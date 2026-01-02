И близначката Алекс, като сестра си Влади, се омъжи преди края на 2025 г.

2025 г. завърши с лично и професионално значим момент за една от най-популярните музикални и инфлуенсърски двойки у нас. Алекс от дуета Алекс и Влади сключи брак с дългогодишния си партньор, като избра символичната дата 12.12.2025 г. за началото на новата си семейна глава.
Новината беше потвърдена лично от Алекс, както и от близначката ѝ Влади, чрез публикации в социалните мрежи, където тя сподели първи кадри от церемонията и съобщи, че изпраща годината с нова фамилия. В кратко, но емоционално послание тя написа, че вече официално е част от семейство Боянови и пожела „вълшебна 2026 г.“ на своите последователи.
Сестра ѝ Влади също публикува снимки от сватбата и отбеляза, че 2025 г. е била изключително специална и за двете. По думите ѝ годината е донесла поредица от ключови житейски събития – създаване на семейства, нови домове и работа по музикален проект, който предстои да бъде представен през 2026 г.
По-рано през годината и Влади сключи брак със своя дългогодишен партньор Стефан Симеонов от рап дуото Young BB Young. Двамата са заедно повече от десетилетие, а сватбата им събра близки, приятели и колеги от музикалната сцена. В публикация след церемонията Влади описа деня като „най-хубавия в живота ни“, подчертавайки духовната и емоционалната стойност на събитието.
