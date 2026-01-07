Ник Кириос приключи на сингъл в Бризбейн още на старта

Австралийската тенис звезда Ник Кириос преживя разочароващо завръщане на корта, след като отпадна още в първия кръг на престижния турнир от сериите ATP 250 в Бризбейн, чийто награден фонд възлиза на внушителните 800 045 долара.

След дълго отсъствие заради травми, 30-годишният Кириос не успя да намери ритъма си и отстъпи с 3:6, 4:6 пред американеца Александър Ковачевич в първия си сингъл мач от март насам.

Кириос се надява да получи уайлдкард за участие на Откритото първенство на Австралия, където ще има възможност да се изяви пред родната публика.

Междувременно, той продължава участието си в турнира на двойки, където си партнира с добрия си приятел и сънародник Танаси Кокинакис. Двамата австралийци вече записаха впечатляваща победа срещу опитния тандем Матю Ебдън и Раджийв Рам, като обърнаха мача в своя полза с 5:7, 6:4, 10:8.

В следващия кръг ги очаква френското дуо Садио Думбия и Фабиен Ребул, което обещава нова порция емоции за феновете на тениса.