Поредица от рокади в Киев! Новият началник на украинското военно разузнаване ще бъде Олег Ивашченко

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано през деня назначи за началник на канцеларията си досегашния ръководител на военното разузнаване Кирило Буданов, известен с организирането на зрелищни антируски операции срещу Русия, обобщава Франс прес, цитирана от БТА.
„Проведох среща с Кирило Буданов и му предложих да застане начело на президентската канцелария“, написа Зеленски в социалните мрежи.
„За мен е чест и отговорност да се съсредоточа върху въпросите на стратегическата сигурност от решаващо значение за нашата държава в този исторически момент за Украйна“, реагира малко по-късно Буданов в „Телеграм“.
Формалните процедури за официалното му назначение вече са започнали, заяви пред журналисти съветникът на президента Дмитро Литвин.
Предишният ръководител на президентската администрация, изключително влиятелният Андрий Ермак, напусна поста си в края на ноември след корупционен скандал в правителството. Украинските антикорупционни агенции извършиха тогава обиски в дома му, без към този момент той да е включен в списъка на заподозрените.
Неговият наследник Кирило Буданов, който след два дни ще навърши 40 години, изгради репутация, свързана с редица впечатляващи акции, след почти четири години руска инвазия в Украйна.
Начело на украинското военно разузнаване от 2020 г., Буданов е участвал лично в няколко военни операции. По данни на говорителя на военното разузнаване той е бил и мишена на „повече от десет опита за покушение“.
„Днес Украйна има нужда да се съсредоточи повече върху въпросите на сигурността, върху развитието на отбранителните и силите за сигурност, както и върху дипломатическия път в преговорите“, заяви Зеленски, обяснявайки защо избира Буданов за началник на канцеларията си. „Кирило притежава специфичен опит в тези области и необходимата решителност, за да постига резултати“, добави той.
Малко по-късно Зеленски обяви, че е избрал ръководителя на друго украинско разузнавателно звено – външното разузнаване – за наследник на Буданов начело на военното разузнаване.
„От днес Олег Ивашченко ще продължи да служи на нашата държава в рамките на военното разузнаване с мисията да ограничи военния потенциал на Русия“, заяви Зеленски в социалните мрежи.
Генерал Ивашченко беше назначен за ръководител на външното разузнаване през 2024 г., след девет години служба в това ведомство, според оскъдната му официална биография.
Още по-дискретен от Кирило Буданов, той е учил в няколко украински военни и граждански университети и е участвал в бойни действия, сочи същият източник. Украинските медии посочват, че той е на 56 години и че има няколко държавни отличия, включително за храбростта си през първите седмици на руската инвазия в Украйна в началото на 2022 г.
