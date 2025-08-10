Новини
Второ тяло е открито на мястото на катастрофата на военен хеликоптер в Казахстан
  Тема: Украйна

10 Август, 2025 14:21 617 1

  • казахстан-
  • хеликоптер-
  • второ тяло

На 25 юли падна военен хеликоптер EC145 близо до язовир Сорбулак

Второ тяло е открито на мястото на катастрофата на военен хеликоптер в Казахстан - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахски спасители откриха тялото на втори човек на мястото на катастрофата на военен хеликоптер EC145 близо до язовир Сорбулак в Алматинска област, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната на Казахстан.

„По време на продължаващите спасителни операции в района, където се е разбил хеликоптерът EC145, е открито и извадено на повърхността второ тяло. В момента се провежда процедура по идентификация с участието на компетентни органи“, се казва в изявлението.

На 9 август пресслужбата на Министерството на отбраната на Казахстан съобщи, че по време на подводна работа на дълбочина около 14 м военнослужещи са открили фрагменти от самолет и човешко тяло и се извършват процедури по идентификация.


Казахстан
