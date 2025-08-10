Събития със Зеленски в САЩ са възможни само след срещата Путин-Тръмп

Всякакви събития с участието на Володимир Зеленски в Аляска могат да се проведат само след среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи телевизионната компания CNN, позовавайки се на източник в Белия дом.

Телевизионната компания припомня, че Белият дом, обявявайки преговорите в Аляска, не е споменал Зеленски. В същото време американската администрация не изключва напълно възможността за участието му „в някои срещи“. „Всичко, което може да включва участието на Зеленски, вероятно ще се случи след срещата“ Тръмп и Путин, каза източникът.

Според източника Тръмп остава „отворен за тристранна среща на върха, [но] Белият дом планира двустранна среща“. След като американският лидер обяви преговорите, Вашингтон провежда интензивна дипломатическа кампания, опитвайки се да си осигури подкрепата на своите съюзници, добави източникът.