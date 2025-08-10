Второ тяло е открито на мястото на катастрофата на военен хеликоптер в Казахстан

Казахски спасители откриха тялото на втори човек на мястото на катастрофата на военен хеликоптер EC145 близо до язовир Сорбулак в Алматинска област, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната на Казахстан.

„По време на продължаващите спасителни операции в района, където се е разбил хеликоптерът EC145, е открито и извадено на повърхността второ тяло. В момента се провежда процедура по идентификация с участието на компетентни органи“, се казва в изявлението.

На 9 август пресслужбата на Министерството на отбраната на Казахстан съобщи, че по време на подводна работа на дълбочина около 14 м военнослужещи са открили фрагменти от самолет и човешко тяло и се извършват процедури по идентификация.