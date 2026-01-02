Технологична революция във войната с дронове! Украинската армия атакува Русия с безпилотни апарати с навигация без GPS

В голяма статия New York Times Magazine разказва за технологичния прогрес в украинската война с дронове.

За целта властите в Киев изпробват безпилотни апарати с навигация без GPS.

Така се осигурявала автономността на ударните дронове в последния етап на полета, когато на близко разстояние от целта те са способни да я поразят без участието на оператор.

GPS е уязвим за външни и изкуствени смущения и около много ценни обекти Русия заглушава сателитната навигация.

През 2024 г. американският предприемач Брайън Стрим основава компанията "Вермеер" (Vermeer), която разработва система за визуално позициониране (VPS).

В тази система изображенията от камерите на дрона се съпоставят с вградена триизмерна карта на местността. Такъв дрон е неуязвим за мерки за радиоелектронна борба, тъй като не излъчва и не приема сигнали.

Системата е ефективна за сравнително бавни апарати със скорост до 350 км/ч, което съответства на скоростта на дроновете.

От лятото на 2025 г., пише вестникът, модулите "Вермеер" започнаха да се поставят на украински дронове, атакуващи цели в дълбочина на руска територия.

Компанията не даде конкретни примери, но Брайън Стрим и един от неговите сътрудници в Украйна съобщиха, че са потвърдили няколко попадания.