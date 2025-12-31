Румъния се присъединява към механизма PURL

Румънското Министерство на външните работи съобщи днес, че Румъния се присъединява към американския механизъм PURL ("Priority Ukraine Requirements List"), за подкрепа на отбраната на Украйна и отпуска за тази цел 50 милиона евро, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.
Според съобщение на външното министерство правителството е приело решение, с което Румъния се присъединява с участие от 50 милиона евро към държавите, които допринасят към предложения от САЩ "Списък с първостепенните нужди на Украйна". По този начин Букурещ се присъединява към мнозинството европейски съюзници и други страни, които споделят същата перспектива, се отбелязва в съобщението.
Отпускането на сумата за PURL е извършено със съблюдаване на бюджетния таван за 2025 г., отбелязва министерството.
Чрез механизма PURL американската страна цели пряко и съизмеримо участие на страните партньорки в подкрепата към Украйна и създаването на координирана рамка за действие, която да отразява принципите на ефективност, предсказуемост и стратегическа отговорност, се посочва още в съобщение.
"Участието на Румъния в механизма PURL допринася пряко за укрепването на регионалната сигурност и е в пълно съответствие с ангажиментите на Румъния в рамките на НАТО и със Стратегическото партньорство със Съединените американски щати", отбелязва още Министерството на външните работи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам:
17:30 31.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 да живее ессср-то и да илядят урсуляците
Коментиран от #6
17:32 31.12.2025
4 2026
Коментиран от #11
17:32 31.12.2025
5 Хохо Бохо
17:35 31.12.2025
6 Хохо Бохо
До коментар #3 от "да живее ессср-то и да илядят урсуляците":Ами така стана. Нали урсулестите не им ипризнаха изборите и лично им избраха и назначиха правилните управляващо. Кое не разбра?
Коментиран от #14, #23
17:36 31.12.2025
7 Тома
17:37 31.12.2025
8 Вместо да подкрепим
Водим се по птичия акъл на копейките.
Коментиран от #9, #12, #13, #15, #18
17:39 31.12.2025
9 И аз всеки месец дарявам
До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":по една пенсия но повече не мога.
Ще ми съберат ли кожата като някога си......уж това старо време отдавна беше преминало.
Но сега го плащаме демократично с по-високи цени на горива и хранителни продукти. Забравих за услугите.
17:45 31.12.2025
10 Икономист
17:45 31.12.2025
11 нннн
До коментар #4 от "2026":Нас ни пърлят тайно. За Румъния знаем, за България не знаем какво дава. Управляващите крият, мисирките мълчат...
Коментиран от #19
17:46 31.12.2025
12 Дебнат ви дронове атлантици
До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":НАШИТЕ ТЪПИ ВОЕНОЛЮБЦИ ДА ВНИМАВАТ ЩОТО ИЗ НАШЕТО НЕБЕ СПОКОЙНО СЕ РАЗХОЖДАТ ЧУЖДИ ДРОНОВЕ. ДНЕС ВИДЕХ ЕДИН НА ВИСОЧИНА ОКОЛО 3000 МЕТРА СЕ ЗАПЪТИ НА ИЗТОК КЪМ КОНСТАНЦА. ВИЖДАЛ СЪМ И ДРУГИ ИДВАТ ОТ Изток и летят на запад. Та извън земните са ВЕКЕ тука!
17:46 31.12.2025
13 АсанБГ
До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":Подкрепяй,давам 10€врака да го поо уигга вишш набързо за 3-4мин ,изпрати парите за Украйна .Ако ми харесаш може и абонамент да направим .
17:48 31.12.2025
14 да живее ессср-то и да илядят урсуляците
До коментар #6 от "Хохо Бохо":нема грешка всичко е точно така само гледай на пролет как ще ни сглобят демократично бандитите от ГЕРБ с безродниците от ППДБ за да помагаме на 404 и с пушечно месо
17:58 31.12.2025
15 Абе
До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":Някой спира ли те да заминеш на фронта да си я подкрепяш Украйната?
17:59 31.12.2025
16 Хи хи хи
/плевенски диалект, това е остатъка, кочана от царевичния мамул След като му се оронят царевични те зърна/
18:10 31.12.2025
17 Европеец
До коментар #2 от "Гръм и мълнии":Абе остави малигарите..... Въпросът е защо ние се бутаме там къде не ние мястото..... Докато не дойде национално отговорно правителство винаги ще бъдем от страната на булката.....
18:13 31.12.2025
18 Европеец
До коментар #8 от "Вместо да подкрепим":Подкрепяй бе нещастник, кой те спира..... Само такива като теб не разбраха, че 80% от българския народ е на страната на Русия и срещу европейският тоталитарен Съюз на урсулата..... Да на Европейския съюз на суверените нации и народи, НЕ на тоталитаризма и диктатурата на услугата и нейната компания фашисти.....
18:19 31.12.2025
19 Европеец
До коментар #11 от "нннн":Нас ни щавят и ни свалят кожите продажника политици , слуги на услугата.... Докога ще е така един Господ знае.....
18:21 31.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПРЕВЪРНАХА НИ В РОБИ НА ВОЕНОЛЮБЦИ
ТАКЪВ ЩЕ Е ЖИВОТА НИ - РОБИ НА ВОЙНИТЕ И ВЪОРЪЖАВАНЕТО!!! ДАВАЙТЕ , ДАВАЙТЕ ПАРИ РОБИ!!
АМИ ВИЖТЕ ИНФЛАЦИЯТА В СВЕТА ДО КЪДЕ ВЪРВИ ЗАРАДИ ТОВА БЕЗКОНТРОЛНО ПЕЧАТАНЕ НА ПАРИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТЕЯ "ХУМАННИ" НУЖДИ !! МИЛОНИ ,МИЛЯРДИ , ЕЙ ТАКА ИЗХВЪРЛЕНИ ОТ ПЕЧАТНИТЕ МАШИНИ БЕЗ НИКАКВО ПОКРИТИЕ С КОТО ВСИЧКО СЕ ОБЕЗЦЕНЯВА , ЦЕНИТЕ ЛЕТЯТ НАГОРЕ СТРЕМОГЛАВО И ЗА ЧЕСНОРАБОТЕЩТЕ СТАВА НВЪЗМОЖЕН ЖИВОТА! КАК СЕ ОЦЕЛЯВА В ТАКАВА СИТУАЦИЯ??? ЖАЛКО !!!!
18:31 31.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Прудльооо
До коментар #6 от "Хохо Бохо":Никъде избори режисирани от Русия няма да бъдат признати! Неписан закон,който е железен!!
18:42 31.12.2025