НАТО: Контролът на Русия върху части от Украйна ще е ключов въпрос в преговорите

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че бъдещите мирни преговори за войната в Украйна вероятно ще трябва да се съсредоточат върху съдбата на украинските територии, които към момента са под руски контрол, съобщава ДПА, предава БТА.

"Трябва да признаем в този момент, че Русия контролира част от територията на Украйна", заяви вчера Рюте пред американската телевизия ABC News.

Той подчерта, че след постигането на споразумение за прекратяване на огъня, разговорите ще се насочат към териториалните въпроси и възможните гаранции за сигурността на Украйна.

В същото време Рюте акцентира върху суверенитета на Украйна и нейното право сама да определи геополитическото си бъдеще.

Генералният секретар направи разграничение между "де факто" и "де юре" признаването по отношение на териториалния контрол. Според него, евентуално споразумение може да признае фактическия контрол на Русия над определени територии, без да означава юридическо признаване. Той направи паралел с позицията на Запада по време на съветската окупация на балтийските страни (1940–1991), когато фактически контролът не беше признат юридически.

Междувременно се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с руския президент Владимир Путин в щата Аляска в петък, за да обсъдят потенциално дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна.