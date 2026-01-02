Държавният департамент на САЩ призова своите граждани незабавно да напуснат Русия

Държавният департамент на САЩ удължи извънредното си положение за своите граждани в Русия.

Според Fox News, позовавайки се на официален документ, американците са призовани да напуснат страната незабавно.

В предупреждението се подчертава, че възможността на американските дипломати да оказват подкрепа на своите сънародници в Русия в момента е силно ограничена.

Подобно предупреждение беше издадено през март 2024 г. след терористичната атака в концертната зала Crocus City Hall. Американските граждани бяха посъветвани да не пътуват до Русия, а тези, които живеят или пътуват в страната, бяха посъветвани да напуснат страната незабавно.