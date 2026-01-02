Новини
Свят »
САЩ »
Държавният департамент на САЩ призова своите граждани незабавно да напуснат Русия

Държавният департамент на САЩ призова своите граждани незабавно да напуснат Русия

2 Януари, 2026 14:55, обновена 2 Януари, 2026 14:58 4 211 52

  • държавен департамент-
  • русия-
  • граждани-
  • извънредно положение

Ведомството подчертава, че "възможността на за подкрепа на сънародниците в страната в момента е силно ограничена"

Държавният департамент на САЩ призова своите граждани незабавно да напуснат Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ удължи извънредното си положение за своите граждани в Русия.

Според Fox News, позовавайки се на официален документ, американците са призовани да напуснат страната незабавно.

В предупреждението се подчертава, че възможността на американските дипломати да оказват подкрепа на своите сънародници в Русия в момента е силно ограничена.

Подобно предупреждение беше издадено през март 2024 г. след терористичната атака в концертната зала Crocus City Hall. Американските граждани бяха посъветвани да не пътуват до Русия, а тези, които живеят или пътуват в страната, бяха посъветвани да напуснат страната незабавно.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ердоган

    26 65 Отговор
    Ще изгрява слънцето в центъра на Москва

    Коментиран от #19

    15:02 02.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    74 28 Отговор
    Зеленси и мърцула вече се считат за терористи. До там се докараха циливилизованите.

    Коментиран от #5, #50

    15:02 02.01.2026

  • 3 Говорит Москва

    35 12 Отговор
    Не са много, един файтон хора

    Коментиран от #9

    15:02 02.01.2026

  • 4 Пора

    40 69 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #22

    15:02 02.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    42 23 Отговор
    Демек ,урсулианците успяха да ни вкарат във война

    Коментиран от #12, #15, #18, #32

    15:03 02.01.2026

  • 7 Опа

    47 17 Отговор
    Те призоваха американските граждани да напуснат Иран преди ударите на Израел. Изглежда предстоят големи удари върху Русия извършени от Украйна.

    15:04 02.01.2026

  • 8 Българин

    32 62 Отговор
    А всъщност е толкова просто...Достатъчно е само диктатора Путин да напусне Русия!!!

    Коментиран от #20

    15:04 02.01.2026

  • 9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    26 42 Отговор

    До коментар #3 от "Говорит Москва":

    Как пък един български клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #47

    15:04 02.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    52 18 Отговор

    До коментар #5 от "Геро":

    Освен пряката денацификация, която постигна СВО, тя постига и непряка. Продължаването на СВО доведе до тежки и необратими психични разтроиства у нашето жълтнопаветно. Вече са ходещи зомбита, вярват само на киев, кая и мърцула и спокойно могат да се считат за денацифицирани. От тях вече нищо не става, фуннкционално и морално-волеви непригодни. До края на дните си ще се услушват от някъде да не им изкочи Путин или някой руски агент, ще са вечно недоспали, стресирани и ужасени, че ще платят за греховете си.

    Коментиран от #13, #30

    15:06 02.01.2026

  • 11 хихи

    22 1 Отговор
    рез март 2024 г. след терористичната атака в концертната зала

    Не след а ПРЕДИ!!!!!

    15:06 02.01.2026

  • 12 Седи мирен

    17 44 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    И гледай какво ще става Рашистан.Онеьи дни бай Дончо рече,че няма нищо против ВСУ да удрят в дълбочина по кочината..

    15:07 02.01.2026

  • 13 Лекар!

    7 14 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Спешно!

    15:08 02.01.2026

  • 14 Кривоверен алкаш

    12 9 Отговор
    Всяко търпение си има граници...

    15:08 02.01.2026

  • 15 СВО=ПРОВАЛ

    11 20 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    Демек.

    15:09 02.01.2026

  • 16 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    9 43 Отговор
    Пращат томахавките на 100%,кална масква ще потъне в пламъци, айде наздраве!! 😂😂😂😂

    Коментиран от #27

    15:10 02.01.2026

  • 17 Лука

    6 13 Отговор
    ПАааартенки
    Вонящи. ......

    15:10 02.01.2026

  • 18 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    12 27 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    Демек ние няма да сме във война,но калната ти матушка приключи курса,бързай при ветеринаря си за транквиланти....😂😂😂

    15:12 02.01.2026

  • 19 Тези надежди

    33 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган":

    си ги мечтаете от 2014 г. Щом за 11 години не разбрахте особено сега през последната когато Тръмп се настани в овалния кабинет че сте излъгани и използвани значи сте абсолютно безнадежден случай
    Другият вариант да сте бесни на факта че Тръмп посреща Путин като лидер А урси и розовите понита стоят на столчета в страничния коридор на овалния кабинет а Си ги посреща с микробус и без официална церемония в Пекин.
    Сигурен съм че и едното и другото..

    15:14 02.01.2026

  • 20 Или да пусне атома

    14 9 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Наистина е много просто......

    15:17 02.01.2026

  • 21 Ганчев

    14 33 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Мистър Тръмп разбра,че Путин го лъже,че бил нападнат от украински дронове.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #25

    15:19 02.01.2026

  • 22 ганев

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пора":

    ПРАВИЛНООО.....ПОР СИ

    15:20 02.01.2026

  • 23 Горит Москва

    15 34 Отговор
    Путин ще я пали и ще обвини Украйна.
    Ако ще взривява Москва, това означава, че се Очакват се също терористични актова в ЕС и България.
    Само капитулация на Русия устройва цивилизования свят, прекратяване на войната.

    15:20 02.01.2026

  • 24 Просия е външен нуж.ник

    10 29 Отговор
    Нещо става в кочината, преди малко по калния канал первой съобщиха,че путлер е напуснал масквата !!!!

    15:21 02.01.2026

  • 25 ганев

    11 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ганчев":

    АЛООУ....ти..ПЪК ..ОТКЪДЕ СЕ ПРЪКНА

    15:22 02.01.2026

  • 26 ...

    7 14 Отговор
    Тръмп възнамерява да доставя ракети на Кремъл...

    15:22 02.01.2026

  • 27 ганев

    14 7 Отговор

    До коментар #16 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    ААА..ти...ПИШЕШ...ОТ КОЧИНА ТА...СИ...РАЗБРАНО

    15:25 02.01.2026

  • 28 Българин

    25 9 Отговор
    Бе тоя хубаво призовава, но все повече американци отиват да живеят в Русия. За последните 10 години на 2 млн са се приселили, като само за последната година са над 750 хиляди. За това има и голямо поскъпване на цените на жилищата в Екатерининбург, Омск, Челябинск, Новгород, Казан, а напоследък и на север, където новите руснаци се надпреварват да ходят, поради високите заплати!

    15:29 02.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И ти си забелязал че

    20 7 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Урси Кая макарони и други розови такива витаещи в мъглата от около десетина дни са се притаили и изчакват развоя на събитията диктувам от големия зад океански батко.
    Много добре си го представил.

    15:32 02.01.2026

  • 31 Алоо, Вънщно Министерство

    9 21 Отговор
    Оня ден гледам в Ютуба Страхил Ангелов....на Червения площад.
    Питаме...на инструкции за съботажи в европейска България ли е там или за получаване на взривчатки, А?

    15:32 02.01.2026

  • 32 ХА ХА

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    Демек
    Си голем
    Шебек

    15:32 02.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Честито вече сме в Клуба на Богатите

    18 7 Отговор
    със заплата 620 € (и това без данъците, с данъците около 480) и който не се чувства богат е копейка!🤣😂🤣

    Коментиран от #37, #48

    15:34 02.01.2026

  • 35 стоян георгиев

    7 18 Отговор
    Явно рижавия ще смени тона към путлер.даже и той не издържа.

    15:36 02.01.2026

  • 36 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    10 14 Отговор
    Подлогите да стягат чемоданите за масквата или сибира, тук не ги чака нищо добро.....😂🤣🤣🤣

    15:36 02.01.2026

  • 37 Българин

    4 7 Отговор

    До коментар #34 от "Честито вече сме в Клуба на Богатите":

    Да си учил .

    15:37 02.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 И защо?

    7 3 Отговор
    Атом ли ще пускат над РФ?

    15:38 02.01.2026

  • 40 тука има - тука нема...

    11 15 Отговор
    Нещата явно загрубяват, а от тук нататък всичко е неясно. Щом призовават гражданите си да напуснат Русия значи в тази територия става опасно и несигурно. Какво ще се случва и дали поне за нас ще е достатъчно безопасно тепърва ще научаваме.
    "Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ке биде прегазена, ке биде бита, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят... Щото от тук са тръгнали към Русия и вяра, и книга, и патриарх. Все Богови работи сме ѝ пратили. Ама тялото е неразумно. Неуко е то, завалията." (Преподобна Стойна (1883-1933) учителката и духовна предшественичка на Ванга. Ванга казваше приживе: «Стойна е три пъти по-високо от мене! Она целио живот го е страдала ката светица.»)

    15:38 02.01.2026

  • 41 ганев

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Геро":

    ..герчоооо...герчо...ДА СИ ЖИВ...И ЗДРАВ....НИЩО ЧЕ..СИИИИ

    15:38 02.01.2026

  • 42 Кую

    12 8 Отговор
    Краварите подготвят някоя мръсотия.Отново.

    Коментиран от #44, #46

    15:44 02.01.2026

  • 43 Бахур

    7 14 Отговор
    Джуджанка да се крие в бункера ,В-2 запалиха двигателите . Восят тежки армагани .
    Трайдънти ще има за всички от сърце .

    15:51 02.01.2026

  • 44 Хамстер

    5 7 Отговор

    До коментар #42 от "Кую":

    Да те разпорат изодза дзе подготвят .

    Напалм за Империята на злото

    15:54 02.01.2026

  • 45 чудденкка

    10 5 Отговор
    Все си мисля, че някоя ингилизка или америчка гемия ще даде фира.

    15:56 02.01.2026

  • 46 Че бурек

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Кую":

    Изтръпнал ми се видиш. Аве нали беше много курназ до вчера то Пуссидон цунами прави ,то Буресвестник мъгла прави
    Ма сета са на коне и матарета нещо ги гледам

    16:02 02.01.2026

  • 47 КотАКА Стойенчо от Варньенско

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един български клепар не замина за ууукраинската “демокрация”?
    Неграмотността ти издава всичките 15 ника

    16:03 02.01.2026

  • 48 Джеронимо

    5 7 Отговор

    До коментар #34 от "Честито вече сме в Клуба на Богатите":

    Сметни ги в рубли сега .
    В Русия средна работна заплата 16 000 рубли. Аланкоолу ,на теб пенсията ти е по висока.
    Ще искаш и от Митрофанка увеличение .

    Коментиран от #52

    16:05 02.01.2026

  • 49 Смешник

    7 5 Отговор
    Абе обуздайте Зеления пор спрете му помощта и няма да се налага да напускате Русия

    16:11 02.01.2026

  • 50 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е ,че си прав...... Зеления ,Стармара и Урсула са си чисти терористи и спонсори на тероризма.... А щом краварите правят такова обръщение, значи украинската хунта заедно с пуделите е подготвила мръсна , терористична провокация спрямо руснаците....

    16:30 02.01.2026

  • 51 Защо ли

    0 1 Отговор
    Ако ще и нанасят превантивни удари,то те не трямва да са тактически,а ядрени и изпепеляващи.Мисля,че това е наложително.Не виждам,кой днес има полза от руснаците.Те не са част от човешкия свят.Нека ги пречукат.

    16:39 02.01.2026

  • 52 мушмул

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Джеронимо":

    Защо пишеш глупости? Ето ти средната работна запата в Русия и то от 2024г.-"Cpeднaтa paбoтнa зaплaтa в Pycия пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa 2024 г. пpoдължaвa дa pacтe в pyбли и възлизa нa 80,6 xил. pyбли (oĸoлo 960 дoлapa)". Haй-виcoĸи cpeдни зaплaти ce нaблюдaвaт в бaнĸoвия ceĸтop (294 xил. pyбли - oĸoлo 3600 дoлapa), пpи дъpжaвнитe cлyжитeли (209 xил. pyбли) и в дoбивнaтa пpoмишлeнocт (443 xил. pyбли - oĸoлo 5300 дoлapa), cъoтвeтнo в Mocĸвa, Caлexapд и Южнo-Caxaлинcĸ. Информацията е от "демократичен" източник!

    16:41 02.01.2026