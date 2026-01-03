НАП глобява градския транспорт на Бургас - закръглили цената на билета в евро с увеличение

Националната агенция по приходите установи икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирма, обезпечаваща линиите на градския транспорт в Бургас.
Това стана ясно по време на проверка в петък за спазване на Закона за въвеждане на еврото.
Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30 декември 2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%.
На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждане на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение.
1 Чичо кмет от ГЕРБ
04:29 03.01.2026
2 Гошо
04:36 03.01.2026
3 завишени са амортизацийте на автобусите
по лесно се смята пък и е пазарна икономика , така решили така вдигнали
и копче не можеш да им кажеш като са частници
05:07 03.01.2026
4 хихи
а поишената цена ще си платят глобата
05:17 03.01.2026