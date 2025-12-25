Полша няма да признава руски паспорти без електронен чип с биометричните данни на притежателя

От 1 април 2026 г. Полша ще спре да признава руски паспорти без електронен чип, съдържащ биометричните данни на притежателя. Това решение беше публикувано на официалния уебсайт на Европейската комисия.
Според съобщението, от 1 април 2026 г. Полша ще разрешава на руски граждани да влизат в страната само с биометрични паспорти от нов образец, а престоят им в страната с документи от стар образец ще се счита за незаконен.
Също така, от 1 януари 2026 г. Полша ще затвори границата си за притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти, които не отговарят на съвременните биометрични стандарти.
През лятото на 2025 г. правителствата на Литва и Латвия спряха да признават петгодишни паспорти на руски граждани, следвайки Дания, Франция, Чехия и Естония.
Тази мярка не засяга транзитните пътувания на руски граждани, преминаващи литовската граница до Калининградска област и обратно с железопътен транспорт.
Също през ноември 2025 г. на руснаци беше забранено да влизат в Германия с паспорти без биометрични данни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #2, #6, #10
07:49 25.12.2025
2 Пейзажиста с късите мустачки
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":И аз така си мислих!
07:53 25.12.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #8
07:55 25.12.2025
4 Да си знаят мястото
07:57 25.12.2025
5 Ким ще ни Въоръжи и ние ще
За Путина , живият руснак не е Руснак той е предател
Атака братя на нож на щит!!!
07:59 25.12.2025
6 Руснята се изложиха като
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Просеща Рускиня във Француя до кофата за смет и молеща за парче месо
08:01 25.12.2025
7 1000 години ще са нужни
Ако не се разпадне Руссспията
08:02 25.12.2025
8 Бункерно Гробе
До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Хахахаха
Останаха ли ?
Вече атакуват със мото фрези лопати каруци със мулета и всякаква техника тип 17-ти век
Но пък са много Измет и докато свършат ще има още
Много забавни клипчета във Украйна
08:05 25.12.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Мецан като валяк мачка всякакви мАТЮ-вски по длоги.
Та чей е Крим господа розови понита?
Коментиран от #11
08:07 25.12.2025
10 2554
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Въобще с руски паспорт нямат работа в Европа. Да си стоят в кочината
08:15 25.12.2025
11 Коледарче
До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Фърчи вата до небесата.
Коментиран от #12
08:16 25.12.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #11 от "Коледарче":Мхм чак на полската граница.
Дерзай и празниците да громиш Мецан.
Коментиран от #16
08:19 25.12.2025
13 Навън сняг забръска
08:19 25.12.2025
14 Гуслик
Коментиран от #15
08:26 25.12.2025
15 Българин
До коментар #14 от "Гуслик":За Путин руснаците са добитък.Мести.
08:28 25.12.2025
