Държавният департамент на САЩ призова своите граждани незабавно да напуснат Русия

Държавният департамент на САЩ удължи извънредното си положение за своите граждани в Русия.
Според Fox News, позовавайки се на официален документ, американците са призовани да напуснат страната незабавно.
В предупреждението се подчертава, че възможността на американските дипломати да оказват подкрепа на своите сънародници в Русия в момента е силно ограничена.
Подобно предупреждение беше издадено през март 2024 г. след терористичната атака в концертната зала Crocus City Hall. Американските граждани бяха посъветвани да не пътуват до Русия, а тези, които живеят или пътуват в страната, бяха посъветвани да напуснат страната незабавно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ердоган
Коментиран от #19
15:02 02.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #5, #50
15:02 02.01.2026
3 Говорит Москва
Коментиран от #9
15:02 02.01.2026
4 Пора
Коментиран от #22
15:02 02.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Kaлпазанин
Коментиран от #12, #15, #18, #32
15:03 02.01.2026
7 Опа
15:04 02.01.2026
8 Българин
Коментиран от #20
15:04 02.01.2026
9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #3 от "Говорит Москва":Как пък един български клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #47
15:04 02.01.2026
10 Вашето мнение
До коментар #5 от "Геро":Освен пряката денацификация, която постигна СВО, тя постига и непряка. Продължаването на СВО доведе до тежки и необратими психични разтроиства у нашето жълтнопаветно. Вече са ходещи зомбита, вярват само на киев, кая и мърцула и спокойно могат да се считат за денацифицирани. От тях вече нищо не става, фуннкционално и морално-волеви непригодни. До края на дните си ще се услушват от някъде да не им изкочи Путин или някой руски агент, ще са вечно недоспали, стресирани и ужасени, че ще платят за греховете си.
Коментиран от #13, #30
15:06 02.01.2026
11 хихи
Не след а ПРЕДИ!!!!!
15:06 02.01.2026
12 Седи мирен
До коментар #6 от "Kaлпазанин":И гледай какво ще става Рашистан.Онеьи дни бай Дончо рече,че няма нищо против ВСУ да удрят в дълбочина по кочината..
15:07 02.01.2026
13 Лекар!
До коментар #10 от "Вашето мнение":Спешно!
15:08 02.01.2026
14 Кривоверен алкаш
15:08 02.01.2026
15 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #6 от "Kaлпазанин":Демек.
15:09 02.01.2026
16 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
Коментиран от #27
15:10 02.01.2026
17 Лука
Вонящи. ......
15:10 02.01.2026
18 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #6 от "Kaлпазанин":Демек ние няма да сме във война,но калната ти матушка приключи курса,бързай при ветеринаря си за транквиланти....😂😂😂
15:12 02.01.2026
19 Тези надежди
До коментар #1 от "Ердоган":си ги мечтаете от 2014 г. Щом за 11 години не разбрахте особено сега през последната когато Тръмп се настани в овалния кабинет че сте излъгани и използвани значи сте абсолютно безнадежден случай
Другият вариант да сте бесни на факта че Тръмп посреща Путин като лидер А урси и розовите понита стоят на столчета в страничния коридор на овалния кабинет а Си ги посреща с микробус и без официална церемония в Пекин.
Сигурен съм че и едното и другото..
15:14 02.01.2026
20 Или да пусне атома
До коментар #8 от "Българин":Наистина е много просто......
15:17 02.01.2026
21 Ганчев
Коментиран от #25
15:19 02.01.2026
22 ганев
До коментар #4 от "Пора":ПРАВИЛНООО.....ПОР СИ
15:20 02.01.2026
23 Горит Москва
Ако ще взривява Москва, това означава, че се Очакват се също терористични актова в ЕС и България.
Само капитулация на Русия устройва цивилизования свят, прекратяване на войната.
15:20 02.01.2026
24 Просия е външен нуж.ник
15:21 02.01.2026
25 ганев
До коментар #21 от "Ганчев":АЛООУ....ти..ПЪК ..ОТКЪДЕ СЕ ПРЪКНА
15:22 02.01.2026
26 ...
15:22 02.01.2026
27 ганев
До коментар #16 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":ААА..ти...ПИШЕШ...ОТ КОЧИНА ТА...СИ...РАЗБРАНО
15:25 02.01.2026
28 Българин
15:29 02.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И ти си забелязал че
До коментар #10 от "Вашето мнение":Урси Кая макарони и други розови такива витаещи в мъглата от около десетина дни са се притаили и изчакват развоя на събитията диктувам от големия зад океански батко.
Много добре си го представил.
15:32 02.01.2026
31 Алоо, Вънщно Министерство
Питаме...на инструкции за съботажи в европейска България ли е там или за получаване на взривчатки, А?
15:32 02.01.2026
32 ХА ХА
До коментар #6 от "Kaлпазанин":Демек
Си голем
Шебек
15:32 02.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Честито вече сме в Клуба на Богатите
Коментиран от #37, #48
15:34 02.01.2026
35 стоян георгиев
15:36 02.01.2026
36 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
15:36 02.01.2026
37 Българин
До коментар #34 от "Честито вече сме в Клуба на Богатите":Да си учил .
15:37 02.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 И защо?
15:38 02.01.2026
40 тука има - тука нема...
"Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ке биде прегазена, ке биде бита, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят... Щото от тук са тръгнали към Русия и вяра, и книга, и патриарх. Все Богови работи сме ѝ пратили. Ама тялото е неразумно. Неуко е то, завалията." (Преподобна Стойна (1883-1933) учителката и духовна предшественичка на Ванга. Ванга казваше приживе: «Стойна е три пъти по-високо от мене! Она целио живот го е страдала ката светица.»)
15:38 02.01.2026
41 ганев
До коментар #5 от "Геро":..герчоооо...герчо...ДА СИ ЖИВ...И ЗДРАВ....НИЩО ЧЕ..СИИИИ
15:38 02.01.2026
42 Кую
Коментиран от #44, #46
15:44 02.01.2026
43 Бахур
Трайдънти ще има за всички от сърце .
15:51 02.01.2026
44 Хамстер
До коментар #42 от "Кую":Да те разпорат изодза дзе подготвят .
Напалм за Империята на злото
15:54 02.01.2026
45 чудденкка
15:56 02.01.2026
46 Че бурек
До коментар #42 от "Кую":Изтръпнал ми се видиш. Аве нали беше много курназ до вчера то Пуссидон цунами прави ,то Буресвестник мъгла прави
Ма сета са на коне и матарета нещо ги гледам
16:02 02.01.2026
47 КотАКА Стойенчо от Варньенско
До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един български клепар не замина за ууукраинската “демокрация”?
Неграмотността ти издава всичките 15 ника
16:03 02.01.2026
48 Джеронимо
До коментар #34 от "Честито вече сме в Клуба на Богатите":Сметни ги в рубли сега .
В Русия средна работна заплата 16 000 рубли. Аланкоолу ,на теб пенсията ти е по висока.
Ще искаш и от Митрофанка увеличение .
Коментиран от #52
16:05 02.01.2026
49 Смешник
16:11 02.01.2026
50 Европеец
До коментар #2 от "Вашето мнение":Моето мнение е ,че си прав...... Зеления ,Стармара и Урсула са си чисти терористи и спонсори на тероризма.... А щом краварите правят такова обръщение, значи украинската хунта заедно с пуделите е подготвила мръсна , терористична провокация спрямо руснаците....
16:30 02.01.2026
51 Защо ли
16:39 02.01.2026
52 мушмул
До коментар #48 от "Джеронимо":Защо пишеш глупости? Ето ти средната работна запата в Русия и то от 2024г.-"Cpeднaтa paбoтнa зaплaтa в Pycия пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa 2024 г. пpoдължaвa дa pacтe в pyбли и възлизa нa 80,6 xил. pyбли (oĸoлo 960 дoлapa)". Haй-виcoĸи cpeдни зaплaти ce нaблюдaвaт в бaнĸoвия ceĸтop (294 xил. pyбли - oĸoлo 3600 дoлapa), пpи дъpжaвнитe cлyжитeли (209 xил. pyбли) и в дoбивнaтa пpoмишлeнocт (443 xил. pyбли - oĸoлo 5300 дoлapa), cъoтвeтнo в Mocĸвa, Caлexapд и Южнo-Caxaлинcĸ. Информацията е от "демократичен" източник!
16:41 02.01.2026