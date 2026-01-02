Бартерни сделки и в криптовалута! Техеран ударно продава дронове и ракети

Експортният център на Министерството на отбраната на Иран Mindex предложи на чуждестранни правителства договори за доставка на съвременни оръжейни системи с плащане в криптовалута и ирански риали.

Ведомството е готово да сключва и бартерни сделки, писа финансовият вестник "Файненшъл таймс" (FT), позовавайки се на материали на центъра.

Това е един от първите известни случаи, в които държавата публично заявява готовност да приема криптовалута като плащане за износ на стратегическа военна техника, отбелязва вестникът. По този начин властите се стремят да заобиколят западните финансови ограничения.

Mindex твърди, че сътрудничи с 30-35 страни.

В каталога на оръжията за износ са включени балистични ракети Emad, дронове Shahed, кораби от клас Shahid Soleimani и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Сайтът на центъра, достъпен на няколко езика, предлага също стрелково оръжие и противокорабни крилати ракети, някои от които, според данни на западни държави и ООН, са били използвани от подкрепяни от Техеран групировки в Близкия изток.

Mindex посочва, че купувачите трябва да се съгласят с уговорките за използване на оръжията "по време на война с друга страна", като отбелязва, че условията могат да станат "предмет на преговори между страните".

Страните, които извършват плащания към Иран чрез традиционните финансови системи, могат да попаднат под вторични санкции от САЩ, ЕС и Великобритания. Както пише "Файненшъл таймс", американските власти преди това обвиняваха Иран в използване на цифрови активи за продажба на петрол и работа на "сенчести банкови" мрежи.

Според оценката на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), през 2024 г. Иран е заемал 18-то място в света по обем на износа на оръжие, отстъпвайки на Норвегия и Австралия.