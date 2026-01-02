Новини
Спешно по телефона! Реджеп Ердоган ще разговаря с Доналд Тръмп

2 Януари, 2026 20:23

В отговор на журналистически въпрос Ердоган изрази оптимизъм за икономическото развитие на Турция през Новата година, като каза, че страната е започнала 2026 г. с положителни показатели

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще проведе в понеделник, 5 януари, разговор с американския президент Доналд Тръмп.

Това беше обявено от Ердоган след излизане от петъчната молитва в джамия в Истанбул в изявление пред турски журналисти, което бе предавано на живо в медиите. Това е първото послание на турския президент през Новата година, пише БТА.

"Моите срещи с (руския президент Владимир) Путин и (украинския президент Володимир) Зеленски, а също и с (американския президент Доналд) Тръмп продължават. Предстои още една среща на върха в Париж. На нея ще ме представлява нашият външен министър (турският външен министър Хакан Фидан). В понеделник вечерта ще проведем още една среща с г-н Тръмп. Ще имаме възможност да обсъдим въпросите между Русия и Украйна, както и ситуацията в Палестина", каза Ердоган.

Голяма част от днешното изявление на турския президент бе посветена на Палестина и по-специално на състоялата се вчера масова демонстрация за солидарност с Газа на моста "Галата" в Истанбул, на която присъстваха над 520 000 души.

"С настъпването на новата година всички станахме свидетели на исторически момент на моста "Галата". Това показва, че Палестина не е сама. Палестина винаги е нашият най-скъп приятел и вражеските действия на Израел няма да останат ненаказани", заяви Ердоган.

Той подчерта, че Турция ще продължи да оказва солидарност и съпричастност с палестинците, както е постъпвала досега.

"Оттук нататък нито Газа, нито Палестина ще бъдат оставени сами. Като Турция и като ислямски свят ние ще продължим нашето единство на силата, като застанем редом до Палестина и Газа с всичките си усилия", допълни президентът на Турция.

В речта си той говори и за израелския премиер Бенямин Нетаняху, като го нарече "фараон".

"Особено този фараон, наречен Нетаняху, няма да се размине с това, което е направил. Той си навлече гнева на много потиснати хора, от млади до стари. (...) Тежкото положение на тези деца (в Газа – бел. ред.), които се виждат по телевизионните екрани в палатки, приличащи на всичко друго, но не и на палатки – във вятър, дъжд и кал – със сигурност няма да оставим (всичко това) безнаказано (...). Правим всичко възможно (Нетаняху) да бъде наказан", каза Ердоган.

Той допълни, че Нетаняху не позволява Турция да изпрати контейнери с хуманитарна помощ в Газа. "С тях бихме могли да имаме шанса да спасим нашите палестински братя и сестри от нечовешките условия за живот в Газа. Рано или късно, ако Бог е рекъл, ще спасим тези потиснати хора от това страдание", заяви турският държавен глава.

В отговор на журналистически въпрос Ердоган изрази оптимизъм за икономическото развитие на Турция през Новата година, като каза, че страната е започнала 2026 г. с положителни показатели.

"Както намаляването на инфлацията, така и резервите на нашата Централна банка се подобряват ден след ден. 2026 г. ще бъде година, изпълнена с успехи в това отношение. Имаме пълна вяра в това. Резервите ни са много добри. Следователно не изпитваме никакви трудности. Надяваме се, че с повече усилия ще направим тези резерви още по-силни", каза в изявлението си турският президент.


Турция
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 странна съдба

    7 0 Отговор
    Ще попита тейко Дони как да се отнася към претенциите на новородената му 55 годишна щерка.

    20:27 02.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Никой

    4 2 Отговор
    А някой са били доволни - че сме в азиатска диктатура.

    Правят някой лев вече - ама не са въобще са старта даже. Общо взето - са по вкусотиите и по строителните дейности - това е максимума на Турция.

    20:36 02.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лопата Орешник

    7 1 Отговор
    Спешно ще изчака да понеделник бай Ердо!! Спешно трябва да се върнете в училище или да бъдете пребити за подвеждащи и спекулативни заглавия!! Кое е спешно, защо е спешно, как е спешно?! Човешки отпадъци, вие не сте журналисти!

    20:37 02.01.2026

  • 6 поммачор

    5 0 Отговор
    се мисли за фактор

    20:38 02.01.2026

  • 7 бою циганина

    4 1 Отговор
    и аз искам да ближа спешно като шефа ми ерпомачор

    20:42 02.01.2026

  • 8 Реджеп Ердоган по телефона:

    4 0 Отговор
    Дончо, дай неколко десетки милиарда, че пак много го закъсах.

    20:51 02.01.2026

  • 9 Тити

    1 0 Отговор
    Баклава бей пак ще се кланя на кукото Тръмп и папки ще реве за Ф-35

    20:54 02.01.2026

  • 10 ?????

    3 0 Отговор
    Лека полека Делиормана и Кърджалийско ще ни ги вземат.

    Коментиран от #11

    21:17 02.01.2026

  • 11 Искаш да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Ще си ги върнат

    21:31 02.01.2026

  • 12 Всички се допитват до него

    0 0 Отговор
    Оня ден Биби беше в Америка за пети път да се моли на Тръмп да го подкрепи в Сирия и оранжевият директно го прати при султана-от него зависело. Такова унижение изпита чефута....

    21:35 02.01.2026

