Технологична революция във войната с дронове! Украинската армия атакува Русия с безпилотни апарати с навигация без GPS

В голяма статия New York Times Magazine разказва за технологичния прогрес в украинската война с дронове.
За целта властите в Киев изпробват безпилотни апарати с навигация без GPS.
Така се осигурявала автономността на ударните дронове в последния етап на полета, когато на близко разстояние от целта те са способни да я поразят без участието на оператор.
GPS е уязвим за външни и изкуствени смущения и около много ценни обекти Русия заглушава сателитната навигация.
През 2024 г. американският предприемач Брайън Стрим основава компанията "Вермеер" (Vermeer), която разработва система за визуално позициониране (VPS).
В тази система изображенията от камерите на дрона се съпоставят с вградена триизмерна карта на местността. Такъв дрон е неуязвим за мерки за радиоелектронна борба, тъй като не излъчва и не приема сигнали.
Системата е ефективна за сравнително бавни апарати със скорост до 350 км/ч, което съответства на скоростта на дроновете.
От лятото на 2025 г., пише вестникът, модулите "Вермеер" започнаха да се поставят на украински дронове, атакуващи цели в дълбочина на руска територия.
Компанията не даде конкретни примери, но Брайън Стрим и един от неговите сътрудници в Украйна съобщиха, че са потвърдили няколко попадания.
1 ООрана държава
Коментиран от #19
16:23 02.01.2026
2 И така
16:23 02.01.2026
3 Последния Софиянец
16:24 02.01.2026
4 пълни глупости
16:25 02.01.2026
5 БАРС
Коментиран от #10
16:25 02.01.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #14
16:26 02.01.2026
7 Вашето мнение
16:27 02.01.2026
8 Курд Околянов
16:27 02.01.2026
9 Сатана Z
16:28 02.01.2026
10 стоян георгиев
До коментар #5 от "БАРС":Русия е доста по назад от украйна при дроновете.те само от година имат специализирано подразделение,но ако гледаш операции на руснаци и съответно на украинци украинците ги превъзхождат навсякъде.изключение прав просто броя.руснаците при герана и дроновете с оптични влакна имат доста повече,но слава богу не могат да ги оптимизират както го правят украинците.
Коментиран от #11
16:29 02.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатана Z
16:30 02.01.2026
13 Русия
16:31 02.01.2026
14 Видео!
До коментар #6 от "стоян георгиев":Руснаци атакуват Покровск на коне.Дрон сваля орката,но конят остава жив.Пазят животните.Те не са виновни.
16:31 02.01.2026
15 Смешник
Коментиран от #27
16:32 02.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кална ватенка
До коментар #11 от "Вашето мнение":Че къде другаде е имало война с дронове, та някой да я спечели?
Коментиран от #32
16:33 02.01.2026
18 Ами
В това няма никаква технологична революция.
Както и няма неуязвима електроника.
16:33 02.01.2026
19 кОрешник
До коментар #1 от "ООрана държава":Още един Орешник в Раша отиде при крайцера.
16:34 02.01.2026
20 стоян гергиев
16:36 02.01.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Киев за два дня":Пусияр т¹п
16:36 02.01.2026
22 о.з.
16:36 02.01.2026
23 Механик
16:36 02.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Що не?!
До коментар #15 от "Смешник":Това са рускоезични копейки.В Донбас кремълското джудже избива само рускоезични.
Рускоезични ще му видят и сметката.
16:37 02.01.2026
28 Kaлпазанин
Коментиран от #35
16:38 02.01.2026
29 Валерий Герасимов, началник щаб
Pyccкая армия разполага с магарета, осли, катъри !!!
От тази година ще превзимаме Купянск с едногърби камили. До края на годината ще имаме двугърби, а от догодина кръвожадната камила Дромадер 😆🎅
16:38 02.01.2026
30 Урсул фон дер Бандер
До коментар #16 от "Киев за два дня":урсулката за два шамара - ген. М.Мили
16:38 02.01.2026
31 Познаващ
Това дали ще се постави камера или не не е от особенно значение.
16:39 02.01.2026
32 Копейките освен,че са предатели
До коментар #17 от "Кална ватенка":Са и безпросветни.
16:39 02.01.2026
33 Още новини от Украйна
Москва за 3 дни?
16:40 02.01.2026
34 ХА ХА
До коментар #25 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":Нали виждаш че никой не обръща внимание на плоската ти пропаганда.
16:42 02.01.2026
35 Българин
До коментар #28 от "Kaлпазанин":2/3 от избитите руснаци са с американски оръжия.Насочвани от американският Старлинк.
16:42 02.01.2026