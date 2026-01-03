ФБР осуетило терористична атака в магазин и ресторант за бързо хранене в Северна Каролина ВИДЕО

ФБР обяви, че е осуетило планове за новогодишна атака по хранителен магазин и ресторант за бързо хранене в щата Северна Каролина.

Арестуван е 18-годишен младеж, който според властите се е заклел във вярност към "Ислямска държава".



Крисчън Стърдивант е обвинен в опит за предоставяне на материална подкрепа на чужда терористична организация. Според разследващите той е споделил с агент под прикритие, че планира на нападение с чукове и ножове. В открита в дома му ръкописна бележа младежът посочва броя на очакваните жертви при планираната атака. В нея пише също така, че възнамерява да нападне полицаите, които ще пристигнат, и по този начин да бъде убит и да се превърне в мъченик.



Ако бъде признат за виновен, младежът ще получи до 20 години затвор.



Разследването по случая е започнало миналия месец, когато властите свързали Стъдивант с акаунт в социалните мрежи, който публикувал съдържание в подкрепа на "Ислямска държава". Експерти обаче смятат, че популярността на групировката е такава, че тя може да вдъхновява други организации и младежи за нападения, които нямат нищо общо с нея.