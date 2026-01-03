Новини
НАП глобява градския транспорт на Бургас - закръглили цената на билета в евро с увеличение

3 Януари, 2026 04:53, обновена 3 Януари, 2026 03:57 577 4

Това стана ясно по време на проверка в петък за спазване на Закона за въвеждане на новата ни валута

Националната агенция по приходите установи икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирма, обезпечаваща линиите на градския транспорт в Бургас.

Това стана ясно по време на проверка в петък за спазване на Закона за въвеждане на еврото.

Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30 декември 2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%.

На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждане на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение.


  • 1 Чичо кмет от ГЕРБ

    1 1 Отговор
    Докато други общини закръглиха стойностите в полза на пътниците, в морския град билетът от 1,50 лв. се превърна в 0,80 евро – или 1,56 лв. Решението бе взето с гласуване от Общинския съвет

    04:29 03.01.2026

  • 2 Гошо

    2 0 Отговор
    Да бяхте написали и колко е глобата. Да не се укаже, че целият шум е за няколко стотин евро.

    04:36 03.01.2026

  • 3 завишени са амортизацийте на автобусите

    0 2 Отговор
    трябваше билета да го направят на 1 евро

    по лесно се смята пък и е пазарна икономика , така решили така вдигнали

    и копче не можеш да им кажеш като са частници

    05:07 03.01.2026

  • 4 хихи

    0 0 Отговор
    хубаво ги глобили, но не виждам предписание да се актуализират,
    а поишената цена ще си платят глобата

    05:17 03.01.2026

