Рисковете за САЩ от наемането от Киев на бойци от наркокартели

10 Август, 2025 11:33 802 39

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • наемници-
  • наркокартели-
  • колумбия-
  • мексико

Медведев, коментирайки публикации относно това, че Киев наема членове на престъпни групировки от Колумбия и Мексико

Рисковете за САЩ от наемането от Киев на бойци от наркокартели - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Участието на бойци от латиноамерикански наркокартели във военни операции в Украйна носи рискове за САЩ. Това мнение изрази заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, коментирайки публикации за това, че Киев наема членове на престъпни групировки от Колумбия и Мексико.

Медведев подчерта, че американците „трябва да се замислят“. „Наемниците се учат на всичко, включително как да управляват безпилотни летателни апарати, което би могло да бъде много полезно при доставката на наркотици до САЩ. „Това е много по-ефективно от самолети и подводници“, написа заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Руската федерация в своя Telegram канал.

„И ако президентът на САЩ наистина е инструктирал Пентагона с директивата си да подготви удари срещу наркокартели в Латинска Америка с помощта на армейски части, тогава има по-добър вариант.“ „Трябва да изпратим техните армейски спецчасти в Киев, където те ще могат да проведат брилянтна антитерористична операция за унищожаване на нарконаемници без никакъв риск за живота“, отбеляза Медведев. Той добави, че „е възможно да се стреля и в сградата на Банкова (на тази улица в Киев се намира офисът на президента на Украйна - бел. ТАСС), там има много предани фенове на Пабло Ескобар и Фабио Очоа Васкес".


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова

    11 15 Отговор
    доза тъпни !

    Коментиран от #13, #20

    11:36 10.08.2025

  • 2 @@@@@@@

    20 5 Отговор
    Десетки американски гранатомети М136, предназначени за Украйна, се озоваха в ръцете на наркокартела Голфо в Мексико. Това съобщава телевизионният канал Milenio Television.
    Мексиканските бандити просто купиха оръжия от украинските власти. Американските гранатомети попаднаха в ръцете на наркокартели поради необмислените и безконтролни доставки на оръжия от американците на Украйна.

    Коментиран от #6

    11:38 10.08.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    17 7 Отговор
    Наркомана се разбира със своите колеги и дилъри! Хубавото е, че така по-бързо ще ги очистят отколкото на улицата.

    Коментиран от #25

    11:38 10.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 az СВО Победа80

    10 5 Отговор
    В 10-ката!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    11:40 10.08.2025

  • 6 гайтанджиева

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "@@@@@@@":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #10, #21

    11:40 10.08.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    20-30 000 ДРОНА НА КАРТЕЛИТЕ
    ...
    А В САЩ ИМАТ 15 000 ТАНКА И БТР-А :))
    .....

    11:41 10.08.2025

  • 8 Ти да видиш

    8 14 Отговор
    Тоя нещастник се загрижил за Америка.Дали го е грижа за 1 милион утрепани руснаци?Риторично.

    Коментиран от #27

    11:42 10.08.2025

  • 9 Дима

    7 10 Отговор
    Как успя рано рано да се наквасиш

    11:42 10.08.2025

  • 10 РистюГрозниййй

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "гайтанджиева":

    Руски, пък съобщение от мексикански медии. Хахаха. Т.П.Н.Р.

    11:42 10.08.2025

  • 11 пеев

    5 10 Отговор
    ПРИ ВАС Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗМЕТ ОТ КОРЕЙЦИ И МЮСУЛМАНИ ОТ РЕПУБЛИКИТЕ. ГНОМ.

    11:44 10.08.2025

  • 12 Това ми хареса!

    11 4 Отговор
    Медведев- точен както.винаги!

    11:46 10.08.2025

  • 13 ВИЖДАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нова":

    В КОМЕНТАР ----НАМБЪР УОН

    11:46 10.08.2025

  • 14 Кочо

    4 8 Отговор
    Абе вие преди три години и половина изпратихте едни специални воени части до Киев и укрите ги избиха до кракА ти се скри като мишок в подземията на Кремъл.

    11:46 10.08.2025

  • 15 Ало факти,

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тихо пръдльо!":

    нали не толерирате обиди???!!! Или за тр@ловете може???!!!

    Коментиран от #34

    11:47 10.08.2025

  • 16 гост

    5 7 Отговор
    Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин, показващо кой е шефът В крайна сметка се изясни, че не ОАЕ, а американският щат Аляска ще посрещне двамата лидери. И тук, както пише бившият депутат от Държавната дума Александър Невзоров, изниква твърде любопитна ситуация. Както е известно, Аляска е продадена от Русия на САЩ за нищожна сума преди век и половина.
    И в това политическият анализатор вижда истинско унижение за руския лидер и незавоалиран намек "кой е шефът". Защото Путин отива на крака при Тръмп именно в тази земя, някога завладяна от руснаците с цената на много кръв и жертви и после безславно продадена на американците - и в резултат на това се оказва всъщност второто по значимост териториално разширение на САЩ след покупката на щата Луизиана

    Коментиран от #22

    11:47 10.08.2025

  • 17 ЩО БЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тихо пръдльо!":

    ТОИ МЪЛЧИ ТВОЯТ РЕМУС ГЪРМИ-----БЕЗ ГТП-СПРЯН ОТ ДВИЖЕНИЕ

    11:48 10.08.2025

  • 18 Ицо

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа80":

    Снощи ръган ли си?

    Коментиран от #24

    11:48 10.08.2025

  • 19 щомза глупост

    3 1 Отговор
    единствените рискове за сащ и главно за се ре у са въпросните наемници да ги отместят от мястото доставчик на бели вещества даващи смелост и сила на зеленски

    11:48 10.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фейкове???!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "гайтанджиева":

    Та нали самите украинци показаха колумбийците в Украйна! Май се информираш само от факти!

    11:50 10.08.2025

  • 22 гост

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    утин отива при Тръмп "по негова свирка и заповед" И така, ето какво пише Невзоров:
    "Аляска е живо напомняне за диващината и глупостта на Русия, която я продава за жълти стотинки през 1867 г. (...) Забавното е, че всичко там наистина е обляно в "руска кръв", защото колонизацията на земите е била варварска, трудна и взаимно разрушителна."
    И продължава - 16 години руснаците там изтребват местните племена тлингити и алеути, като същевременно и насилствено ги покръстват, но самите те давайки много жертви. И накрая "резултатът от цялата епопея е продажбата на ценната, с много кръв спечелена аляска земя на американците само за 7 милиона долара (5 долара на квадратен километър). Аляска сега струва трилиони."
    И анализаторът заключава, че Аляска в никакъв случай не може да се нарече "неутрално място за среща" на Тръмп и Путин, а е "унизително напомняне кой е шефът".
    Това автоматично означава, че именно Путин отива при Тръмп "по негова свирка и заповед", пише той в телеграм канала си.

    Коментиран от #30, #37, #38

    11:50 10.08.2025

  • 23 сдасфафагаф

    4 4 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    11:50 10.08.2025

  • 24 Амет

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ицо":

    Ицо зшиха ли ти пррррр дяллл никка ,след като Алито те опраска хууубаво в дивия ?

    11:50 10.08.2025

  • 25 сфдасфаааа

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Долу комунизма и болшевизма

    11:50 10.08.2025

  • 26 нннн

    2 2 Отговор
    Ама, нали Киев няма пари, не може да върже бюджета... Как им плаща на наемниците?

    11:51 10.08.2025

  • 27 това кога е станало

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ти да видиш":

    през първата или втората световни войни??? или се обърка и искаше да напишеш украинци ама те са повече от милион жертвите им прикриват ги в графа изчезнали и не се водят мъртви…

    11:51 10.08.2025

  • 28 минаващ

    3 3 Отговор
    ВИНАГИ СЪМ ХАРЕСВАЛ ИЗКАЗВАНИЯТА НА МЕДВЕДЕВ ! ТОЧЕН , КАКТО ВИНАГИ !!!!!!!!

    11:51 10.08.2025

  • 29 Ало факти,

    4 3 Отговор
    Никой не го интересува пиянски брътвежи в този чудесен августовски отпускарски неделен ден.

    Коментиран от #35

    11:51 10.08.2025

  • 30 Галина Събева

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Много спам си написал ,бе пееен ∆ €€€€ллл,0.1%КПД ,за мизерните 25 ст. на пост ,направо си се набутталл .Уволнен си !Утре обратно в кашона !

    11:54 10.08.2025

  • 31 мошЕто

    3 2 Отговор
    ,,„е възможно да се стреля и в сградата на Банкова (на тази улица в Киев се намира офисът на президента на Украйна,, .Ами какво чакате - крайно време е ... !

    Коментиран от #33

    11:54 10.08.2025

  • 32 ПАК СИ С ТЪМНИ ОЧИЛА

    1 1 Отговор
    ЛУУК АТ ИТ GB or USA

    11:54 10.08.2025

  • 33 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "мошЕто":

    ,,крайно време е ... !" - даже закъсняха ,трябваше отдавна да я свършат тая работа !

    11:56 10.08.2025

  • 34 555

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ало факти,":

    Не толерират обиди!?!?! Явно малко си чел. Почти под всяка статия, която има над 100 коментара, последните са най-вече обиди и заплахи. Двойните стандарти тук отдавна работят.

    11:57 10.08.2025

  • 35 Ветеран от протеста

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ало факти,":

    Козячетата като видят интервю с Медведя и обикновенно им се спича .айнотто,а много от тях даже връщат материала обратно .Кво да правим,не съм толерантен и не ми пука а и много ме кефи !

    11:57 10.08.2025

  • 36 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Накратко:

    1. Включително и с този аргумент (пращане на американски военни срещу наркокартелите), публиката се подготвя за предстоящото военно изтегляне на САЩ от Европа.

    2. По всяка вероятност за еоенното изтегляне от Европа, Тръмп ще обяви след срещата с Путин в Аляска.

    3. Светът се променя пред очите ни.. А скоростта на събитията непрекъснато нараства.

    11:58 10.08.2025

  • 37 Тъпи

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    разсъждения.
    Тагаренко ли си или бившият магаре.

    12:00 10.08.2025

  • 38 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Невзоров: Личната заплаха на Тръмп уплаши Путин "Ако няма пари за война, Путин просто ще продаде женското население на Краснодар или Тюмен в Афганистан, Пакистан, Африка — в сексуално робство", твърди журналистът Путин трябваше пак да обясни, че народите около Русия трябва да изпитват страх пред нея, а ритъмът на този страх ще се диктува от Кремъл. А народите, които подло са престанали да се боят, трябва да бъдат ликвидирани заедно с техните престъпни мечти за НАТО, за свобода, за права, за език и прочее. Но знаем, че под тоягата, под плешивата глава на Путин няма нищо друго. Той може само за стотен път да повтаря този държавен дебилизъм, научен наизуст с всички глупости.
    Но изглежда, между разказите за коварството на Хан Кончак и другите печенеги, Уиткоф е прошепнал нещо на Путин, и тогава започна истинска адска въртележка. Тази ясна и отчетлива представа за света, разбира се, първо я развали Путин. Той успя да изпусне отровна слюнка в тези много красиви и окуражаващи процеси на постепенното стягане на Русия. Никой не можа да разбере какво точно може да е уплашило диктатора толкова много. Първоначално мислех, че търсенето на отговор на тази загадка е работа на политолозите — те имат мощни и уверени аргументи, с които изкарват хляба си. Но после стана страшно — паниката на руския диктатор се превърна в сензация номер едно.
    Тези му улични изпълнения без подготовка, без благословията на Гундяев или Патрушев, Путин поиска среща с Тръмп и даде знак, че е гот

    12:00 10.08.2025

  • 39 Амет

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "доктор":

    Ей ааартик,ако знаеш колко доктори съм масажирал а.ално ,бедна ти е фантазията .Но най важното е ,че всички си тръгват засмени и щастливи след сеанса ,загърбили скучното ежедневие .

    12:00 10.08.2025

Новини по държави:
