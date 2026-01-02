Новини
Пламен Андреев се сбогува с Расинг Сантандер

2 Януари, 2026 17:12 795 2

Ситуацията около бъдещето на вратаря остава динамична

Пламен Андреев се сбогува с Расинг Сантандер - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският младежки национал Пламен Андреев официално приключва престоя си в испанския Расинг Сантандер. Младият вратар, който бе преотстъпен от нидерландския гранд Фейенорд, няма да бъде част от състава за предстоящия сблъсък срещу Реал Валядолид – новина, която раздвижи спортните среди у нас и в чужбина.

Днес Андреев се включи в тренировъчния процес на кантабрийския тим, като работи рамо до рамо с възстановяващия се след травма Хокин Ескиета. Веднага след заниманието старши треньорът на Расинг, Хосе Алберто Лопес, официално потвърди раздялата с 21-годишния страж.

Решението идва след като българинът не успя да се наложи като титуляр и записа едва пет участия с екипа на испанския клуб. Желанието на Фейенорд е Андреев да продължи развитието си в отбор, където ще получава повече игрово време и възможности за изява. Именно поради тази причина холандският клуб търси ново предизвикателство за младия вратар, което да отговаря на амбициите му за прогрес.

Междувременно, в последните дни на 2025 година се появиха слухове, че полският Лех Познан проявява сериозен интерес към българския талант. Ако трансферът се осъществи, това би могло да се окаже ключова стъпка в кариерата на Андреев, който търси нови хоризонти и повече минути на терена.


Напиши коментар:


  • 1 Ех Пламене

    1 0 Отговор
    Ех Андреев
    Над Пирина Пламеней

    17:30 02.01.2026

  • 2 Рангел

    0 0 Отговор
    Добре е,че поне успяха да го продадат и да вземат някакви пари,а оттук нататък другите да мислят какво да правят с ментето

    17:56 02.01.2026

