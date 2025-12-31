Новини
Хиляди варненци останаха без вода часове преди Нова година

Хиляди варненци останаха без вода часове преди Нова година

31 Декември, 2025 17:53 695 12

Очаква се водата да бъде пусната около 20:00 ч.

Голяма авария остави без вода хиляди варненци часове преди посрещането на 2026 г. Това става ясно от съобщение на ВиК - Варна.

На сухо ще са живеещите в районите на: бул. "Мария Луиза", бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Борис І", ул. "Царевец", бул. "Левски", ул. "Прилеп", ул. "Акад. А. Сахаров", бул. "Сливница", бул. "Хр. Смирненски", ул. "Акад. Курчатов", ул. "Т. Влайков", ул. "Кракра", бул. "Хр. Ботев" до ул. "Девня" и част от ж.к. "Трошево".

Очаква се водата да бъде пусната около 20:00 ч., но при усложнения при отстраняването на аварията, времето може да бъде удължено.


  • 1 Бойко Разбойко

    8 2 Отговор
    В морето вода бол

    Коментиран от #12

    17:54 31.12.2025

  • 2 голям праз

    5 1 Отговор
    нищо им няма, ще се окъпят във морето

    17:56 31.12.2025

  • 3 Бре

    8 1 Отговор
    че кой се мие зимата?

    17:56 31.12.2025

  • 4 молко факти

    8 1 Отговор
    А то ние братята роми и тръби берем,та нищо чудно некой наш бръдчед да ходил и до Варната да пообере некоя тръбица .....

    17:56 31.12.2025

  • 5 оня с коня

    2 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    17:58 31.12.2025

  • 6 То па

    8 0 Отговор
    Кат че ли някой пие вода на Нова година?

    17:59 31.12.2025

  • 7 Супееееер

    0 3 Отговор
    Свобода за Блаже.

    18:00 31.12.2025

  • 8 Тити

    8 1 Отговор
    Когато мрежата не се поддържа а се взимат пари всеки месец все едно доставят злато по тръбите авариите ще са често явление.

    18:01 31.12.2025

  • 9 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    Не пишете "на сухо", че подвеждате хората...

    18:02 31.12.2025

  • 10 Така !

    6 0 Отговор
    Така !

    Се Посреща !

    Нова година !

    Европа !

    И Еврото !

    Ашколсун !

    18:12 31.12.2025

  • 11 ококор

    6 0 Отговор
    по-важното е че утре от чешмите им ще текне мед и масло в клуба на богатите

    18:14 31.12.2025

  • 12 Обаче

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    в главата ти, акъл хич.

    18:17 31.12.2025

