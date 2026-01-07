На 80 години почина синът на Роналд Рейгън - Майкъл ВИДЕО

Майкъл Рейгън, синът на 40-ия президент на САЩ Роналд Рейгън, почина на 80-годишна възраст в Лос Анджелис. Семейството му съобщи за смъртта му пред ABC News.
Според семейството му, Майкъл Рейгън е починал в неделя, 4 януари, заобиколен от близки. Семейството отбеляза, че той е бил любящ съпруг, баща и дядо и подчерта дълбоката си скръб от загубата му.
Според фондация „Млада Америка“, Рейгън е починал след дълга битка с рака.
Майкъл Рейгън е едно от петте деца на бившия президент. Роналд Рейгън и първата му съпруга, актрисата Джейн Уайман, осиновяват момчето малко след раждането му на 18 март 1945 г. От този брак се раждат и дъщерите Морийн Рейгън, която умира през 2001 г., и Кристин Рейгън, която умира в ранна детска възраст. Роналд Рейгън има още две деца, Пати Дейвис и Рон Рейгън, от втория си брак с Нанси Рейгън.
Майкъл получава признание като консервативен политически коментатор, радиоводещ, автор и оратор. Фондацията и институтът на президентската библиотека „Роналд Рейгън“ го нарекоха "непоколебим пазител" на наследството на баща му.
Фред Райън, председател на борда на фондацията, заяви, че Майкъл Рейгън е изградил живота си върху убежденията, чувството за дълг и предаността към ценностите, които са определили президентството на по-възрастния Рейгън, използвайки обществения си живот, за да се застъпва за свободата и личната отговорност. Бившият губернатор на Уисконсин Скот Уокър отбеляза, че Рейгън-младши е вдъхновил мнозина, призовавайки ново поколение да отстоява принципите, които той е отстоявал през целия си обществен живот.
Майкъл Рейгън оставя съпруга - Колин, две деца - Ашли и Камерън, и внуци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
07:13 07.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ха-ха
07:22 07.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иван
07:27 07.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Нападат целия свят, за да са добре те, пък искат да им съчувстваме.
НЕ СТЕ ПОЗНАЛИ, КРАВАРИ ДОЛНИ...
07:28 07.01.2026
8 Иван
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Роналд Рейгън членуваше в сатанинска секта.
07:29 07.01.2026
9 Иван
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Гнусния евреин Еленски още ли е......официоз?
07:31 07.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Иван
Коментиран от #20
07:37 07.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иван
До коментар #11 от "Да знаеш":По ирония на съдбата.......кока колата в САЩ е най-големият боклук.
07:39 07.01.2026
16 Иван
До коментар #11 от "Да знаеш":купейчо, разбирай различно от жигулата за която се чакаше 15г
07:40 07.01.2026
17 Сатана Z
До коментар #14 от "Помни ми думите":Но преди това ще бутне алконужника.
07:41 07.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да знаеш
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Кока-Кола има в България от 1965 година, много преди лудия Рейгън да стане президент,
но мишки като теб, генерация Z - Zагубеняци, живеещи САМО с телефон в ръка,
няма как да го знаят!
07:50 07.01.2026
20 Иван
До коментар #12 от "Иван":И покани в къщата си Осама Бин Ладен.
07:51 07.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.