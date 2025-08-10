Новини
Тръмп е уверен, че сделката за Украйна е постижима
  Тема: Украйна

Тръмп е уверен, че сделката за Украйна е постижима

10 Август, 2025 12:51 1 110 41

Епископос: Предстоящата среща на върха ще проправи пътя за всеобхватно рамково споразумение, насочено към прекратяване на войната в Украйна

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Изборът на Аляска за място за новата руско-американска среща на върха отразява увереността на президента на САЩ Доналд Тръмп, че споразуменията за Украйна са постижими. Това мнение изрази Марк Епископос, научен сътрудник в Института за отговорно държавно управление „Куинси“ във Вашингтон, коментирайки плановете за лична среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп на 15 август.

Изборът на Аляска отразява ясната увереност на президента Тръмп, че предстоящата среща на върха ще проправи пътя за всеобхватно рамково споразумение, насочено към прекратяване на украинския конфликт“, сигурен е американският политолог. Според него „решението да се избере такова нестандартно, очевидно не неутрално място - за разлика от Турция или арабските държави, където по-рано през 2025 г. се състояха редица двустранни американско-руски контакти - силно подсказва значението, което президентът Тръмп отдава на предстоящата среща“. „Малко вероятно е той да е избрал такава зашеметяваща и до голяма степен символична мизансцена, ако не е очаквал да изработи напълно значимо споразумение, тъй като продажбата на Аляска през 1867 г. сама по себе си е една от най-големите сделки, сключвани някога между Русия и Съединените щати“, каза експертът.

Според него „новите дипломатически усилия се различават от предишните опити, тъй като има по-висока степен на съвпадение на възгледите между Вашингтон и Москва относно контурите на това, което едно споразумение за Украйна трябва да обхваща“. „Последователността от стъпки, която Русия и САЩ са следвали досега, предполага, че преговарящите се стремят да разрешат териториалния въпрос, преди да преминат към други ключови теми, включително, но не само, необвързания статут на Украйна и обсъждането на гаранциите за сигурност след войната", казва Епископос.

Дипломатическият напредък, постигнат през последната седмица, се основава на признанието, че всички тези въпроси са взаимосвързани и трябва да бъдат решавани заедно, за да се постигне трайно и смислено споразумение, включващо всички заинтересовани страни - Русия, Украйна, САЩ и Европа“, убеден е експертът.


  • 1 Вашето Мнение

    20 5 Отговор
    В Аляска ще се дели света и от там ще тръгне отварянето на вратите на остров Белене за цвета на нацията.

    Коментиран от #7

    12:55 10.08.2025

  • 2 ха-ха

    15 3 Отговор
    Само ялови напъни и накрая едно голямо НИЩО ! Преговорите ще стигнат до задънена улица , сигурен съм ....

    12:55 10.08.2025

  • 3 АНОНИМЕН

    47 33 Отговор
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна!
    Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #19, #26, #28

    12:55 10.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 18 Отговор
    тази среща няма да се състои / джуджа не излиза от бункера

    Коментиран от #6

    12:55 10.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето Мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кое те плаши в тази среща писе?

    12:57 10.08.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    мда-в Аляска-света , пък в Белене ще ти разцепим г@а елитен , русофилски

    Коментиран от #21

    12:57 10.08.2025

  • 8 минаващ

    12 5 Отговор
    Руснаците няма да променят нищо в исканията си , а Тръмп ще се изнарви и .....дотам . Толкова за преговорите ...СВО-то ще продължи с пълна сила, докато укрията се върне в РФ .

    12:59 10.08.2025

  • 9 Феникс

    13 1 Отговор
    Този лумпен си мисли че всичко е сделки и пари, абе келеш там се решава съдбата на милиони човеци!

    13:00 10.08.2025

  • 10 мошЕто

    12 1 Отговор
    Зеля е НИКОЙ , затова не го канят за решаването на такъв важен въпрос като съдбата на укрия .Това е повече от унижение за един Държавен глава , за какъвто все още се мисли клоуна .

    Коментиран от #31

    13:03 10.08.2025

  • 11 Съдията

    10 2 Отговор
    Естествено, че е постижима. Територия и гаранции за сигурност за Русия, достъп на САЩ до евтини ресурси в Русия и Украйна, които след това да препродава прескъпо на Западна(ла) Европа и пръст в уста за остатъка от Украйна. Сори Зеленски, нищо лично, просто бизнес!😂

    13:04 10.08.2025

  • 12 Роберт ДеНиро жега

    3 13 Отговор
    Путин ще върне територии. Стотици хиляди руски майки го проклинат всяка нощ, за дето им прати синовете във тази безсмислена и предизвестена война, да загинат за интересите на руските олигарси.

    Коментиран от #14

    13:04 10.08.2025

  • 13 Сидоленко

    12 3 Отговор
    Няма нищо по-гнусно и омерзително, от така наречените "украинци"!

    "Тази измет, подхранвана от поляците измежду най-гнусните отрепки на руския народ (убийци, кариеристи, присламващи се към властта интелигенция), е готова да убие собствения си баща и майка заради докопването си до властта или доходно място!Тези изроди са готови да разкъсат сънародниците си, даже не за изгода, а да удовлетворят низките си инстинкти; за тях няма нищо свято, предателство е тяхна норма на живот, те са с плитък ум, злобни, завистливи, хитри с особена хитрост. Тези нечовеци са събрали в себе си всичко най-лошо и низко от руснаците, поляците и австрийците, така че в душите им няма място за доброта. Повече от всичко те мразят своите благодетели, тези, които са им направили добро; и са готови всячески да се присламчат към силните на деня.Те не са способни на нищо и могат да изпълняват само примитивна работа. Те никога няма да бъдат в състояние да създадат своя държава. Много страни са ги подритвали буквално като топка по цяла Европа; робските им инстинкти толкова са вкоренени в тях, че са покрили с омерзителни язви цялата им същност!”

    13:06 10.08.2025

  • 14 оли ,

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Роберт ДеНиро жега":

    а зеления майките сигурно го боготворят , тъй ли ? Като пишете - мислете , че вече ни писна от небивалици !

    Коментиран от #35

    13:07 10.08.2025

  • 15 ОТ РОЖДЕНИЕ ТРЪМП Е ЧИСТА 24 КАРАТАТОВА

    10 3 Отговор
    ПРОБА МОШЕННИК , ЗА ДА НАТРУПА НЕГОВИТЕ МИЛИАРДИ ТОЙ Е РАЗПЛАКАЛ МИЛИОНИ АМЕРИКАНЦИ А САМОУБИЛИТЕ СА СА БЕЗБРОЙ , НА НЕГО НЕ МУ ДРЕМЕ НИТО ЗА БАНДЕРИЯ НИТО ЗА РУСИЯ , ИНТЕРЕСА МУ Е ДА ЗАГРАБИ И ДВЕТЕ ........... КОЛКОТО МОЖЕ ! НЯМА ДА МУ СЕ ОТВОРИ ПАРАШУТА ОБАЧЕ ТОЗИ ПЪТ !

    13:07 10.08.2025

  • 16 ха, ха, ха...

    8 1 Отговор
    А изгодна ли ще бъде и за кого? Сделките на Тръмп винаги имат една единствена цел, изгода само за него.

    Коментиран от #17

    13:08 10.08.2025

  • 17 ХА-ХА-ХА

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "ха, ха, ха...":

    Този път ще удари на камък ....! Путин е костелив орех и няма да стане така , както си мисли Тръмп .

    13:11 10.08.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор
    ПО ПЕЙКИ, разбрахте ли ❓
    За Тръмпета У...йна е просто СДЕЛКА❗
    Като да изтъргуваш стара кола за повече пари❗

    13:11 10.08.2025

  • 19 А докато те ползват за грамофон

    7 18 Отговор

    До коментар #3 от "АНОНИМЕН":

    за глупости и лъжи, САЩ унищожава Европа. Дреме ти. Нали си грамофон.

    13:12 10.08.2025

  • 20 Психиатър

    1 0 Отговор
    Тръмп трябва да е много зле с логиката и дедукцията , ако вярва на кремълския диктатор...

    13:12 10.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 за малко

    7 1 Отговор
    ,,Тръмп е уверен, че сделката за Украйна е постижима " - да , ама - не ! По принцип е постижима , но ако преговаря с Президента на Конго , например . С Путин няма да стигнат доникъде !

    13:19 10.08.2025

  • 23 Злобното Джуджи

    1 10 Отговор
    ".. продажбата на Аляска ..."

    Явно се задава и продажбата на Комодорските острови, Камчатка и Сибирь от фалиралата руска губерния.
    Следват и Курилите.

    Коментиран от #27, #30

    13:21 10.08.2025

  • 24 Ракета Пейтриът 📡

    8 1 Отговор
    Има 1 закон във Вселената: Може да има свят с добруваща Русия.
    Може да няма свят.
    Трети вариант не съществува.

    Искаш да те има - не пипаш в страната на православното семейство, миролюбиви хора и момичета, които приготвят сами кошничките за Великден и отиват на черква със смирени и чисти лица.

    РУСИЯ Е ДУХ
    РУСИЯ Е БЪДЕЩЕ
    РУСИЯ Е ЧИСТОТА

    13:23 10.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Няма да прогледнете

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "АНОНИМЕН":

    и дори смъртта на Украйна няма да ви отвори широко затворените очички.
    Ставате смешни .
    Мислите ли че Тръмп се интересува от някаква крайна на руската федерация при положение че тя е пълна с не сметни богатства и възможности за просперитета на американската нация.

    13:25 10.08.2025

  • 27 съсел ,

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Злобното Джуджи":

    Отивай на сянка , че пак те е напекло !

    13:25 10.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Злобното Джуджи":

    Къде са тези КОМОДОРСКИ О-ВИ ❓🤣🤣

    Коментиран от #33, #34

    13:27 10.08.2025

  • 31 Хохо Бохо

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "мошЕто":

    Тва ясно. Ма европата що не я канят? Тва е трагедията.

    13:28 10.08.2025

  • 32 УКРАИНЕЦА Е СРАВНИМ САМО

    6 2 Отговор
    С ВЪШКАТА ! КЪДЕТО ЦЪФНЕ ВЕДНАГА ЗАРАЗЯВА ОКОЛНИЯ ЕФИР С ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ..... ЗЕЛЬО ПЪК ЗАЯВЯВА ЧЕ Е УКРАИНЕЦ , А ВСЪЩНОСТ Е ЕВРЕИН ! ИЗВЕСТНИТЕ ПРЪКНАЛИ СЕ ОТТАМ ВПОСЛЕДСТВИЕ СА КАЗВАЛИ ЧЕ СА РУСНАЦИ .......... СИКОРСКИ Е ЗАЯВЯВАЛ ЧЕ Е РУСНАК ДОКАТО БАЩА МУ СЪЩО СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН Е КАЗВАЛ ЧЕ Е УКРАИНЕЦ ............. ИЛФ И ПЕТРОВ СА КАЗВАЛИ ПРЕЗ СЪВЕТСКИЯ РЕЖИМ ЧЕ СА ЕВРЕИ , А НЕ РУСНАЦИ ИЛИ УКРИ !

    Коментиран от #39

    13:28 10.08.2025

  • 33 Сложен въпрос му задаваш

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Човека е тролей, а не умен.

    13:32 10.08.2025

  • 34 Злобното Джуджи

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "...Къде са тези КОМОДОРСКИ О-ВИ..."

    Хорошо, па руски Командорски о-ва 😁

    Коментиран от #36

    13:33 10.08.2025

  • 35 Роберт ДеНиро жега

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "оли ,":

    Само че Путин пусна видео в 03:00 и обяви война на Украйна. Путин повтаряше половин година, че струпаните войници до границата само тренират.

    Те бяха премръзнали и в очакване да се прибират при семействата си. Уви, те бяха първите загинали...

    А украинците кои по собствено желание, кои за пари, кои по закон - защитават държавата си. Нещо, което ти оли няма да направиш, когато тюркие влезе в Родопите.

    13:35 10.08.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Злобното Джуджи":

    Има ги и на български:
    Командо̀рските острови (на руски.......)
    ама явно ОТпосолствоТО са ти казали, ама не са ти написАли, а ти чул не дочул бързаш да изпъкнеш ... и пак БЪРКАШ‼️
    🤣🤣🤣🤣

    13:38 10.08.2025

  • 37 Брутална гавpa c диктатора ☝️😂

    10 4 Отговор
    Аляска е живо напомняне от Тръмп на Путлер за диващината и глупостта на Русия, която я продава за копейки през 1867 г. (...) Забавното е, че всичко там наистина е обляно в "руска кръв", защото колонизацията на земите е била варварска, трудна и взаимно разрушителна."

    И продължава - 16 години руснаците там изтребват местните племена тлингити и алеути, като същевременно и насилствено ги покръстват, но самите те давайки много жертви.

    И накрая "резултатът от цялата епопея е продажбата на ценната, с много кръв спечелена аляска земя на американците само за 7 милиона долара (5 долара на квадратен километър).

    Аляска сега струва трилиони."

    Путлер отива на крака при Тръмп именно в тази земя, някога завладяна от руснаците с цената на много кръв и жертви и после безславно продадена на американците - и в резултат на това се оказва всъщност второто по значимост териториално разширение на САЩ след покупката на щата Луизиана. Впоследствие се оказва, че тази обширна територия е изключително богата на нефт, газ и има едни от най-големите златни находища в света.

    Коментиран от #41

    13:41 10.08.2025

  • 38 Рублевка

    3 5 Отговор
    Щом Европа не иска да купува ресурси от РФ, ще купува руските ресурси от САЩ, Индия и Китай. Гаранция от Доналд Тръмп!

    13:42 10.08.2025

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "УКРАИНЕЦА Е СРАВНИМ САМО":

    Украинеца Като поумнее - става руснак

    13:42 10.08.2025

  • 40 Лошия чичко Тръмп

    1 0 Отговор
    Нищо няма да стане. Тръмп се прави на световен лидер, а забрави, че света е САЩ, Русия и Китай.

    13:44 10.08.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Брутална гавpa c диктатора ☝️😂":

    7 200000 доллара през 1867 г са ОГРОМНА СУМА,ясно ли е ТПК? Тези чаршави с авторство то на соросидния чуждестранен агент Невзоров или Акунин ги исползвай в тоалет Ната,а не замърсявай тука

    13:46 10.08.2025