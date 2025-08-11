Новини
НАТО: Контролът на Русия върху части от Украйна ще е ключов въпрос в преговорите
  Тема: Украйна

НАТО: Контролът на Русия върху части от Украйна ще е ключов въпрос в преговорите

11 Август, 2025 11:16, обновена 11 Август, 2025 11:18 1 500 70

Генералният секретар Марк Рюте подчертава необходимостта от признаване на фактическото положение и правото на Украйна да решава бъдещето си

НАТО: Контролът на Русия върху части от Украйна ще е ключов въпрос в преговорите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че бъдещите мирни преговори за войната в Украйна вероятно ще трябва да се съсредоточат върху съдбата на украинските територии, които към момента са под руски контрол, съобщава ДПА, предава БТА.

"Трябва да признаем в този момент, че Русия контролира част от територията на Украйна", заяви вчера Рюте пред американската телевизия ABC News.

Той подчерта, че след постигането на споразумение за прекратяване на огъня, разговорите ще се насочат към териториалните въпроси и възможните гаранции за сигурността на Украйна.

В същото време Рюте акцентира върху суверенитета на Украйна и нейното право сама да определи геополитическото си бъдеще.

Генералният секретар направи разграничение между "де факто" и "де юре" признаването по отношение на териториалния контрол. Според него, евентуално споразумение може да признае фактическия контрол на Русия над определени територии, без да означава юридическо признаване. Той направи паралел с позицията на Запада по време на съветската окупация на балтийските страни (1940–1991), когато фактически контролът не беше признат юридически.

Междувременно се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с руския президент Владимир Путин в щата Аляска в петък, за да обсъдят потенциално дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна.


  • 1 Жоро

    26 4 Отговор
    Западняците в Европа и до днес следват политиката на Байдън и Сорос за прокси война в Украйна. За разлика от тях, Тръмп счита, че за войната е виновен не само Путин, но и Байдън. Казва, че Зеленски не е ангел, а търговец. И нещо много важно - няма карти, с които да спечели срещу 20 пъти по-силен противник. Прочее, стократно Тръмп заяви, че при него тази война нямаше да се случи и обеща да я спре, сочейки символичните 24 часа.

    11:20 11.08.2025

  • 2 Зевс

    34 4 Отговор
    Териториите под руски контрол ще останат такива, въпросът е още колко ще трябва да даде Украйна?

    11:21 11.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Вчера Рюте каза че Украйна трябва да признае окупираните територии от Русия

    11:21 11.08.2025

  • 4 демократ

    3 17 Отговор
    Защо дипломите на завършилите преди 1990-та в България още се признават

    Коментиран от #9, #11, #22, #26, #57

    11:22 11.08.2025

  • 5 Вашето мнение

    28 4 Отговор
    Дефакто и деюре Русия съвсем сама разби бостанското плашило натю, а този колоездач е еманацията на тази организация и западния свят.

    11:23 11.08.2025

  • 6 Не не не

    29 4 Отговор
    Това са руски територии а не украински. Ако розовите понита си правят илюзии, че Русия ще им ги подари, са напълно слепи.

    Коментиран от #68

    11:24 11.08.2025

  • 7 Казах вече

    19 4 Отговор
    Укрия е чао

    11:24 11.08.2025

  • 8 Трол

    7 1 Отговор
    Балканите ще са ключов въпрос на преговорите.

    11:25 11.08.2025

  • 9 По правилата

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    Защото само те са истински!

    11:25 11.08.2025

  • 10 отворко

    18 2 Отговор
    как се е сетил тоя генсек, че територията на укрия е важен въпрос... та да ни открехне?

    11:25 11.08.2025

  • 11 Вашето мнение

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    Да кажем, че завършилите тогава сме в пъти по-грамотни от димукратити, завършили след 1990. Имената си не можете да напишете без грешка, а мозъците ви са старателно обработени от западна пропаганда.

    11:26 11.08.2025

  • 12 байдън

    12 2 Отговор
    Неща.стник.....

    11:27 11.08.2025

  • 13 Уточнявам

    21 2 Отговор
    Териториите, за които претендира Русия са в НовоРусия и МалоРусия. Към Украйна(Галиция) няма претенции.

    11:29 11.08.2025

  • 14 Това устище

    12 1 Отговор
    какво ли не е лапало малелей...

    11:29 11.08.2025

  • 15 Русия

    19 3 Отговор
    Ви напердаши като малки калпазани. Истината боли

    11:31 11.08.2025

  • 16 Тц тц тц тц

    20 4 Отговор
    Кой наивник вярва, че три години военни действия и хиляди руски жертви ще бъдат захвърлени с лека ръка за благото на Клоуна и неговата хунта? Украйна е разрушена… какви територии, какви пет лева?

    11:31 11.08.2025

  • 17 Вашето мнение

    20 3 Отговор
    От ден едно на СВО какво ви говореше батко? Че натювци ще реват и ще признават. Много не вярваха, пропити мозъци от западна пропаганда вярваха в силата на кинтите и западните технологии. Какво се оказа, че кинтите без ресурси не струват и хартията, на която са напечатани, а в технологично отношение Русия е поне 20 години пред цивилизованите. Истинско удоволствие е да гледаш и слушаш цивилизован рев тия дни.

    Коментиран от #20

    11:34 11.08.2025

  • 18 Европа

    3 19 Отговор
    предлага спиране на огъня, гаранции за мир по фронта и начало на преговори, които да решат всички въпроси.
    Тръмп и Путин искат да решат въпросите веднага и да подпишат мирен договор, без Украйна и ЕС да участват в преговорите! Тръмп повтаря изцяло руския наратив. Путин иска практическа капитулация на Украйна. Тръмп и Путин се смятат а някакви началници на света , които имат право да го поделят! Подобна тъпотия не е за вярване !

    Коментиран от #19, #24, #34, #39, #59

    11:35 11.08.2025

  • 19 Люси от Пловдив

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Европа":

    Ми земай мърцула и тръгвай да променяш ситуацията ва жинжър.

    11:37 11.08.2025

  • 20 Ти изкърти миФките

    2 13 Отговор

    До коментар #17 от "Вашето мнение":

    с " технологично напредналата " Русия! Да не си форумният шут?

    Коментиран от #25, #62

    11:37 11.08.2025

  • 21 оня с коня

    8 3 Отговор
    Отиде вече коня в ряката ,а Осрайна отече в канала еднопосочно и безвъзвратно,като някакъв лош спомен .

    11:38 11.08.2025

  • 22 Пропроционално

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    Защо дипломите на завършилите след 1990 се признават още? Те не са подплътени със знания а са подарени на неграмотния матриал със любезното съдействие на Сорос и неговите НПО. Резултата е налице…прос народ, слаба държава.

    11:39 11.08.2025

  • 23 Мишел

    12 1 Отговор
    НатО щеше да участва в мирните преговори Украйна-Русия, само ако му беше стискало да участва пряко във войната . Търговците на оръжие и на украинско месо няма право на участие .

    11:39 11.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вашето мнение

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ти изкърти миФките":

    Я си го представи така, господарите ти с оромено, направо чудовищно превъзходство в БВП и технологии пред Русия, сега ревът, че ги бият. Кой е шута се вижда нагледно от ситуацията в момента.

    Коментиран от #35

    11:41 11.08.2025

  • 26 Оня с керпеденя

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    Преб иййй и сqoππи демократичен π€∆∆о филл,спаси невинно българско Дете !

    11:41 11.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Орешник

    11 1 Отговор
    Я, някаква си секретарка имала мнение? Тихо секретарке, тихичко като големите взимат решения! Носи кафенце и се усмихвай!!

    11:44 11.08.2025

  • 30 Небинарен модерен ляв

    6 2 Отговор
    Чея Суджа ?Чеи будет Херсон ,Харков ,Одеса и Николаев ?

    11:45 11.08.2025

  • 31 Грешка е за Русия

    15 2 Отговор
    Укра не трябва да има повече... Този гноеник ще прави винаги проблеми. Западналите винаги ще го използват да унищожават с него Русия. Ще се крият зад укра, но те ще ръчкат и правят провокациите...
    Изходът е, да няма такава отделна страна.

    Коментиран от #32

    11:45 11.08.2025

  • 32 Историк

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Грешка е за Русия":

    Много мъдри слова !

    11:47 11.08.2025

  • 33 Аман

    3 1 Отговор
    От смешници

    11:48 11.08.2025

  • 34 Да те светна по въпроса

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Европа":

    След всичките написани думи и възклицания прозира истината, че ЕС и Украйна са в краката на Путин а Тръмпито ще извлече изгода от края на конфликта след капитулацията на 404. На шахматната дъска имаме силен противник и много малки пешки срещу него. Ето ти отговора.

    11:49 11.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ситуацията в момента е ,

    1 8 Отговор
    че москалите се пънат четвърта година и не могат да стигнат Харков, дето им е до г.за!

    Коментиран от #41

    11:51 11.08.2025

  • 37 Доктор Менгеме

    5 0 Отговор
    Марк се нуждае от лечение.

    11:51 11.08.2025

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ПРЕДИ 150 - ДВЕСТА ГОДИНИ ,( ОСКЪДНА МИ Е ПАМЕТТА НО ЗНАМ ФАКТА)
    .....
    ВИСОКОПОСТАВЕН РУСКИ СЪВЕТНИК ПИШЕ НА РУСКИВ ИМПЕРАТОР
    " АКО СЪЗДАДЕМ ГАЛИЦИЯ , РУСИЯ ЩЕ БЪДЕ ВЕЛИКА ,
    АКО АНЕКСИРАМЕ ГАЛИЦИЯ ЩЕ ЗАГУБИМ ИМПЕРИЯТА"
    .....
    ПОД ГАЛИЦИЯ СЪС СТОЛИЦА КРАКОВ, ТОЙ Е РАЗБИРАЛ ПОЛОВИН ПОЛША + 3-4 ОБЛАСТИ ОКОЛО ЛВОВ
    ......
    ТАКА ЧЕ РУСИЯ ДА ПРАВИ ГАЛИЦИЯ И
    ДА СИ ЖИВЕЕ СПОКОЙНО:))

    11:51 11.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 От статията

    5 0 Отговор
    не става ясно, ако Украйна реши да продължи да воюва ЕС ще я поддържа ли военно и финансово.

    11:55 11.08.2025

  • 41 Рублевка

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ситуацията в момента е ,":

    Харков могат да го сринат за един ден. Щрак! И го няма, като гнил орех! Но там над половината население са рускоговорящи. Затова тактиката е като на анакондата. Поглъщането е бавно, но сигурно.

    11:55 11.08.2025

  • 42 гост

    2 6 Отговор
    Азербайджан готви проблеми за Путин в Украйна. 1700 км вече не са защита срещу дронове за "Лукойл" Отношенията между Азербайджан и Русия продължават да се влошават. Масло в огъня този път наля руска атака с дронове, която порази компресорна станция в близост до украинското пристанище Измаил, на река Дунав. Станцията е част от съоръжение – Трансбалканския газопровод, през което към Румъния и терминалите за газ в Гърция се транспортира и газ от Азербайджан Заради удара, азербайджанският президент Илхам Алиев заплашва да вдигне ембаргото, което страната му поддържа за износа на оръжие за Украйна. Това твърдят азерски медии, близки до властта. Самият Алиев проведе телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Пресслужбата на Алиев публикува комюнике за разговора и от него стана ясно, че Алиев е обсъдил със Зеленски както руския удар при Измаил, така и „авиоудар на Русия по петролна база на азербайджанската държавна компания СОКАР и други наши обекти на украинска територия“. Интересното е, че в комюникето изрично ударите са описани като "целенасочени".

    Коментиран от #43, #49, #52

    11:55 11.08.2025

  • 43 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "гост":

    Припомняме, че в края на миналата седмица в САЩ Азербайджан и Армения подписаха мирен договор след десетилетия на конфликт заради Нагорни Карабах, които доведоха и до военни действия. Този договор се счита за директен удар по руското влияние в Южен Кавказ. За капак, според данни от Flightradar, в арменската столица Ереван са кацнали два американски военни самолета-танкери, с американски войници за съвместно военно учение с Армения в периода 12-20 август Вчера украински дронове за пръв път успяха да стигнат до Коми, на цели 1700 километра разстояние от украинска територия. Поразена беше цистерна-резервоар за съхранение на петрол и горива в петролната рафинерия на „Лукойл“ в град Ухта. Ръководителят на автономната област Коми Ростислав Голдщайн не каза директно, че цистерната е ударена, но призна очевидното, видяно на много видеокадри – че атака с дронове е имало.

    Коментиран от #55

    11:57 11.08.2025

  • 44 Републиканец

    9 0 Отговор
    Розовите понита укрия и Европа чакат мощният американски мустанг да ги оправи!

    11:57 11.08.2025

  • 45 Световна война

    1 10 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #47, #48, #51

    12:00 11.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Републиканец

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Световна война":

    Ай ай ай ай! Колко си агресивен! Белене, карцера и прасетата за враговете на американския народ!

    12:03 11.08.2025

  • 48 Тъпак

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Световна война":

    300%

    12:03 11.08.2025

  • 49 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "гост":

    Най кой му пука за някакви азербайджански мишки ?

    12:03 11.08.2025

  • 50 Българин

    6 1 Отговор
    Русия диктува правилата

    12:04 11.08.2025

  • 51 Икономист

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Световна война":

    А ти научи ли се ,че трябва да се работи и само с тролллленне не става ?

    12:05 11.08.2025

  • 52 Мустанг републиканец

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "гост":

    Ще оправим и тея носорози. Всеки по реда си. Не се натискайте! Има за всички американска любов!

    12:07 11.08.2025

  • 53 Цървул

    5 0 Отговор
    Абе Рюте , много приказваш и само глупости .

    12:07 11.08.2025

  • 54 Му ха ха ха

    4 0 Отговор
    Вън крадливата англосаксонска измет от България

    12:07 11.08.2025

  • 55 Кер Естетто

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "гост":

    Муци дай нещо по пикантно ,някой следващ геимчейнджър и как щяло да хвърчат вата и ушанки ,това което си постнал е много тривиално .

    12:08 11.08.2025

  • 56 🇷🇺🇧🇬

    2 0 Отговор
    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    12:08 11.08.2025

  • 57 Азиатец

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    Защото дипломите на завършилите след 1990 година не стават и за тоалетна хартия.

    12:11 11.08.2025

  • 58 Дедо ви...

    5 0 Отговор
    Хахахаха, че вас кой ви пита. Риж дедо ви нарита в кьошето и кротувайте си там

    12:14 11.08.2025

  • 59 Азиатец

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Европа":

    По-добре повярвай и ще видиш, че животът ти ще стане по-хубав.

    12:14 11.08.2025

  • 60 Форумен укротрол

    8 0 Отговор
    НАТО КЛЕКНА ПРЕД РУСИЯ.

    12:16 11.08.2025

  • 61 Читател

    5 0 Отговор
    Лицемерие без край.

    12:18 11.08.2025

  • 62 Азиатец

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ти изкърти миФките":

    Видяхме технологичното превъзходство на Леопарди, Абрамси и Чалънджъри. Всичките са на скрап, или скрити до неизползваемост. Същото е и с Еф-16 и Миражите. Дълбоко покрити. А какви суперлативи бяха - дайте ни танкове, дайте ни самолети да смажем руснаците. Дадоха и какво ? Тотал щита отвсякъде.

    12:21 11.08.2025

  • 63 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    " Той спомена..."
    Той не разбира ли, че прекратяване на огъня няма да има докато на Русия не се предадат областите!?
    Като на идиот му повтарят 100 пъти, и като идиот, той 100 пъти неразбра!

    12:24 11.08.2025

  • 64 Механик

    2 0 Отговор
    Аз па да питам как е положението с коалицията на жеЛАЕЩИТЕ? Перемогата напредва ли "плана за победата"?
    Мир чрез сила още ли влиза в плановете или вече сме изули гащурите до колене?
    "Квадратните ракети" събориха ли Кремъл?

    12:25 11.08.2025

  • 65 Пламен

    0 0 Отговор
    Да се омитат от Украйна

    Коментиран от #67

    12:29 11.08.2025

  • 66 Демократичната общност

    2 0 Отговор
    Русия победи цялото НАТО! Голям срам !

    12:30 11.08.2025

  • 67 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пламен":

    Украинците това и правят.

    12:31 11.08.2025

  • 68 Делян

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не не не":

    И ЗАЩО ДА СА РУСКИ? ПО КОЕ ПРАВИЛО? ВИЕ ДАВАТЕ ЛИ СИ СМЕТКА, ЧЕ ТАКА ПОГЛЕДНАТО ТУРЦИЯ КАТО ПО СИЛНА МОЖЕ ДА КАЖЕ, ВСИЧКО ДО РЕКА ДУНАВ Е НАШЕ, ГЕРМАНИЯ, ВСИЧКИ СТРАНИ МОГАТ ДА ИМА ПРЕТЕНЦИИ. ЗАТОВА УЖ Е СЪЗДАДЕН ООН И ВСЯКАКВИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДА ИМА ПРАВОВ РЕД ИНАЧЕ ВСЕКИ КОЙТО ИМА ПОВЕЧЕ БОМБИ МОЖЕ ДА ОТВОРИ КОЯТО КАРТА МУ ОТЪРВА И ДА КАЖЕ ТАМ ЖИВЕЯТ НАШИ ХОРА, ЗНАЧИ И ТЕРИТОРИАТА Е НАША! ТОВА, ЩЕ ДОВЕДЕ САМО ДО ХАОС И ПОСТОЯННИ ВОЙНИ КАТО В АНТИЧНОСТА, СРЕДНОВЕКОВИЕТО, ЧЕ И В НОВО ВРЕМЕ! ТОВА ЛИ ИСКАТЕ?

    Коментиран от #69, #70

    12:31 11.08.2025

  • 69 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Делян":

    Споко бе...ние сме в най мощният съюз на свободните народи... НАТО

    12:35 11.08.2025

  • 70 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Делян":

    Ние тоя римски император, ОрганизациЙ, не сме го учили.
    п.п.
    Сега ясно ли ви е, защо тия с дипломи след 90-та година не ставате за нищо?

    12:36 11.08.2025

