На 80 години почина синът на Роналд Рейгън - Майкъл ВИДЕО

Майкъл Рейгън, синът на 40-ия президент на САЩ Роналд Рейгън, почина на 80-годишна възраст в Лос Анджелис. Семейството му съобщи за смъртта му пред ABC News.

Според семейството му, Майкъл Рейгън е починал в неделя, 4 януари, заобиколен от близки. Семейството отбеляза, че той е бил любящ съпруг, баща и дядо и подчерта дълбоката си скръб от загубата му.

Според фондация „Млада Америка“, Рейгън е починал след дълга битка с рака.

Майкъл Рейгън е едно от петте деца на бившия президент. Роналд Рейгън и първата му съпруга, актрисата Джейн Уайман, осиновяват момчето малко след раждането му на 18 март 1945 г. От този брак се раждат и дъщерите Морийн Рейгън, която умира през 2001 г., и Кристин Рейгън, която умира в ранна детска възраст. Роналд Рейгън има още две деца, Пати Дейвис и Рон Рейгън, от втория си брак с Нанси Рейгън.

Майкъл получава признание като консервативен политически коментатор, радиоводещ, автор и оратор. Фондацията и институтът на президентската библиотека „Роналд Рейгън“ го нарекоха "непоколебим пазител" на наследството на баща му.

Фред Райън, председател на борда на фондацията, заяви, че Майкъл Рейгън е изградил живота си върху убежденията, чувството за дълг и предаността към ценностите, които са определили президентството на по-възрастния Рейгън, използвайки обществения си живот, за да се застъпва за свободата и личната отговорност. Бившият губернатор на Уисконсин Скот Уокър отбеляза, че Рейгън-младши е вдъхновил мнозина, призовавайки ново поколение да отстоява принципите, които той е отстоявал през целия си обществен живот.

Майкъл Рейгън оставя съпруга - Колин, две деца - Ашли и Камерън, и внуци.