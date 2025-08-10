Новини
Свят »
Русия »
Не са изключени терористични атаки от Киев преди срещата Путин-Тръмп
  Тема: Украйна

Не са изключени терористични атаки от Киев преди срещата Путин-Тръмп

10 Август, 2025 13:51 1 679 82

  • русия-
  • сащ-
  • среща на върха

Мирошник: Чрез увеличаване на броя на атаките срещу цивилни цели Киев демонстрира отношението си към предстоящите преговори между Путин и Тръмп

Не са изключени терористични атаки от Киев преди срещата Путин-Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Москва не изключва, че Киев ще прибегне до провокации и терористични атаки, за да изостри ситуацията преди срещата между руския и американския лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това заяви посланикът на руското външно министерство по въпросите на престъпленията на киевския режим Родион Мирошник.

Чрез увеличаване на броя на атаките срещу цивилни цели Киев демонстрира отношението си към предстоящите преговори между Путин и Тръмп“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „Не изключваме използването на терористични атаки и провокации за изостряне на информационния дневен ред около конфликта.“

Още новини от Украйна

По-рано американският президент заяви, че разчита на среща с руския си колега в Аляска на 15 август. След това плановете за преговорите бяха потвърдени от помощника на руския лидер Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Кремъл очаква следващата среща на двамата президенти да се проведе на руска територия, подчерта Ушаков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кабел

    34 46 Отговор
    Ако има терористични атаки от Киев,Вл.Вл. няма да е много доволен и ще прати някой и друг "Орешник" в дадената посока.

    Коментиран от #35, #43

    13:54 10.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    52 11 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #14

    13:57 10.08.2025

  • 3 терористични атаки от Киев и Израел

    49 11 Отговор
    На всякъде и винаги може да се очакват. Никой не трябва да изключва терористични атаки от тях. Те са доказано терористични държави.

    Коментиран от #59

    13:58 10.08.2025

  • 4 Независим

    14 51 Отговор
    Руската измет не спря три години да избива украинския народ и да обвинява същия този народ че се защитава, а не се предава и това руските сатанисти наричат тероризъм.
    Типично сатанинско оправдание.

    Коментиран от #13, #20, #68

    13:58 10.08.2025

  • 5 Режима в Украйна е терористичен

    51 8 Отговор
    А Европа спонсор и поддръжник на тероризма. Какво падение за Европа! Тези урсули я забиха на дъното. От демокрация, до тероризъм.

    13:58 10.08.2025

  • 6 Цунами

    6 20 Отговор
    Следващата среща в Камчатка.хи хи хи

    13:58 10.08.2025

  • 7 име

    30 7 Отговор
    Пак разтягате локуми. На Путин за къв му е да се среща с тръмпоча, сигурен съм че знае много по-добри начини за губене на времето. Ако го взимаше на сериозно, нямаше ли да се съобрази със заканата до петък да е с прял денацификацията?
    Иначе киевската хунта нищо не и пречи да си организира терористични актове, със среща или без среща.

    Коментиран от #11, #17

    13:59 10.08.2025

  • 8 Крадецът

    10 38 Отговор
    Вика дръжте крадеца. Нима има по- подла и провокативна държава, като Русия в цялата човешка история?

    13:59 10.08.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    34 8 Отговор
    Няма по долго нещо от бандеровеца.Нацист със селско мислене е ужас

    Коментиран от #10, #61

    13:59 10.08.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 4 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    По ДОЛНО нещо

    14:00 10.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 То и теб докато те има

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България няма да се оправи ,мързелатино

    14:02 10.08.2025

  • 15 минаващ

    34 8 Отговор
    От украинец освен бабаит , друго нищо не става ! Тръгнал зеля да мисли за атентати ...Най - много да ядоса Тръмп и войната да приключи овреме . За Путин - да не говорим , боят ще е до последния жив бабаит !

    Коментиран от #18

    14:02 10.08.2025

  • 16 Русия трябваше

    23 7 Отговор
    Да загрее столицата на бандеристан още в самото начало. Така войната щеше до свърши с капитулация още лятото на 2022 г. Но, тези не разбират запада и за това се занимават с превземане на села и плевни. Без столица, западналите НИКОГА нямаше да дават оръжие и боеприпаси, милиарди евра на страна, БЕЗ правителство, без НС и без президент. Ама Раша не ги разбира тези работи.

    Коментиран от #22

    14:02 10.08.2025

  • 17 Ко стана с ултиматума на Тръмп

    34 2 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Путин си избърса ДИР...
    ...НИКА с него .

    Коментиран от #30

    14:02 10.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 т-п трол соpocоиден

    27 35 Отговор

    До коментар #4 от "Независим":

    Терористични актове са стрелба по мирни жители с касетъчни боеприпаси, примерно, взривяване на коли-бомби с цел да убият някой противник на хунтата без да им пука за невиннте жертви, взривяване на мостове и надлези без значение от жертвите и т.н. Все неща, които киевската хунта прави още от 2015г и продължава да прави.

    Коментиран от #28

    14:04 10.08.2025

  • 21 Независим

    9 27 Отговор
    Всеки който оправдава руските сатанисти трябва да знае че и той ще гори с тях в ада.

    Коментиран от #26, #27

    14:04 10.08.2025

  • 22 Е,ти ги разбираш

    3 12 Отговор

    До коментар #16 от "Русия трябваше":

    Галфон

    14:04 10.08.2025

  • 23 Дада

    7 24 Отговор
    Що за руска наглост. После защо цял свят ги мразел и презирал.

    14:05 10.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 съсел ,

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Нали знаеш":

    А ти знаеше ли , че си със СОП ? Щраус !

    14:06 10.08.2025

  • 26 ХА-ХА-ХА

    11 3 Отговор

    До коментар #21 от "Независим":

    Хумор , сатира и забава .... ! Ха-ха ! Щели да горят в ада ....

    14:07 10.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пич ти счупи

    15 10 Отговор

    До коментар #20 от "т-п трол соpocоиден":

    Тъпомера. Тъпанр на седмицата си. Честито

    14:07 10.08.2025

  • 29 Благой от СОФстрой

    9 19 Отговор
    Терориста путлеp-CeCeCePeто ежечастно извършва тероризъм върху Киев!

    14:08 10.08.2025

  • 30 Ъъъъъъъъ

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ко стана с ултиматума на Тръмп":

    Има нова дата - 27-ми август!

    Коментиран от #38, #41

    14:08 10.08.2025

  • 31 Терористите от Киев и Израел

    23 3 Отговор
    Трябва да се избиват. Тероризма е зло.

    14:09 10.08.2025

  • 32 Как

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Опитай":

    Пън? Толкоз дебел ли ти се видя когато ти проникнах?

    14:11 10.08.2025

  • 33 ДАНС спи ли?

    6 4 Отговор
    Не са изключени терористични атаки от Киев и от Израел....

    14:11 10.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ще прати някой двойник, Путлер. 😂

    23 16 Отговор

    До коментар #1 от "кабел":

    Орешник се оказа дърт фейк...

    Коментиран от #40, #42

    14:12 10.08.2025

  • 36 ДАНС спи ли?

    5 7 Отговор
    Киев ще прибегне до провокации и терористични атаки
    .... ясно е казано

    Коментиран от #65

    14:14 10.08.2025

  • 37 Реално

    5 11 Отговор
    Някакси цинично е когато терористи обвиняват в тероризъм някой друг.
    А що се отнася до новините на "Факти", не ви ли се струва малко прекалено публикуването на толкова много кремълска пропаганда?

    14:15 10.08.2025

  • 38 Хахаха

    20 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ъъъъъъъъ":

    Бяха 50, дни, 10 дни, сега пък още нови дати....
    кервана, руски си върви, кучетата западни си лаят....

    14:15 10.08.2025

  • 39 Терористични атаки.....

    5 14 Отговор
    И кой го казва?, терористите които вече четвърта година извършват терористични атаки срещу независима Украйна, убивайки хиляди цивилни, жени, мъже и деца.

    14:16 10.08.2025

  • 40 За 7 секунди

    12 5 Отговор

    До коментар #35 от "Ще прати някой двойник, Путлер. 😂":

    Как успя 8 плуса да си сложиш бре гений ?

    14:16 10.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ъъъъъъъъ

    17 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ще прати някой двойник, Путлер. 😂":

    Само да не се наложи да управлява някой двойник след тази среща....Тогава ще видите кон боб яде ли? Молете се да не дойде някой "хардлайнер"(а те хич не са малко) дето иска да се приключи с Украйна "по бързата процедура", че тогава ще стане страшно....🤣

    14:18 10.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кви са тея украински терористи

    8 4 Отговор
    На снимката бре? Правят бомба гледам.

    14:21 10.08.2025

  • 45 Ъъъъъъъ

    10 2 Отговор

    До коментар #41 от "Тук имаше":

    Дори не им обръщам внимание на такива. Тяхното мнение е без значение за мен!

    14:21 10.08.2025

  • 46 Георгиев

    10 14 Отговор
    Ако има засилено терористични атаки срещу граждански обекти в Русия, зеления ще ускори освобождаване от него, даже физически. Руските служби контролират моментното му обитаване и при разрешение бързо ще го отстранят. Но това може да направят Англия или САЩ, ако вече им е вреден.
    Бъдещето на Окраина не е най важната тема за тази среща на 15.08. Там ще се договарят глобални световни неща. Мисля, че след това вече ще следва среща на двамата и в Китай, със Си Дзинпин, където ще се затвърди разпределението на сферите на влияние. Ще изчакаме, да видим.

    14:24 10.08.2025

  • 47 Паутина 2 е кошмара за диктатора 🤣

    0 0 Отговор
    Страх лозе пази... 😁👍

    Коментиран от #72

    14:26 10.08.2025

  • 48 Световна война

    7 6 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #51, #57

    14:29 10.08.2025

  • 49 1111

    8 1 Отговор
    Зеленски е терорист,възможно е да има атаки.Това са нацистите и ако яко се дрогира...

    14:30 10.08.2025

  • 50 че кой не знае,че укрите са терористи

    11 1 Отговор
    Това са си талибаните на Европа , отгледани и изучени от атлантиците . И най вече от Пиратите .

    14:30 10.08.2025

  • 51 ха ха ха ...

    10 7 Отговор

    До коментар #48 от "Световна война":

    Тия земи са си изконно руски . Руснаците са водили войни за тях с Монголи, Литовци ,Шведи,Турци ,Поляци ...
    С Хитлер и Наполеон !

    14:32 10.08.2025

  • 52 Българин

    9 8 Отговор
    КРИМ Е РУСКИ! Яд ли ви е укри?!

    Коментиран от #58, #71

    14:32 10.08.2025

  • 53 жик так

    6 1 Отговор
    Хутите ясно показаха какво представлява западналата сила - трупа циркаджии хахаха

    14:34 10.08.2025

  • 54 шляпаш ли минусите Миленче

    4 0 Отговор
    Шляпай че глад иде .....

    14:35 10.08.2025

  • 55 Знаещ

    5 1 Отговор
    На бандитите бандеровци и тактиката им е бандитска !

    14:36 10.08.2025

  • 56 Факти

    4 1 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !!!

    Коментиран от #60, #76

    14:42 10.08.2025

  • 57 Ъъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Световна война":

    "Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия."

    Колкото и да не ти се иска, посланието от тази среща е ясно:

    ЕС вече не играе в лигата на световните сили и не е фактор на международната сцена.

    И на децата става ясно, че Китай и Съединените щати ще задават стандартите на международната политика в бъдеще, а Русия(най-богатата на ресурси страна в света), няма да има проблем да разиграва картите си на пазара на ресурси извън свиващата се европейска сфера на влияние.

    Какво не разбрахте?

    Интересът на Вашингтон към вътрешноевропейските дела се е изпарил, като фокусът е основно върху две неща: организирано оттегляне от военните ангажименти и защита на корпоративните интереси на САЩ в единния пазар на ЕС.

    Хората ви го казват на чист български, но вие пак говорите за "излагация", за липса на "стойности" и т.н....Невменяеми ли сте?

    14:42 10.08.2025

  • 58 🤣...... не бе, не ги е яд.....

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    само се смеят на простотията ти🤣🤣🤣

    14:43 10.08.2025

  • 59 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "терористични атаки от Киев и Израел":

    Абсурдно е да се говори за терористични атаки без доказателства.Да не забравяме нападнатата страна е украйна.

    14:45 10.08.2025

  • 60 Малееее.... 🙊

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    Явно от горещините съвсем си спукал манерката🤣, хапчетата и пускай климатика веднага.

    14:46 10.08.2025

  • 61 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нацистите са в москва!

    14:46 10.08.2025

  • 62 Лудият от портиерната

    3 0 Отговор
    Ypkите са терористи

    14:49 10.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Красимир Петров

    4 1 Отговор
    По принцип са си терористи

    14:50 10.08.2025

  • 65 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ДАНС спи ли?":

    Злобни пиказки без доказателснва.

    Коментиран от #69

    14:52 10.08.2025

  • 66 Госあ

    4 0 Отговор
    Така ше е, до последната бандера. Забави ги Путин нещо…треше с тежки бомби да ги чисти…но нали пази цивилните, не е като ч@ф@дите

    14:54 10.08.2025

  • 67 Историк

    4 0 Отговор
    Колко дълго да ви повтарям ,хохохола е като вълка козината си мени ,а злият нрав не .Единствено само яко т.епане го лекува ,колкото повече ,толкова повече .

    14:55 10.08.2025

  • 68 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Независим":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    14:56 10.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 болгарин..

    3 1 Отговор
    Това бандерците и урсулците с полички са способни на всичко,но тоя път няма да им се получи..старлинко на йелончо гледа отгоре

    14:57 10.08.2025

  • 71 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    Не си Българин. Най обикновен деформиран путинофил.

    Коментиран от #73

    14:58 10.08.2025

  • 72 ТехноЛог

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Паутина 2 е кошмара за диктатора 🤣":

    Най хубавото е ,че хохохолът правил колажа 99%вероятно неотдавна е излетял през комина на германския мобилен крематориум Rauch Max-Pro с капацитет за обработване на 19тела на час и разположени десетки по линията на конфликта и се е слял с Бандера .Избери германското качество с традиция от 1943г .!

    15:04 10.08.2025

  • 73 Кака Радка

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Лука":

    Лукаа,хич явно не ти пука за цената на лука !

    15:05 10.08.2025

  • 74 !!!?

    2 3 Отговор
    Всеки опит за сделка с Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    15:06 10.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Лька

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    По златното време преживяхме няколко фалита на държавата смяна на нациалноста на българи режим на тока режим на водата,такова злато не го искам.

    15:07 10.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Q -Рестия":

    Кажи нещо смислено ако можеш.

    15:16 10.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Тук имаше

    0 0 Отговор
    един тик-такащ глупак за 5 цента, който от няколко дена спря да тик-така и не се чува.

    15:17 10.08.2025

  • 82 радиус

    0 0 Отговор
    чмирошник

    15:25 10.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания