Ключова рокада в Киев! Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов прие поканата на президента Володимир Зеленски да оглави неговата администрация, предаде Ройтерс, цитирана от бТА.
Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандала с корупцията по високите етажи на властта в Украйна, докато страната се бори за оцеляването си срещу Русия.
Ермак, който беше и водещ преговарящ на Киев в подкрепените от САЩ мирни преговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.
„В този момент Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на силите си за отбрана и сигурност, както и върху дипломатическата пътека на преговорите, а Администрацията на президента ще работи предимно по изпълнението на тези задачи“, заяви Зеленски в „Екс“.
I had a meeting with Kyrylo Budanov and offered him the role of the Head of the Office of the President of Ukraine. At this time, Ukraine needs greater focus on security issues, the development of the Defense and Security Forces of Ukraine, as well as on the diplomatic track of… pic.twitter.com/SCs6Oj2Rb7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026
„Кирило има специализиран опит в тези области и достатъчно влияние, за да постигне резултати“, добави той.
I have accepted the proposal of the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, to head the Office of the President. I will continue to serve Ukraine.— Chief of Ukrainian Defence Intelligence (@ChiefDI_Ukraine) January 2, 2026
The position of Head of the Office of the President of Ukraine is another line of responsibility before the state. It is both an…
"Продължавам да служа на Украйна. Гледам на поста ръководител на Офиса на президента като на още един рубеж на отговорност пред страната. За мен е чест и отговорност в този исторически за Украйна момент да се съсредоточа върху критично важните въпроси на стратегическата сигурност на нашата държава", заяви минути по-късно самият Кирило Буданов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #18, #32, #42
16:37 02.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Браво
16:38 02.01.2026
6 Голям
16:39 02.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Делю Хайдутин
16:39 02.01.2026
9 Kaлпазанин
Коментиран от #27
16:40 02.01.2026
10 Сатана Z
Сега Зеленски ще се опита да вкара терориста в преговорния процес, за да го провали.
Коментиран от #17, #19
16:42 02.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Горски
Коментиран от #26
16:45 02.01.2026
15 Развалят ни празника с тези урко фашистк
16:45 02.01.2026
16 Валерий Герасимов, началник щаб
С тия двамата чифута и моя шеф-еврей ще пратим още много народ в Руския мир 🎅
16:45 02.01.2026
17 Европеец
До коментар #10 от "Сатана Z":Напълно съм съгласен с коментара ти.... Буданов си е чист терорист , за разстрел дори и без присъда.....
Коментиран от #21
16:47 02.01.2026
18 Зеленски
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Разбира се - домашния уют започва от него...
16:48 02.01.2026
19 Генерал-лейтенат Кирило Буданов
До коментар #10 от "Сатана Z":Кошмарът на ватняшките офицери и генерали.И на безродните копейки.Според американски висши военни Буданов е разузнавач номер едно в света.Гении.
Коментиран от #23, #28, #60
16:48 02.01.2026
20 комбинацията от тези двамата
16:49 02.01.2026
21 Шматкооо,
До коментар #17 от "Европеец":Знаеш ли Буданов колко путински генерали занули?
Имаш ли 5 € в джоба?
Коментиран от #31, #49
16:51 02.01.2026
22 Квартал 95
16:52 02.01.2026
23 Мдаа
До коментар #19 от "Генерал-лейтенат Кирило Буданов":Не знам брат, но си мисля, че трябва да си закупиш учебник по Граматика! Спешно!!!
16:52 02.01.2026
24 Разузнавачът станал администратор
16:53 02.01.2026
25 Берлин
16:55 02.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Европеец
До коментар #9 от "Kaлпазанин":Аз пък си мисля, че би било добре и е време Русия пак да изгони посолствата от kиев... Путин допуска грешка , ще се връзва на бай Дончо да преговаря..... Много руснаци искат Путин да предупреди мирното население да се евакуира и да последва примера на евреина нетаняхото....
Коментиран от #30
16:55 02.01.2026
28 Сатана Z
До коментар #19 от "Генерал-лейтенат Кирило Буданов":Гледай видеото на което се вижда как Руснаците организираха лов и последвалото ликвидиране на спецназа на ГУР изпратен от Киро Буданов да си върне Покровск .Тоя дори и своите подчинени изпраща на смърт .Така ще изпратят и теб и децата ти в Украйна ако още имаш Даян де ,а не пиксел в подлога.
Коментиран от #33, #35, #43
16:57 02.01.2026
29 Механик
Коментиран от #37
16:58 02.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Европеец
До коментар #21 от "Шматкооо,":Пак се шматкаш в мисловни процеси, за които ти липсва капацитет....
16:59 02.01.2026
32 Диванов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Благодарение на Буданов,от вчера втори орешник вече е при крайцера.🤣
16:59 02.01.2026
33 Пея
До коментар #28 от "Сатана Z":Що лъжеш?
16:59 02.01.2026
34 Последният софиянец
16:59 02.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бялджип
17:08 02.01.2026
39 Абе Горски-Заю Средногорски.🤡
До коментар #36 от "Горски":Нали беше за ЛЕВА?Има ли в джобчето Евраци😁
17:10 02.01.2026
40 Григор
17:10 02.01.2026
41 Укропат
17:13 02.01.2026
42 Първия Шоп
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Смятай, че отдавна го е получил.
17:32 02.01.2026
43 реалист
До коментар #28 от "Сатана Z":К.Буданов не е разузавач завършил е специалност " Бойни операции в тила на врага " разбирай о както искаш .
17:34 02.01.2026
44 йото
17:34 02.01.2026
45 Да,да
17:39 02.01.2026
46 ООрана държава
17:41 02.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Неразбрал
Коментиран от #57
17:47 02.01.2026
49 Хахахахаха
До коментар #21 от "Шматкооо,":Падам, маняк знаеш ли тоя колко украински семейства разрвва с неговите хеликоптер и операции, незнам колко генерала е занули, обаче му помня акциите на фронта, където нито една не беше успешна, помня Покровск как едни хеликоптери дойдоха с 30 гура и след 5 минути вече нямаше гуровци
17:51 02.01.2026
50 стоян георгиев
Коментиран от #53
17:56 02.01.2026
51 ВВП
17:56 02.01.2026
52 ВВП
17:58 02.01.2026
53 Факт
До коментар #50 от "стоян георгиев":Стенллли пак изпълзя!
18:00 02.01.2026
54 Хахахахаха
18:01 02.01.2026
55 1111
Е как така, нали щеше да има мир чрез сила, Голяма Перемога, Русия се разпада, а пък сега оцеляване на страната.
Аве, кво оцеляване, кви пет лева?
18:03 02.01.2026
56 Артилерист
18:05 02.01.2026
57 Не бе !
До коментар #48 от "Неразбрал":Тоя ще краде като тиквата ....и ес ще го хареса и одобри !!!!!!!!
18:08 02.01.2026
58 Факт
18:15 02.01.2026
59 Коста
18:17 02.01.2026
60 минаващ
До коментар #19 от "Генерал-лейтенат Кирило Буданов":И Д Е О Т!
18:24 02.01.2026