Запали се трафопост в Сливен: Цял квартал остана без електричество

31 Декември, 2025 17:40 928 17

  • сливен-
  • пожар-
  • трафопост

От пожарната съобщиха, че е запалено електрическо табло

Запали се трафопост в Сливен: Цял квартал остана без електричество - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сливенски квартал остана без електрозахранване след сигнал за пожар в трафопост, подаден около 11:30 ч. По информация на електроразпределителното дружество в момента в района няма ток, като на място са изпратени дежурни екипи.

От пожарната съобщиха, че е запалено електрическо табло, което е довело до прекъсването на електрозахранването, предаде БТА.

През изминалата нощ в социалните мрежи бяха разпространени кадри от спонтанен протест на жители от квартала, които изразиха недоволство от продължителното спиране на електрозахранването.

Дежурните в в електроразпределителното дружество заявиха, че към момента няма информация за причините, довели до напрежението.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 молко факти

    18 0 Отговор
    Ами шъ съ запали щот братята роми като добивали кабел от трафопостето , взели че накъсо дали , че и малко пообгорели .

    17:45 31.12.2025

  • 2 Захладня

    21 1 Отговор
    времето. Цветнокожите много не са студоустойчиви. Пак са се прикачили масово на аванта.

    17:46 31.12.2025

  • 3 Урко

    16 0 Отговор
    Някой от махалата е брал медни жици близо до трафопоста

    17:47 31.12.2025

  • 4 Ако е

    17 0 Отговор
    в бразилската махала, вероятно са опитвали кражба на ток или на жилезо!

    17:49 31.12.2025

  • 5 Бойко Разбойко

    6 1 Отговор
    Честита Нова година!

    17:51 31.12.2025

  • 6 Зевс

    14 0 Отговор
    Каква политкоректна новина, запалил се е трафопоста в квартал "Надежда" населяван основно от цветнокожи, сигурно във всяка колиба са пуснали по 10 печки да се топлят на безплатния ток.

    Коментиран от #17

    17:52 31.12.2025

  • 7 по малко да крадат ток

    12 1 Отговор
    много крадат ток тия сливенскиМАНГАЛИ

    17:53 31.12.2025

  • 8 гориво

    11 0 Отговор
    Източили са му нафтата и е прегрял.Те там нямат и електромери.Затова включват всички консуматори.Иначе няма да гласуват правилно.

    17:54 31.12.2025

  • 9 хак да им е

    10 2 Отговор
    да мръзнат сега да видя как е във евро кочината

    17:55 31.12.2025

  • 10 Тити

    7 0 Отговор
    Онеее избирателите на Шиши протестират а като дойдат избори да първи да си вземат кинтите.

    18:02 31.12.2025

  • 11 Ехххх

    5 1 Отговор
    Сега в 24:00 ч. как ще намерят в тъмното къде е клуба на богатите?

    18:04 31.12.2025

  • 12 Бай Асан, електротехник

    6 0 Отговор
    В квартал Надежда са братчедите. Някой пак е точил масло от трафа да си кара Меркендеса.

    18:07 31.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Обелки от банани имаше ли до трафопоста или диск с песни на С офи маринова?

    Коментиран от #15

    18:24 31.12.2025

  • 15 Батка

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Злите езици говорят, че на брат й, Веско, летели по-далеч. Но фактчекърите мълчат по случая.

    18:30 31.12.2025

  • 16 Георгиев

    1 0 Отговор
    Ами толкова е просто: претоварване на съоръжението от голяма консумация, липсва на нормални токови защити. Ако кажете, че е в циганския квартал, всичко си идва на мястото.

    18:39 31.12.2025

  • 17 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зевс":

    Чувал съм от техни, слагат пружина от легло, фаза и нула в двата края, пружината на късо, червена, ще се стопи. А те голи до кръста играят карти. Това сме.

    18:42 31.12.2025

