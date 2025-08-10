Събития със Зеленски в САЩ са възможни само след срещата Путин-Тръмп

Всякакви събития с участието на Володимир Зеленски в Аляска могат да се проведат само след среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи телевизионната компания CNN, позовавайки се на източник в Белия дом.
Телевизионната компания припомня, че Белият дом, обявявайки преговорите в Аляска, не е споменал Зеленски. В същото време американската администрация не изключва напълно възможността за участието му „в някои срещи“. „Всичко, което може да включва участието на Зеленски, вероятно ще се случи след срещата“ Тръмп и Путин, каза източникът.
Според източника Тръмп остава „отворен за тристранна среща на върха, [но] Белият дом планира двустранна среща“. След като американският лидер обяви преговорите, Вашингтон провежда интензивна дипломатическа кампания, опитвайки се да си осигури подкрепата на своите съюзници, добави източникът.
1 Световна война
Коментиран от #7, #8, #10, #75
15:54 10.08.2025
2 Механик
Зели верно вече го имат за балъклия.
Коментиран от #74
15:55 10.08.2025
3 Факти
15:55 10.08.2025
5 Сатана Z
15:57 10.08.2025
6 Е не
До коментар #4 от "Менюто ще":Всеизвестно е че кючеците се друсат от сърборуските чалга извратеняци.
Коментиран от #12
15:57 10.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Световна война":У...йна продаде земята си, дадена им от руснаците, на СрАШТ❗
Та сега у..и.. ците не знаят за чий у...й се бият❗
15:59 10.08.2025
9 Зеленски
Коментиран от #20, #61
15:59 10.08.2025
10 уКраински гамбит
До коментар #1 от "Световна война":Твоето мнение е от особенно значение
за разпределянето на уКраИнската баница 😁
15:59 10.08.2025
11 Сатана Z
16:00 10.08.2025
12 "квартал" 95
До коментар #6 от "Е не":е живото доказателство, запечатано на лента за световната филмова история. Явно не си го гледал.
16:01 10.08.2025
13 Ще доставят
16:03 10.08.2025
14 Продажника зеленски
16:03 10.08.2025
17 Украйна ще издържи
Коментиран от #45
16:05 10.08.2025
18 Какво ти меню
16:06 10.08.2025
20 Плевнелиев
До коментар #9 от "Зеленски":Путин е в Украйна с армия, а Тръмп е там с оръжия. Как мислиш кой ще го пита зеления за нещо? Справка : великите сили разделят България и тя изпълнява.
Коментиран от #29
16:07 10.08.2025
21 Механик
А ВИЕ МЕ ИЗТРИХТЕ. Вероятно пак ще го направите, макар да не разбирам какво съм нарушил.
Коментиран от #23, #25, #30
16:07 10.08.2025
22 Димяща ушанка
Коментиран от #32, #46
16:07 10.08.2025
23 Копей,
До коментар #21 от "Механик":Придържай към добрият тон!И не се отклонявай от темата на статията!Иначе ще бъдеш изритан от дискусията!
Коментиран от #27
16:09 10.08.2025
24 Механик
Дали ще ги пенсионират или пак ще ги преориентират към ковид-темата?
Коментиран от #38
16:09 10.08.2025
25 Не може да правиш анализ
До коментар #21 от "Механик":Не ти работи правилно аналитичната мисъл. Някой ще ги пита САЩ или Русия искат ли световна война. Фашистка Русия определено натиска за световна война, обаче ще глътнат водката заедно с бутилката.
16:11 10.08.2025
27 Механик
До коментар #23 от "Копей,":Ама как ще бъда изритан? Както Зели бе "изритан от дансинга" или как ?
Изобщо, ти кой, че ще даваш наклон на моят багер???
Коментиран от #39
16:11 10.08.2025
28 Е да де....
16:13 10.08.2025
29 Аха
До коментар #20 от "Плевнелиев":Обаче украинците не са ви българските мизерници и продажници да си свалят гащите. Украйна няма да направи грешката на България и да се доверява сляпо на измислените велики катуни. Украйна ще преследва цялостта на земите си докато иска и руския военен чорап. Нещо което и българите трябваше да сторят. Обаче много примитивни глупаци имаме които се хвърлят от една идеология към друга за беда на народа и България.
Коментиран от #37, #59
16:14 10.08.2025
30 Ммми не.Не е баш така
До коментар #21 от "Механик":При жертви 1:5. бият го ядоха и го ядат орките.А колко генерал пеят на Кобзон....Средно по 1176 ликвидирани руснаци на денонощие..мммне...
Бу ха хаха.Само Сталин е избил повече руснаци от Путин.
16:17 10.08.2025
31 Перо
Коментиран от #44
16:18 10.08.2025
32 Руснак без крак
До коментар #22 от "Димяща ушанка":Аз също!Само да остана с глава!!
16:18 10.08.2025
34 стоян георгиев
16:19 10.08.2025
35 Путашенко
Коментиран от #49
16:19 10.08.2025
37 Мдаа
До коментар #29 от "Аха":Само допуснаха САЩ да ги залива с лъжи и да ги натика във война, която ги унищожи, за да може САЩ да печели милиарди на техен гръб. И ние сме почти толкова "умни".
16:19 10.08.2025
38 Абе фашист интернационалисти
До коментар #24 от "Механик":Колко от вас могат да застанат гордо изправени и с ясна и чиста мисъл да кажат че има българско национално самосъзнание? Без в задни им мисли да има шум за Русия или друга държава? Е? Като толкова ви мъчно за Русия ходете там, границите са отворени! Не да ни навирате Русия в лицето постоянно. Ходете там, че са останали по-малко от 12000 българи и ще намаляват. Границите са отворени но не ходите там да увеобългарската общност! Вижда се къде ходят хората в Европа и Америка! В последната има около 380000 българи с училища, църкви, радиа. Нещо да кажете?
Коментиран от #40, #43
16:19 10.08.2025
39 Копей,
До коментар #27 от "Механик":Не се разсейвай!
16:20 10.08.2025
40 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #38 от "Абе фашист интернационалисти":Точен сте господине 👌👌👌.Как пък един боклукк не замина за руският рай?
Коментиран от #81
16:21 10.08.2025
41 Хахахаха
16:21 10.08.2025
42 руzko = боклук
16:21 10.08.2025
43 Механик
До коментар #38 от "Абе фашист интернационалисти":хехеххе
колко си елементарен
Коментиран от #48
16:23 10.08.2025
44 Ха-ха-ха, на светлинни години си от
До коментар #31 от "Перо":истината, мaлoyмник.
16:24 10.08.2025
47 стоян георгиев
16:26 10.08.2025
48 Защо
До коментар #43 от "Механик":Ходете в Русия да помогнете българската общност да не се стопява, защото това е безвъзвратно. Направете нещо! И не мисля че има какво да се направи. Българската общност е вече безвъзвратно счупена и претопена. Ама вие само Русия ви е в главата. Нещо за България и всичката корупция и крадците, и бруталните неравенства? Или използвате Русия за отклоняване на вниманието на хората от вътрешните същински проблеми.
Коментиран от #51
16:27 10.08.2025
50 Баце ЕООД
До коментар #36 от "Механик":Поздравления А за творбата. Базирана на истински случай, нали?
16:30 10.08.2025
51 Българите сме в България троле
До коментар #48 от "Защо":Ти ко правиш тук, като я мразиш? И ние нямаме нужда от боклуци да ги подритваме и САЩ да ги ползва за цииганета да скимтят де4н и нощ лъжи и тъпотии.. Айде гид сега.
Коментиран от #53
16:31 10.08.2025
52 @@@
Зелински се преселили в отвъдното!
16:33 10.08.2025
53 Малко вероятно
До коментар #51 от "Българите сме в България троле":С около 400000 руски граждани в България със сигурност сте от тези където са заразени с руски въшки! И им се привиждат рускоезични и русначета навсякъде. Препоръчвам болезнено обезпаразитяване.
Коментиран от #54, #56, #71
16:34 10.08.2025
54 Браво на руските граждани
До коментар #53 от "Малко вероятно":щом харесват България.
Коментиран от #58, #63
16:35 10.08.2025
55 Ама
16:36 10.08.2025
56 Има вероятност
До коментар #53 от "Малко вероятно":И някои български моми да са заразени ама наистина с руски въшки.
16:38 10.08.2025
57 Рублевка
16:39 10.08.2025
58 Хахахаха
До коментар #54 от "Браво на руските граждани":Ами харесват България, защото е ЕС! А рашата никой не я харесва, даже и вие копейките! За това стоите в ЕС и НАТО!
Коментиран от #62
16:39 10.08.2025
59 НаДали
До коментар #29 от "Аха":Как и с какво ще преследва цялостта си като нито армия и остана нито население за да я попълни,а мотивацията е отделен въпрос,ако правителството им не ги вкарва насилствено в армията няма да имат бройка за футболен мач.Факта ,че от началото на войната 180 000 от мобилизираните са дезертирали е красноречив,а колко са емигрирали още преди да ги мобилизират
16:39 10.08.2025
60 Факти
16:40 10.08.2025
61 А дали
До коментар #9 от "Зеленски":могат, или само искат и пискат???
16:40 10.08.2025
62 Браво на руските граждани
До коментар #58 от "Хахахаха":че харесват България. Те поне са по българи от безродниците.
Коментиран от #65, #68
16:41 10.08.2025
63 Да но
До коментар #54 от "Браво на руските граждани":По този начин се оказва влияние и натиск в развитието на една държава и после се чудим какво не е наред. Ами точно това че българските тяпанари бизнесмени и всякакви глупави шарлатани мачкат и държат в бедност своите коренни съграждани и вместо да ги правят заможни и богати за да се задомяват и да работят в България, и да си купуват жилища тук. Това го правят чужди граждани, без значение руснаци францу или каквито и да са. Не се подпомага местното население да се замогват и развива. И това е мизерната и погрешна представа за управление на една държава от глупавите които държат властта и парите.
Коментиран от #66
16:42 10.08.2025
64 Анонимен
16:42 10.08.2025
66 За сега
До коментар #63 от "Да но":вредни за България, обслужващи чужди интереси сме видели само ГЕРБ, ПП и ДБ. От тях и толкова тъпотия и лъжи срещу Русия. Яд ги е, че не са с шалвари безродничетата. :))
Коментиран от #77
16:44 10.08.2025
67 Хахахаха
Коментиран от #76
16:45 10.08.2025
68 Хахахаха
До коментар #62 от "Браво на руските граждани":Безродници сте вие, за които са важни руските интереси, а не българските!
Коментиран от #69
16:46 10.08.2025
69 Така е
До коментар #68 от "Хахахаха":Само безродник го ползва САЩ за евтин лъжец и простотия докато унищожават България и Европа. Требе да е големо глупаче безродника. Ко ша кайш?
Коментиран от #80
16:49 10.08.2025
70 И за какво ще е Зеленски там?
Или за да им посвири на пиано?
Коментиран от #79
16:49 10.08.2025
71 оня с кола
До коментар #53 от "Малко вероятно":С един як сап само един път зад врата и си обзапаразитен завинаги.
16:49 10.08.2025
72 Иванушка🇺🇲
Коментиран от #73, #78, #84
16:50 10.08.2025
73 И четвърто
До коментар #72 от "Иванушка🇺🇲":сите опорки ни в клин ни в ръкав. Как пък една не уцели. Язък, че та изкараха. :))
16:52 10.08.2025
74 Това е безспорен
До коментар #2 от "Механик":Факт
16:52 10.08.2025
75 Мир ще има
До коментар #1 от "Световна война":Въпросът е, чичо Дончо успява ли напълно да контролира страната си или има други сили, който зад гърба му, управляват държавата...
Но, мир ще има!
16:55 10.08.2025
76 ихихи
До коментар #67 от "Хахахаха":Всеки мигрант е потенциален шпионин.
16:56 10.08.2025
77 Допълни
До коментар #66 от "За сега":БСП Непокорна България итн възраждане ВМРО НФСБ дост НДСВ СДС величие Марешки Бареков и какви ли още не бизнес шарлатани ламтящи за много пари и власт.
Коментиран от #82
16:56 10.08.2025
78 Шегаджия
До коментар #72 от "Иванушка🇺🇲":А Израел, какво прави в Палестина? Защо, краде палестински територии и прави ГЕНОЦИД над местното население!
16:57 10.08.2025
79 Механик
До коментар #70 от "И за какво ще е Зеленски там?":Може и да им посвири на пиано без ръце. Всичко може.
Ама ще го викат там, чак когато дойде ред да вика "Yes Sir!" . Дори няма да подписва, щото е нелегитимен вече 2 годин, да не са и три.След като Путин и Тръмп хапнат и пийнат обилно, на края ще викант зели за плати сметката. Ама той пари няма, така, че просто ще го "изритат от дансинга".
16:57 10.08.2025
80 Хахахаха
До коментар #69 от "Така е":Коя Америка ме ползва бе копей? България е държава от ЕС и НАТО! Каква Америка и какви болни глави сте. Америка ми е през оная работа. А все пак сега Америка се управлява от вашия любимец тръмпоча. Явно Америка ползва вас.
Коментиран от #87
16:59 10.08.2025
81 дончичо
До коментар #40 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":За това пък доста нбоклуци заминаха на вест
16:59 10.08.2025
82 Не мога да допълня всичките
До коментар #77 от "Допълни":Не всички сме видели да изпълняват чужди интереси. :))).
16:59 10.08.2025
83 СССР
Коментиран от #86, #88
17:00 10.08.2025
84 Механик
До коментар #72 от "Иванушка🇺🇲":Алоуууу, не забравяй, че Украина сложена и върху откраднати от Полша, Румъния, Унгария и Молдова територии.
Я го гледай ти него!! Ти да не ни имаш за козячета с полирани мозъчетета бе?
Паляците (специално) само ви чакат да почнте да издишате и ще си вземат всичко тяхно. И, повярвай ми, руснаците изобщо няма да им пречат отново да ви направят полски роби, каквито винаги сте били.
Само САЩ да обявят, че вече нямат интереси в Украина и Полша ще ви презполови.
17:03 10.08.2025
85 Тауър
17:04 10.08.2025
86 Шегаджия
До коментар #83 от "СССР":Първо ще , съдим НАТАНЯХУ за военните му престъпления срещу цял един народ- жени, деца, мъже и старци! После, всичко останало!
17:04 10.08.2025
87 Ами НАТО ко е бе
До коментар #80 от "Хахахаха":НАТО е агресивният пудел на САЩ, който се занимава с войни и интриги за да пълни касичката на САЩ. :)) Без тях, за ко ти е НАТО? Ти ко викаш. Природно обслужваш ниско интелигентните лъжи и пропаганда на САЩ. Дреме ти, че САЩ унищожава Европа и България.
17:04 10.08.2025
88 Механик
До коментар #83 от "СССР":Как млаки бе? Кка ша са малки Литва, Латвия и Естония? Я гледай какъв джангърлък вдигат, все едно всяка оттях е със 100 милионна войска.
Я ги гледай как за заканват, че ще превземат Москва (точно като укрите).
Русия не ви иска бе балтийски жужаци. Но ако я дърпате за опашката (предната), ще го отнесете като стой па гледай.
17:06 10.08.2025