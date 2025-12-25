Полша няма да признава руски паспорти без електронен чип с биометричните данни на притежателя

От 1 април 2026 г. Полша ще спре да признава руски паспорти без електронен чип, съдържащ биометричните данни на притежателя. Това решение беше публикувано на официалния уебсайт на Европейската комисия.

Според съобщението, от 1 април 2026 г. Полша ще разрешава на руски граждани да влизат в страната само с биометрични паспорти от нов образец, а престоят им в страната с документи от стар образец ще се счита за незаконен.

Също така, от 1 януари 2026 г. Полша ще затвори границата си за притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти, които не отговарят на съвременните биометрични стандарти.

През лятото на 2025 г. правителствата на Литва и Латвия спряха да признават петгодишни паспорти на руски граждани, следвайки Дания, Франция, Чехия и Естония.

Тази мярка не засяга транзитните пътувания на руски граждани, преминаващи литовската граница до Калининградска област и обратно с железопътен транспорт.

Също през ноември 2025 г. на руснаци беше забранено да влизат в Германия с паспорти без биометрични данни.