватенки ушанки - не е от вчера - а постоянно. Не им дават изява - подтискат ги, като трета ръка - това е проблема - все едно да мачкаш някого - рано или късно ще реагира.

    Хитлер също е правил мили очичики навремето и ето какво е станало - на Запада не трябва да се вярва. В България не произвеждаме толкова - колкото може. То не бяха заводи на Фолксваген - всякакви измислици - накрая - гаражна търговия.

    Зеленски защо смята - че някой ще търпи да се избиват хора - да отстъпи и това е. В България никой няма да се вдигне в защита на Отечеството - защото - нашите ръководители гонят - 150 кила - докато ние не можем да си позволим и храната.

    Коментиран от #33

    13:03 09.08.2025

  • 22 Тръмп и Путин

    25 7 Отговор
    Говори си Зельо, говори си колкото искаш, не ни пречиш. Кво стана с "мир чрез сила" нали допреди три седмици ти, Кая и Урсула казахте че други опции няма

    13:03 09.08.2025

  • 23 Николай

    19 6 Отговор

    До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    И какво става след, като и последния бъде убит?

    13:03 09.08.2025

  • 24 000

    24 5 Отговор
    Британците са в паника. Техните имперски интереси противоречат на тръмп. Зеленски е прочел, изпратеното от МИ 6. Не изключвам британците да го убият и да обвинят руснаците, за да съботират спирането на военните действия.

    13:04 09.08.2025

  • 25 Механик

    27 5 Отговор
    Зели усеща, че му гласят пързалка. Щом не е поканен, значи му гласят нещо зад гърба. А то едва ли е нещо в негова полза.
    Зеленски е пътник и той добре го разбира. За това и трепери от страх.
    Американците така ще го хързулнат, та ще спре чак на киевските гробища.
    Ще го хвърлят на лъвовете. Ще го изкарат виновен за всички обесени кучета.
    Много му се бе усладило да го гъделичкат и да му викат какъв е пич. Сега разбира, че всичко е било майтап и умира от страх пред бъдещето си.

    13:04 09.08.2025

  • 26 ЛЪЖЕЦ

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Скопен Кремълски плъх с токчета":

    ЩЕ ХОДЯ ЗА АРКТИЧЕСКИ СИВЕН И ЩЕ ХАПНЕМ С РИЖАКА---ТАЯ СДУХАНА ГАИДА НЕКА УБИВА УБИТАЦИТЕ ДЕ МУ ВЕРВАТ

    13:04 09.08.2025

  • 27 еми да

    7 21 Отговор

    До коментар #19 от "Обективни истини":

    Досеа над един милион руснаци са изтребени, знулени, инвалиди, изпарени..
    И още може. копейка про-ста

    Коментиран от #84

    13:04 09.08.2025

  • 28 Тръмпича съм

    17 4 Отговор
    Абе, що Путин не ме взима насериозно? Вчера изтече срока за прекратяване на СВОто, моите подводници вече трябваше да са минали руската граница, ама нищо не се чува.

    13:05 09.08.2025

  • 29 Пасивен педофил -плешивия охлюв

    6 15 Отговор
    Оставам в бункера, тук имам всякакви предимства

    Коментиран от #36, #40

    13:05 09.08.2025

  • 30 Зеления наркоман вече квичи

    19 6 Отговор
    от безсилие...

    13:05 09.08.2025

  • 31 Перо

    22 5 Отговор
    Тоя защо употребява думи като “нашия народ” сто пъти! Неговият народ по произход е в Израел, на него и на неговия предшественик, след военния преврат! Относно войната и териториалните отстъпки да е мислил, преди да провокира и предизвика войната с геноцид на част от населението и неспазване на минските споразумения! Губещият не в в позиция да поставя условия и никой чуждестранен данъкоплатец не е длъжен да плаща и издържа войната на ционисткия режим! Ако не е съгласен Зеленски със САЩ и Русия, да се оправя сам, без помощи и американски оръжия! Който го излъга, да му плаща масрафа! Украинското население опира пешкира на Зеленски!

    13:05 09.08.2025

  • 32 пиночет

    6 19 Отговор
    Внимавайте, че Копейкин, Плюнчо и палячовците от Възраждане могат да направят някой атентат или палеж в името на Путин и Кремъл!

    13:06 09.08.2025

  • 33 Сериозно ли говориш

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "Никой":

    Нямате пари за храна, но имате пари за Интернет?

    Коментиран от #113

    13:06 09.08.2025

  • 34 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    2 16 Отговор
    Дори агент Краснов няма да може да спаси рашистите на Путлер .
    Цифрите говорят, че края на Мордор е близо .

    Коментиран от #79

    13:06 09.08.2025

  • 35 Действай де, кон само

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНАТА":

    пишеш по форумите!

    13:07 09.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Злобното Джуджи

    6 21 Отговор
    Атомна бомба за нефелния ру3ки агресор, който направи от руснаците "украинци". Тази мъртвородена руска нация , тази язва на Земята от крепостни и монголци трябва да се унищожи 👍

    Коментиран от #49, #71

    13:08 09.08.2025

  • 38 Ват ник здравеняк

    14 5 Отговор
    Прав си все се крие Зеля никой вече не го кАни навсякъде е противен

    13:08 09.08.2025

  • 39 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    6 14 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #43

    13:08 09.08.2025

  • 40 Ват ник победител

    14 4 Отговор

    До коментар #29 от "Пасивен педофил -плешивия охлюв":

    Прав си Зеля на всички опротивя с тая просия и страхливост!
    Смелия Путин овъргалуца 52 държави и жалкото западно въоражение

    13:10 09.08.2025

  • 41 А50

    19 5 Отговор

    До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слагам минус, обаче отчита плюс, а братята ни в 404, чакат руснаците да ги освободят от киевския хазарски хаганат

    13:10 09.08.2025

  • 42 Зеления наркоман , ко стана

    15 5 Отговор
    с Контранаступа и Плана по Перемогата и мира през сила? Действай, недей да хленчиш.

    Коментиран от #47

    13:10 09.08.2025

  • 43 Ват ник здравеняк

    9 7 Отговор

    До коментар #39 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Как няма безполови ,че кой канят в Аляска?
    Пак ви победихме шматки атлантически кеееф

    13:11 09.08.2025

  • 44 минаващ

    12 3 Отговор
    Тоя говори на много смешен диалект , нещо като нашите ,, палестинци,, ...

    13:11 09.08.2025

  • 45 Пешо от панелката

    16 4 Отговор
    Зелник, докато големите момчета се срещат, върви се срещни с Кая да не си капо. Видните и Урусла

    Коментиран от #137

    13:11 09.08.2025

  • 46 Клоуна пусин 🤡💩

    6 12 Отговор
    Путлер ще облече костюмчето на горски пазач при срещата с оранжевия за да изглежда по страшен

    13:11 09.08.2025

  • 47 Ко стааа бе руски боклуци ?

    6 10 Отговор

    До коментар #42 от "Зеления наркоман , ко стана":

    Превзехте ли тоя Киев за три деня че ми омръзнА тая работа.

    Коментиран от #118

    13:12 09.08.2025

  • 48 Възpожденец 🇧🇬

    6 14 Отговор
    Путлер го е страх да се срещне със Зеленски. И с право. До него ще изглежда комично.

    13:12 09.08.2025

  • 49 Злобно джуджи

    12 6 Отговор

    До коментар #37 от "Злобното Джуджи":

    Ако атомните бомби на тия патоци западняците са като скрапа дето пратиха на Зеля то Рашките ще го победят с прашки ухааааааахаха

    13:12 09.08.2025

  • 50 Бай Ганьо

    5 12 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    Коментиран от #56, #62

    13:13 09.08.2025

  • 51 Механик

    13 2 Отговор
    Дежурния укро-трол с дежурните копи-пейстове. Втръснал на всички до смърт.
    Хората във форума дори не го отчитат. Не си правт труд, дори минус да му сложат. Толкова е износен.
    Още не може да си отговори дали Тръмп е от неговите или е Агент Краснов на каишка на Путин.
    Много силно избръмчал индивид. И няма умора. Тук е 24/7. Гърчи се от злоба като глист, пени се по устата от клетви, но е тука нон-стоп. Сам разбира, че положението му се влошава, но тук го привлича като наркотик и няма бегане.

    13:15 09.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зимата когато сняг забръска

    2 6 Отговор
    ник Механик дедовият ми ще отръска.

    13:15 09.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Така е

    13 1 Отговор
    Като полицията в София му иззеха фентанила и кокаина и сега Зелю полудя

    13:16 09.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ВЗРИВЯВАЙ

    6 10 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #96, #105

    13:17 09.08.2025

  • 59 Зеленото

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Съдията":

    могилизира милион мужици

    Коментиран от #65, #101

    13:17 09.08.2025

  • 60 Тиква

    12 1 Отговор
    Няма такава нация окраинец, в окраина бандероФашаги живеят,нагли подли изчадия.всички са Руси.

    13:17 09.08.2025

  • 61 мушмул

    17 0 Отговор
    Зеленка кои укри бе? Ми те не останаха! Вовата си иска руско говорящите, а и ти как хубаво си товореше на матерния език до 2014г.! То в Ю тубата още те има!

    13:18 09.08.2025

  • 62 Зверовиден соросоид

    9 3 Отговор

    До коментар #50 от "Бай Ганьо":

    Копейките са сила пак победиха ти надувай кожени флейти в траурен марш

    13:18 09.08.2025

  • 63 Иван

    12 1 Отговор
    Приемай условията на Тръмп и Путин и да се приключва.И без това вече си нокой.Щеш не щеш ще правиш териториални отстъпки,иначе всякаква помощ спира.

    Коментиран от #89, #102

    13:18 09.08.2025

  • 64 стоян георгиев

    15 1 Отговор
    Личи си, че взима качествена дрога, която моментално го изстрелва в паралелна вселена. Там Украйна е държава, която ще победи Русия. А, украинците ще се надигнат от гроба покрити с неувяхваща слава и победи.

    13:19 09.08.2025

  • 65 Ухилянти бусики

    12 1 Отговор

    До коментар #59 от "Зеленото":

    Айде у буса и в месорубката и поздрави на Зеля

    13:19 09.08.2025

  • 66 Ъхъъъъъ..

    10 1 Отговор
    Ето и целия текст: Хитлер 1939 г

    Скъпи германци, скъпи граждани на третият райх.....

    13:19 09.08.2025

  • 67 пиночет

    3 10 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    13:20 09.08.2025

  • 68 Механик

    3 11 Отговор
    Но едно е сигурно, че Зеленски ще остане в историята като освобителя на източния блок и унищожителя на алкохолната джамахирия.

    13:20 09.08.2025

  • 69 Механик

    5 6 Отговор
    Летото като завАли дъш,
    никСтоенчо сака мъш.
    Даже вънка да не вАли дъш,
    ЗлобенДжужи сака мъш.

    13:21 09.08.2025

  • 70 Всичко ни стана ясно

    7 0 Отговор
    Не искал мир а искал истински, жив мир.....

    13:21 09.08.2025

  • 71 Перо

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Злобното Джуджи":

    Джендо, пи ли си розовите хапчета или по-важно е да тролиш, защото г- за ти ще хване паяжина!

    13:21 09.08.2025

  • 72 Ванков

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Ама знаеме че си такъв....Кажи им да ти слагат повече грес....

    Коментиран от #88

    13:22 09.08.2025

  • 73 3434

    11 1 Отговор
    Чакаме скоро и Киев да бъде руски.Каквото решат големите,Зелю трябва да приема.

    13:22 09.08.2025

  • 74 А50

    3 9 Отговор
    Няма на планетата по подло, пошло и продажно от копейката гладна и пияния му господар.

    13:22 09.08.2025

  • 75 Ама точно

    5 1 Отговор
    Блабла

    13:23 09.08.2025

  • 76 Механик

    3 10 Отговор
    Удари на ВСУ по Татарстан на 1000 километра ИЗТОЧНО от Москва! Дългият Нептун явно.

    Коментиран от #80

    13:23 09.08.2025

  • 77 Перо

    2 9 Отговор
    От Кииф за три дня до къде се докара бункерното с ботокса, срам за копейките!

    13:23 09.08.2025

  • 78 Бай Ганьо

    4 9 Отговор
    Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци!

    Коментиран от #92

    13:23 09.08.2025

  • 79 Мите

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    А звездите какво ти говорят?

    13:23 09.08.2025

  • 80 Сандо

    3 8 Отговор

    До коментар #76 от "Механик":

    Само от загрузка с 20 разбират блатните терористи.

    13:24 09.08.2025

  • 81 Макробиолог

    5 1 Отговор
    Дойде на власт с обещанието да прекрати конфликта с собственото си население в Донбас и Луганск.

    13:24 09.08.2025

  • 82 тръмпиту

    2 2 Отговор
    я говорещ труп

    13:25 09.08.2025

  • 83 Стига бре....

    13 0 Отговор
    Русия многократно е подчертавала, че не смята Европа за противник, а само за икономически партньор. Кремъл обаче също така подчерта, че Западът активно разпространява мита за руската заплаха, за да оправдае разходите за въоръжаване на Украйна. В същото време Москва ще бъде готова да защити интересите си в случай на западна агресия.

    Коментиран от #93

    13:25 09.08.2025

  • 84 Данчо

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "еми да":

    Ама то и от украинците има 10-15 човека

    13:25 09.08.2025

  • 85 😁.........

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ива":

    На вас копейките и сбърканите русороби Зеленски много ви бърка отзад а😁, развенча мита за непобедимоста и величието на вашите братушки😁, и той е само един артист, а каква работа свърши само.

    Коментиран от #90

    13:25 09.08.2025

  • 86 Макробиолог

    3 6 Отговор
    А вместо това за няма и 4 години унищожи терористите на бункерншя страхливец, а него го завре в миша дупка!

    Коментиран от #108

    13:26 09.08.2025

  • 87 Гост

    5 1 Отговор
    Отчайващо, ужасно, и казвало всичко обръщение! Гейм овър, ако Владко е ОК! Ако не, охо бохуто продължава, но последната НАТОвска муниции!!!

    13:26 09.08.2025

  • 88 Вовата Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ванков":

    Откъде разбра,че съм педофил?

    Коментиран от #98

    13:26 09.08.2025

  • 89 Тихо пръдльо!

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Иван":

    Не си компетентен в областа на политиката.

    13:26 09.08.2025

  • 90 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 8 Отговор

    До коментар #85 от "😁.........":

    Точен сте господине! От руснак войник не става. В това е проблема.

    13:27 09.08.2025

  • 91 Знаем, знаем ....

    12 1 Отговор
    Още по време на Първата световна война една от военните цели беше създаването на украинска васална държава, доминирана от Берлин. Хитлер продължи тази политика и през Втората световна война: подчиняването на Украйна беше централен компонент на войната за унищожение срещу Съветския съюз. Днес германски танкове отново се насочват към Русия, а Бундесверът работи в тясно сътрудничество с наследниците на украинските нацистки колаборационисти, за да наложи хищническите интереси на германския империализъм.“

    13:27 09.08.2025

  • 92 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #78 от "Бай Ганьо":

    100% си прав, нищо не става от примитивната вата!

    13:27 09.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Дон Корлеоне

    1 8 Отговор
    Хаяско няма да умре от естествена смърт. ЩЕ УМРЕ ОТ СТРАХ.

    13:28 09.08.2025

  • 95 Знаем, знаем ....

    8 1 Отговор
    Докато управляващият елит използва военна реторика и национализъм, за да подготви населението за опустошителен и потенциално катастрофален директен военен конфликт с ядрената сила Русия, работническата класа вече е помолена да плати. Милиардите, похарчени за танкове, дронове и изтребители, се финансират от съкращения на социалните разходи, масови съкращения и нарастващите разходи за живот. Училищата се рушат, а болниците са претоварени, но винаги има пари за нови проекти за превъоръжаване. Към това се добавя и фактическото принудително набиране на млади хора, особено от работническата класа, които да бъдат използвани като пушечно месо на фронта. Превъоръжаването, войната с НАТО и завръщането на милитаризма само увеличава опасността от трета световна война

    13:29 09.08.2025

  • 96 Патриот

    5 8 Отговор

    До коментар #58 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Пловдивчани,
    докога окупаторът Альоша
    ще е стъпил на главата на Апостола?
    ПОЗОР!

    Някой пловдивчанин да взриви Альоша!
    Просто е!

    Както бе взривен мумиярника на комуниста-терорист Георги Дивитров!

    На върха на Бунаржика издигнете величествен паметник,
    достоен за Апостолът на свободата!

    13:29 09.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Данчо

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Вовата Путин":

    Коментираха го на Женски пазар!

    13:30 09.08.2025

  • 99 Световна война

    4 10 Отговор
    На Русия окупирана земя няма да бъде дадена, нито Крим. Нито квадратен сантиметър. Ако трябва ще се води световна война. На Украйна трябва да се върне отнетото ядрено оръжие!

    13:31 09.08.2025

  • 100 Знаем, знаем ....

    7 2 Отговор
    Не става въпрос за мир или международно право, а за изграждане на нов империалистически военен ред. Целта е да се установи пълен контрол над Украйна, да се редуцира Русия до статут на полуколония и да се установи господство над богатата на ресурси и геостратегически централна евразийска земна маса. Амбициите на германския империализъм се простират далеч отвъд Източна Европа. Мерц заявява, че политиката на Китай съдържа „елементи на системно съперничество“ и че „нарастващата близост между Пекин и Москва се гледа с безпокойство“. Индо-тихоокеанският регион е „от голямо значение“, особено по отношение на „свободното корабоплаване и сигурните търговски пътища“. Германия ще бъде „силно ангажирана“ там в бъдеще. Както и в миналото, германската политика на световните сили върви ръка за ръка с геноцида. В речта си Мерц обяви „сигурността и съществуването на Израел“ за „държавен въпрос“ за Германия и обеща подкрепа за геноцида срещу палестинците. „Ние стоим непоколебимо на страната на Израел“, увери той, докато режимът на Нетаняху продължава със систематичното унищожаване и прогонване на населението на Гааза.

    Коментиран от #111

    13:31 09.08.2025

  • 101 Съдията

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Зеленото":

    Щото пък могилизираните и то насила украинци са по-малко. Ако нямаш друга радост в живота, взимай бял чаршаф и върви бавно към гробищата.😂

    Коментиран от #161

    13:33 09.08.2025

  • 102 Любо

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Иван":

    Боклук,кой беше този Путин?

    13:33 09.08.2025

  • 103 Не искал мир а искал истински, жив мир..

    6 1 Отговор
    Квото кажели партньорите.....доообре

    13:33 09.08.2025

  • 104 Зеления

    9 1 Отговор
    Лешояд няма право на мнение, на негова отговорност са всички тия жертви. Основната грешка на Путин е че няма намерение да го съди като военнопрестъпник и терорист, ама те Украинците сами ще си го линчуват

    13:34 09.08.2025

  • 105 АЛЬОША

    2 6 Отговор

    До коментар #58 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    НА ЧАКЪЛ

    13:34 09.08.2025

  • 106 Урсулите

    10 1 Отговор
    Основната грешка на Путин е, че не
    е като Натаняху, а Ви пази и не избива
    Мирни граждани!

    13:36 09.08.2025

  • 107 От преди още

    8 0 Отговор
    Времето на Наполеон Украйна винаги е била Буферайна и е имало причини да е така. Русия в рамките на СССР го промени и я направи пълноценна република, но очевидно е било грешка. Прочетете историята защо и Запада и Царска Русия не са искали там да има железница и пътища и се замислете...

    13:38 09.08.2025

  • 108 Макробиолог

    5 0 Отговор

    До коментар #86 от "Макробиолог":

    А вместо това е на път да приключи печално втория хазарски каганат по идентичен начин като първия.

    13:39 09.08.2025

  • 109 Сократ

    6 1 Отговор
    Нацисткото зелено наркоманче да си спомни как се държеше, когато Путин, Оланд и Меркел се опитваха да го накарат да спре избиването на хората в Донбас. Сетила се Мара да се побара, та така и неговата работа.

    13:39 09.08.2025

  • 110 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    В Лондон и в Брюксел са отчаяни, оттам и този хленч на просрочения!

    13:40 09.08.2025

  • 111 България 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Знаем, знаем ....":

    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    Коментиран от #112

    13:41 09.08.2025

  • 112 България 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #111 от "България 🇧🇬":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    Коментиран от #136

    13:41 09.08.2025

  • 113 Никой

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сериозно ли говориш":

    Да, ще си ям кабелите - няма храна - нали трябва другите да се хранят около мен. Не е истина.

    13:43 09.08.2025

  • 114 Тома

    4 2 Отговор
    Трябва като тебе зельо до последния украинец

    13:43 09.08.2025

  • 115 az СВО Победа80

    6 1 Отговор
    Интересен детайл!

    Нещо, което "свободните" и "демократични" европейски медии не могат да си позволят да съобщят:

    При последното посещение на спец. пратеника на САЩ Уиткоф в Москва, Путин му е предал орден "Ленин".
    Орденът е предназначен за зам. директора на ЦРУ по цифрови иновации Джулиана Галина, чийто син Майкъл Глос е загинал на 04.04.2024г. в ДНР, сражавайки се срещу неонацистите в състава на руската армия.

    Коментиран от #120, #125

    13:44 09.08.2025

  • 116 Знаещ

    6 1 Отговор
    Путин игнорира не украинците , а наглосаксоюдеите които през 2014 година купиха Украйна за 5 милиарда долара и я превърна в своя колония . Обитателите на колониите нямат право на глас и никой не не съобразява с тях .Обитателите на колониите се управляват от марианетни диктатури поставени им от техните собственици , а техните собственици са , наглосаксоюдеите .

    Коментиран от #123

    13:46 09.08.2025

  • 117 Аре пак Путин му е в устата

    8 2 Отговор
    На този комплексар. Вместо за себе си да говори, за пореден път за Путин. А самият Путин въобще не го отразява даже

    13:47 09.08.2025

  • 118 Стамат Гочев

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ко стааа бе руски боклуци ?":

    Да, превзехме го, стигнахме и до Лисабон, ходихме на мач на Бенфика, и днес отпрашихме за Аляска, всичко е наше.

    13:47 09.08.2025

  • 119 БАНко

    4 2 Отговор
    ЗЕЛЮТО СЕГА УСТАНОВИ , ЧЕ АМЕРИКА Е В ДРУГИЯ КРАЙ НА СВЕТА , ЧЕ ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА НЯМА НИЩО ОБЩО С ТЯХ , НО МИЛИАРДИТЕ И ОРЪЖИЯТА БЯХА СЛАДКА ХАПКА !!!

    Коментиран от #121

    13:47 09.08.2025

  • 120 И това какво го интересува

    2 2 Отговор

    До коментар #115 от "az СВО Победа80":

    Целокупният български народ.

    13:47 09.08.2025

  • 121 Руски бълхи

    3 7 Отговор

    До коментар #119 от "БАНко":

    Украйна никога няма да забрави това което Русия направи срещу тях.

    Коментиран от #126

    13:48 09.08.2025

  • 122 долу сащ

    1 2 Отговор
    но не ги убиваше както ти руснаци....

    13:49 09.08.2025

  • 123 И ти отдавна....

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "Знаещ":

    Не си ходил на преглед при психиатър нали?

    13:49 09.08.2025

  • 124 Българин

    5 3 Отговор
    Украинци съвсем скоро няма да съществуват! Основната цел на СВО е унищожението на укросвинството и това ще бъде изпълнено! Никой няма нужда от някакви си украинци. Те са се доказали като ненужни за човечеството! Краят на СВО ще настъпи, само след като на окрайната останат само чисти руснаци и купчини пърлено свинско!

    Коментиран от #129, #139

    13:49 09.08.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 000

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "Руски бълхи":

    Да, колкото на японците днес им пука за това, което направиха американците през 1945.

    13:50 09.08.2025

  • 127 История БГ

    1 4 Отговор
    Всеки един от тези безродници които следват руската пропаганда трябва да бъдат накарани да си изучат българската история. И да се самоопределят от кой народ са.

    Коментиран от #130

    13:50 09.08.2025

  • 128 Мдаа...!

    5 1 Отговор
    Основната грешка на Зеленски е, че игнорира руснаците в Украйна...!

    13:54 09.08.2025

  • 129 И кой си ти

    1 2 Отговор

    До коментар #124 от "Българин":

    Поредния фашист недоучен. Такива като вас кой знае колко беди са причинили на тези около вас?

    13:54 09.08.2025

  • 130 мушмул

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "История БГ":

    А ти си завивай един шоколад в станиол, не ни пречи!

    13:54 09.08.2025

  • 131 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Левски":

    Вие да не сте летище Левски и всеки да ви пързаля от зад!

    13:55 09.08.2025

  • 132 Ами айде де,давай...взривявай!

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНАТА":

    Кво чакаш...?!
    То така от дивана,като тебе,с призиви -друг да свърши работата и баба знае...!
    Или викаш- да взривявам,ама трябват топки...,пък пусто нЕмаш...!

    13:57 09.08.2025

  • 133 ежко

    4 1 Отговор
    Ако Зеления иска мир -да вади белия байрак!Впрочем работите отиват натам,че неговите собствени хора ще го принесат жертвено агне.Освен да бяга, той друг полезен ход няма.Клоун по професия и призвание!

    13:59 09.08.2025

  • 134 Птицевъд

    0 0 Отговор
    Будала юрдек и през газа се дави.

    14:00 09.08.2025

  • 135 Зеленски е велик

    1 2 Отговор
    Всеки ден новини за Зеленски. Днес даже две най-отгоре. Зеленски натири Радо Тъпото в миша дупка.

    14:00 09.08.2025

  • 136 !!!

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "България 🇧🇬":

    По време на ВСВ България окупира Сърбия,уж да пази Реда в странаи с това нещо.седем немски дивизии получават шанс да засилят източен фронт против СССР

    14:00 09.08.2025

  • 137 До коментар 45

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пешо от панелката":

    Пешо ! Да не си излезнал от панелката!Не знаеш какво те чака!

    14:02 09.08.2025

  • 138 Отиваш си, не хлечи

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Значи Украйна си заминава с наркомана. Областите една по една ще се присъединят към новата Руска империя и украинците оцеляват като народ. Докато Украйна е поддържана от Запада като антирусия и полигон и последният украинец ще изчезне.

    Коментиран от #153

    14:03 09.08.2025

  • 139 Ти не ви българин!

    1 4 Отговор

    До коментар #124 от "Българин":

    Няма как да си българин. Нямаш българско самосъзнание. България никога не е поробвала и унищожавала чужди народи? Това го прави Русия? Най прекият пример е колко българи са останали в Русия? Под 12 000!!! Нещо да кажеш защо в Русия българите изчезват? В България има около 400 000 руски граждани! С имоти! Нещо да кажеш? И ти си от тези среди на руските пришълци? Ако си от тях българските власти трябва да заемат последователна позиция за намаляването им като брой! В България част от българите отново извършват геноцид над собственото си коренно българско население като отнема възможността на местните да се задомяват и да намират перспектива за развитие и живот в България и умишлено ги пъдят, както правят Тошковците. И по този начин дават на руснаците възможност да изкупуват имоти. И не само руснаците, но и европейци, Вместо българите! Нещо да кажеш?

    Коментиран от #151

    14:03 09.08.2025

  • 140 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Украинците са руснаци

    14:04 09.08.2025

  • 141 Кико

    5 0 Отговор
    Путин игнорира украинците, които удариха руснаците в Новорусия с песничката "Москаляку на гиляку!" и лозунга "Чемодан, вокзал, Москва!".
    С такива у род и - само те па не, никакви преговори и мирни договори без капитулация!

    14:08 09.08.2025

  • 142 А твоята грешка е

    5 0 Отговор
    Че продаде Украйна и украинците на един старец с деменция и на един тотално деградирал английски идиот. Хубави, силни думи ти пишат да повтаряш като папагал, но ти с твоят изгорял от дрогата мозък, даже и не можеш да асимилираш. Ти наистина ли си мислиш, че можеш да даваш акъл на Путин. Ти си ла..но, а той орел.

    14:12 09.08.2025

  • 143 Абе надрусаняк не се прави на важен

    5 0 Отговор
    Защото не си !!!!! Войната започна заради вас украинците които се правехте на бандери!!!!! Погазихте Минските споразумения заедно със запада и сега ревеш .... !!!!! Конституцията не давала .....ами променете я иначе цяла Новорусия отива в РУСИЯ , а ти в СИБИР !!!!!

    14:13 09.08.2025

  • 144 Благодаря на целия ни народ,

    3 0 Отговор
    че е заедно. Украйна съществува.
    На кой народ благодари Зеленски, на този който по улици, магазини и площади го пребиват от бой с приклади, с ритници и юмруци и насилствено го карат да ходи на фронта да се бие за кефа на Зеленски ? На този народ ли се мазни мазникът с разни изказвания ?

    14:13 09.08.2025

  • 145 1111

    4 0 Отговор
    Бе, кво ма занимавате с някъв зелен плъх цял ден.

    14:14 09.08.2025

  • 146 СЛАВА РУСИЯ !

    5 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    Коментиран от #154, #162

    14:14 09.08.2025

  • 147 Велик пич

    0 3 Отговор
    Евала на Зеленски!
    Да, няма как да стане играта на подлеца и убец Путин. Няма, как да бъде спряна Украйна

    14:14 09.08.2025

  • 148 Слава на Украйна

    0 2 Отговор
    Борък, горд народ! Слава! Долу руският поробител

    14:15 09.08.2025

  • 149 сноу

    2 0 Отговор
    Спокойно зузи..пламенните речи няма да те спасят от дървото..пък и те речите се пишат от партийните секретари, а те обичат да навиват много пружини наведнъж...Докато шава жива бандерюга ще има ала-бала ,но няма да има укра засмяна...

    14:15 09.08.2025

  • 150 Тихо Зелник

    2 1 Отговор
    Че много ще разгневиш Тръмп ако откажеш териториални отстъпки....ъхъъъ....

    14:15 09.08.2025

  • 151 ежко

    2 1 Отговор

    До коментар #139 от "Ти не ви българин!":

    Македония българска ли е?И защо не си я вземем?А......защото не можем!Това е причината,а не ,че сме много добрички!Затова Русия ще си прибере и Литва и Латвия и Естония.В последната поне 50% са руснаци!Колкото да не е приятно на Калас.Членството в нато след отеглянето на САЩ /което е на път/ няма да им помогне.Лъсна безсилието на ЕС:)

    Коментиран от #155, #157

    14:16 09.08.2025

  • 152 Де е мара патката ?????

    3 0 Отговор
    Да каже тоя наркоман що реве ?????

    Коментиран от #156

    14:16 09.08.2025

  • 153 Зеленски е доказан патриот !

    1 3 Отговор

    До коментар #138 от "Отиваш си, не хлечи":

    Защитава държавата си , Ами ти кой си да го плюеш???
    Ако си руснак те разбирам, че рониш крокодилски сълзи, за чужда земя ,
    но ако си някое руско ченге , дето плямпа от сутрин до вечер в медиите , си за оплакване!

    14:16 09.08.2025

  • 154 Хайде,допий си бирата

    0 1 Отговор

    До коментар #146 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    И марш в овчарника

    14:16 09.08.2025

  • 155 Нали знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "ежко":

    Че си дебил

    14:18 09.08.2025

  • 156 Ми то.....

    3 1 Отговор

    До коментар #152 от "Де е мара патката ?????":

    Зеления потник си Реве постоянно , тъй си е свикнал човека .......като се надруса и започва да иска я пари , я оръжие което поле продава , я подкрепа от западналия запад , я санкции за Русия .....все го избива на рев ......нали е клоун !!!!!!

    14:20 09.08.2025

  • 157 Бежко

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "ежко":

    България само глупаците могат да искат война! Македония беше създадена от Русия и каквото е сторено е направено! Македония ще бъде българска когато влезне в европейския съюз! Затова русистите безродници правят всичко възможно да ги спъват. Както правят инс румънската област Молдова. Русия трябва да бъде изхвърлена от всяка една държава по света! Русия няма и Донбас да получи! Само фанатик може да иска унищожението на друг народ.

    14:20 09.08.2025

  • 158 Загорял Затворник от Сибир

    0 0 Отговор
    Я те чакам братле да дойдеш в моята килия и да ядеш КЕКС които аз ще го направя !!!!

    14:22 09.08.2025

  • 159 факуса

    0 0 Отговор
    това нищо явно си мисли, че участва в филм

    14:22 09.08.2025

  • 160 Хи хи хи

    2 1 Отговор
    Тоя много е посърнал бе , да не го е гонил смок с едно око ????

    14:23 09.08.2025

  • 161 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Съдията":

    соц брато

    14:24 09.08.2025

  • 162 Болен Волен

    0 1 Отговор

    До коментар #146 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Глупак

    14:25 09.08.2025

  • 163 ЦИРК

    0 0 Отговор
    А Зеленски защо не вдигне телефона и не се обади на Путин за да се договорят директно ? Нито Тръмп нито Урсула нито който и да било друг му е нужен. Сигурен съм че може и по 10 пъти всеки ден да звъни и Путин ще му вдига и ще си говорят.

    В предстоящата среща и Тръмп и Путин ще се договарят за неща които са изгодни за САЩ и Русия не за Украйна. Зеленски трябва да проумее, че когато остави съдбата и контрола над собствената му държава (в пълна степен важи и за нашите политици) на други страни никой няма да мисли първо за Украйна, после за неговата си държава.

    14:25 09.08.2025

  • 164 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    А твоята е, че ги мобилизираш за пушечно месо!

    14:26 09.08.2025

  • 165 Най миличкото

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    В живота Ти, да му направя дупка с ножа,в сърцето, и да го вкарам там с изпразване.

    14:27 09.08.2025

  • 166 Софиянец

    1 0 Отговор
    Става интересно! Да видим родните евроатлантически плъхове на къде ще се разбягат и как ще се извъртят на 180 градуса 😂

    14:28 09.08.2025

  • 167 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Пази Боже от такива патриоти.,четвърт територия потеряна,1млн++++хероя на небе,иностанние генерали командарят,а гражданите се крият по мазетата от дълга си към бандерите.

    14:29 09.08.2025

  • 168 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Ганьо":

    Няма как да стане защото Бай Ганьо го е налапал целия и не иска да го извади.

    14:30 09.08.2025

  • 169 До последния украинец

    1 0 Отговор
    Не е ли твоя грешка, украинците не искат да воюват, само ти крадеш и твоите приятели от САЩ и ЕС. Контранаступа чакаме.

    14:30 09.08.2025

  • 170 Копейки

    0 0 Отговор
    Да говорим с числа! Защото вас българите които постоянно ви навират Русия в лицата, точно те ви ограбват и държат в бедност! Те гонят и децата ви от държавата, за да могат тейюхните да са добре уредени на топли и удобни местенца!


    В Русия има по-малко от 12000 останали българи! В огромната Русия!
    В малка България има около 400 000 руски граждани с български имоти!

    Да сравните числата? И да кажете защо в Русия изчезват българите. Които мисля че в следващите около 5 до 10 години ще бъдат стопени значително поради войната на Русия и поради старост. Кажете? Сънародниците ви българи Ви държат бедни за да може чужденци, без значение руснаци или други, да изкупуват имотите? Както и корумпираните бизнес мафиоти! Няма такъв народ.

    14:31 09.08.2025

