Новини
Спорт »
Тенис »
Ник Кириос приключи на сингъл в Бризбейн още на старта

Ник Кириос приключи на сингъл в Бризбейн още на старта

7 Януари, 2026 06:45 513 1

  • тенис -
  • ник кириос -
  • турнир-
  • atp 250 -
  • бризбейн

Австралиецът продължава на двойки

Ник Кириос приключи на сингъл в Бризбейн още на старта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Австралийската тенис звезда Ник Кириос преживя разочароващо завръщане на корта, след като отпадна още в първия кръг на престижния турнир от сериите ATP 250 в Бризбейн, чийто награден фонд възлиза на внушителните 800 045 долара.

След дълго отсъствие заради травми, 30-годишният Кириос не успя да намери ритъма си и отстъпи с 3:6, 4:6 пред американеца Александър Ковачевич в първия си сингъл мач от март насам.

Кириос се надява да получи уайлдкард за участие на Откритото първенство на Австралия, където ще има възможност да се изяви пред родната публика.

Междувременно, той продължава участието си в турнира на двойки, където си партнира с добрия си приятел и сънародник Танаси Кокинакис. Двамата австралийци вече записаха впечатляваща победа срещу опитния тандем Матю Ебдън и Раджийв Рам, като обърнаха мача в своя полза с 5:7, 6:4, 10:8.

В следващия кръг ги очаква френското дуо Садио Думбия и Фабиен Ребул, което обещава нова порция емоции за феновете на тениса.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трясъ

    1 1 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    06:48 07.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ