Технологична революция във войната с дронове! Украинската армия атакува Русия с безпилотни апарати с навигация без GPS
  Тема: Украйна

2 Януари, 2026 16:21 991 35

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • донбас

GPS е уязвим за външни и изкуствени смущения и около много ценни обекти Русия заглушава сателитната навигация

Технологична революция във войната с дронове! Украинската армия атакува Русия с безпилотни апарати с навигация без GPS - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В голяма статия New York Times Magazine разказва за технологичния прогрес в украинската война с дронове.

За целта властите в Киев изпробват безпилотни апарати с навигация без GPS.

Така се осигурявала автономността на ударните дронове в последния етап на полета, когато на близко разстояние от целта те са способни да я поразят без участието на оператор.

GPS е уязвим за външни и изкуствени смущения и около много ценни обекти Русия заглушава сателитната навигация.

През 2024 г. американският предприемач Брайън Стрим основава компанията "Вермеер" (Vermeer), която разработва система за визуално позициониране (VPS).

В тази система изображенията от камерите на дрона се съпоставят с вградена триизмерна карта на местността. Такъв дрон е неуязвим за мерки за радиоелектронна борба, тъй като не излъчва и не приема сигнали.

Системата е ефективна за сравнително бавни апарати със скорост до 350 км/ч, което съответства на скоростта на дроновете.

От лятото на 2025 г., пише вестникът, модулите "Вермеер" започнаха да се поставят на украински дронове, атакуващи цели в дълбочина на руска територия.

Компанията не даде конкретни примери, но Брайън Стрим и един от неговите сътрудници в Украйна съобщиха, че са потвърдили няколко попадания.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    23 19 Отговор
    Във всеки дрон има по една зелка да управлява и се ориентира по белите линии... Няма джипиес...

    Коментиран от #19

    16:23 02.01.2026

  • 2 И така

    21 19 Отговор
    до последния украинец!

    16:23 02.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 16 Отговор
    Значи американска фирма насочва дроновете?

    16:24 02.01.2026

  • 4 пълни глупости

    15 2 Отговор
    и ракети и дронове отдавна се движат и без GPS

    16:25 02.01.2026

  • 5 БАРС

    7 5 Отговор
    ТИЯ СИ МИСЛЯТ ,СЕ СП ОТКРИЛИ МИНЕРАЛНАТА ВОДА.ТА РАШКИТЕ ОТДАВНА С ТАКИВА КСИЛА И ЕАМЕРИ ОТПРЕД НА 360 ГРАД.ИМ МА АЪОРОЖЕНИ ДРОНОВЕТЕ НА БЛИЗКИ РАЗТОЯНИЯ .

    Коментиран от #10

    16:25 02.01.2026

  • 6 стоян георгиев

    5 17 Отговор
    Украйна е много иновативна като става въпрос за дронове и ракети.използва различни опции за ориемтир.като.почнеш.от изкуствен интелект и следване повърхността на земята до паразитни използвания на руските мобилни оператори.може да гледате видеата на мадяр или такива на гур.удари с точност до сантиметри насочвани в реално време.стотици подобни операции има на сайта на мадяр.

    Коментиран от #14

    16:26 02.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    17 5 Отговор
    Загубата на фронта на личен състав и територии се компенсира с бодряшки статии от този тип внимателно подбрани от мисира. Целта е да се вдъхне увереност на психично разстроения жълтопаветен, че украйна побеждава. И така до поредния сблъсък с реалноста и новия рев и сополи на мисира и жълтопаветника.

    16:27 02.01.2026

  • 8 Курд Околянов

    17 5 Отговор
    С дронове война не се печели. Дроновете стават само за тероризъм.

    16:27 02.01.2026

  • 9 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Американските бомбардировки над София показаха,че няма нужда от визуализация или GPS за да се превърне тази дупка в картофена нива както желаеше Чърчил.

    16:28 02.01.2026

  • 10 стоян георгиев

    2 15 Отговор

    До коментар #5 от "БАРС":

    Русия е доста по назад от украйна при дроновете.те само от година имат специализирано подразделение,но ако гледаш операции на руснаци и съответно на украинци украинците ги превъзхождат навсякъде.изключение прав просто броя.руснаците при герана и дроновете с оптични влакна имат доста повече,но слава богу не могат да ги оптимизират както го правят украинците.

    Коментиран от #11

    16:29 02.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    14 3 Отговор
    Важното е ,че Руснаците не взимат в плен водачи на дронове,а ги убиват на място.

    16:30 02.01.2026

  • 13 Русия

    3 10 Отговор
    бавно и сигурно,стъпка по стъпка,кръг по кръг,върви към деветия кръг...

    16:31 02.01.2026

  • 14 Видео!

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Руснаци атакуват Покровск на коне.Дрон сваля орката,но конят остава жив.Пазят животните.Те не са виновни.

    16:31 02.01.2026

  • 15 Смешник

    12 3 Отговор
    Украинската армия избива цивилното рускоезично население в Украйна с тия дронове Справка в Новогодишната нощ в Херсонска област

    Коментиран от #27

    16:32 02.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кална ватенка

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Че къде другаде е имало война с дронове, та някой да я спечели?

    Коментиран от #32

    16:33 02.01.2026

  • 18 Ами

    8 3 Отговор
    Евтина пропаганда или по-скоро платена реклама :)
    В това няма никаква технологична революция.
    Както и няма неуязвима електроника.

    16:33 02.01.2026

  • 19 кОрешник

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Още един Орешник в Раша отиде при крайцера.

    16:34 02.01.2026

  • 20 стоян гергиев

    4 11 Отговор
    Новата 2027 ще бъде псрещната без държава Украйна на картата. Заленски, Буданов и хунтата ще бъдат подсъдими ако оживеят

    16:36 02.01.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 11 Отговор

    До коментар #16 от "Киев за два дня":

    Пусияр т¹п

    16:36 02.01.2026

  • 22 о.з.

    2 1 Отговор
    Когато почне войната (истинската), всички гпс и старлинк сателити ще бъдат свалени за 30 минути.

    16:36 02.01.2026

  • 23 Механик

    2 2 Отговор
    Укрите все напредват, все побеждават, руснаците се носели на магарета и пр., а никой не иска да ми отговори на въпроса "Чей Крым?".

    16:36 02.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Що не?!

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Това са рускоезични копейки.В Донбас кремълското джудже избива само рускоезични.
    Рускоезични ще му видят и сметката.

    16:37 02.01.2026

  • 28 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Без помощта на сателити и по точно английски и европейски ,досега украинската армия нямаше да в има ,камо ли дрон да пратят ,,вено урсулианците са твърдо решени Европа да пламне ,въпроса е къде ще бъдат те с тяхснатс либерастия

    Коментиран от #35

    16:38 02.01.2026

  • 29 Валерий Герасимов, началник щаб

    2 2 Отговор
    Смешници, клоуни, шутове, палячовци.....
    Pyccкая армия разполага с магарета, осли, катъри !!!
    От тази година ще превзимаме Купянск с едногърби камили. До края на годината ще имаме двугърби, а от догодина кръвожадната камила Дромадер 😆🎅

    16:38 02.01.2026

  • 30 Урсул фон дер Бандер

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Киев за два дня":

    урсулката за два шамара - ген. М.Мили

    16:38 02.01.2026

  • 31 Познаващ

    2 1 Отговор
    Пак,стари претоплени манджи с цел агитеция и пропаганда. Всъщност това е познато много отдавна и се нарича координатор на бойната глава,в който предварително се задават координатите на целта,която като правило е неподвижна. Полета на ракетата,а сега и на дрона се осъществява в така наречения пасивен режим.
    Това дали ще се постави камера или не не е от особенно значение.

    16:39 02.01.2026

  • 32 Копейките освен,че са предатели

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кална ватенка":

    Са и безпросветни.

    16:39 02.01.2026

  • 33 Още новини от Украйна

    1 1 Отговор
    Я пак?И колко села си върнаха Укрите? Кво станА с "перемогата"
    Москва за 3 дни?

    16:40 02.01.2026

  • 34 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    Нали виждаш че никой не обръща внимание на плоската ти пропаганда.

    16:42 02.01.2026

  • 35 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Kaлпазанин":

    2/3 от избитите руснаци са с американски оръжия.Насочвани от американският Старлинк.

    16:42 02.01.2026

