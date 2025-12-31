Новини
Румъния се присъединява към механизма PURL

31 Декември, 2025 17:27 1 419 23

  • румъния-
  • механизъм purl-
  • присъединяване-
  • средства-
  • украйна

Отпуска 50 милиона евро за подкрепа на отбраната на Украйна

Румъния се присъединява към механизма PURL - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Румънското Министерство на външните работи съобщи днес, че Румъния се присъединява към американския механизъм PURL ("Priority Ukraine Requirements List"), за подкрепа на отбраната на Украйна и отпуска за тази цел 50 милиона евро, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

Според съобщение на външното министерство правителството е приело решение, с което Румъния се присъединява с участие от 50 милиона евро към държавите, които допринасят към предложения от САЩ "Списък с първостепенните нужди на Украйна". По този начин Букурещ се присъединява към мнозинството европейски съюзници и други страни, които споделят същата перспектива, се отбелязва в съобщението.

Отпускането на сумата за PURL е извършено със съблюдаване на бюджетния таван за 2025 г., отбелязва министерството.

Чрез механизма PURL американската страна цели пряко и съизмеримо участие на страните партньорки в подкрепата към Украйна и създаването на координирана рамка за действие, която да отразява принципите на ефективност, предсказуемост и стратегическа отговорност, се посочва още в съобщение.

"Участието на Румъния в механизма PURL допринася пряко за укрепването на регионалната сигурност и е в пълно съответствие с ангажиментите на Румъния в рамките на НАТО и със Стратегическото партньорство със Съединените американски щати", отбелязва още Министерството на външните работи.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам:

    8 9 Отговор
    А нашите урсуло лизачи защо закъсняват? Ето на, дори мамалигите пак ни изпревариха! Ами така ще е докато единият толуп е в Дубай, а другия се е заврял в миша дупка и не смее да си покаже носа защото Сретен дебне!

    17:30 31.12.2025

  • 3 да живее ессср-то и да илядят урсуляците

    13 2 Отговор
    румънците и те като нас доброзорно поамгат даряват и всичко дават за 404... това е демокрация! това е свобода!

    Коментиран от #6

    17:32 31.12.2025

  • 4 2026

    10 4 Отговор
    А нас кога ще ни пърлят?

    Коментиран от #11

    17:32 31.12.2025

  • 5 Хохо Бохо

    12 3 Отговор
    Нека, нека да има за златни тоалетни...Тъй е редно и евроатлантично. Мамалигарите? Тях кучета ги яли.

    17:35 31.12.2025

  • 6 Хохо Бохо

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "да живее ессср-то и да илядят урсуляците":

    Ами така стана. Нали урсулестите не им ипризнаха изборите и лично им избраха и назначиха правилните управляващо. Кое не разбра?

    Коментиран от #14, #23

    17:36 31.12.2025

  • 7 Тома

    12 3 Отговор
    Само за дошлите навлеци от Украйна ние даваме в пъти повече милиони да ги храним

    17:37 31.12.2025

  • 8 Вместо да подкрепим

    3 12 Отговор
    и ние героична Украйна, само се ослуваме.
    Водим се по птичия акъл на копейките.

    Коментиран от #9, #12, #13, #15, #18

    17:39 31.12.2025

  • 9 И аз всеки месец дарявам

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":

    по една пенсия но повече не мога.
    Ще ми съберат ли кожата като някога си......уж това старо време отдавна беше преминало.
    Но сега го плащаме демократично с по-високи цени на горива и хранителни продукти. Забравих за услугите.

    17:45 31.12.2025

  • 10 Икономист

    8 1 Отговор
    Украйна официално съюзник ли е на Нато или на ЕС ?Отговорете си първо на въпроса и не е лошо да заделите някоя капачка след Новогодишната нощ за кувьози за недоносени деца и също за спасителни хеликоптери .

    17:45 31.12.2025

  • 11 нннн

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "2026":

    Нас ни пърлят тайно. За Румъния знаем, за България не знаем какво дава. Управляващите крият, мисирките мълчат...

    Коментиран от #19

    17:46 31.12.2025

  • 12 Дебнат ви дронове атлантици

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":

    НАШИТЕ ТЪПИ ВОЕНОЛЮБЦИ ДА ВНИМАВАТ ЩОТО ИЗ НАШЕТО НЕБЕ СПОКОЙНО СЕ РАЗХОЖДАТ ЧУЖДИ ДРОНОВЕ. ДНЕС ВИДЕХ ЕДИН НА ВИСОЧИНА ОКОЛО 3000 МЕТРА СЕ ЗАПЪТИ НА ИЗТОК КЪМ КОНСТАНЦА. ВИЖДАЛ СЪМ И ДРУГИ ИДВАТ ОТ Изток и летят на запад. Та извън земните са ВЕКЕ тука!

    17:46 31.12.2025

  • 13 АсанБГ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":

    Подкрепяй,давам 10€врака да го поо уигга вишш набързо за 3-4мин ,изпрати парите за Украйна .Ако ми харесаш може и абонамент да направим .

    17:48 31.12.2025

  • 14 да живее ессср-то и да илядят урсуляците

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    нема грешка всичко е точно така само гледай на пролет как ще ни сглобят демократично бандитите от ГЕРБ с безродниците от ППДБ за да помагаме на 404 и с пушечно месо

    17:58 31.12.2025

  • 15 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":

    Някой спира ли те да заминеш на фронта да си я подкрепяш Украйната?

    17:59 31.12.2025

  • 16 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    мамалигарите скоро ша си варят мамалигата от какалашки

    /плевенски диалект, това е остатъка, кочана от царевичния мамул След като му се оронят царевични те зърна/

    18:10 31.12.2025

  • 17 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гръм и мълнии":

    Абе остави малигарите..... Въпросът е защо ние се бутаме там къде не ние мястото..... Докато не дойде национално отговорно правителство винаги ще бъдем от страната на булката.....

    18:13 31.12.2025

  • 18 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":

    Подкрепяй бе нещастник, кой те спира..... Само такива като теб не разбраха, че 80% от българския народ е на страната на Русия и срещу европейският тоталитарен Съюз на урсулата..... Да на Европейския съюз на суверените нации и народи, НЕ на тоталитаризма и диктатурата на услугата и нейната компания фашисти.....

    18:19 31.12.2025

  • 19 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    Нас ни щавят и ни свалят кожите продажника политици , слуги на услугата.... Докога ще е така един Господ знае.....

    18:21 31.12.2025

  • 21 ПРЕВЪРНАХА НИ В РОБИ НА ВОЕНОЛЮБЦИ

    2 0 Отговор
    УЖАС , МИЛИОНИ ,МИЛЯРДИ , НЕ ЧЕ ПРЕДИ НЕ Е БИЛО , НО СЕГА КАКЪВ ХУБАВ ЧУДЕСЕН ПОВОД УКРАЙНА ЗА ДА СЕ ИЗЛИВАТ ПАРИТЕ НИ ЗА ОРЪЖИЕ , ЗА ОРЪЖЕЙНИТЕ КОМПАНИИ / МА ТЕ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ ТРЯБВА ДА ГО ПОЗЛАТЯТ БЕ / И ПОРЪЧИТЕЛИТЕ- ОДОБРИТЕЛИ РАЗБИРА СЕ ,ЗА СМЕТКА НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА , ПЕНСИОНЕРИ ,БОЛНИ ,САКАТИ ИИИИИИ , ЩЕ РАБОТИМ ЗА ВСИЧКО ТОВА , ЩЕ СЕ ГЪРБИМ И ТРЕПЕРИМ , ЗАЩОТО ОРЪЖИЕТО Е ОРЪЖИЕ ЗА ТРЕПАНЕ!!! ТАКА , ТЪАКЪВ ЖИВОТ НИ ПРЕДСТОИ , ОЩЕ ПО- ОПАСЕН ,НЕСИГУРЕН , ТРУДЕН С НЕДОСТИГ НА СРЕДСВА ЗАРАДИ ТАЯ ДИВАЩИНА , ЗАЩОТО ПОДИВЯВАНЕТО, ОПРОСТАЧВЧНЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО СЕ СРУТВА СТРЕМОГЛАВА НЕ С ДНИ , А С ЧАСОВЕ .
    ТАКЪВ ЩЕ Е ЖИВОТА НИ - РОБИ НА ВОЙНИТЕ И ВЪОРЪЖАВАНЕТО!!! ДАВАЙТЕ , ДАВАЙТЕ ПАРИ РОБИ!!
    АМИ ВИЖТЕ ИНФЛАЦИЯТА В СВЕТА ДО КЪДЕ ВЪРВИ ЗАРАДИ ТОВА БЕЗКОНТРОЛНО ПЕЧАТАНЕ НА ПАРИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТЕЯ "ХУМАННИ" НУЖДИ !! МИЛОНИ ,МИЛЯРДИ , ЕЙ ТАКА ИЗХВЪРЛЕНИ ОТ ПЕЧАТНИТЕ МАШИНИ БЕЗ НИКАКВО ПОКРИТИЕ С КОТО ВСИЧКО СЕ ОБЕЗЦЕНЯВА , ЦЕНИТЕ ЛЕТЯТ НАГОРЕ СТРЕМОГЛАВО И ЗА ЧЕСНОРАБОТЕЩТЕ СТАВА НВЪЗМОЖЕН ЖИВОТА! КАК СЕ ОЦЕЛЯВА В ТАКАВА СИТУАЦИЯ??? ЖАЛКО !!!!

    18:31 31.12.2025

  • 23 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    Никъде избори режисирани от Русия няма да бъдат признати! Неписан закон,който е железен!!

    18:42 31.12.2025

Новини по държави:
