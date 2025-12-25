Новини
Полша няма да признава руски паспорти без електронен чип с биометричните данни на притежателя

25 Декември, 2025 07:32, обновена 25 Декември, 2025 07:36

Мярката влиза в сила от 1 април 2026 г.

Полша няма да признава руски паспорти без електронен чип с биометричните данни на притежателя - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 1 април 2026 г. Полша ще спре да признава руски паспорти без електронен чип, съдържащ биометричните данни на притежателя. Това решение беше публикувано на официалния уебсайт на Европейската комисия.

Според съобщението, от 1 април 2026 г. Полша ще разрешава на руски граждани да влизат в страната само с биометрични паспорти от нов образец, а престоят им в страната с документи от стар образец ще се счита за незаконен.

Също така, от 1 януари 2026 г. Полша ще затвори границата си за притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти, които не отговарят на съвременните биометрични стандарти.

През лятото на 2025 г. правителствата на Литва и Латвия спряха да признават петгодишни паспорти на руски граждани, следвайки Дания, Франция, Чехия и Естония.

Тази мярка не засяга транзитните пътувания на руски граждани, преминаващи литовската граница до Калининградска област и обратно с железопътен транспорт.

Също през ноември 2025 г. на руснаци беше забранено да влизат в Германия с паспорти без биометрични данни.


Полша
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    6 11 Отговор
    Руснаците оплескаха пейзажа в Украйна, и поляците навириха нос. Каквото сам си направиш, никой друг не може да ти го направи.

    Коментиран от #2, #6, #10

    07:49 25.12.2025

  • 2 Пейзажиста с късите мустачки

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    И аз така си мислих!

    07:53 25.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 4 Отговор
    На танковете и на дроновете пресичащи полската граница техПреглед и застраховка ще търсят ли паляците?

    Коментиран от #8

    07:55 25.12.2025

  • 4 Да си знаят мястото

    4 8 Отговор
    Прасетата у кочината да си стоят

    07:57 25.12.2025

  • 5 Ким ще ни Въоръжи и ние ще

    3 8 Отговор
    Нападнем полша
    За Путина , живият руснак не е Руснак той е предател
    Атака братя на нож на щит!!!

    07:59 25.12.2025

  • 6 Руснята се изложиха като

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Просеща Рускиня във Француя до кофата за смет и молеща за парче месо

    08:01 25.12.2025

  • 7 1000 години ще са нужни

    3 4 Отговор
    За да се измие срамът от плещите на Руският народ
    Ако не се разпадне Руссспията

    08:02 25.12.2025

  • 8 Бункерно Гробе

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Хахахаха
    Останаха ли ?
    Вече атакуват със мото фрези лопати каруци със мулета и всякаква техника тип 17-ти век
    Но пък са много Измет и докато свършат ще има още
    Много забавни клипчета във Украйна

    08:05 25.12.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Тъжен гладен квич на празника от розовите бгкорморани.

    Мецан като валяк мачка всякакви мАТЮ-вски по длоги.

    Та чей е Крим господа розови понита?

    Коментиран от #11

    08:07 25.12.2025

  • 10 2554

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Въобще с руски паспорт нямат работа в Европа. Да си стоят в кочината

    08:15 25.12.2025

  • 11 Коледарче

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Фърчи вата до небесата.

    Коментиран от #12

    08:16 25.12.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Коледарче":

    Мхм чак на полската граница.

    Дерзай и празниците да громиш Мецан.

    Коментиран от #16

    08:19 25.12.2025

  • 13 Навън сняг забръска

    2 2 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    08:19 25.12.2025

  • 14 Гуслик

    1 1 Отговор
    Значи Путин ще го премести !

    Коментиран от #15

    08:26 25.12.2025

  • 15 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гуслик":

    За Путин руснаците са добитък.Мести.

    08:28 25.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

