Новини
Свят »
Великобритания »
"Таймс": Прехвърлят на Острова американски военни самолети

"Таймс": Прехвърлят на Острова американски военни самолети

7 Януари, 2026 07:29, обновена 7 Януари, 2026 06:33 4 617 48

  • великобритания-
  • самолети-
  • сащ

Това става на фона на заплахите на президента Доналд Тръмп с удари и анексии по целия свят

"Таймс": Прехвърлят на Острова американски военни самолети - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Американски военни самолети се прехвърлят във Великобритания, докато президентът Доналд Тръмп заплашва с удари и анексии по целия свят, пише вестник "Таймс".

Флотилия от най-малко 11 транспортни самолета C-17 Globemaster и два тежко въоръжени бойни самолета AC-130J Ghostrider кацнаха в две бази на Кралските военновъздушни сили - "Феърфорд" в графство Глостършър и "Милдънхол" в графство Съфолк. Твърди се, че транспортните самолети са превозвали най-малко пет хеликоптера MH-60M Black Hawk и един MH-47G Chinook, които се използват за операции на специалните сили.

Хеликоптерите са били забелязани в британски хангари, според непотвърдени съобщения. Базите се споделят от британските и американските военни. Американската активност във Великобритания, изглежда, е в подготовка за по-нататъшни операции, но не са предоставени подробности по официални канали, коментира "Таймс".

Базата "Феърфорд" се смята за основен въздушен мост от САЩ към Европа, а данните за полетите показват, че няколко Globemasters се насочват към "Рамщайн" в Германия. Американски военен самолет за презареждане с гориво KC-135R Stratotanker също кацна в "Милдънхол" във вторник, след като долетя от САЩ.

Вестникът спекулира, че САЩ засилват военната си мощ поради няколко причини. Едната е нарастващото напрежение в Близкия изток и вероятност за намеса в Иран за защита на протестиращите там. Другата са амбициите на Доналд Тръмп да присъедини Гренландия към САЩ. И третата - че американците могат да използват Внеликобритания като платформа за нападение срещу санкциониран танкер, тръгнал от Венецеула, сменил флага си на руски, и наближаващ британските води.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тези маневри водят до мисълта

    21 19 Отговор
    че САЩ предислоцират военни части около Дания с цел психологически ефект. Явно ще има оферта за Гренландия много скоро. Ако бяха решили да анексират със сила, трябваше и флота да се разположи югоизточно от острова Гренландия , с цел възпиране на евентуален военен конфликт. От всичко това пари под стола в бункера и хаяско ще стане по-сговорчив.

    Коментиран от #16

    06:50 07.01.2026

  • 6 ФАКТ

    41 3 Отговор
    Англосексолонците са на път да станат Атлантида дай боже

    06:54 07.01.2026

  • 7 Бомба

    11 15 Отговор
    Руснаците са отвлекли Зеленски !

    Коментиран от #13, #17, #25

    06:54 07.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пак ще продават мир

    37 2 Отговор
    и демокрация някъде…

    06:59 07.01.2026

  • 10 си дзън

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "мушмул":

    Цитирам инфо от руските канали

    Коментиран от #46

    06:59 07.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не си разбрал

    8 17 Отговор

    До коментар #7 от "Бомба":

    Не са отвлекли, а отнесли, и не Зеленски, а плувката към бункера да се скрият от баретите на тромпета.

    07:08 07.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 що ме триеш бе русороп?

    6 20 Отговор
    копейки, сър!

    07:13 07.01.2026

  • 16 Ха ха

    17 5 Отговор

    До коментар #5 от "тези маневри водят до мисълта":

    Нерде Ямбол,нерде Стамбул.Русия ти се смее,а ти ръси последните си капчици ум по форумите.

    07:14 07.01.2026

  • 17 Мъгливия остров

    30 9 Отговор

    До коментар #7 от "Бомба":

    Зелено нанесе повече щети на НАТО и ЕС, отколкото Наполеон и Хитлер са нанесли на Европа през миналия и по миналия век. Защо да го отвличат? Чудесно се справя и с унищожението на Украйна и с разоряването на Европа.

    Коментиран от #28

    07:16 07.01.2026

  • 18 Прав си

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "недоразбрал":

    И севернокорейци,и китайци,и иранци.Общо къде 5 млн.тежковъоръжени.Ама всички си траят,нали.Оставили са само такива като теб да плямпат " истината".

    07:17 07.01.2026

  • 19 Сколаса мира между руснаци и украинци

    23 3 Отговор
    и сега тръгна да прави мир по света оранжевия.
    Накрая ще увисне на въжето пред бялата къща.

    07:19 07.01.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    5 16 Отговор
    Гренландия отплава....
    Отплава от Русия към Америка, както сториха Аляска, България и Украйна !!! Дocвидания Рассия 🎅

    Коментиран от #38

    07:27 07.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 По-цял ден

    11 2 Отговор
    облъчват пленето с едни крадливи kрави!

    07:30 07.01.2026

  • 23 Според мен

    19 1 Отговор
    ще отвличат Мерц, Стармър, Макрон и Урсула!

    07:30 07.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 СеХ Бомб

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бомба":

    И за какво ще го отвличат тоя никаквец? Каква им е файдата от това?

    07:35 07.01.2026

  • 26 ВВП

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    А също Швеция и Финландия в НАТО.

    07:37 07.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Надценяваш го много

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мъгливия остров":

    Никога и нищо не е зависило от Зеленски, че да му приписваш тези заслуги!

    07:40 07.01.2026

  • 29 И така

    3 12 Отговор
    Руски полковник е предал данни на американците, което е улеснило американците да заловят Мадуро.Поискал е ЕДИН долар символично.Бил отвратен от корупцията в руската армия.

    Коментиран от #44

    07:44 07.01.2026

  • 30 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "недоразбрал":

    Не познавам Мадуро!

    07:45 07.01.2026

  • 31 Бинго

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "мушмул":

    А руснаците предложиха ли на Аятолаха??

    07:47 07.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 какви са тези хибридни глупусти

    7 4 Отговор
    Кога напоследък САЩ са анексирали някого и са раздали там американски паспорти? Аз се сещам само за Крим и Донбас. ама там май не беха американски паспортите?

    08:01 07.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Интересно,

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    с какъв конкурс ви избират?! От т@ ри по т@ ри!

    08:06 07.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българин..

    4 1 Отговор
    Путин до удря пръв сатанистите!

    Коментиран от #42

    08:09 07.01.2026

  • 41 Дас Хаген

    2 0 Отговор
    Бавно по стъпките на Хитлер, но с много военна мощ зад гърба!

    08:09 07.01.2026

  • 42 ай ай ай

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Българин..":

    Ай как хочется. Ой ой ой! Ииииих.

    08:11 07.01.2026

  • 43 гошо

    3 0 Отговор
    Оранжевият терорист с обвинения за потулване на педофилия извършва престъпление след престъпление,а "демократичната" общност се прави на луда.

    08:12 07.01.2026

  • 44 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "И така":

    Добре че е бил руския полковник! Иначе щехме да гледаме поредното фиаско на хамерите. Пак руснаците свършиха работа. Когато става дума за убиване са ненадминати.

    08:13 07.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    В руските издания пише мнение на венецуелски подполковник, който е бил в базата. Можехме да свалим всички американски хеликоптери, но не го направихме, щото ни беше страх от ответна реакция на САЩ. Гледай ги тези шапкари. Вземат големите заплати, а като стане напечено си подвиват опашката. Жалка работа.

    Коментиран от #47

    08:20 07.01.2026

  • 47 много искахме

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":

    Ама нещо немахме желание.
    Ти да видиш!

    08:21 07.01.2026

  • 48 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Контролният орган на Факти,за чеп за зеле не става...

    08:24 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания