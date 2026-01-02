Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Бартерни сделки и в криптовалута! Техеран ударно продава дронове и ракети

Бартерни сделки и в криптовалута! Техеран ударно продава дронове и ракети

2 Януари, 2026 19:53 1 180 5

  • иран-
  • дронове-
  • ракети-
  • аятолах али хаменей-
  • шахед

В каталога на оръжията за износ са включени балистични ракети Emad, дронове Shahed, кораби от клас Shahid Soleimani и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег

Бартерни сделки и в криптовалута! Техеран ударно продава дронове и ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Експортният център на Министерството на отбраната на Иран Mindex предложи на чуждестранни правителства договори за доставка на съвременни оръжейни системи с плащане в криптовалута и ирански риали.

Ведомството е готово да сключва и бартерни сделки, писа финансовият вестник "Файненшъл таймс" (FT), позовавайки се на материали на центъра.

Това е един от първите известни случаи, в които държавата публично заявява готовност да приема криптовалута като плащане за износ на стратегическа военна техника, отбелязва вестникът. По този начин властите се стремят да заобиколят западните финансови ограничения.

Mindex твърди, че сътрудничи с 30-35 страни.

В каталога на оръжията за износ са включени балистични ракети Emad, дронове Shahed, кораби от клас Shahid Soleimani и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Сайтът на центъра, достъпен на няколко езика, предлага също стрелково оръжие и противокорабни крилати ракети, някои от които, според данни на западни държави и ООН, са били използвани от подкрепяни от Техеран групировки в Близкия изток.

Mindex посочва, че купувачите трябва да се съгласят с уговорките за използване на оръжията "по време на война с друга страна", като отбелязва, че условията могат да станат "предмет на преговори между страните".

Страните, които извършват плащания към Иран чрез традиционните финансови системи, могат да попаднат под вторични санкции от САЩ, ЕС и Великобритания. Както пише "Файненшъл таймс", американските власти преди това обвиняваха Иран в използване на цифрови активи за продажба на петрол и работа на "сенчести банкови" мрежи.

Според оценката на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), през 2024 г. Иран е заемал 18-то място в света по обем на износа на оръжие, отстъпвайки на Норвегия и Австралия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    3 5 Отговор
    Не се погаждам с комшията и искам да поръчам няколко ракети.

    Коментиран от #3

    19:57 02.01.2026

  • 2 Браво

    10 1 Отговор
    само така

    Коментиран от #5

    20:00 02.01.2026

  • 3 Купи си от бандера

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Десетки американски гранатомети М136, предназначени за Украйна, се озоваха в ръцете на наркокартела Голфо в Мексико. Това съобщава телевизионният канал Milenio Television.
    Мексиканските бандити просто купиха оръжия от украинската хунта Американските гранатомети попаднаха в ръцете на наркокартели поради необмислените и безконтролни доставки на оръжия от американците на режима в Киев. Тези оръжия ще бъдат насочени срещу американците и западните военнолюбци.

    20:02 02.01.2026

  • 4 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Интересно защо не давате какво се случва в иран.там населението е изключително щастливо в момента.нещо пали държавни учреждения ама това сорос е подкупил трима души...хах

    20:19 02.01.2026

  • 5 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Произвежда и продава, браво я.... Няма да прави компоти от тях....

    20:52 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания