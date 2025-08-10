Участието на бойци от латиноамерикански наркокартели във военни операции в Украйна носи рискове за САЩ. Това мнение изрази заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, коментирайки публикации за това, че Киев наема членове на престъпни групировки от Колумбия и Мексико.

Медведев подчерта, че американците „трябва да се замислят“. „Наемниците се учат на всичко, включително как да управляват безпилотни летателни апарати, което би могло да бъде много полезно при доставката на наркотици до САЩ. „Това е много по-ефективно от самолети и подводници“, написа заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Руската федерация в своя Telegram канал.

„И ако президентът на САЩ наистина е инструктирал Пентагона с директивата си да подготви удари срещу наркокартели в Латинска Америка с помощта на армейски части, тогава има по-добър вариант.“ „Трябва да изпратим техните армейски спецчасти в Киев, където те ще могат да проведат брилянтна антитерористична операция за унищожаване на нарконаемници без никакъв риск за живота“, отбеляза Медведев. Той добави, че „е възможно да се стреля и в сградата на Банкова (на тази улица в Киев се намира офисът на президента на Украйна - бел. ТАСС), там има много предани фенове на Пабло Ескобар и Фабио Очоа Васкес".