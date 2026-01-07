Пекин постави под санкции шефовете на МВР и образованието на Тайван

Китайските власти са наложили санкции на министъра на вътрешните работи на Тайван Лю Шифан и министъра на образованието на острова Джън Инъяо.

Това съобщи Чен Бинхуа, говорител на Службата по тайванските въпроси на Държавния съвет.

„В съответствие с приложимите закони и разпоредби, континентален Китай реши да включи Лю Шифан и Джън Инъяо в списъка на непримиримите поддръжници на независимостта на Тайван и да им наложи санкции“, каза той на брифинг.

Черният списък на Китай с тайвански сепаратисти и техните поддръжници включва 26 лица.

„Към днешна дата публично посочихме 14 упорити привърженици на така нареченото движение за независимост на Тайван и 12 техни съучастници и послушници“, каза Бинхуа.

Говорителят уточни, че сепаратистки елементи в Тайван са „престъпници, които се стремят да разделят нацията“. Той ги нарече и „предатели на своя народ, които провокират конфликти и вредят на интересите и благополучието на своите сънародници“.

„Всички поддръжници на така наречената независимост на Тайван ще бъдат подложени на всички необходими законови санкции и ще бъдат държани отговорни доживот, независимо от местоположението им“, заключи Чен Бинхуа.

Вчера Китай наложи ембарго върху износа на стоки с двойна употреба за Япония, съобщи пресслужбата на китайското Министерство на търговията.

„Износът на всички стоки с двойна употреба за японски военни потребители, за военни цели и за всякакви други крайни потребителски цели, които допринасят за укрепване на военния капацитет на Япония, е забранен“, се казва в изявлението. Министерството обясни, че всяка организация или лице „ще бъдат подведени под отговорност по закон“, ако нарушат забраната чрез прехвърляне на стоки с двойна употреба, произведени в Китай, в Япония.

Министърът на външните работи на Китай Ван И ще посети Етиопия, Сомалия, Танзания и Лесото от днес до 12 януари, съобщи в изявление китайското външно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Агенцията отбелязва, че в тон с поддържаната досега традиция най-високопоставеният дипломат на Пекин започва годината с посещение на африканския континент.