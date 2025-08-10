Москва не изключва, че Киев ще прибегне до провокации и терористични атаки, за да изостри ситуацията преди срещата между руския и американския лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това заяви посланикът на руското външно министерство по въпросите на престъпленията на киевския режим Родион Мирошник.

„Чрез увеличаване на броя на атаките срещу цивилни цели Киев демонстрира отношението си към предстоящите преговори между Путин и Тръмп“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „Не изключваме използването на терористични атаки и провокации за изостряне на информационния дневен ред около конфликта.“

По-рано американският президент заяви, че разчита на среща с руския си колега в Аляска на 15 август. След това плановете за преговорите бяха потвърдени от помощника на руския лидер Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Кремъл очаква следващата среща на двамата президенти да се проведе на руска територия, подчерта Ушаков.