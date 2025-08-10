Новини
Свят »
САЩ »
Събития със Зеленски в САЩ са възможни само след срещата Путин-Тръмп
  Тема: Украйна

Събития със Зеленски в САЩ са възможни само след срещата Путин-Тръмп

10 Август, 2025 15:51 2 133 88

  • сащ-
  • русия-
  • среща-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Тръмп остава отворен за тристранна среща на върха

Събития със Зеленски в САЩ са възможни само след срещата Путин-Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Всякакви събития с участието на Володимир Зеленски в Аляска могат да се проведат само след среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи телевизионната компания CNN, позовавайки се на източник в Белия дом.

Телевизионната компания припомня, че Белият дом, обявявайки преговорите в Аляска, не е споменал Зеленски. В същото време американската администрация не изключва напълно възможността за участието му „в някои срещи“. „Всичко, което може да включва участието на Зеленски, вероятно ще се случи след срещата“ Тръмп и Путин, каза източникът.

Още новини от Украйна

Според източника Тръмп остава „отворен за тристранна среща на върха, [но] Белият дом планира двустранна среща“. След като американският лидер обяви преговорите, Вашингтон провежда интензивна дипломатическа кампания, опитвайки се да си осигури подкрепата на своите съюзници, добави източникът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Световна война

    105 65 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #7, #8, #10, #75

    15:54 10.08.2025

  • 2 Механик

    51 5 Отговор
    Демек, сега Путин и Тръм ще поръчат да ядат и пият в ресторанта, а едва после ще викат Зели, че да плаща сметката.
    Зели верно вече го имат за балъклия.

    Коментиран от #74

    15:55 10.08.2025

  • 3 Факти

    46 4 Отговор
    След като, го разкарат от 404 Зеленски щял да си прави собствен наркокартел " Зеленоа ".

    15:55 10.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    30 4 Отговор
    Тръмп е страна в конфликта и трябва да бъде мъж да се изправи лице лице с Владимир Путин ,а не да търси трети страни за изтривалка на егито си.

    15:57 10.08.2025

  • 6 Е не

    3 33 Отговор

    До коментар #4 от "Менюто ще":

    Всеизвестно е че кючеците се друсат от сърборуските чалга извратеняци.

    Коментиран от #12

    15:57 10.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    39 3 Отговор

    До коментар #1 от "Световна война":

    У...йна продаде земята си, дадена им от руснаците, на СрАШТ❗
    Та сега у..и.. ците не знаят за чий у...й се бият❗

    15:59 10.08.2025

  • 9 Зеленски

    3 53 Отговор
    не се интересува кой знае колко от Тръмп и Путин,нито от това какво са си говорили.Украйна е европейска държава и само тя и Европейския Съюз,могат да решават за хода и края на войната.Восъчната мумия и гно ма от Кремъл нямат думата.

    Коментиран от #20, #61

    15:59 10.08.2025

  • 10 уКраински гамбит

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Световна война":

    Твоето мнение е от особенно значение
    за разпределянето на уКраИнската баница 😁

    15:59 10.08.2025

  • 11 Сатана Z

    39 2 Отговор
    Прекратяването на огъня в Украйна е вече договорен,но сега течат консултации за диагнозата на Зеленски защото ако “доктора е казал в моргата,значи в моргата”

    16:00 10.08.2025

  • 12 "квартал" 95

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "Е не":

    е живото доказателство, запечатано на лента за световната филмова история. Явно не си го гледал.

    16:01 10.08.2025

  • 13 Ще доставят

    4 3 Отговор
    Гучени галоши, козе мляко и прашки за стрелба с камъни.

    16:03 10.08.2025

  • 14 Продажника зеленски

    38 4 Отговор
    е мекерето който си продаде страната и народа. В момента в който нямат нужда от него, господарите му ще го приключат.

    16:03 10.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Украйна ще издържи

    8 28 Отговор
    четири години, до смяната на Дънди,но Русия йок.Она ке се разпадне като керпичена кукя,ударена от цунами и на нейно место ке се появят вулкани по големи от този у Камчатка.

    Коментиран от #45

    16:05 10.08.2025

  • 18 Какво ти меню

    6 24 Отговор
    Путин късият държи на водката с много кръв.

    16:06 10.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Плевнелиев

    32 4 Отговор

    До коментар #9 от "Зеленски":

    Путин е в Украйна с армия, а Тръмп е там с оръжия. Как мислиш кой ще го пита зеления за нещо? Справка : великите сили разделят България и тя изпълнява.

    Коментиран от #29

    16:07 10.08.2025

  • 21 Механик

    31 4 Отговор
    Написах, че срещата изобщо не е с главен повод Украина, а е за това как да не се стигне до световна война и разпределянето на сферите на влияние да мине мирно. Също така писах, че укрите са готови да изгори света, само и само да си начешат егото и да не признаят, че ядоха бой.
    А ВИЕ МЕ ИЗТРИХТЕ. Вероятно пак ще го направите, макар да не разбирам какво съм нарушил.

    Коментиран от #23, #25, #30

    16:07 10.08.2025

  • 22 Димяща ушанка

    2 13 Отговор
    Утре направо влизам в Киев!200%.

    Коментиран от #32, #46

    16:07 10.08.2025

  • 23 Копей,

    3 20 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Придържай към добрият тон!И не се отклонявай от темата на статията!Иначе ще бъдеш изритан от дискусията!

    Коментиран от #27

    16:09 10.08.2025

  • 24 Механик

    25 4 Отговор
    От известн овреме все се питам, какво ще стане с форумните укро-тролове, когато се разбере, че мача в укрия вече е свирен и стадиона се устремява към изходите?
    Дали ще ги пенсионират или пак ще ги преориентират към ковид-темата?

    Коментиран от #38

    16:09 10.08.2025

  • 25 Не може да правиш анализ

    3 19 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Не ти работи правилно аналитичната мисъл. Някой ще ги пита САЩ или Русия искат ли световна война. Фашистка Русия определено натиска за световна война, обаче ще глътнат водката заедно с бутилката.

    16:11 10.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    17 3 Отговор

    До коментар #23 от "Копей,":

    Ама как ще бъда изритан? Както Зели бе "изритан от дансинга" или как ?
    Изобщо, ти кой, че ще даваш наклон на моят багер???

    Коментиран от #39

    16:11 10.08.2025

  • 28 Е да де....

    15 3 Отговор
    Ама той Зелю ще участва в срещата Путин Тръмп и ще е в основното меню....

    16:13 10.08.2025

  • 29 Аха

    3 14 Отговор

    До коментар #20 от "Плевнелиев":

    Обаче украинците не са ви българските мизерници и продажници да си свалят гащите. Украйна няма да направи грешката на България и да се доверява сляпо на измислените велики катуни. Украйна ще преследва цялостта на земите си докато иска и руския военен чорап. Нещо което и българите трябваше да сторят. Обаче много примитивни глупаци имаме които се хвърлят от една идеология към друга за беда на народа и България.

    Коментиран от #37, #59

    16:14 10.08.2025

  • 30 Ммми не.Не е баш така

    3 15 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    При жертви 1:5. бият го ядоха и го ядат орките.А колко генерал пеят на Кобзон....Средно по 1176 ликвидирани руснаци на денонощие..мммне...
    Бу ха хаха.Само Сталин е избил повече руснаци от Путин.

    16:17 10.08.2025

  • 31 Перо

    16 18 Отговор
    Решенията от срещата Тръмп - Путин ще бъдат сведени на Зеленски за сведение и изпълнение! В противен случай ще се наложи сам да се оправя или да чака на меките китки от ЕС!

    Коментиран от #44

    16:18 10.08.2025

  • 32 Руснак без крак

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Димяща ушанка":

    Аз също!Само да остана с глава!!

    16:18 10.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян георгиев

    9 5 Отговор
    Като конска муха е Зеля

    16:19 10.08.2025

  • 35 Путашенко

    6 6 Отговор
    колко и тона злато ще изсипе на фамилия Тръмп? Няма такива гнусари като тия двамата.

    Коментиран от #49

    16:19 10.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мдаа

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "Аха":

    Само допуснаха САЩ да ги залива с лъжи и да ги натика във война, която ги унищожи, за да може САЩ да печели милиарди на техен гръб. И ние сме почти толкова "умни".

    16:19 10.08.2025

  • 38 Абе фашист интернационалисти

    7 13 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Колко от вас могат да застанат гордо изправени и с ясна и чиста мисъл да кажат че има българско национално самосъзнание? Без в задни им мисли да има шум за Русия или друга държава? Е? Като толкова ви мъчно за Русия ходете там, границите са отворени! Не да ни навирате Русия в лицето постоянно. Ходете там, че са останали по-малко от 12000 българи и ще намаляват. Границите са отворени но не ходите там да увеобългарската общност! Вижда се къде ходят хората в Европа и Америка! В последната има около 380000 българи с училища, църкви, радиа. Нещо да кажете?

    Коментиран от #40, #43

    16:19 10.08.2025

  • 39 Копей,

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Не се разсейвай!

    16:20 10.08.2025

  • 40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 10 Отговор

    До коментар #38 от "Абе фашист интернационалисти":

    Точен сте господине 👌👌👌.Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #81

    16:21 10.08.2025

  • 41 Хахахаха

    4 8 Отговор
    Мдааа. Ама мирни преговори и мир, може да има само след среща със Зеленски!

    16:21 10.08.2025

  • 42 руzko = боклук

    4 10 Отговор
    няма да има среща на 15ти . Зеленски я отмени. хахахахаха UA UA UA

    16:21 10.08.2025

  • 43 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Абе фашист интернационалисти":

    хехеххе
    колко си елементарен

    Коментиран от #48

    16:23 10.08.2025

  • 44 Ха-ха-ха, на светлинни години си от

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Перо":

    истината, мaлoyмник.

    16:24 10.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Пак е възпален форумния укроХемморо.ид

    16:26 10.08.2025

  • 48 Защо

    8 2 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Ходете в Русия да помогнете българската общност да не се стопява, защото това е безвъзвратно. Направете нещо! И не мисля че има какво да се направи. Българската общност е вече безвъзвратно счупена и претопена. Ама вие само Русия ви е в главата. Нещо за България и всичката корупция и крадците, и бруталните неравенства? Или използвате Русия за отклоняване на вниманието на хората от вътрешните същински проблеми.

    Коментиран от #51

    16:27 10.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Баце ЕООД

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Поздравления А за творбата. Базирана на истински случай, нали?

    16:30 10.08.2025

  • 51 Българите сме в България троле

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "Защо":

    Ти ко правиш тук, като я мразиш? И ние нямаме нужда от боклуци да ги подритваме и САЩ да ги ползва за цииганета да скимтят де4н и нощ лъжи и тъпотии.. Айде гид сега.

    Коментиран от #53

    16:31 10.08.2025

  • 52 @@@

    7 2 Отговор
    Събития със Зеленски в САЩ са възможни само след като
    Зелински се преселили в отвъдното!

    16:33 10.08.2025

  • 53 Малко вероятно

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "Българите сме в България троле":

    С около 400000 руски граждани в България със сигурност сте от тези където са заразени с руски въшки! И им се привиждат рускоезични и русначета навсякъде. Препоръчвам болезнено обезпаразитяване.

    Коментиран от #54, #56, #71

    16:34 10.08.2025

  • 54 Браво на руските граждани

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Малко вероятно":

    щом харесват България.

    Коментиран от #58, #63

    16:35 10.08.2025

  • 55 Ама

    2 2 Отговор
    Разбира се. Съставят едно документче, и викат зелето да му направят предложение на което не може да откаже

    16:36 10.08.2025

  • 56 Има вероятност

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Малко вероятно":

    И някои български моми да са заразени ама наистина с руски въшки.

    16:38 10.08.2025

  • 57 Рублевка

    7 1 Отговор
    Путин няма да се съгласи на среща със Зеленски. Тръмп и Ванс едва го изтърпяха в Белия дом. Много е нахален и арогантен тоя пианист без ръце.

    16:39 10.08.2025

  • 58 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Браво на руските граждани":

    Ами харесват България, защото е ЕС! А рашата никой не я харесва, даже и вие копейките! За това стоите в ЕС и НАТО!

    Коментиран от #62

    16:39 10.08.2025

  • 59 НаДали

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Аха":

    Как и с какво ще преследва цялостта си като нито армия и остана нито население за да я попълни,а мотивацията е отделен въпрос,ако правителството им не ги вкарва насилствено в армията няма да имат бройка за футболен мач.Факта ,че от началото на войната 180 000 от мобилизираните са дезертирали е красноречив,а колко са емигрирали още преди да ги мобилизират

    16:39 10.08.2025

  • 60 Факти

    12 0 Отговор
    Да умреш безплатно за евреин наркоман МИЛИАРДЕР е глупаво! Но да умреш за нацист -убиец , като БАНДЕРА е престъпление !!!

    16:40 10.08.2025

  • 61 А дали

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зеленски":

    могат, или само искат и пискат???

    16:40 10.08.2025

  • 62 Браво на руските граждани

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    че харесват България. Те поне са по българи от безродниците.

    Коментиран от #65, #68

    16:41 10.08.2025

  • 63 Да но

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Браво на руските граждани":

    По този начин се оказва влияние и натиск в развитието на една държава и после се чудим какво не е наред. Ами точно това че българските тяпанари бизнесмени и всякакви глупави шарлатани мачкат и държат в бедност своите коренни съграждани и вместо да ги правят заможни и богати за да се задомяват и да работят в България, и да си купуват жилища тук. Това го правят чужди граждани, без значение руснаци францу или каквито и да са. Не се подпомага местното население да се замогват и развива. И това е мизерната и погрешна представа за управление на една държава от глупавите които държат властта и парите.

    Коментиран от #66

    16:42 10.08.2025

  • 64 Анонимен

    4 0 Отговор
    Велики сили да се карат за някой си абсурд ще го опоскате и изоставят

    16:42 10.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 За сега

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Да но":

    вредни за България, обслужващи чужди интереси сме видели само ГЕРБ, ПП и ДБ. От тях и толкова тъпотия и лъжи срещу Русия. Яд ги е, че не са с шалвари безродничетата. :))

    Коментиран от #77

    16:44 10.08.2025

  • 67 Хахахаха

    2 3 Отговор
    За да разберем, къде е по-добре, може да видим колко руснаци са избрали да живеят в САЩ и колко американци са избрали да живеят в раша?

    Коментиран от #76

    16:45 10.08.2025

  • 68 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Браво на руските граждани":

    Безродници сте вие, за които са важни руските интереси, а не българските!

    Коментиран от #69

    16:46 10.08.2025

  • 69 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    Само безродник го ползва САЩ за евтин лъжец и простотия докато унищожават България и Европа. Требе да е големо глупаче безродника. Ко ша кайш?

    Коментиран от #80

    16:49 10.08.2025

  • 70 И за какво ще е Зеленски там?

    4 0 Отговор
    За да им иска пари ли?

    Или за да им посвири на пиано?

    Коментиран от #79

    16:49 10.08.2025

  • 71 оня с кола

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Малко вероятно":

    С един як сап само един път зад врата и си обзапаразитен завинаги.

    16:49 10.08.2025

  • 72 Иванушка🇺🇲

    1 3 Отговор
    Всякакви срещи на клоуна Тръмп и психопата Путин са излишни. Първо Русия не е сввтовна сила от която да зависи нещо. Второ войната е срещу Украйна а не срещу Щатите. Трето никоя държава не може да си присвоява чужди територии незаконно. Фашистка Русия трябва незабавно да освободи земите на Украйна. Само така ще има мир.

    Коментиран от #73, #78, #84

    16:50 10.08.2025

  • 73 И четвърто

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Иванушка🇺🇲":

    сите опорки ни в клин ни в ръкав. Как пък една не уцели. Язък, че та изкараха. :))

    16:52 10.08.2025

  • 74 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Факт

    16:52 10.08.2025

  • 75 Мир ще има

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Световна война":

    Въпросът е, чичо Дончо успява ли напълно да контролира страната си или има други сили, който зад гърба му, управляват държавата...
    Но, мир ще има!

    16:55 10.08.2025

  • 76 ихихи

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хахахаха":

    Всеки мигрант е потенциален шпионин.

    16:56 10.08.2025

  • 77 Допълни

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "За сега":

    БСП Непокорна България итн възраждане ВМРО НФСБ дост НДСВ СДС величие Марешки Бареков и какви ли още не бизнес шарлатани ламтящи за много пари и власт.

    Коментиран от #82

    16:56 10.08.2025

  • 78 Шегаджия

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Иванушка🇺🇲":

    А Израел, какво прави в Палестина? Защо, краде палестински територии и прави ГЕНОЦИД над местното население!

    16:57 10.08.2025

  • 79 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "И за какво ще е Зеленски там?":

    Може и да им посвири на пиано без ръце. Всичко може.
    Ама ще го викат там, чак когато дойде ред да вика "Yes Sir!" . Дори няма да подписва, щото е нелегитимен вече 2 годин, да не са и три.След като Путин и Тръмп хапнат и пийнат обилно, на края ще викант зели за плати сметката. Ама той пари няма, така, че просто ще го "изритат от дансинга".

    16:57 10.08.2025

  • 80 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #69 от "Така е":

    Коя Америка ме ползва бе копей? България е държава от ЕС и НАТО! Каква Америка и какви болни глави сте. Америка ми е през оная работа. А все пак сега Америка се управлява от вашия любимец тръмпоча. Явно Америка ползва вас.

    Коментиран от #87

    16:59 10.08.2025

  • 81 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    За това пък доста нбоклуци заминаха на вест

    16:59 10.08.2025

  • 82 Не мога да допълня всичките

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Допълни":

    Не всички сме видели да изпълняват чужди интереси. :))).

    16:59 10.08.2025

  • 83 СССР

    2 4 Отговор
    Ако сега Тръмп отстъпи на убиеца Путин да си вземе окупираната територия е фатална грешка. Утре той може да си поиска Молдова Латвия Естония и още. Кой ще спре този луд да завземе малките държави около Русия. Путин сам каза че където е стъпил руски ботуш значи е негово. Фашистите трябва да бъдат наказани безмилостно а Путин съден от трибунал като военнопрестъпник.

    Коментиран от #86, #88

    17:00 10.08.2025

  • 84 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Иванушка🇺🇲":

    Алоуууу, не забравяй, че Украина сложена и върху откраднати от Полша, Румъния, Унгария и Молдова територии.
    Я го гледай ти него!! Ти да не ни имаш за козячета с полирани мозъчетета бе?
    Паляците (специално) само ви чакат да почнте да издишате и ще си вземат всичко тяхно. И, повярвай ми, руснаците изобщо няма да им пречат отново да ви направят полски роби, каквито винаги сте били.
    Само САЩ да обявят, че вече нямат интереси в Украина и Полша ще ви презполови.

    17:03 10.08.2025

  • 85 Тауър

    1 0 Отговор
    Траурното събитие.

    17:04 10.08.2025

  • 86 Шегаджия

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "СССР":

    Първо ще , съдим НАТАНЯХУ за военните му престъпления срещу цял един народ- жени, деца, мъже и старци! После, всичко останало!

    17:04 10.08.2025

  • 87 Ами НАТО ко е бе

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    НАТО е агресивният пудел на САЩ, който се занимава с войни и интриги за да пълни касичката на САЩ. :)) Без тях, за ко ти е НАТО? Ти ко викаш. Природно обслужваш ниско интелигентните лъжи и пропаганда на САЩ. Дреме ти, че САЩ унищожава Европа и България.

    17:04 10.08.2025

  • 88 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "СССР":

    Как млаки бе? Кка ша са малки Литва, Латвия и Естония? Я гледай какъв джангърлък вдигат, все едно всяка оттях е със 100 милионна войска.
    Я ги гледай как за заканват, че ще превземат Москва (точно като укрите).
    Русия не ви иска бе балтийски жужаци. Но ако я дърпате за опашката (предната), ще го отнесете като стой па гледай.

    17:06 10.08.2025