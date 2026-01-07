Новини
Свят »
Китай »
Пекин постави под санкции шефовете на МВР и образованието на Тайван
  Тема: Тайван

Пекин постави под санкции шефовете на МВР и образованието на Тайван

7 Януари, 2026 05:18, обновена 7 Януари, 2026 06:14 521 2

  • китай-
  • тайван-
  • санкции-
  • япония

На 6 януари Китай наложи ембарго върху износа на стоки с двойна употреба за Япония

Пекин постави под санкции шефовете на МВР и образованието на Тайван - 1
Лю Шифан, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайските власти са наложили санкции на министъра на вътрешните работи на Тайван Лю Шифан и министъра на образованието на острова Джън Инъяо.

Това съобщи Чен Бинхуа, говорител на Службата по тайванските въпроси на Държавния съвет.

„В съответствие с приложимите закони и разпоредби, континентален Китай реши да включи Лю Шифан и Джън Инъяо в списъка на непримиримите поддръжници на независимостта на Тайван и да им наложи санкции“, каза той на брифинг.

Черният списък на Китай с тайвански сепаратисти и техните поддръжници включва 26 лица.

„Към днешна дата публично посочихме 14 упорити привърженици на така нареченото движение за независимост на Тайван и 12 техни съучастници и послушници“, каза Бинхуа.

Говорителят уточни, че сепаратистки елементи в Тайван са „престъпници, които се стремят да разделят нацията“. Той ги нарече и „предатели на своя народ, които провокират конфликти и вредят на интересите и благополучието на своите сънародници“.

„Всички поддръжници на така наречената независимост на Тайван ще бъдат подложени на всички необходими законови санкции и ще бъдат държани отговорни доживот, независимо от местоположението им“, заключи Чен Бинхуа.

Вчера Китай наложи ембарго върху износа на стоки с двойна употреба за Япония, съобщи пресслужбата на китайското Министерство на търговията.

„Износът на всички стоки с двойна употреба за японски военни потребители, за военни цели и за всякакви други крайни потребителски цели, които допринасят за укрепване на военния капацитет на Япония, е забранен“, се казва в изявлението. Министерството обясни, че всяка организация или лице „ще бъдат подведени под отговорност по закон“, ако нарушат забраната чрез прехвърляне на стоки с двойна употреба, произведени в Китай, в Япония.

Министърът на външните работи на Китай Ван И ще посети Етиопия, Сомалия, Танзания и Лесото от днес до 12 януари, съобщи в изявление китайското външно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Агенцията отбелязва, че в тон с поддържаната досега традиция най-високопоставеният дипломат на Пекин започва годината с посещение на африканския континент.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям

    1 1 Отговор
    праз! Сега заради тези санкции тайванците ще си го преместят в другия крачол

    05:38 07.01.2026

  • 2 Бягай надалече

    0 0 Отговор
    Като ЗАПАЛЯТ китайски ресторант или китайск имагазин, хем РАЗЧИСТВАТ всякакв и Корона- вируси, хем ще има Пари и Работа за БЪЛГАРСКИТЕ ресторанти имагазини, хем СПАСЯВАТ България и Европа..
    Най- ГАДНИТЕ империи са - 1 ) Империята на Евреите Хазари, 2 ) Османската МЮСЮЛМАНСКА империя, 3) Арабския МЮСЮЛМАНСКИ Халифат, 4) Монголската империя 5) Империята на Хуните( китайски диваци), 6) Империята на Зулусите негри- ДЯВОЛИ..

    06:23 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания