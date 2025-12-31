Запали се трафопост в Сливен: Цял квартал остана без електричество

Сливенски квартал остана без електрозахранване след сигнал за пожар в трафопост, подаден около 11:30 ч. По информация на електроразпределителното дружество в момента в района няма ток, като на място са изпратени дежурни екипи.
От пожарната съобщиха, че е запалено електрическо табло, което е довело до прекъсването на електрозахранването, предаде БТА.
През изминалата нощ в социалните мрежи бяха разпространени кадри от спонтанен протест на жители от квартала, които изразиха недоволство от продължителното спиране на електрозахранването.
Дежурните в в електроразпределителното дружество заявиха, че към момента няма информация за причините, довели до напрежението.
1 молко факти
17:45 31.12.2025
2 Захладня
17:46 31.12.2025
3 Урко
17:47 31.12.2025
4 Ако е
17:49 31.12.2025
5 Бойко Разбойко
17:51 31.12.2025
6 Зевс
Коментиран от #17
17:52 31.12.2025
7 по малко да крадат ток
17:53 31.12.2025
8 гориво
17:54 31.12.2025
9 хак да им е
17:55 31.12.2025
10 Тити
18:02 31.12.2025
11 Ехххх
18:04 31.12.2025
12 Бай Асан, електротехник
18:07 31.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #15
18:24 31.12.2025
15 Батка
До коментар #14 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Злите езици говорят, че на брат й, Веско, летели по-далеч. Но фактчекърите мълчат по случая.
18:30 31.12.2025
16 Георгиев
18:39 31.12.2025
17 Така е!
До коментар #6 от "Зевс":Чувал съм от техни, слагат пружина от легло, фаза и нула в двата края, пружината на късо, червена, ще се стопи. А те голи до кръста играят карти. Това сме.
18:42 31.12.2025