Зеленски: Основната грешка на Путин е, че игнорира украинците (ВИДЕО)

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025
"Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна, никой няма и не може да го оттегли". Това написа в обръщение до украинския народ президента на страната Володирим Зеленски в социалната мрежа "Екс".
Ето и целия текст:
Скъпи украинци!
Президентът Тръмп обяви подготовката на срещата си с Путин в Аляска. Много далеч от тази война, която се води на нашата земя, срещу нашия народ и която все още не може да бъде прекратена без нас, без Украйна.
Путин не вярваше в нашия народ и взе това свое безнадеждно решение да се опита да превземе Украйна. Това беше основната му грешка - да игнорира украинците. Аз вярвам в нашия народ. Украинците са силни. Украинците защитават своите. Мнозина по света застанаха на страната на Украйна по време на войната. Дори тези, които са с Русия, знаят, че тя върши зло. Разбира се, няма да даваме награди на Русия за това, което е направила.
Украинският народ заслужава мир. Но всички партньори трябва да разберат какво е достоен мир. Тази война трябва да бъде прекратена и Русия трябва да я прекрати. Русия я започна и я проточва, без да се вслушва в никакви срокове, и това е проблемът, а не нещо друго.
Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституционния съд на Украйна. Никой няма и не може да отстъпи от това. Украинците няма да дадат земята си на окупатора.
Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всички решения, които са срещу нас, всички решения, които са без Украйна, са едновременно решения срещу мира. Те няма да донесат нищо. Това са мъртви решения. Те никога няма да проработят. И всички ние се нуждаем от истински, жив мир, който хората ще уважават.
Готови сме, заедно с президента Тръмп, заедно с всички наши партньори, да работим за истински и най-важното, траен мир - мир, който няма да се разпадне заради желанията на Москва.
Благодаря на целия ни народ, че е заедно. Украйна съществува. Благодаря на всички наши войници, че запазиха нашата независимост. Бъдете силни. Това е нашата земя, ние сме Украйна.
Слава на Украйна!
1 Наблюдател
Е, ето отговора на инициативите на Тръмп. Доста очакван отговор. Очаквах нещо подобно от него.
Защото лично за Зеленски това е присъда. И Великобритания също не се нуждае от това.
Тя не провокира и не инициира тази война (за да вземе и не изработи украинците докрай)...
И за Русия по принцип това също е подходящо. Следващите условия ще бъдат по-лоши за Киев и Тръмп ще има голяма причина да обвинява Зеленски за всичко...
Коментиран от #12, #138
12:52 09.08.2025
2 Киев
Коментиран от #13, #17
12:53 09.08.2025
3 Ива
Коментиран от #14, #85
12:55 09.08.2025
4 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #72, #165
12:55 09.08.2025
5 Съдията
Коментиран от #59
12:55 09.08.2025
6 Левски
Коментиран от #131
12:56 09.08.2025
7 А50
12:57 09.08.2025
8 Виждащ
12:57 09.08.2025
9 Скопен Кремълски плъх с токчета
Коментиран от #26
12:58 09.08.2025
10 Америка ли
За него всичко у сделка.
Раздава чужди територии и мечтае за Нобелова награда.
12:58 09.08.2025
11 Бай Ганьо
Коментиран от #168
12:59 09.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да бе
До коментар #2 от "Киев":Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.
13:00 09.08.2025
14 Сандо
До коментар #3 от "Ива":Основната грешка на украинците е,че повярваха сляпо и безропотно на тези,които ги направиха украинци.А те,тарикатите,много добре си бяха направили сметката какво бъдеще подготвят на излъганите укри и допрените до стената руси.
Коментиран от #20
13:01 09.08.2025
15 Наритай Бг копейка
13:01 09.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мноо бързаш.Ни съ знай
До коментар #2 от "Киев":Ти глей да не се разпадне рус,понеже много е близо,на ръба демек.
13:02 09.08.2025
18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #23, #41
13:02 09.08.2025
19 Обективни истини
Това е някакъв абсурден театър.
Коментиран от #27
13:02 09.08.2025
20 Джони
До коментар #14 от "Сандо":Основната ти грешка е, че още дишаш.
13:02 09.08.2025
21 Никой
Руснаците ги обиждат, ватенки ушанки - не е от вчера - а постоянно. Не им дават изява - подтискат ги, като трета ръка - това е проблема - все едно да мачкаш някого - рано или късно ще реагира.
Хитлер също е правил мили очичики навремето и ето какво е станало - на Запада не трябва да се вярва. В България не произвеждаме толкова - колкото може. То не бяха заводи на Фолксваген - всякакви измислици - накрая - гаражна търговия.
Зеленски защо смята - че някой ще търпи да се избиват хора - да отстъпи и това е. В България никой няма да се вдигне в защита на Отечеството - защото - нашите ръководители гонят - 150 кила - докато ние не можем да си позволим и храната.
Коментиран от #33
13:03 09.08.2025
22 Тръмп и Путин
13:03 09.08.2025
23 Николай
До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":И какво става след, като и последния бъде убит?
13:03 09.08.2025
24 000
13:04 09.08.2025
25 Механик
Зеленски е пътник и той добре го разбира. За това и трепери от страх.
Американците така ще го хързулнат, та ще спре чак на киевските гробища.
Ще го хвърлят на лъвовете. Ще го изкарат виновен за всички обесени кучета.
Много му се бе усладило да го гъделичкат и да му викат какъв е пич. Сега разбира, че всичко е било майтап и умира от страх пред бъдещето си.
13:04 09.08.2025
26 ЛЪЖЕЦ
До коментар #9 от "Скопен Кремълски плъх с токчета":ЩЕ ХОДЯ ЗА АРКТИЧЕСКИ СИВЕН И ЩЕ ХАПНЕМ С РИЖАКА---ТАЯ СДУХАНА ГАИДА НЕКА УБИВА УБИТАЦИТЕ ДЕ МУ ВЕРВАТ
13:04 09.08.2025
27 еми да
До коментар #19 от "Обективни истини":Досеа над един милион руснаци са изтребени, знулени, инвалиди, изпарени..
И още може. копейка про-ста
Коментиран от #84
13:04 09.08.2025
28 Тръмпича съм
13:05 09.08.2025
29 Пасивен педофил -плешивия охлюв
Коментиран от #36, #40
13:05 09.08.2025
30 Зеления наркоман вече квичи
13:05 09.08.2025
31 Перо
13:05 09.08.2025
32 пиночет
13:06 09.08.2025
33 Сериозно ли говориш
До коментар #21 от "Никой":Нямате пари за храна, но имате пари за Интернет?
Коментиран от #113
13:06 09.08.2025
34 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Цифрите говорят, че края на Мордор е близо .
Коментиран от #79
13:06 09.08.2025
35 Действай де, кон само
До коментар #12 от "ИСТИНАТА":пишеш по форумите!
13:07 09.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Злобното Джуджи
Коментиран от #49, #71
13:08 09.08.2025
38 Ват ник здравеняк
13:08 09.08.2025
39 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
Коментиран от #43
13:08 09.08.2025
40 Ват ник победител
До коментар #29 от "Пасивен педофил -плешивия охлюв":Прав си Зеля на всички опротивя с тая просия и страхливост!
Смелия Путин овъргалуца 52 държави и жалкото западно въоражение
13:10 09.08.2025
41 А50
До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Слагам минус, обаче отчита плюс, а братята ни в 404, чакат руснаците да ги освободят от киевския хазарски хаганат
13:10 09.08.2025
42 Зеления наркоман , ко стана
Коментиран от #47
13:10 09.08.2025
43 Ват ник здравеняк
До коментар #39 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":Как няма безполови ,че кой канят в Аляска?
Пак ви победихме шматки атлантически кеееф
13:11 09.08.2025
44 минаващ
13:11 09.08.2025
45 Пешо от панелката
Коментиран от #137
13:11 09.08.2025
46 Клоуна пусин 🤡💩
13:11 09.08.2025
47 Ко стааа бе руски боклуци ?
До коментар #42 от "Зеления наркоман , ко стана":Превзехте ли тоя Киев за три деня че ми омръзнА тая работа.
Коментиран от #118
13:12 09.08.2025
48 Възpожденец 🇧🇬
13:12 09.08.2025
49 Злобно джуджи
До коментар #37 от "Злобното Джуджи":Ако атомните бомби на тия патоци западняците са като скрапа дето пратиха на Зеля то Рашките ще го победят с прашки ухааааааахаха
13:12 09.08.2025
50 Бай Ганьо
Коментиран от #56, #62
13:13 09.08.2025
51 Механик
Хората във форума дори не го отчитат. Не си правт труд, дори минус да му сложат. Толкова е износен.
Още не може да си отговори дали Тръмп е от неговите или е Агент Краснов на каишка на Путин.
Много силно избръмчал индивид. И няма умора. Тук е 24/7. Гърчи се от злоба като глист, пени се по устата от клетви, но е тука нон-стоп. Сам разбира, че положението му се влошава, но тук го привлича като наркотик и няма бегане.
13:15 09.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зимата когато сняг забръска
13:15 09.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Така е
13:16 09.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #96, #105
13:17 09.08.2025
59 Зеленото
До коментар #5 от "Съдията":могилизира милион мужици
Коментиран от #65, #101
13:17 09.08.2025
60 Тиква
13:17 09.08.2025
61 мушмул
13:18 09.08.2025
62 Зверовиден соросоид
До коментар #50 от "Бай Ганьо":Копейките са сила пак победиха ти надувай кожени флейти в траурен марш
13:18 09.08.2025
63 Иван
Коментиран от #89, #102
13:18 09.08.2025
64 стоян георгиев
13:19 09.08.2025
65 Ухилянти бусики
До коментар #59 от "Зеленото":Айде у буса и в месорубката и поздрави на Зеля
13:19 09.08.2025
66 Ъхъъъъъ..
Скъпи германци, скъпи граждани на третият райх.....
13:19 09.08.2025
67 пиночет
13:20 09.08.2025
68 Механик
13:20 09.08.2025
69 Механик
никСтоенчо сака мъш.
Даже вънка да не вАли дъш,
ЗлобенДжужи сака мъш.
13:21 09.08.2025
70 Всичко ни стана ясно
13:21 09.08.2025
71 Перо
До коментар #37 от "Злобното Джуджи":Джендо, пи ли си розовите хапчета или по-важно е да тролиш, защото г- за ти ще хване паяжина!
13:21 09.08.2025
72 Ванков
До коментар #4 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Ама знаеме че си такъв....Кажи им да ти слагат повече грес....
Коментиран от #88
13:22 09.08.2025
73 3434
13:22 09.08.2025
74 А50
13:22 09.08.2025
75 Ама точно
13:23 09.08.2025
76 Механик
Коментиран от #80
13:23 09.08.2025
77 Перо
13:23 09.08.2025
78 Бай Ганьо
Коментиран от #92
13:23 09.08.2025
79 Мите
До коментар #34 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":А звездите какво ти говорят?
13:23 09.08.2025
80 Сандо
До коментар #76 от "Механик":Само от загрузка с 20 разбират блатните терористи.
13:24 09.08.2025
81 Макробиолог
13:24 09.08.2025
82 тръмпиту
13:25 09.08.2025
83 Стига бре....
Коментиран от #93
13:25 09.08.2025
84 Данчо
До коментар #27 от "еми да":Ама то и от украинците има 10-15 човека
13:25 09.08.2025
85 😁.........
До коментар #3 от "Ива":На вас копейките и сбърканите русороби Зеленски много ви бърка отзад а😁, развенча мита за непобедимоста и величието на вашите братушки😁, и той е само един артист, а каква работа свърши само.
Коментиран от #90
13:25 09.08.2025
86 Макробиолог
Коментиран от #108
13:26 09.08.2025
87 Гост
13:26 09.08.2025
88 Вовата Путин
До коментар #72 от "Ванков":Откъде разбра,че съм педофил?
Коментиран от #98
13:26 09.08.2025
89 Тихо пръдльо!
До коментар #63 от "Иван":Не си компетентен в областа на политиката.
13:26 09.08.2025
90 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #85 от "😁.........":Точен сте господине! От руснак войник не става. В това е проблема.
13:27 09.08.2025
91 Знаем, знаем ....
13:27 09.08.2025
92 Последния Софиянец
До коментар #78 от "Бай Ганьо":100% си прав, нищо не става от примитивната вата!
13:27 09.08.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Дон Корлеоне
13:28 09.08.2025
95 Знаем, знаем ....
13:29 09.08.2025
96 Патриот
До коментар #58 от "ВЗРИВЯВАЙ":Пловдивчани,
докога окупаторът Альоша
ще е стъпил на главата на Апостола?
ПОЗОР!
Някой пловдивчанин да взриви Альоша!
Просто е!
Както бе взривен мумиярника на комуниста-терорист Георги Дивитров!
На върха на Бунаржика издигнете величествен паметник,
достоен за Апостолът на свободата!
13:29 09.08.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Данчо
До коментар #88 от "Вовата Путин":Коментираха го на Женски пазар!
13:30 09.08.2025
99 Световна война
13:31 09.08.2025
100 Знаем, знаем ....
Коментиран от #111
13:31 09.08.2025
101 Съдията
До коментар #59 от "Зеленото":Щото пък могилизираните и то насила украинци са по-малко. Ако нямаш друга радост в живота, взимай бял чаршаф и върви бавно към гробищата.😂
Коментиран от #161
13:33 09.08.2025
102 Любо
До коментар #63 от "Иван":Боклук,кой беше този Путин?
13:33 09.08.2025
103 Не искал мир а искал истински, жив мир..
13:33 09.08.2025
104 Зеления
13:34 09.08.2025
105 АЛЬОША
До коментар #58 от "ВЗРИВЯВАЙ":НА ЧАКЪЛ
13:34 09.08.2025
106 Урсулите
е като Натаняху, а Ви пази и не избива
Мирни граждани!
13:36 09.08.2025
107 От преди още
13:38 09.08.2025
108 Макробиолог
До коментар #86 от "Макробиолог":А вместо това е на път да приключи печално втория хазарски каганат по идентичен начин като първия.
13:39 09.08.2025
109 Сократ
13:39 09.08.2025
110 az СВО Победа80
13:40 09.08.2025
111 България 🇧🇬
До коментар #100 от "Знаем, знаем ....":Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).
🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:
Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.
В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:
Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.
Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.
Русия да си върне Бесарабия.
В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма
Коментиран от #112
13:41 09.08.2025
112 България 🇧🇬
До коментар #111 от "България 🇧🇬":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
Коментиран от #136
13:41 09.08.2025
113 Никой
До коментар #33 от "Сериозно ли говориш":Да, ще си ям кабелите - няма храна - нали трябва другите да се хранят около мен. Не е истина.
13:43 09.08.2025
114 Тома
13:43 09.08.2025
115 az СВО Победа80
Нещо, което "свободните" и "демократични" европейски медии не могат да си позволят да съобщят:
При последното посещение на спец. пратеника на САЩ Уиткоф в Москва, Путин му е предал орден "Ленин".
Орденът е предназначен за зам. директора на ЦРУ по цифрови иновации Джулиана Галина, чийто син Майкъл Глос е загинал на 04.04.2024г. в ДНР, сражавайки се срещу неонацистите в състава на руската армия.
Коментиран от #120, #125
13:44 09.08.2025
116 Знаещ
Коментиран от #123
13:46 09.08.2025
117 Аре пак Путин му е в устата
13:47 09.08.2025
118 Стамат Гочев
До коментар #47 от "Ко стааа бе руски боклуци ?":Да, превзехме го, стигнахме и до Лисабон, ходихме на мач на Бенфика, и днес отпрашихме за Аляска, всичко е наше.
13:47 09.08.2025
119 БАНко
Коментиран от #121
13:47 09.08.2025
120 И това какво го интересува
До коментар #115 от "az СВО Победа80":Целокупният български народ.
13:47 09.08.2025
121 Руски бълхи
До коментар #119 от "БАНко":Украйна никога няма да забрави това което Русия направи срещу тях.
Коментиран от #126
13:48 09.08.2025
122 долу сащ
13:49 09.08.2025
123 И ти отдавна....
До коментар #116 от "Знаещ":Не си ходил на преглед при психиатър нали?
13:49 09.08.2025
124 Българин
Коментиран от #129, #139
13:49 09.08.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 000
До коментар #121 от "Руски бълхи":Да, колкото на японците днес им пука за това, което направиха американците през 1945.
13:50 09.08.2025
127 История БГ
Коментиран от #130
13:50 09.08.2025
128 Мдаа...!
13:54 09.08.2025
129 И кой си ти
До коментар #124 от "Българин":Поредния фашист недоучен. Такива като вас кой знае колко беди са причинили на тези около вас?
13:54 09.08.2025
130 мушмул
До коментар #127 от "История БГ":А ти си завивай един шоколад в станиол, не ни пречи!
13:54 09.08.2025
131 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ
До коментар #6 от "Левски":Вие да не сте летище Левски и всеки да ви пързаля от зад!
13:55 09.08.2025
132 Ами айде де,давай...взривявай!
До коментар #12 от "ИСТИНАТА":Кво чакаш...?!
То така от дивана,като тебе,с призиви -друг да свърши работата и баба знае...!
Или викаш- да взривявам,ама трябват топки...,пък пусто нЕмаш...!
13:57 09.08.2025
133 ежко
13:59 09.08.2025
134 Птицевъд
14:00 09.08.2025
135 Зеленски е велик
14:00 09.08.2025
136 !!!
До коментар #112 от "България 🇧🇬":По време на ВСВ България окупира Сърбия,уж да пази Реда в странаи с това нещо.седем немски дивизии получават шанс да засилят източен фронт против СССР
14:00 09.08.2025
137 До коментар 45
До коментар #45 от "Пешо от панелката":Пешо ! Да не си излезнал от панелката!Не знаеш какво те чака!
14:02 09.08.2025
138 Отиваш си, не хлечи
До коментар #1 от "Наблюдател":Значи Украйна си заминава с наркомана. Областите една по една ще се присъединят към новата Руска империя и украинците оцеляват като народ. Докато Украйна е поддържана от Запада като антирусия и полигон и последният украинец ще изчезне.
Коментиран от #153
14:03 09.08.2025
139 Ти не ви българин!
До коментар #124 от "Българин":Няма как да си българин. Нямаш българско самосъзнание. България никога не е поробвала и унищожавала чужди народи? Това го прави Русия? Най прекият пример е колко българи са останали в Русия? Под 12 000!!! Нещо да кажеш защо в Русия българите изчезват? В България има около 400 000 руски граждани! С имоти! Нещо да кажеш? И ти си от тези среди на руските пришълци? Ако си от тях българските власти трябва да заемат последователна позиция за намаляването им като брой! В България част от българите отново извършват геноцид над собственото си коренно българско население като отнема възможността на местните да се задомяват и да намират перспектива за развитие и живот в България и умишлено ги пъдят, както правят Тошковците. И по този начин дават на руснаците възможност да изкупуват имоти. И не само руснаците, но и европейци, Вместо българите! Нещо да кажеш?
Коментиран от #151
14:03 09.08.2025
140 Хохо Бохо
14:04 09.08.2025
141 Кико
С такива у род и - само те па не, никакви преговори и мирни договори без капитулация!
14:08 09.08.2025
142 А твоята грешка е
14:12 09.08.2025
143 Абе надрусаняк не се прави на важен
14:13 09.08.2025
144 Благодаря на целия ни народ,
На кой народ благодари Зеленски, на този който по улици, магазини и площади го пребиват от бой с приклади, с ритници и юмруци и насилствено го карат да ходи на фронта да се бие за кефа на Зеленски ? На този народ ли се мазни мазникът с разни изказвания ?
14:13 09.08.2025
145 1111
14:14 09.08.2025
146 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
Коментиран от #154, #162
14:14 09.08.2025
147 Велик пич
Да, няма как да стане играта на подлеца и убец Путин. Няма, как да бъде спряна Украйна
14:14 09.08.2025
148 Слава на Украйна
14:15 09.08.2025
149 сноу
14:15 09.08.2025
150 Тихо Зелник
14:15 09.08.2025
151 ежко
До коментар #139 от "Ти не ви българин!":Македония българска ли е?И защо не си я вземем?А......защото не можем!Това е причината,а не ,че сме много добрички!Затова Русия ще си прибере и Литва и Латвия и Естония.В последната поне 50% са руснаци!Колкото да не е приятно на Калас.Членството в нато след отеглянето на САЩ /което е на път/ няма да им помогне.Лъсна безсилието на ЕС:)
Коментиран от #155, #157
14:16 09.08.2025
152 Де е мара патката ?????
Коментиран от #156
14:16 09.08.2025
153 Зеленски е доказан патриот !
До коментар #138 от "Отиваш си, не хлечи":Защитава държавата си , Ами ти кой си да го плюеш???
Ако си руснак те разбирам, че рониш крокодилски сълзи, за чужда земя ,
но ако си някое руско ченге , дето плямпа от сутрин до вечер в медиите , си за оплакване!
14:16 09.08.2025
154 Хайде,допий си бирата
До коментар #146 от "СЛАВА РУСИЯ !":И марш в овчарника
14:16 09.08.2025
155 Нали знаеш
До коментар #151 от "ежко":Че си дебил
14:18 09.08.2025
156 Ми то.....
До коментар #152 от "Де е мара патката ?????":Зеления потник си Реве постоянно , тъй си е свикнал човека .......като се надруса и започва да иска я пари , я оръжие което поле продава , я подкрепа от западналия запад , я санкции за Русия .....все го избива на рев ......нали е клоун !!!!!!
14:20 09.08.2025
157 Бежко
До коментар #151 от "ежко":България само глупаците могат да искат война! Македония беше създадена от Русия и каквото е сторено е направено! Македония ще бъде българска когато влезне в европейския съюз! Затова русистите безродници правят всичко възможно да ги спъват. Както правят инс румънската област Молдова. Русия трябва да бъде изхвърлена от всяка една държава по света! Русия няма и Донбас да получи! Само фанатик може да иска унищожението на друг народ.
14:20 09.08.2025
158 Загорял Затворник от Сибир
14:22 09.08.2025
159 факуса
14:22 09.08.2025
160 Хи хи хи
14:23 09.08.2025
161 Много
До коментар #101 от "Съдията":соц брато
14:24 09.08.2025
162 Болен Волен
До коментар #146 от "СЛАВА РУСИЯ !":Глупак
14:25 09.08.2025
163 ЦИРК
В предстоящата среща и Тръмп и Путин ще се договарят за неща които са изгодни за САЩ и Русия не за Украйна. Зеленски трябва да проумее, че когато остави съдбата и контрола над собствената му държава (в пълна степен важи и за нашите политици) на други страни никой няма да мисли първо за Украйна, после за неговата си държава.
14:25 09.08.2025
164 стоян георгиев
14:26 09.08.2025
165 Най миличкото
До коментар #4 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":В живота Ти, да му направя дупка с ножа,в сърцето, и да го вкарам там с изпразване.
14:27 09.08.2025
166 Софиянец
14:28 09.08.2025
167 Макробиолог
14:29 09.08.2025
168 Луд
До коментар #11 от "Бай Ганьо":Няма как да стане защото Бай Ганьо го е налапал целия и не иска да го извади.
14:30 09.08.2025
169 До последния украинец
14:30 09.08.2025
170 Копейки
В Русия има по-малко от 12000 останали българи! В огромната Русия!
В малка България има около 400 000 руски граждани с български имоти!
Да сравните числата? И да кажете защо в Русия изчезват българите. Които мисля че в следващите около 5 до 10 години ще бъдат стопени значително поради войната на Русия и поради старост. Кажете? Сънародниците ви българи Ви държат бедни за да може чужденци, без значение руснаци или други, да изкупуват имотите? Както и корумпираните бизнес мафиоти! Няма такъв народ.
14:31 09.08.2025