Световни асове ще се подготвят за Australian Open с турнир в Оукланд

Оукланд отново ще се превърне в арена на зрелищен тенис спектакъл! Между 12 и 17 януари тенис елитът ще се събере за 48-ото издание на престижния турнир от категория ATP 250 в Нова Зеландия – последната голяма проверка преди старта на Australian Open.

Тази година в битката за трофея ще се впуснат някои от най-ярките звезди на световния тенис. Американският талант Бен Шелтън, който заема деветото място в световната ранглиста, ще бъде водач на основната схема и със сигурност ще се стреми да затвърди отличната си форма преди големия турнир в Мелбърн.

Сред фаворитите за титлата се открояват и имената на норвежкия ас Каспер Рууд и чешкия младок Якуб Меншик, които в момента защитават националните си цветове на United Cup. Тяхното присъствие в Оукланд допълнително повишава интригата и очакванията за оспорвани двубои.

Феновете на тениса няма как да не се развълнуват и от участието на легендарните Гаел Монфис и Стан Вавринка – двама от най-обичаните и харизматични играчи, които тази година ще изиграят последния си сезон в професионалния тур. Заедно с тях, в списъка с участници блестят още имената на британския боец Камерън Нори, италианския майстор Лоренцо Сонего и френския талант Джовани Мпетши Перикар.