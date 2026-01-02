Ключова рокада в Киев! Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов прие поканата на президента Володимир Зеленски да оглави неговата администрация, предаде Ройтерс, цитирана от бТА.

Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандала с корупцията по високите етажи на властта в Украйна, докато страната се бори за оцеляването си срещу Русия.

Ермак, който беше и водещ преговарящ на Киев в подкрепените от САЩ мирни преговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.

„В този момент Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на силите си за отбрана и сигурност, както и върху дипломатическата пътека на преговорите, а Администрацията на президента ще работи предимно по изпълнението на тези задачи“, заяви Зеленски в „Екс“.

I had a meeting with Kyrylo Budanov and offered him the role of the Head of the Office of the President of Ukraine. At this time, Ukraine needs greater focus on security issues, the development of the Defense and Security Forces of Ukraine, as well as on the diplomatic track of… pic.twitter.com/SCs6Oj2Rb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

„Кирило има специализиран опит в тези области и достатъчно влияние, за да постигне резултати“, добави той.

I have accepted the proposal of the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, to head the Office of the President. I will continue to serve Ukraine.



The position of Head of the Office of the President of Ukraine is another line of responsibility before the state. It is both an… — Chief of Ukrainian Defence Intelligence (@ChiefDI_Ukraine) January 2, 2026

"Продължавам да служа на Украйна. Гледам на поста ръководител на Офиса на президента като на още един рубеж на отговорност пред страната. За мен е чест и отговорност в този исторически за Украйна момент да се съсредоточа върху критично важните въпроси на стратегическата сигурност на нашата държава", заяви минути по-късно самият Кирило Буданов.