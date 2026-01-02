Финландия ще плати за своята „гнусна русофобия“, отношенията ни с Хелзинки са променени завинаги.

Това заяви Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия.

Медведев коментира новогодишното обръщение на финландския президент Александър Стуб. Според заместник-председателя на Съвета за сигурност, финландските граждани „вече плащат цената“.

„Надявам се Русия никога да не повтори грешката на болшевиките през 1917 г. Финландия ще трябва да плати за своята гнусна русофобия“, написа той в социалните мрежи.

В новогодишното си обръщение Стуб заяви, че отношенията между Русия и Финландия са се променили завинаги. Той спомена и украинския конфликт, като подчерта, че Хелзинки ще направи всичко възможно, за да запази суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Той добави, че не всеки на Запад ще приветства споразумение с Москва в контекста на мирно уреждане.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че „Черната книга“, посветена на историята на шведската и финландската русофобия, ще бъде предадена на финландското посолство.

На 30 декември беше обявено, че руското министерство е изпратило книгата до финландската дипломатическа мисия, заедно с придружаваща бележка.