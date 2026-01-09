Новини
Полицай на входа на община Перник връчва глоби
  Тема: Войната на пътя

Полицай на входа на община Перник връчва глоби

9 Януари, 2026 23:27

Граждани сигнализират за спорна практика

Полицай на входа на община Перник връчва глоби - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицай връчва глоби на входа на община Перник. За практиката алармира гражданин, според когото тази практика е нарушение.

От общината обаче казват – тя не е отсега, и е съгласувана с областната полиция, обобщи бТВ.

„На входа на община Перник полицай ти иска документите, за да ти връчи постановления“, се чува във видео, публикувано онлайн.

Тези кадри са от сряда следобед. Заснема ги Вихрен Матев, който заварва полицай на входа на общината в Перник. Освен, че проверява документи - той връчва и актове и глоби.

„Проверяваше в системата дали имат неплатени задължения към КАТ и им разпечатваше самите фишове. Той се интересуваше само от хора с неплатени глоби към КАТ. Което значи, че ако Осама бин Ладен си беше дошъл с платени глоби към КАТ, можеше да дойде тук и да влезе в общината“, казва той.

На ръкава на униформата на мъжа пише „Пътна полиция“ на английски.

„Аз го попитах каква работа има тук служител на КАТ, тъй като на ръкава му пишеше traffic police. Той каза, че не е моя работа, и е тук, за да пуска хората, които нямат задължения към кат. Аз му казах, че няма право, опитах се да вляза, той излезе и с груба сила ме избута навън“, казва още Вихрен.

„Това не е служител на КАТ, а на общинска полиция - преназначен е, затова не му е сменена униформата. Записва гражданите, които влизат, и част от полицейските му задължения е да връчва глоби. Случва се да се връчват и по 30-40 глоби на един човек. Това са джигити, които системно нарушават закона и са част от работата на полицията“, заявиха от общината.

Оттам отричат служителят да е ограничавал достъпът на гражданите. Практиката е от малко над 6 месеца.

Адвокати казват: не е уредено трябва ли служителите, връчващи актовете, да уведомят гражданите предварително.

„Длъжностни лица, определени от кмета на общината, могат да връчват административни актове. Ако лицето откаже да се подпише, че го е получил - връчването се удостоверява с подпис на свидетел. Ако едно лице откаже да си получи административен акт, никой няма право да го ограничава в свободата му на движение“, уточни адв. Силвия Петкова.

От МВР не коментираха ситуацията. А по решение на кметът - връчването на глоби в сряда ще бъде отменено.


  • 1 Нашата милиция

    13 2 Отговор
    ни мрази, общината гледа как да ни прегази...

    23:29 09.01.2026

  • 2 Оня с рикията

    8 1 Отговор
    А глобите в евро, или в лева ги връчва? Питам за един приятел.

    Коментиран от #4

    23:30 09.01.2026

  • 3 Герберизми

    14 1 Отговор
    Герберастията е повсеместна!

    23:31 09.01.2026

  • 4 отец Тиквун

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с рикията":

    Може да платиш глобата в лева, важното е да захраниш общината.

    23:35 09.01.2026

  • 5 Шопо

    13 2 Отговор
    МВР е организирана престъпна група.

    23:38 09.01.2026

  • 6 Отец инжинер Петка

    9 0 Отговор
    Нашата полиция е много бърза. На мене ми връчиха "електронен фиш " като ме повикаха по телефона да отида на място да ми го връчат срещу подпис. И се учудих от бързината на работата им....преди 13 месеца съм бил превишил скороста с 11 км в час. Браво 13 месеца са работили по този ел. фиш.

    23:43 09.01.2026

  • 7 Само

    6 8 Отговор
    Така, много правилно. Ще плащате бе, като сте шофирали като идиоти!

    23:47 09.01.2026

  • 8 Тодор

    5 5 Отговор
    Неприятно е да ти връчат глоба, но в крайна сметка този който е измислил тази идея да сложи полицай на входа на общината, където има огромен човекопоток и да връчва глоби, дали е кмета или началника на полицията заслужава адмирации за креативността си.
    Ако някой накара полицаите и да глобяват тези, които хвърлят боклуци по улиците и около спирките на автобусите, съвсем ще го поздравя.

    23:53 09.01.2026

  • 9 !!!

    5 1 Отговор
    Абсолютен произвол и беззаконие. Оставки са задължителни.

    Коментиран от #14

    00:07 10.01.2026

  • 10 Емо

    4 1 Отговор
    Поредния пример на мутрафонията на властта - наглост, арогантност и нарушение на закона.

    00:10 10.01.2026

  • 11 Отвратен

    6 1 Отговор
    ДА ЗАСТАВА В ЕДНА ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА И ДА РАЗДАВА ГЛОБИТЕ!

    00:20 10.01.2026

  • 12 Гербавите ни юнаци

    0 0 Отговор
    Е нема такава ДАржава. Милиционерщина и простащина ходят с таблети и питат на всякъде то не бяха по летища, ГКПП, по паркинги, магистрали, сега в общини после по болници и погребения сигурно.

    00:46 10.01.2026

  • 13 да се научат приматите

    0 1 Отговор
    да управляват мпс като хомо сапиенс и тогава да влизат в общината!

    00:53 10.01.2026

  • 14 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "!!!":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.

    00:56 10.01.2026

