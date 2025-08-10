Декларацията на страните от ЕС и Великобритания, в която те призоваха САЩ да окажат натиск върху Русия, показва желанието им за продължаване на украинския конфликт. Това мнение изрази в X лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо.

„Френският президент Еманюел Макрон и всички харпии на войнстващия европеизъм публикуваха съвместно изявление срещу директните мирни преговори между Доналд Тръмп и Владимир Путин“, пише Филипо. „Както се очакваше, те са шокирани от перспективата за мир. Те се нуждаят от война - за личния си дневен ред и за да осигурят на ЕС собствена армия.“

Политикът посочи, че подобна позиция е напълно неприемлива. „Те трябва да бъдат спрени. „Излизането на Франция от Европейския съюз е спешно необходимо“, подчерта лидерът на „Патриотите“.

По-рано, в съвместна декларация, ръководителят на Европейската комисия и лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Обединеното кралство, което не е част от ЕС, призоваха Тръмп да преговаря с Русия „само при прекратяване на огъня“ и „за да защити жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа“. Заглавието на документа изрично посочва, че е приет „в очакване на планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин“.

Тръмп преди това заяви, че очаква да се срещне с Путин в американския щат Аляска на 15 август. След това датата и мястото на тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него Путин и Тръмп „несъмнено ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза“. Както подчерта Ушаков, Кремъл очаква, че следващата среща на двамата лидери след разговорите в Аляска ще... се провеждат на руска територия.