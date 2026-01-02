Новини
Ключова рокада в Киев! Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски
Ключова рокада в Киев! Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски

2 Януари, 2026 16:36

Кирило Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандала с корупцията по високите етажи на властта в Украйна, докато страната се бори за оцеляването си срещу Русия

Ключова рокада в Киев! Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов прие поканата на президента Володимир Зеленски да оглави неговата администрация, предаде Ройтерс, цитирана от бТА.

Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандала с корупцията по високите етажи на властта в Украйна, докато страната се бори за оцеляването си срещу Русия.

Ермак, който беше и водещ преговарящ на Киев в подкрепените от САЩ мирни преговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.

„В този момент Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на силите си за отбрана и сигурност, както и върху дипломатическата пътека на преговорите, а Администрацията на президента ще работи предимно по изпълнението на тези задачи“, заяви Зеленски в „Екс“.

„Кирило има специализиран опит в тези области и достатъчно влияние, за да постигне резултати“, добави той.

"Продължавам да служа на Украйна. Гледам на поста ръководител на Офиса на президента като на още един рубеж на отговорност пред страната. За мен е чест и отговорност в този исторически за Украйна момент да се съсредоточа върху критично важните въпроси на стратегическата сигурност на нашата държава", заяви минути по-късно самият Кирило Буданов.


Украйна
