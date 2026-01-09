Полицай на входа на община Перник връчва глоби

Полицай връчва глоби на входа на община Перник. За практиката алармира гражданин, според когото тази практика е нарушение.

От общината обаче казват – тя не е отсега, и е съгласувана с областната полиция, обобщи бТВ.

„На входа на община Перник полицай ти иска документите, за да ти връчи постановления“, се чува във видео, публикувано онлайн.

Тези кадри са от сряда следобед. Заснема ги Вихрен Матев, който заварва полицай на входа на общината в Перник. Освен, че проверява документи - той връчва и актове и глоби.

„Проверяваше в системата дали имат неплатени задължения към КАТ и им разпечатваше самите фишове. Той се интересуваше само от хора с неплатени глоби към КАТ. Което значи, че ако Осама бин Ладен си беше дошъл с платени глоби към КАТ, можеше да дойде тук и да влезе в общината“, казва той.

На ръкава на униформата на мъжа пише „Пътна полиция“ на английски.

„Аз го попитах каква работа има тук служител на КАТ, тъй като на ръкава му пишеше traffic police. Той каза, че не е моя работа, и е тук, за да пуска хората, които нямат задължения към кат. Аз му казах, че няма право, опитах се да вляза, той излезе и с груба сила ме избута навън“, казва още Вихрен.

„Това не е служител на КАТ, а на общинска полиция - преназначен е, затова не му е сменена униформата. Записва гражданите, които влизат, и част от полицейските му задължения е да връчва глоби. Случва се да се връчват и по 30-40 глоби на един човек. Това са джигити, които системно нарушават закона и са част от работата на полицията“, заявиха от общината.

Оттам отричат служителят да е ограничавал достъпът на гражданите. Практиката е от малко над 6 месеца.

Адвокати казват: не е уредено трябва ли служителите, връчващи актовете, да уведомят гражданите предварително.

„Длъжностни лица, определени от кмета на общината, могат да връчват административни актове. Ако лицето откаже да се подпише, че го е получил - връчването се удостоверява с подпис на свидетел. Ако едно лице откаже да си получи административен акт, никой няма право да го ограничава в свободата му на движение“, уточни адв. Силвия Петкова.

От МВР не коментираха ситуацията. А по решение на кметът - връчването на глоби в сряда ще бъде отменено.