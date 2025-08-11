НАТО: Контролът на Русия върху части от Украйна ще е ключов въпрос в преговорите

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че бъдещите мирни преговори за войната в Украйна вероятно ще трябва да се съсредоточат върху съдбата на украинските територии, които към момента са под руски контрол, съобщава ДПА, предава БТА.
"Трябва да признаем в този момент, че Русия контролира част от територията на Украйна", заяви вчера Рюте пред американската телевизия ABC News.
Той подчерта, че след постигането на споразумение за прекратяване на огъня, разговорите ще се насочат към териториалните въпроси и възможните гаранции за сигурността на Украйна.
В същото време Рюте акцентира върху суверенитета на Украйна и нейното право сама да определи геополитическото си бъдеще.
Генералният секретар направи разграничение между "де факто" и "де юре" признаването по отношение на териториалния контрол. Според него, евентуално споразумение може да признае фактическия контрол на Русия над определени територии, без да означава юридическо признаване. Той направи паралел с позицията на Запада по време на съветската окупация на балтийските страни (1940–1991), когато фактически контролът не беше признат юридически.
Междувременно се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с руския президент Владимир Путин в щата Аляска в петък, за да обсъдят потенциално дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна.
1 Жоро
11:20 11.08.2025
2 Зевс
11:21 11.08.2025
3 Последния Софиянец
11:21 11.08.2025
4 демократ
Коментиран от #9, #11, #22, #26, #57
11:22 11.08.2025
5 Вашето мнение
11:23 11.08.2025
6 Не не не
Коментиран от #68
11:24 11.08.2025
7 Казах вече
11:24 11.08.2025
8 Трол
11:25 11.08.2025
9 По правилата
До коментар #4 от "демократ":Защото само те са истински!
11:25 11.08.2025
10 отворко
11:25 11.08.2025
11 Вашето мнение
До коментар #4 от "демократ":Да кажем, че завършилите тогава сме в пъти по-грамотни от димукратити, завършили след 1990. Имената си не можете да напишете без грешка, а мозъците ви са старателно обработени от западна пропаганда.
11:26 11.08.2025
12 байдън
11:27 11.08.2025
13 Уточнявам
11:29 11.08.2025
14 Това устище
11:29 11.08.2025
15 Русия
11:31 11.08.2025
16 Тц тц тц тц
11:31 11.08.2025
17 Вашето мнение
Коментиран от #20
11:34 11.08.2025
18 Европа
Тръмп и Путин искат да решат въпросите веднага и да подпишат мирен договор, без Украйна и ЕС да участват в преговорите! Тръмп повтаря изцяло руския наратив. Путин иска практическа капитулация на Украйна. Тръмп и Путин се смятат а някакви началници на света , които имат право да го поделят! Подобна тъпотия не е за вярване !
Коментиран от #19, #24, #34, #39, #59
11:35 11.08.2025
19 Люси от Пловдив
До коментар #18 от "Европа":Ми земай мърцула и тръгвай да променяш ситуацията ва жинжър.
11:37 11.08.2025
20 Ти изкърти миФките
До коментар #17 от "Вашето мнение":с " технологично напредналата " Русия! Да не си форумният шут?
Коментиран от #25, #62
11:37 11.08.2025
21 оня с коня
11:38 11.08.2025
22 Пропроционално
До коментар #4 от "демократ":Защо дипломите на завършилите след 1990 се признават още? Те не са подплътени със знания а са подарени на неграмотния матриал със любезното съдействие на Сорос и неговите НПО. Резултата е налице…прос народ, слаба държава.
11:39 11.08.2025
23 Мишел
11:39 11.08.2025
25 Вашето мнение
До коментар #20 от "Ти изкърти миФките":Я си го представи така, господарите ти с оромено, направо чудовищно превъзходство в БВП и технологии пред Русия, сега ревът, че ги бият. Кой е шута се вижда нагледно от ситуацията в момента.
Коментиран от #35
11:41 11.08.2025
26 Оня с керпеденя
До коментар #4 от "демократ":Преб иййй и сqoππи демократичен π€∆∆о филл,спаси невинно българско Дете !
11:41 11.08.2025
29 Орешник
11:44 11.08.2025
30 Небинарен модерен ляв
11:45 11.08.2025
31 Грешка е за Русия
Изходът е, да няма такава отделна страна.
Коментиран от #32
11:45 11.08.2025
32 Историк
До коментар #31 от "Грешка е за Русия":Много мъдри слова !
11:47 11.08.2025
33 Аман
11:48 11.08.2025
34 Да те светна по въпроса
До коментар #18 от "Европа":След всичките написани думи и възклицания прозира истината, че ЕС и Украйна са в краката на Путин а Тръмпито ще извлече изгода от края на конфликта след капитулацията на 404. На шахматната дъска имаме силен противник и много малки пешки срещу него. Ето ти отговора.
11:49 11.08.2025
36 Ситуацията в момента е ,
Коментиран от #41
11:51 11.08.2025
37 Доктор Менгеме
11:51 11.08.2025
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ВИСОКОПОСТАВЕН РУСКИ СЪВЕТНИК ПИШЕ НА РУСКИВ ИМПЕРАТОР
" АКО СЪЗДАДЕМ ГАЛИЦИЯ , РУСИЯ ЩЕ БЪДЕ ВЕЛИКА ,
АКО АНЕКСИРАМЕ ГАЛИЦИЯ ЩЕ ЗАГУБИМ ИМПЕРИЯТА"
.....
ПОД ГАЛИЦИЯ СЪС СТОЛИЦА КРАКОВ, ТОЙ Е РАЗБИРАЛ ПОЛОВИН ПОЛША + 3-4 ОБЛАСТИ ОКОЛО ЛВОВ
......
ТАКА ЧЕ РУСИЯ ДА ПРАВИ ГАЛИЦИЯ И
ДА СИ ЖИВЕЕ СПОКОЙНО:))
11:51 11.08.2025
40 От статията
11:55 11.08.2025
41 Рублевка
До коментар #36 от "Ситуацията в момента е ,":Харков могат да го сринат за един ден. Щрак! И го няма, като гнил орех! Но там над половината население са рускоговорящи. Затова тактиката е като на анакондата. Поглъщането е бавно, но сигурно.
11:55 11.08.2025
42 гост
Коментиран от #43, #49, #52
11:55 11.08.2025
43 гост
До коментар #42 от "гост":Припомняме, че в края на миналата седмица в САЩ Азербайджан и Армения подписаха мирен договор след десетилетия на конфликт заради Нагорни Карабах, които доведоха и до военни действия. Този договор се счита за директен удар по руското влияние в Южен Кавказ. За капак, според данни от Flightradar, в арменската столица Ереван са кацнали два американски военни самолета-танкери, с американски войници за съвместно военно учение с Армения в периода 12-20 август Вчера украински дронове за пръв път успяха да стигнат до Коми, на цели 1700 километра разстояние от украинска територия. Поразена беше цистерна-резервоар за съхранение на петрол и горива в петролната рафинерия на „Лукойл“ в град Ухта. Ръководителят на автономната област Коми Ростислав Голдщайн не каза директно, че цистерната е ударена, но призна очевидното, видяно на много видеокадри – че атака с дронове е имало.
Коментиран от #55
11:57 11.08.2025
44 Републиканец
11:57 11.08.2025
45 Световна война
Коментиран от #47, #48, #51
12:00 11.08.2025
47 Републиканец
До коментар #45 от "Световна война":Ай ай ай ай! Колко си агресивен! Белене, карцера и прасетата за враговете на американския народ!
12:03 11.08.2025
48 Тъпак
До коментар #45 от "Световна война":300%
12:03 11.08.2025
49 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #42 от "гост":Най кой му пука за някакви азербайджански мишки ?
12:03 11.08.2025
50 Българин
12:04 11.08.2025
51 Икономист
До коментар #45 от "Световна война":А ти научи ли се ,че трябва да се работи и само с тролллленне не става ?
12:05 11.08.2025
52 Мустанг републиканец
До коментар #42 от "гост":Ще оправим и тея носорози. Всеки по реда си. Не се натискайте! Има за всички американска любов!
12:07 11.08.2025
53 Цървул
12:07 11.08.2025
54 Му ха ха ха
12:07 11.08.2025
55 Кер Естетто
До коментар #43 от "гост":Муци дай нещо по пикантно ,някой следващ геимчейнджър и как щяло да хвърчат вата и ушанки ,това което си постнал е много тривиално .
12:08 11.08.2025
56 🇷🇺🇧🇬
12:08 11.08.2025
57 Азиатец
До коментар #4 от "демократ":Защото дипломите на завършилите след 1990 година не стават и за тоалетна хартия.
12:11 11.08.2025
58 Дедо ви...
12:14 11.08.2025
59 Азиатец
До коментар #18 от "Европа":По-добре повярвай и ще видиш, че животът ти ще стане по-хубав.
12:14 11.08.2025
60 Форумен укротрол
12:16 11.08.2025
61 Читател
12:18 11.08.2025
62 Азиатец
До коментар #20 от "Ти изкърти миФките":Видяхме технологичното превъзходство на Леопарди, Абрамси и Чалънджъри. Всичките са на скрап, или скрити до неизползваемост. Същото е и с Еф-16 и Миражите. Дълбоко покрити. А какви суперлативи бяха - дайте ни танкове, дайте ни самолети да смажем руснаците. Дадоха и какво ? Тотал щита отвсякъде.
12:21 11.08.2025
63 Я пък тоя
Той не разбира ли, че прекратяване на огъня няма да има докато на Русия не се предадат областите!?
Като на идиот му повтарят 100 пъти, и като идиот, той 100 пъти неразбра!
12:24 11.08.2025
64 Механик
Мир чрез сила още ли влиза в плановете или вече сме изули гащурите до колене?
"Квадратните ракети" събориха ли Кремъл?
12:25 11.08.2025
65 Пламен
Коментиран от #67
12:29 11.08.2025
66 Демократичната общност
12:30 11.08.2025
67 стоян георгиев
До коментар #65 от "Пламен":Украинците това и правят.
12:31 11.08.2025
68 Делян
До коментар #6 от "Не не не":И ЗАЩО ДА СА РУСКИ? ПО КОЕ ПРАВИЛО? ВИЕ ДАВАТЕ ЛИ СИ СМЕТКА, ЧЕ ТАКА ПОГЛЕДНАТО ТУРЦИЯ КАТО ПО СИЛНА МОЖЕ ДА КАЖЕ, ВСИЧКО ДО РЕКА ДУНАВ Е НАШЕ, ГЕРМАНИЯ, ВСИЧКИ СТРАНИ МОГАТ ДА ИМА ПРЕТЕНЦИИ. ЗАТОВА УЖ Е СЪЗДАДЕН ООН И ВСЯКАКВИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДА ИМА ПРАВОВ РЕД ИНАЧЕ ВСЕКИ КОЙТО ИМА ПОВЕЧЕ БОМБИ МОЖЕ ДА ОТВОРИ КОЯТО КАРТА МУ ОТЪРВА И ДА КАЖЕ ТАМ ЖИВЕЯТ НАШИ ХОРА, ЗНАЧИ И ТЕРИТОРИАТА Е НАША! ТОВА, ЩЕ ДОВЕДЕ САМО ДО ХАОС И ПОСТОЯННИ ВОЙНИ КАТО В АНТИЧНОСТА, СРЕДНОВЕКОВИЕТО, ЧЕ И В НОВО ВРЕМЕ! ТОВА ЛИ ИСКАТЕ?
Коментиран от #69, #70
12:31 11.08.2025
69 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #68 от "Делян":Споко бе...ние сме в най мощният съюз на свободните народи... НАТО
12:35 11.08.2025
70 Механик
До коментар #68 от "Делян":Ние тоя римски император, ОрганизациЙ, не сме го учили.
п.п.
Сега ясно ли ви е, защо тия с дипломи след 90-та година не ставате за нищо?
12:36 11.08.2025