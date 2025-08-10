Тръмп е уверен, че сделката за Украйна е постижима

Изборът на Аляска за място за новата руско-американска среща на върха отразява увереността на президента на САЩ Доналд Тръмп, че споразуменията за Украйна са постижими. Това мнение изрази Марк Епископос, научен сътрудник в Института за отговорно държавно управление „Куинси“ във Вашингтон, коментирайки плановете за лична среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп на 15 август.
„Изборът на Аляска отразява ясната увереност на президента Тръмп, че предстоящата среща на върха ще проправи пътя за всеобхватно рамково споразумение, насочено към прекратяване на украинския конфликт“, сигурен е американският политолог. Според него „решението да се избере такова нестандартно, очевидно не неутрално място - за разлика от Турция или арабските държави, където по-рано през 2025 г. се състояха редица двустранни американско-руски контакти - силно подсказва значението, което президентът Тръмп отдава на предстоящата среща“. „Малко вероятно е той да е избрал такава зашеметяваща и до голяма степен символична мизансцена, ако не е очаквал да изработи напълно значимо споразумение, тъй като продажбата на Аляска през 1867 г. сама по себе си е една от най-големите сделки, сключвани някога между Русия и Съединените щати“, каза експертът.
Според него „новите дипломатически усилия се различават от предишните опити, тъй като има по-висока степен на съвпадение на възгледите между Вашингтон и Москва относно контурите на това, което едно споразумение за Украйна трябва да обхваща“. „Последователността от стъпки, която Русия и САЩ са следвали досега, предполага, че преговарящите се стремят да разрешат териториалния въпрос, преди да преминат към други ключови теми, включително, но не само, необвързания статут на Украйна и обсъждането на гаранциите за сигурност след войната", казва Епископос.
„Дипломатическият напредък, постигнат през последната седмица, се основава на признанието, че всички тези въпроси са взаимосвързани и трябва да бъдат решавани заедно, за да се постигне трайно и смислено споразумение, включващо всички заинтересовани страни - Русия, Украйна, САЩ и Европа“, убеден е експертът.
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна!
Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кое те плаши в тази среща писе?
До коментар #1 от "Вашето Мнение":мда-в Аляска-света , пък в Белене ще ти разцепим г@а елитен , русофилски
12 Роберт ДеНиро жега
"Тази измет, подхранвана от поляците измежду най-гнусните отрепки на руския народ (убийци, кариеристи, присламващи се към властта интелигенция), е готова да убие собствения си баща и майка заради докопването си до властта или доходно място!Тези изроди са готови да разкъсат сънародниците си, даже не за изгода, а да удовлетворят низките си инстинкти; за тях няма нищо свято, предателство е тяхна норма на живот, те са с плитък ум, злобни, завистливи, хитри с особена хитрост. Тези нечовеци са събрали в себе си всичко най-лошо и низко от руснаците, поляците и австрийците, така че в душите им няма място за доброта. Повече от всичко те мразят своите благодетели, тези, които са им направили добро; и са готови всячески да се присламчат към силните на деня.Те не са способни на нищо и могат да изпълняват само примитивна работа. Те никога няма да бъдат в състояние да създадат своя държава. Много страни са ги подритвали буквално като топка по цяла Европа; робските им инстинкти толкова са вкоренени в тях, че са покрили с омерзителни язви цялата им същност!"
До коментар #12 от "Роберт ДеНиро жега":а зеления майките сигурно го боготворят , тъй ли ? Като пишете - мислете , че вече ни писна от небивалици !
17 ХА-ХА-ХА
До коментар #16 от "ха, ха, ха...":Този път ще удари на камък ....! Путин е костелив орех и няма да стане така , както си мисли Тръмп .
За Тръмпета У...йна е просто СДЕЛКА❗
Като да изтъргуваш стара кола за повече пари❗
До коментар #3 от "АНОНИМЕН":за глупости и лъжи, САЩ унищожава Европа. Дреме ти. Нали си грамофон.
Явно се задава и продажбата на Комодорските острови, Камчатка и Сибирь от фалиралата руска губерния.
Следват и Курилите.
Може да няма свят.
Трети вариант не съществува.
Искаш да те има - не пипаш в страната на православното семейство, миролюбиви хора и момичета, които приготвят сами кошничките за Великден и отиват на черква със смирени и чисти лица.
РУСИЯ Е ДУХ
РУСИЯ Е БЪДЕЩЕ
РУСИЯ Е ЧИСТОТА
26 Няма да прогледнете
До коментар #3 от "АНОНИМЕН":и дори смъртта на Украйна няма да ви отвори широко затворените очички.
Ставате смешни .
Мислите ли че Тръмп се интересува от някаква крайна на руската федерация при положение че тя е пълна с не сметни богатства и възможности за просперитета на американската нация.
До коментар #23 от "Злобното Джуджи":Отивай на сянка , че пак те е напекло !
До коментар #23 от "Злобното Джуджи":Къде са тези КОМОДОРСКИ О-ВИ ❓🤣🤣
До коментар #10 от "мошЕто":Тва ясно. Ма европата що не я канят? Тва е трагедията.
До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Човека е тролей, а не умен.
До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":"...Къде са тези КОМОДОРСКИ О-ВИ..."
Хорошо, па руски Командорски о-ва 😁
Хорошо, па руски Командорски о-ва 😁
До коментар #14 от "оли ,":Само че Путин пусна видео в 03:00 и обяви война на Украйна. Путин повтаряше половин година, че струпаните войници до границата само тренират.
Те бяха премръзнали и в очакване да се прибират при семействата си. Уви, те бяха първите загинали...
А украинците кои по собствено желание, кои за пари, кои по закон - защитават държавата си. Нещо, което ти оли няма да направиш, когато тюркие влезе в Родопите.
До коментар #34 от "Злобното Джуджи":Има ги и на български:
Командо̀рските острови (на руски.......)
ама явно ОТпосолствоТО са ти казали, ама не са ти написАли, а ти чул не дочул бързаш да изпъкнеш ... и пак БЪРКАШ‼️
🤣🤣🤣🤣
И продължава - 16 години руснаците там изтребват местните племена тлингити и алеути, като същевременно и насилствено ги покръстват, но самите те давайки много жертви.
И накрая "резултатът от цялата епопея е продажбата на ценната, с много кръв спечелена аляска земя на американците само за 7 милиона долара (5 долара на квадратен километър).
Аляска сега струва трилиони."
Путлер отива на крака при Тръмп именно в тази земя, някога завладяна от руснаците с цената на много кръв и жертви и после безславно продадена на американците - и в резултат на това се оказва всъщност второто по значимост териториално разширение на САЩ след покупката на щата Луизиана. Впоследствие се оказва, че тази обширна територия е изключително богата на нефт, газ и има едни от най-големите златни находища в света.
До коментар #32 от "УКРАИНЕЦА Е СРАВНИМ САМО":Украинеца Като поумнее - става руснак
До коментар #37 от "Брутална гавpa c диктатора ☝️😂":7 200000 доллара през 1867 г са ОГРОМНА СУМА,ясно ли е ТПК? Тези чаршави с авторство то на соросидния чуждестранен агент Невзоров или Акунин ги исползвай в тоалет Ната,а не замърсявай тука
