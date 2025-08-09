Зеленски: Основната грешка на Путин е, че игнорира украинците (ВИДЕО)

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

"Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна, никой няма и не може да го оттегли". Това написа в обръщение до украинския народ президента на страната Володирим Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Ето и целия текст:

Скъпи украинци!

Президентът Тръмп обяви подготовката на срещата си с Путин в Аляска. Много далеч от тази война, която се води на нашата земя, срещу нашия народ и която все още не може да бъде прекратена без нас, без Украйна.

Путин не вярваше в нашия народ и взе това свое безнадеждно решение да се опита да превземе Украйна. Това беше основната му грешка - да игнорира украинците. Аз вярвам в нашия народ. Украинците са силни. Украинците защитават своите. Мнозина по света застанаха на страната на Украйна по време на войната. Дори тези, които са с Русия, знаят, че тя върши зло. Разбира се, няма да даваме награди на Русия за това, което е направила.

Украинският народ заслужава мир. Но всички партньори трябва да разберат какво е достоен мир. Тази война трябва да бъде прекратена и Русия трябва да я прекрати. Русия я започна и я проточва, без да се вслушва в никакви срокове, и това е проблемът, а не нещо друго.

Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституционния съд на Украйна. Никой няма и не може да отстъпи от това. Украинците няма да дадат земята си на окупатора.

Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всички решения, които са срещу нас, всички решения, които са без Украйна, са едновременно решения срещу мира. Те няма да донесат нищо. Това са мъртви решения. Те никога няма да проработят. И всички ние се нуждаем от истински, жив мир, който хората ще уважават.

Готови сме, заедно с президента Тръмп, заедно с всички наши партньори, да работим за истински и най-важното, траен мир - мир, който няма да се разпадне заради желанията на Москва.

Благодаря на целия ни народ, че е заедно. Украйна съществува. Благодаря на всички наши войници, че запазиха нашата независимост. Бъдете силни. Това е нашата земя, ние сме Украйна.

Слава на Украйна!