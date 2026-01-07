"Таймс": Прехвърлят на Острова американски военни самолети

Американски военни самолети се прехвърлят във Великобритания, докато президентът Доналд Тръмп заплашва с удари и анексии по целия свят, пише вестник "Таймс".

Флотилия от най-малко 11 транспортни самолета C-17 Globemaster и два тежко въоръжени бойни самолета AC-130J Ghostrider кацнаха в две бази на Кралските военновъздушни сили - "Феърфорд" в графство Глостършър и "Милдънхол" в графство Съфолк. Твърди се, че транспортните самолети са превозвали най-малко пет хеликоптера MH-60M Black Hawk и един MH-47G Chinook, които се използват за операции на специалните сили.

Хеликоптерите са били забелязани в британски хангари, според непотвърдени съобщения. Базите се споделят от британските и американските военни. Американската активност във Великобритания, изглежда, е в подготовка за по-нататъшни операции, но не са предоставени подробности по официални канали, коментира "Таймс".

Базата "Феърфорд" се смята за основен въздушен мост от САЩ към Европа, а данните за полетите показват, че няколко Globemasters се насочват към "Рамщайн" в Германия. Американски военен самолет за презареждане с гориво KC-135R Stratotanker също кацна в "Милдънхол" във вторник, след като долетя от САЩ.

Вестникът спекулира, че САЩ засилват военната си мощ поради няколко причини. Едната е нарастващото напрежение в Близкия изток и вероятност за намеса в Иран за защита на протестиращите там. Другата са амбициите на Доналд Тръмп да присъедини Гренландия към САЩ. И третата - че американците могат да използват Внеликобритания като платформа за нападение срещу санкциониран танкер, тръгнал от Венецеула, сменил флага си на руски, и наближаващ британските води.