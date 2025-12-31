Хиляди варненци останаха без вода часове преди Нова година

Голяма авария остави без вода хиляди варненци часове преди посрещането на 2026 г. Това става ясно от съобщение на ВиК - Варна.
На сухо ще са живеещите в районите на: бул. "Мария Луиза", бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Борис І", ул. "Царевец", бул. "Левски", ул. "Прилеп", ул. "Акад. А. Сахаров", бул. "Сливница", бул. "Хр. Смирненски", ул. "Акад. Курчатов", ул. "Т. Влайков", ул. "Кракра", бул. "Хр. Ботев" до ул. "Девня" и част от ж.к. "Трошево".
Очаква се водата да бъде пусната около 20:00 ч., но при усложнения при отстраняването на аварията, времето може да бъде удължено.
1 Бойко Разбойко
Коментиран от #12
17:54 31.12.2025
2 голям праз
17:56 31.12.2025
3 Бре
17:56 31.12.2025
4 молко факти
17:56 31.12.2025
5 оня с коня
17:58 31.12.2025
6 То па
17:59 31.12.2025
7 Супееееер
18:00 31.12.2025
8 Тити
18:01 31.12.2025
9 Евгени от Алфапласт
18:02 31.12.2025
10 Така !
Се Посреща !
Нова година !
Европа !
И Еврото !
Ашколсун !
18:12 31.12.2025
11 ококор
18:14 31.12.2025
12 Обаче
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":в главата ти, акъл хич.
18:17 31.12.2025