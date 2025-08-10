Не са изключени терористични атаки от Киев преди срещата Путин-Тръмп

Москва не изключва, че Киев ще прибегне до провокации и терористични атаки, за да изостри ситуацията преди срещата между руския и американския лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това заяви посланикът на руското външно министерство по въпросите на престъпленията на киевския режим Родион Мирошник.
„Чрез увеличаване на броя на атаките срещу цивилни цели Киев демонстрира отношението си към предстоящите преговори между Путин и Тръмп“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „Не изключваме използването на терористични атаки и провокации за изостряне на информационния дневен ред около конфликта.“
По-рано американският президент заяви, че разчита на среща с руския си колега в Аляска на 15 август. След това плановете за преговорите бяха потвърдени от помощника на руския лидер Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Кремъл очаква следващата среща на двамата президенти да се проведе на руска територия, подчерта Ушаков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кабел
Коментиран от #35, #43
13:54 10.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
13:57 10.08.2025
3 терористични атаки от Киев и Израел
Коментиран от #59
13:58 10.08.2025
4 Независим
Типично сатанинско оправдание.
Коментиран от #13, #20, #68
13:58 10.08.2025
5 Режима в Украйна е терористичен
13:58 10.08.2025
6 Цунами
13:58 10.08.2025
7 име
Иначе киевската хунта нищо не и пречи да си организира терористични актове, със среща или без среща.
Коментиран от #11, #17
13:59 10.08.2025
8 Крадецът
13:59 10.08.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #10, #61
13:59 10.08.2025
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":По ДОЛНО нещо
14:00 10.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 То и теб докато те има
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България няма да се оправи ,мързелатино
14:02 10.08.2025
15 минаващ
Коментиран от #18
14:02 10.08.2025
16 Русия трябваше
Коментиран от #22
14:02 10.08.2025
17 Ко стана с ултиматума на Тръмп
До коментар #7 от "име":Путин си избърса ДИР...
...НИКА с него .
Коментиран от #30
14:02 10.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 т-п трол соpocоиден
До коментар #4 от "Независим":Терористични актове са стрелба по мирни жители с касетъчни боеприпаси, примерно, взривяване на коли-бомби с цел да убият някой противник на хунтата без да им пука за невиннте жертви, взривяване на мостове и надлези без значение от жертвите и т.н. Все неща, които киевската хунта прави още от 2015г и продължава да прави.
Коментиран от #28
14:04 10.08.2025
21 Независим
Коментиран от #26, #27
14:04 10.08.2025
22 Е,ти ги разбираш
До коментар #16 от "Русия трябваше":Галфон
14:04 10.08.2025
23 Дада
14:05 10.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 съсел ,
До коментар #18 от "Нали знаеш":А ти знаеше ли , че си със СОП ? Щраус !
14:06 10.08.2025
26 ХА-ХА-ХА
До коментар #21 от "Независим":Хумор , сатира и забава .... ! Ха-ха ! Щели да горят в ада ....
14:07 10.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пич ти счупи
До коментар #20 от "т-п трол соpocоиден":Тъпомера. Тъпанр на седмицата си. Честито
14:07 10.08.2025
29 Благой от СОФстрой
14:08 10.08.2025
30 Ъъъъъъъъ
До коментар #17 от "Ко стана с ултиматума на Тръмп":Има нова дата - 27-ми август!
Коментиран от #38, #41
14:08 10.08.2025
31 Терористите от Киев и Израел
14:09 10.08.2025
32 Как
До коментар #11 от "Опитай":Пън? Толкоз дебел ли ти се видя когато ти проникнах?
14:11 10.08.2025
33 ДАНС спи ли?
14:11 10.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ще прати някой двойник, Путлер. 😂
До коментар #1 от "кабел":Орешник се оказа дърт фейк...
Коментиран от #40, #42
14:12 10.08.2025
36 ДАНС спи ли?
.... ясно е казано
Коментиран от #65
14:14 10.08.2025
37 Реално
А що се отнася до новините на "Факти", не ви ли се струва малко прекалено публикуването на толкова много кремълска пропаганда?
14:15 10.08.2025
38 Хахаха
До коментар #30 от "Ъъъъъъъъ":Бяха 50, дни, 10 дни, сега пък още нови дати....
кервана, руски си върви, кучетата западни си лаят....
14:15 10.08.2025
39 Терористични атаки.....
14:16 10.08.2025
40 За 7 секунди
До коментар #35 от "Ще прати някой двойник, Путлер. 😂":Как успя 8 плуса да си сложиш бре гений ?
14:16 10.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ъъъъъъъъ
До коментар #35 от "Ще прати някой двойник, Путлер. 😂":Само да не се наложи да управлява някой двойник след тази среща....Тогава ще видите кон боб яде ли? Молете се да не дойде някой "хардлайнер"(а те хич не са малко) дето иска да се приключи с Украйна "по бързата процедура", че тогава ще стане страшно....🤣
14:18 10.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Кви са тея украински терористи
14:21 10.08.2025
45 Ъъъъъъъ
До коментар #41 от "Тук имаше":Дори не им обръщам внимание на такива. Тяхното мнение е без значение за мен!
14:21 10.08.2025
46 Георгиев
Бъдещето на Окраина не е най важната тема за тази среща на 15.08. Там ще се договарят глобални световни неща. Мисля, че след това вече ще следва среща на двамата и в Китай, със Си Дзинпин, където ще се затвърди разпределението на сферите на влияние. Ще изчакаме, да видим.
14:24 10.08.2025
47 Паутина 2 е кошмара за диктатора 🤣
Коментиран от #72
14:26 10.08.2025
48 Световна война
Коментиран от #51, #57
14:29 10.08.2025
49 1111
14:30 10.08.2025
50 че кой не знае,че укрите са терористи
14:30 10.08.2025
51 ха ха ха ...
До коментар #48 от "Световна война":Тия земи са си изконно руски . Руснаците са водили войни за тях с Монголи, Литовци ,Шведи,Турци ,Поляци ...
С Хитлер и Наполеон !
14:32 10.08.2025
52 Българин
Коментиран от #58, #71
14:32 10.08.2025
53 жик так
14:34 10.08.2025
54 шляпаш ли минусите Миленче
14:35 10.08.2025
55 Знаещ
14:36 10.08.2025
56 Факти
Коментиран от #60, #76
14:42 10.08.2025
57 Ъъъъъъъъъ
До коментар #48 от "Световна война":"Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия."
Колкото и да не ти се иска, посланието от тази среща е ясно:
ЕС вече не играе в лигата на световните сили и не е фактор на международната сцена.
И на децата става ясно, че Китай и Съединените щати ще задават стандартите на международната политика в бъдеще, а Русия(най-богатата на ресурси страна в света), няма да има проблем да разиграва картите си на пазара на ресурси извън свиващата се европейска сфера на влияние.
Какво не разбрахте?
Интересът на Вашингтон към вътрешноевропейските дела се е изпарил, като фокусът е основно върху две неща: организирано оттегляне от военните ангажименти и защита на корпоративните интереси на САЩ в единния пазар на ЕС.
Хората ви го казват на чист български, но вие пак говорите за "излагация", за липса на "стойности" и т.н....Невменяеми ли сте?
14:42 10.08.2025
58 🤣...... не бе, не ги е яд.....
До коментар #52 от "Българин":само се смеят на простотията ти🤣🤣🤣
14:43 10.08.2025
59 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #3 от "терористични атаки от Киев и Израел":Абсурдно е да се говори за терористични атаки без доказателства.Да не забравяме нападнатата страна е украйна.
14:45 10.08.2025
60 Малееее.... 🙊
До коментар #56 от "Факти":Явно от горещините съвсем си спукал манерката🤣, хапчетата и пускай климатика веднага.
14:46 10.08.2025
61 Лука
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нацистите са в москва!
14:46 10.08.2025
62 Лудият от портиерната
14:49 10.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Красимир Петров
14:50 10.08.2025
65 Лука
До коментар #36 от "ДАНС спи ли?":Злобни пиказки без доказателснва.
Коментиран от #69
14:52 10.08.2025
66 Госあ
14:54 10.08.2025
67 Историк
14:55 10.08.2025
68 оня с коня
До коментар #4 от "Независим":Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
14:56 10.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 болгарин..
14:57 10.08.2025
71 Лука
До коментар #52 от "Българин":Не си Българин. Най обикновен деформиран путинофил.
Коментиран от #73
14:58 10.08.2025
72 ТехноЛог
До коментар #47 от "Паутина 2 е кошмара за диктатора 🤣":Най хубавото е ,че хохохолът правил колажа 99%вероятно неотдавна е излетял през комина на германския мобилен крематориум Rauch Max-Pro с капацитет за обработване на 19тела на час и разположени десетки по линията на конфликта и се е слял с Бандера .Избери германското качество с традиция от 1943г .!
15:04 10.08.2025
73 Кака Радка
До коментар #71 от "Лука":Лукаа,хич явно не ти пука за цената на лука !
15:05 10.08.2025
74 !!!?
15:06 10.08.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Лька
До коментар #56 от "Факти":По златното време преживяхме няколко фалита на държавата смяна на нациалноста на българи режим на тока режим на водата,такова злато не го искам.
15:07 10.08.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Лука
До коментар #69 от "Q -Рестия":Кажи нещо смислено ако можеш.
15:16 10.08.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Тук имаше
15:17 10.08.2025
82 радиус
15:25 10.08.2025