Медведев: Финландия ще плати за гнусната си русофобия. Дано не повторим грешката на болшевиките от 1917 г.

Финландия ще плати за своята „гнусна русофобия“, отношенията ни с Хелзинки са променени завинаги.
Това заяви Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия.
Медведев коментира новогодишното обръщение на финландския президент Александър Стуб. Според заместник-председателя на Съвета за сигурност, финландските граждани „вече плащат цената“.
„Надявам се Русия никога да не повтори грешката на болшевиките през 1917 г. Финландия ще трябва да плати за своята гнусна русофобия“, написа той в социалните мрежи.
В новогодишното си обръщение Стуб заяви, че отношенията между Русия и Финландия са се променили завинаги. Той спомена и украинския конфликт, като подчерта, че Хелзинки ще направи всичко възможно, за да запази суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Той добави, че не всеки на Запад ще приветства споразумение с Москва в контекста на мирно уреждане.
По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви, че „Черната книга“, посветена на историята на шведската и финландската русофобия, ще бъде предадена на финландското посолство.
На 30 декември беше обявено, че руското министерство е изпратило книгата до финландската дипломатическа мисия, заедно с придружаваща бележка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак
Коментиран от #5, #8
14:55 02.01.2026
2 Симо снайпера
14:55 02.01.2026
3 Хвърляйте Братушките във огъня
14:56 02.01.2026
4 Те Украйна Ги попиля
Позорна Руска Измет
14:57 02.01.2026
5 Руската
До коментар #1 от "Пак":водка поскъпна драстично !
14:57 02.01.2026
6 Вашето мнение
Коментиран от #16, #19
14:57 02.01.2026
7 И накрая Пак Русия ще изяде боя
14:57 02.01.2026
8 медведев
До коментар #1 от "Пак":наздраве
14:58 02.01.2026
9 Киев за два дня
14:58 02.01.2026
10 Хахахаха да забира Путин
14:58 02.01.2026
11 Бат Петьо Парчето
14:59 02.01.2026
12 Сандо
Коментиран от #22
14:59 02.01.2026
13 Украйна Смля Русия
Путинотъпкача
14:59 02.01.2026
14 Тоя е пиянде
14:59 02.01.2026
15 Бялджип
14:59 02.01.2026
16 Демократ
До коментар #6 от "Вашето мнение":Нашето мнение е,че русофилите и руснаците са иzроди.
15:00 02.01.2026
17 Този е назначен като Алкохолик Официално
15:00 02.01.2026
18 Финландец
15:00 02.01.2026
19 хихи
До коментар #6 от "Вашето мнение":декапитирани, лоботомирани.....
15:00 02.01.2026
20 Зеленски ви развинти главите
15:01 02.01.2026
21 Никой
15:02 02.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хе хе
15:02 02.01.2026