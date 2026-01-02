Новини
Свят »
Германия »
Германия призовава за репатриране на украинци годни за военна служба
  Тема: Украйна

Германия призовава за репатриране на украинци годни за военна служба

2 Януари, 2026 14:47 545 9

  • украйна-
  • германия-
  • бежанци-
  • мъже-
  • военна сулжба-
  • връщане

Активите на всички, искащи убежище, трябва да бъдат използвани за покриване на разходите за престоя им в Германия

Германия призовава за репатриране на украинци годни за военна служба - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавната група на Християнсоциалния съюз (ХСС) в Бундестага (германския парламент) смята, че годните за военна служба украинци трябва да бъдат репатрирани от Германия. Това се посочва в проекторезолюция, подготвена за среща на държавната група на ХСС в Горна Бавария, съобщава вестник Münchner Merkur.

„Ще настояваме годните за военна служба украински мъже да допринасят за отбраната на страната си“, се казва в документа. Освен това, отбелязва ХСС, всички търсещи убежище – включително новопристигналите украинци от април 2025 г. – трябва да бъдат подчинени на правило, изискващо всички активи, които притежават, да бъдат използвани „за покриване на разходите за престоя им в Германия“.

Още новини от Украйна

Същевременно ХСС призова за план за предотвратяване на навлизането на мигранти с ниски доходи в германската система за социално осигуряване, дори ако пристигат от ЕС, по-специално Румъния и България. „В момента на гражданите на ЕС е гарантирана свобода на движение в рамките на Европейския съюз въз основа на съдебната практика, дори при минимална седмична работна седмица от 5,5 часа“, подчертава документът.

Тези, които работят само няколко часа седмично, отбелязва ХСС, не трябва да имат пълната свобода на движение, с която се ползват работниците в рамките на ЕС. „Трудовата миграция към Германия не трябва да бъде миграция, насочена към борба с бедността“, заяви Александър Хофман, лидер на държавната група на ХСС в Бундестага.

Броят на украинските бежанци в Германия се е увеличил до 1,26 милиона към средата на октомври. От общия брой украинци в страната над 550 000 са мъже. На 19 ноември германското правителство одобри изменения, които лишават украинските бежанци, пристигнали в Германия след 1 април 2025 г., от така наречените граждански помощи. Отсега нататък те ще получават помощ като другите търсещи убежище, което означава по-малко в парично изражение, отколкото получават в момента.

Източник: tass.ru


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В германия

    3 0 Отговор
    Фашизма е факт

    14:53 02.01.2026

  • 3 Бялджип

    3 0 Отговор
    Става дебела за избягалите от войната. Германия не е България, там все още законите и разпоредбите се спазват.

    Коментиран от #8

    14:54 02.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 це Європа

    3 0 Отговор
    Опаааа

    14:54 02.01.2026

  • 6 И да триете

    4 0 Отговор
    и да не триете истината е че на цяла Европа и сутрин обед и вечер да слушай да се занимава с корумпирани нацисти и да им плаща курабийките от майдана.
    Никой не е задължен на простия самоизлъгал се глупак да му сервира а той корумпиран и лаком да вика още дай и още дай.
    Омръзна ми и от зелени сделки и глупави регулации и измислени санкции насочени срещу нас ....народа на Европейския съюз.

    14:56 02.01.2026

  • 7 Боро

    2 0 Отговор
    Малиии! Горките украинки кво ще правят самички?

    14:59 02.01.2026

  • 8 Ще изгонят украинците

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    за да има кой да продължава военните действия а арабчетата ще си ги оставят за цвят защото няма кой да ги опрашва.

    15:01 02.01.2026

  • 9 шаа

    0 0 Отговор
    ще се насочат насам. тукашните подлоги ще ги настанят по хотели, ще им дадат по нова кола на тези, които имат само по една, ще им осигурят гарантиран доход в евро, а ако извършат престъпление, им се гарантира условна присъда в най-лошия случай.

    15:02 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания