Хиляди варненци останаха без вода часове преди Нова година

Голяма авария остави без вода хиляди варненци часове преди посрещането на 2026 г. Това става ясно от съобщение на ВиК - Варна.

На сухо ще са живеещите в районите на: бул. "Мария Луиза", бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Борис І", ул. "Царевец", бул. "Левски", ул. "Прилеп", ул. "Акад. А. Сахаров", бул. "Сливница", бул. "Хр. Смирненски", ул. "Акад. Курчатов", ул. "Т. Влайков", ул. "Кракра", бул. "Хр. Ботев" до ул. "Девня" и част от ж.к. "Трошево".

Очаква се водата да бъде пусната около 20:00 ч., но при усложнения при отстраняването на аварията, времето може да бъде удължено.