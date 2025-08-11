Азербайджан отпуска 2 млн. долара хуманитарна помощ за Украйна

Азербайджан ще предостави хуманитарна помощ на Украйна по заповед, подписана от президента Илхам Алиев, съобщи азербайджанската агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.

В документа се подчертава ангажираността на страната към хуманитарните принципи и активната ѝ роля в оказването на помощ на други държави както на двустранно ниво, така и чрез международни инициативи. През последните години Баку многократно е изпращал хуманитарни доставки за Украйна във връзка с продължаващата криза.

Отношенията между Азербайджан и Украйна се основават на приятелство и стратегическо партньорство, подкрепени от ключови споразумения, сред които Споразумението за приятелство, сътрудничество и партньорство от 2000 г., Декларацията за приятелство и стратегическо партньорство от 2008 г. и Съвместната декларация на президентите на двете страни от 2022 г.

Съгласно заповедта, от Резервния фонд на президента в държавния бюджет за 2025 г. ще бъдат отпуснати 2 милиона долара на Министерството на енергетиката. С тези средства ще бъде закупено и доставено в Украйна електрическо оборудване, произведено в Азербайджан.

Министерството на финансите ще осигури необходимото финансиране, а Министерският съвет ще координира организационните въпроси.