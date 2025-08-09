Новини
Откриха тяло в езеро в Казахстан, където се разби хеликоптер
  Тема: Казахстан

9 Август, 2025 14:17 343 1

Хеликоптер EC145 на противовъздушната отбрана на страната изчезна от радарите на 25 юли

Откриха тяло в езеро в Казахстан, където се разби хеликоптер - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Спасители са открили човешко тяло и фрагменти от самолет в язовир Сорбулак, където вероятно се е разбил военен хеликоптер Eurocopter EC145 с трима членове на екипажа, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната.

„По време на подводни работи военнослужещи от Въоръжените сили на Република Казахстан откриха частични фрагменти от самолет и тяло на дълбочина около 14 метра. В момента се провежда процедура по идентификация“, се казва в изявлението. Както отбелязва Министерството на отбраната, търсенето се усложнява от ниската видимост под водата и отлаганията на тиня, което значително забавя работата на водолазите и инженерните подразделения.

По-рано пресслужбата на Министерството на отбраната на Казахстан съобщи, че на 25 юли, по време на планиран полет в Алматинска област, хеликоптер EC145 на силите за противовъздушна отбрана е изчезнал от радарните екрани. На борда е имало трима членове на екипажа. След това спасителите откриха фрагменти от самолета и нефтено петно на повърхността на резервоара Сорбулак, след което започнаха подводно издирване.


Казахстан
  • 1 Хеликоптер

    1 0 Отговор
    и самолет, не е едно и също.

    14:27 09.08.2025