Тръмп е уверен, че сделката за Украйна е постижима

Изборът на Аляска за място за новата руско-американска среща на върха отразява увереността на президента на САЩ Доналд Тръмп, че споразуменията за Украйна са постижими. Това мнение изрази Марк Епископос, научен сътрудник в Института за отговорно държавно управление „Куинси“ във Вашингтон, коментирайки плановете за лична среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп на 15 август.

„Изборът на Аляска отразява ясната увереност на президента Тръмп, че предстоящата среща на върха ще проправи пътя за всеобхватно рамково споразумение, насочено към прекратяване на украинския конфликт“, сигурен е американският политолог. Според него „решението да се избере такова нестандартно, очевидно не неутрално място - за разлика от Турция или арабските държави, където по-рано през 2025 г. се състояха редица двустранни американско-руски контакти - силно подсказва значението, което президентът Тръмп отдава на предстоящата среща“. „Малко вероятно е той да е избрал такава зашеметяваща и до голяма степен символична мизансцена, ако не е очаквал да изработи напълно значимо споразумение, тъй като продажбата на Аляска през 1867 г. сама по себе си е една от най-големите сделки, сключвани някога между Русия и Съединените щати“, каза експертът.

Според него „новите дипломатически усилия се различават от предишните опити, тъй като има по-висока степен на съвпадение на възгледите между Вашингтон и Москва относно контурите на това, което едно споразумение за Украйна трябва да обхваща“. „Последователността от стъпки, която Русия и САЩ са следвали досега, предполага, че преговарящите се стремят да разрешат териториалния въпрос, преди да преминат към други ключови теми, включително, но не само, необвързания статут на Украйна и обсъждането на гаранциите за сигурност след войната", казва Епископос.

„Дипломатическият напредък, постигнат през последната седмица, се основава на признанието, че всички тези въпроси са взаимосвързани и трябва да бъдат решавани заедно, за да се постигне трайно и смислено споразумение, включващо всички заинтересовани страни - Русия, Украйна, САЩ и Европа“, убеден е експертът.