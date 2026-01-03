Новини
Свят »
САЩ »
ФБР осуетило терористична атака в магазин и ресторант за бързо хранене в Северна Каролина ВИДЕО

ФБР осуетило терористична атака в магазин и ресторант за бързо хранене в Северна Каролина ВИДЕО

3 Януари, 2026 04:00, обновена 3 Януари, 2026 04:05 475 6

  • тероризъм-
  • фбр-
  • северна каролина-
  • арест-
  • атака

Арестуван е 18-годишен младеж, който според властите се е заклел във вярност към "Ислямска държава"

ФБР осуетило терористична атака в магазин и ресторант за бързо хранене в Северна Каролина ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

ФБР обяви, че е осуетило планове за новогодишна атака по хранителен магазин и ресторант за бързо хранене в щата Северна Каролина.

Арестуван е 18-годишен младеж, който според властите се е заклел във вярност към "Ислямска държава".

Крисчън Стърдивант е обвинен в опит за предоставяне на материална подкрепа на чужда терористична организация. Според разследващите той е споделил с агент под прикритие, че планира на нападение с чукове и ножове. В открита в дома му ръкописна бележа младежът посочва броя на очакваните жертви при планираната атака. В нея пише също така, че възнамерява да нападне полицаите, които ще пристигнат, и по този начин да бъде убит и да се превърне в мъченик.

Ако бъде признат за виновен, младежът ще получи до 20 години затвор.

Разследването по случая е започнало миналия месец, когато властите свързали Стъдивант с акаунт в социалните мрежи, който публикувал съдържание в подкрепа на "Ислямска държава". Експерти обаче смятат, че популярността на групировката е такава, че тя може да вдъхновява други организации и младежи за нападения, които нямат нищо общо с нея.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Хехехе ауто АИ ме трие, но се досещате какво написах хехехех

    04:33 03.01.2026