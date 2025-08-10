Рисковете за САЩ от наемането от Киев на бойци от наркокартели

Участието на бойци от латиноамерикански наркокартели във военни операции в Украйна носи рискове за САЩ. Това мнение изрази заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, коментирайки публикации за това, че Киев наема членове на престъпни групировки от Колумбия и Мексико.
Медведев подчерта, че американците „трябва да се замислят“. „Наемниците се учат на всичко, включително как да управляват безпилотни летателни апарати, което би могло да бъде много полезно при доставката на наркотици до САЩ. „Това е много по-ефективно от самолети и подводници“, написа заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Руската федерация в своя Telegram канал.
„И ако президентът на САЩ наистина е инструктирал Пентагона с директивата си да подготви удари срещу наркокартели в Латинска Америка с помощта на армейски части, тогава има по-добър вариант.“ „Трябва да изпратим техните армейски спецчасти в Киев, където те ще могат да проведат брилянтна антитерористична операция за унищожаване на нарконаемници без никакъв риск за живота“, отбеляза Медведев. Той добави, че „е възможно да се стреля и в сградата на Банкова (на тази улица в Киев се намира офисът на президента на Украйна - бел. ТАСС), там има много предани фенове на Пабло Ескобар и Фабио Очоа Васкес".
1 Нова
Коментиран от #13, #20
11:36 10.08.2025
2 @@@@@@@
Мексиканските бандити просто купиха оръжия от украинските власти. Американските гранатомети попаднаха в ръцете на наркокартели поради необмислените и безконтролни доставки на оръжия от американците на Украйна.
Коментиран от #6
11:38 10.08.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #25
11:38 10.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
Коментиран от #18
11:40 10.08.2025
6 гайтанджиева
До коментар #2 от "@@@@@@@":Това са руски фейкове.
Коментиран от #10, #21
11:40 10.08.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
А В САЩ ИМАТ 15 000 ТАНКА И БТР-А :))
.....
11:41 10.08.2025
8 Ти да видиш
Коментиран от #27
11:42 10.08.2025
9 Дима
11:42 10.08.2025
10 РистюГрозниййй
До коментар #6 от "гайтанджиева":Руски, пък съобщение от мексикански медии. Хахаха. Т.П.Н.Р.
11:42 10.08.2025
11 пеев
11:44 10.08.2025
12 Това ми хареса!
11:46 10.08.2025
13 ВИЖДАМ
До коментар #1 от "Нова":В КОМЕНТАР ----НАМБЪР УОН
11:46 10.08.2025
14 Кочо
11:46 10.08.2025
15 Ало факти,
До коментар #4 от "Тихо пръдльо!":нали не толерирате обиди???!!! Или за тр@ловете може???!!!
Коментиран от #34
11:47 10.08.2025
16 гост
И в това политическият анализатор вижда истинско унижение за руския лидер и незавоалиран намек "кой е шефът". Защото Путин отива на крака при Тръмп именно в тази земя, някога завладяна от руснаците с цената на много кръв и жертви и после безславно продадена на американците - и в резултат на това се оказва всъщност второто по значимост териториално разширение на САЩ след покупката на щата Луизиана
Коментиран от #22
11:47 10.08.2025
17 ЩО БЕ
До коментар #4 от "Тихо пръдльо!":ТОИ МЪЛЧИ ТВОЯТ РЕМУС ГЪРМИ-----БЕЗ ГТП-СПРЯН ОТ ДВИЖЕНИЕ
11:48 10.08.2025
18 Ицо
До коментар #5 от "az СВО Победа80":Снощи ръган ли си?
Коментиран от #24
11:48 10.08.2025
19 щомза глупост
11:48 10.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фейкове???!!!
До коментар #6 от "гайтанджиева":Та нали самите украинци показаха колумбийците в Украйна! Май се информираш само от факти!
11:50 10.08.2025
22 гост
До коментар #16 от "гост":утин отива при Тръмп "по негова свирка и заповед" И така, ето какво пише Невзоров:
"Аляска е живо напомняне за диващината и глупостта на Русия, която я продава за жълти стотинки през 1867 г. (...) Забавното е, че всичко там наистина е обляно в "руска кръв", защото колонизацията на земите е била варварска, трудна и взаимно разрушителна."
И продължава - 16 години руснаците там изтребват местните племена тлингити и алеути, като същевременно и насилствено ги покръстват, но самите те давайки много жертви. И накрая "резултатът от цялата епопея е продажбата на ценната, с много кръв спечелена аляска земя на американците само за 7 милиона долара (5 долара на квадратен километър). Аляска сега струва трилиони."
И анализаторът заключава, че Аляска в никакъв случай не може да се нарече "неутрално място за среща" на Тръмп и Путин, а е "унизително напомняне кой е шефът".
Това автоматично означава, че именно Путин отива при Тръмп "по негова свирка и заповед", пише той в телеграм канала си.
Коментиран от #30, #37, #38
11:50 10.08.2025
23 сдасфафагаф
11:50 10.08.2025
24 Амет
До коментар #18 от "Ицо":Ицо зшиха ли ти пррррр дяллл никка ,след като Алито те опраска хууубаво в дивия ?
11:50 10.08.2025
25 сфдасфаааа
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Долу комунизма и болшевизма
11:50 10.08.2025
26 нннн
11:51 10.08.2025
27 това кога е станало
До коментар #8 от "Ти да видиш":през първата или втората световни войни??? или се обърка и искаше да напишеш украинци ама те са повече от милион жертвите им прикриват ги в графа изчезнали и не се водят мъртви…
11:51 10.08.2025
28 минаващ
11:51 10.08.2025
29 Ало факти,
Коментиран от #35
11:51 10.08.2025
30 Галина Събева
До коментар #22 от "гост":Много спам си написал ,бе пееен ∆ €€€€ллл,0.1%КПД ,за мизерните 25 ст. на пост ,направо си се набутталл .Уволнен си !Утре обратно в кашона !
11:54 10.08.2025
31 мошЕто
Коментиран от #33
11:54 10.08.2025
32 ПАК СИ С ТЪМНИ ОЧИЛА
11:54 10.08.2025
33 ха-ха
До коментар #31 от "мошЕто":,,крайно време е ... !" - даже закъсняха ,трябваше отдавна да я свършат тая работа !
11:56 10.08.2025
34 555
До коментар #15 от "Ало факти,":Не толерират обиди!?!?! Явно малко си чел. Почти под всяка статия, която има над 100 коментара, последните са най-вече обиди и заплахи. Двойните стандарти тук отдавна работят.
11:57 10.08.2025
35 Ветеран от протеста
До коментар #29 от "Ало факти,":Козячетата като видят интервю с Медведя и обикновенно им се спича .айнотто,а много от тях даже връщат материала обратно .Кво да правим,не съм толерантен и не ми пука а и много ме кефи !
11:57 10.08.2025
36 az СВО Победа80
1. Включително и с този аргумент (пращане на американски военни срещу наркокартелите), публиката се подготвя за предстоящото военно изтегляне на САЩ от Европа.
2. По всяка вероятност за еоенното изтегляне от Европа, Тръмп ще обяви след срещата с Путин в Аляска.
3. Светът се променя пред очите ни.. А скоростта на събитията непрекъснато нараства.
11:58 10.08.2025
37 Тъпи
До коментар #22 от "гост":разсъждения.
Тагаренко ли си или бившият магаре.
12:00 10.08.2025
38 гост
До коментар #22 от "гост":Невзоров: Личната заплаха на Тръмп уплаши Путин "Ако няма пари за война, Путин просто ще продаде женското население на Краснодар или Тюмен в Афганистан, Пакистан, Африка — в сексуално робство", твърди журналистът Путин трябваше пак да обясни, че народите около Русия трябва да изпитват страх пред нея, а ритъмът на този страх ще се диктува от Кремъл. А народите, които подло са престанали да се боят, трябва да бъдат ликвидирани заедно с техните престъпни мечти за НАТО, за свобода, за права, за език и прочее. Но знаем, че под тоягата, под плешивата глава на Путин няма нищо друго. Той може само за стотен път да повтаря този държавен дебилизъм, научен наизуст с всички глупости.
Но изглежда, между разказите за коварството на Хан Кончак и другите печенеги, Уиткоф е прошепнал нещо на Путин, и тогава започна истинска адска въртележка. Тази ясна и отчетлива представа за света, разбира се, първо я развали Путин. Той успя да изпусне отровна слюнка в тези много красиви и окуражаващи процеси на постепенното стягане на Русия. Никой не можа да разбере какво точно може да е уплашило диктатора толкова много. Първоначално мислех, че търсенето на отговор на тази загадка е работа на политолозите — те имат мощни и уверени аргументи, с които изкарват хляба си. Но после стана страшно — паниката на руския диктатор се превърна в сензация номер едно.
Тези му улични изпълнения без подготовка, без благословията на Гундяев или Патрушев, Путин поиска среща с Тръмп и даде знак, че е гот
12:00 10.08.2025
39 Амет
До коментар #20 от "доктор":Ей ааартик,ако знаеш колко доктори съм масажирал а.ално ,бедна ти е фантазията .Но най важното е ,че всички си тръгват засмени и щастливи след сеанса ,загърбили скучното ежедневие .
12:00 10.08.2025