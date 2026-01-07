Новини
Спорт »
Тенис »
Световни асове ще се подготвят за Australian Open с турнир в Оукланд

Световни асове ще се подготвят за Australian Open с турнир в Оукланд

7 Януари, 2026 07:09 467 2

  • бен шелтън-
  • водач-
  • схема -
  • тенис-
  • гаел монфис стан вавринка-
  • оукланд-
  • atp 250 -
  • нова зеландия -
  • australian open

Американският талант Бен Шелтън ще бъде водач на основната схема

Световни асове ще се подготвят за Australian Open с турнир в Оукланд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Оукланд отново ще се превърне в арена на зрелищен тенис спектакъл! Между 12 и 17 януари тенис елитът ще се събере за 48-ото издание на престижния турнир от категория ATP 250 в Нова Зеландия – последната голяма проверка преди старта на Australian Open.

Тази година в битката за трофея ще се впуснат някои от най-ярките звезди на световния тенис. Американският талант Бен Шелтън, който заема деветото място в световната ранглиста, ще бъде водач на основната схема и със сигурност ще се стреми да затвърди отличната си форма преди големия турнир в Мелбърн.

Сред фаворитите за титлата се открояват и имената на норвежкия ас Каспер Рууд и чешкия младок Якуб Меншик, които в момента защитават националните си цветове на United Cup. Тяхното присъствие в Оукланд допълнително повишава интригата и очакванията за оспорвани двубои.

Феновете на тениса няма как да не се развълнуват и от участието на легендарните Гаел Монфис и Стан Вавринка – двама от най-обичаните и харизматични играчи, които тази година ще изиграят последния си сезон в професионалния тур. Заедно с тях, в списъка с участници блестят още имената на британския боец Камерън Нори, италианския майстор Лоренцо Сонего и френския талант Джовани Мпетши Перикар.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тесльо слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    07:31 07.01.2026

  • 2 Тесльо слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    07:33 07.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ