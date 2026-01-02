Новини
И близначката Алекс, като сестра си Влади, се омъжи преди края на 2025 г.

2 Януари, 2026 17:15 1 083 12

По-рано през годината сестра ѝ Влади сключи брак за рапъра Стефан

И близначката Алекс, като сестра си Влади, се омъжи преди края на 2025 г. - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

2025 г. завърши с лично и професионално значим момент за една от най-популярните музикални и инфлуенсърски двойки у нас. Алекс от дуета Алекс и Влади сключи брак с дългогодишния си партньор, като избра символичната дата 12.12.2025 г. за началото на новата си семейна глава.

Новината беше потвърдена лично от Алекс, както и от близначката ѝ Влади, чрез публикации в социалните мрежи, където тя сподели първи кадри от церемонията и съобщи, че изпраща годината с нова фамилия. В кратко, но емоционално послание тя написа, че вече официално е част от семейство Боянови и пожела „вълшебна 2026 г.“ на своите последователи.

Сестра ѝ Влади също публикува снимки от сватбата и отбеляза, че 2025 г. е била изключително специална и за двете. По думите ѝ годината е донесла поредица от ключови житейски събития – създаване на семейства, нови домове и работа по музикален проект, който предстои да бъде представен през 2026 г.

По-рано през годината и Влади сключи брак със своя дългогодишен партньор Стефан Симеонов от рап дуото Young BB Young. Двамата са заедно повече от десетилетие, а сватбата им събра близки, приятели и колеги от музикалната сцена. В публикация след церемонията Влади описа деня като „най-хубавия в живота ни“, подчертавайки духовната и емоционалната стойност на събитието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блазе им

    2 2 Отговор
    Съдбата, дано им поднесе щастие и късмет.

    Коментиран от #8

    17:27 02.01.2026

  • 2 гост

    7 0 Отговор
    Трябва ли да ги познаваме тези...

    17:29 02.01.2026

  • 3 Никето Василев да каже

    3 4 Отговор
    При 17 трилиона дълг на ЕС, по колко дължи всеки работещ българин?

    17:30 02.01.2026

  • 4 нито ги знам тея

    2 0 Отговор
    нито ме вълнуват , местя го !

    17:46 02.01.2026

  • 5 Дядо Митьо

    1 0 Отговор
    Бяхме се притеснили,че ромките ще останат стари моми....

    17:51 02.01.2026

  • 6 Влади, се омъжи

    3 0 Отговор
    а кой скришом намазва
    е друг въпрос

    Коментиран от #11

    17:51 02.01.2026

  • 7 от батальона баджанаци

    1 0 Отговор
    честито сърбят ли ви вече кратуните

    17:53 02.01.2026

  • 8 гадател: Съдбата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Блазе им":

    ще им поднесе развод с половин апартамент кяр
    и нови лапнишарани

    17:53 02.01.2026

  • 9 хасан двата у..

    0 0 Отговор
    ко нигий бал тея ,кой нигий рушкал от вседе, дърти мангизлии ли или клети мираклии ....

    18:03 02.01.2026

  • 10 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Близначики с един мозък, на двете по половинка се е паднал. Една тяхна песен чуш инцидентно и IQ-то ми падна с 5%... За някакъв италианец или индианец беше... Иникална п0мия

    18:07 02.01.2026

  • 11 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Влади, се омъжи":

    Много изостанал въпрос! Тези и двете бяха проститутки, ама истински, и не помня коя от двете съм я ...л!

    18:09 02.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.