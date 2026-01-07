Водената от Саудитска Арабия коалиция атакува силите на Южния преходен съвет в югоизточен Йемен

Водената от Саудитска Арабия коалиция започна удари срещу силите на Южния преходен съвет в провинция Дале в югоизточен Йемен, съобщи саудитската информационна агенция SPA в X.

„Коалицията проследи сили, които бяха напуснали лагерите, разположени в сграда близо до лагера Ал-Занд в провинция Дале, и извърши ограничени превантивни удари“, цитира агенцията генерал-майорът от коалицията Турки ал-Малики.

Според него ударите са били насочени към разрушаване на сепаратистките сили и осуетяване на опита на председателя на преходния съвет Айдарус ал-Зубайди да ескалира конфликта.

По-рано коалицията, водена от Саудитска Арабия, обяви, че председателят на Южния преходен съвет в Йемен, Айдарус ал-Зубайди, е избягал на неизвестно място, предаде Reuters.

Според коалицията, ал-Зубайди не се е явил на полет до Рияд, за да участва във форум за обсъждане на уреждане на конфликта в Южен Йемен. Местонахождението на лидера на подкрепяното от ОАЕ сепаратистко движение е неизвестно.

На 2 януари губернаторът на Хадрамаут Салем ал-Ханбаши обяви началото на операция за предаване на военните лагери, контролирани от сепаратистите, на правителствените сили. Същия ден Южният преходен съвет обяви началото на двугодишен преходен период, след който планира да обяви независима държава Южна Арабия със столица Аден.

Според конституционната декларация, тя ще бъде създадена в границите на Народно-демократичната република Йемен, която е съществувала от 1967 до 1990 г.

В събота ал-Алими предложи провеждането на обща конференция на политическите сили в южната част на страната в Рияд за разрешаване на кризата. Министерството на външните работи на кралството приветства тази инициатива, отбелязвайки, че всеобхватно решение може да бъде постигнато само чрез диалог.

До вечерта на 3 януари правителствените сили си възвърнаха контрола над провинциите Хадрамаут и Махра, прогонвайки сепаратистите и превземайки всички стратегически обекти.