Азербайджан отпуска 2 млн. долара хуманитарна помощ за Украйна

Азербайджан ще предостави хуманитарна помощ на Украйна по заповед, подписана от президента Илхам Алиев, съобщи азербайджанската агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.
В документа се подчертава ангажираността на страната към хуманитарните принципи и активната ѝ роля в оказването на помощ на други държави както на двустранно ниво, така и чрез международни инициативи. През последните години Баку многократно е изпращал хуманитарни доставки за Украйна във връзка с продължаващата криза.
Отношенията между Азербайджан и Украйна се основават на приятелство и стратегическо партньорство, подкрепени от ключови споразумения, сред които Споразумението за приятелство, сътрудничество и партньорство от 2000 г., Декларацията за приятелство и стратегическо партньорство от 2008 г. и Съвместната декларация на президентите на двете страни от 2022 г.
Съгласно заповедта, от Резервния фонд на президента в държавния бюджет за 2025 г. ще бъдат отпуснати 2 милиона долара на Министерството на енергетиката. С тези средства ще бъде закупено и доставено в Украйна електрическо оборудване, произведено в Азербайджан.
Министерството на финансите ще осигури необходимото финансиране, а Министерският съвет ще координира организационните въпроси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #35
14:27 11.08.2025
2 Мдаа
14:29 11.08.2025
3 зеленоеугленски
Коментиран от #7
14:30 11.08.2025
4 Комбинатор
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Колкото повече руснаци бъдат избити от Зеленски и Путин толкова по-добре.
14:31 11.08.2025
5 Много тъпо същество
Коментиран от #29, #37
14:31 11.08.2025
6 Хм...
И на вас може да ви се струва т@ш@k работа, ама когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.
Коментиран от #9
14:32 11.08.2025
7 Вовата
До коментар #3 от "зеленоеугленски":Аз си имам всичко.Бункери(няколко), куфарче (акащо) и едно пале русенско варено.
Коментиран от #11
14:33 11.08.2025
8 путин загуби Кавказ!
Коментиран от #22, #30
14:33 11.08.2025
9 Да де
До коментар #6 от "Хм...":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #13
14:34 11.08.2025
10 минаващ
14:35 11.08.2025
11 ЗеленПор
До коментар #7 от "Вовата":Аз и това нямам
14:35 11.08.2025
12 Много тъпо същество
Движения за независимост на няколко отвъдморски територии и Корсика „Международния фронт за деколонизация“..... Мартиника, Гваделупа, Френска Гвиана, Нова Каледония, Корсика и Френска Полинезия. Представени бяха две холандски територии: Бонайре и южната част на остров Сен Мартен (Синт Мартен).
Коментиран от #18, #43
14:36 11.08.2025
13 папагали като теб
До коментар #9 от "Да де":така си драскат едно и също години на ред. Знаем. Няма нужда да се хвалиш.
14:36 11.08.2025
14 Дедо
Коментиран от #28
14:37 11.08.2025
15 Тервел
14:38 11.08.2025
16 Нов удар
14:39 11.08.2025
17 Ъ........
само за закуската на отпочиващите
из по-южните части на Европа
уКраИнци 😁
Коментиран от #36
14:40 11.08.2025
18 Щото Франция беше за Армения
До коментар #12 от "Много тъпо същество":И реши да им отмъстява
14:41 11.08.2025
19 Данко Харсъзина
14:41 11.08.2025
20 Българин
Коментиран от #23
14:41 11.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 пешо
До коментар #8 от "путин загуби Кавказ!":ще свършат като зеления пор
14:45 11.08.2025
23 пешо
До коментар #20 от "Българин":хасане пий ги тия хапчета стига с това лепило
14:46 11.08.2025
24 Как па се извъди
14:46 11.08.2025
25 ХАХОЛЧУХ
14:48 11.08.2025
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСКИ КОМЕНДАТСКИ ЧАС И ВОЕННА ПОЛИЦИЯ
.......
САМО ОТ КАВКАЗ ЩЕ СЪБЕРЕ 500 000 ДОБРОВОЛЦИ ОТ ВСИЧКИ РЕЛИГИИ
..... ЩЕ ИМА И КУРИОЗИ - ГРУЗИНЦИ И АРМЕНЦИ СЛУЖАТ ЗАЕДНО В ЧЕЧЕНСКИ БАТАЛЬОН :))
14:48 11.08.2025
27 А такаааа......
14:50 11.08.2025
28 тюрките
До коментар #14 от "Дедо":са с дръпнати очи, азерите и пуяците не са
14:51 11.08.2025
29 Варна 3
До коментар #5 от "Много тъпо същество":Като арменец сте още по-тъп от Алиев.
14:51 11.08.2025
30 То няма бре пич
До коментар #8 от "путин загуби Кавказ!":Държава в Кавказ която Русия да не е хрантутила и икономиката и да не е направена от Русия. ... и стана точно храни куче да те лае
14:52 11.08.2025
31 МЮМЮН
14:52 11.08.2025
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГАЙДАР АЛИЕВ В БАКУ :))
.. А ЗЛАТНИТЕ ТОАЛЕТНИ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ КЪМ ТАТАРСТАН:))
14:55 11.08.2025
33 Огромна корупция има в Азербайджан
Неравномерният подход към страните от Южен Кавказ отдавна заплашва да се превърне в източник на разделение; в момента обаче западните политици, включително техните политически центрове, игнорират или отказват да обсъждат корупционни скандали, възникващи в страни с прозападна политическа траектория...и за Азербайджан важи и за Армения.
Коментиран от #38
14:59 11.08.2025
34 Южен Кавказ
На Пуся му остана само верен картофения колхозник и то до време и те ще избягат.
14:59 11.08.2025
35 Физиономия
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Този пич си го търси. Яко си го търси....
15:01 11.08.2025
36 оня с коня
До коментар #17 от "Ъ........":Явно че колкото и да се стараете,ти и останалите на твоя акъл НИКОГА няма да разбирате истинската същност на нещата щото...такъв ви е умствения потенциал.Колкото до конкретния случай с Хуманитарната помощ на Азерите за Украйна и тъпия ти Прписмех че тия пари и за Закуска нтямало да стигнат- НЕ Е ВЪПРОСА в размера Сумата - ИМА КОЙ да дава Големите Пари и Оръжие на Украйна,тук въпросът е дори и САМО 1 СИМВОЛИЧЕН ДОЛАР да бе изпратен на Украйна означава че Азербайджан ПОДКРЕПЯ Украйна и УКОРЯВА русия,което и МЕЖДУНАР. Политическо послание!
Коментиран от #42
15:02 11.08.2025
37 Физиономия
До коментар #5 от "Много тъпо същество":Този Ахмет си го търси. Яко си го търси!
15:02 11.08.2025
38 В сравнение
До коментар #33 от "Огромна корупция има в Азербайджан":С колосалната корупция в Русия от олигарсите приближени до Путлер, Азербайджан и Армения са детската градинка по корупция.
15:03 11.08.2025
39 Анаконда, стратегия за душене
15:12 11.08.2025
40 Руснаците не забравят!
Коментиран от #46
15:13 11.08.2025
41 Пламен
15:15 11.08.2025
42 Мустанга
До коментар #36 от "оня с коня":Мулето Азербайджан да не бърза. Сега са на ред розовите понита укрия и Европа и чак тогава е неговия ред за мощна американска любов!
15:19 11.08.2025
43 Азербайджан си имат закачки с Франция
До коментар #12 от "Много тъпо същество":По време на предаване по радио France Inter, френският президент Еманюел Макрон изрази подкрепата си за спиране на доставките на оръжие за Израел. Той заяви, че е от съществено значение да се даде приоритет на политическото разрешаване на конфликта в Близкия изток. Според него политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху е погрешна и може да застраши сигурността на страната.От гледна точка на Азербайджан, призивът на Макрон изглежда особено лицемерен, особено след като Франция активно въоръжава Армения. Това включва нападателни оръжия като самоходната гаубица „Цезар“ и бронираните машини „Бастион“. Има планове за разширяване на военното сътрудничество между двете страни в близко бъдеще.
Повечето от оръжията се доставят на Армения или безплатно, или чрез кредити, отпуснати от Европа, което показва, че целта не е търговска, а по-скоро въоръжаване на Армения срещу Азербайджан. Това представлява заплаха за мира и стабилността в Южен Кавказ. Президентът Илхам Алиев отбеляза, че външните сили трябва „да оставят Южен Кавказ на мира, да управляват собствените си дела и да погребат кървавото си минало“.....Макрон е странен „гълъб на мира“: той иска конфликтът в Близкия изток да се успокои, но не и в Южен Кавказ. Причината е проста: това, което интересува Франция в тези региони, не е съдбата и благополучието на населението, а гаранцията за собствените ѝ интереси и възможността да се намеси в процесите.
15:20 11.08.2025
44 Тома
15:24 11.08.2025
45 Огромна корупция има в Азербайджан
15:29 11.08.2025
46 Цецко
До коментар #40 от "Руснаците не забравят!":Това е президент на суверенна държава , не ти е Литвиненко, Березовски или Навални. Нещо много се изхвърли.
15:43 11.08.2025
47 Рублевка
15:51 11.08.2025