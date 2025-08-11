Новини
Свят »
Украйна »
Азербайджан отпуска 2 млн. долара хуманитарна помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Азербайджан отпуска 2 млн. долара хуманитарна помощ за Украйна

11 Август, 2025 14:26 1 045 47

  • украйна-
  • азербайджан-
  • хуманитарна помощ

Средствата ще бъдат използвани за доставка на електрическо оборудване, произведено в Азербайджан

Азербайджан отпуска 2 млн. долара хуманитарна помощ за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Азербайджан ще предостави хуманитарна помощ на Украйна по заповед, подписана от президента Илхам Алиев, съобщи азербайджанската агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.

В документа се подчертава ангажираността на страната към хуманитарните принципи и активната ѝ роля в оказването на помощ на други държави както на двустранно ниво, така и чрез международни инициативи. През последните години Баку многократно е изпращал хуманитарни доставки за Украйна във връзка с продължаващата криза.

Отношенията между Азербайджан и Украйна се основават на приятелство и стратегическо партньорство, подкрепени от ключови споразумения, сред които Споразумението за приятелство, сътрудничество и партньорство от 2000 г., Декларацията за приятелство и стратегическо партньорство от 2008 г. и Съвместната декларация на президентите на двете страни от 2022 г.

Съгласно заповедта, от Резервния фонд на президента в държавния бюджет за 2025 г. ще бъдат отпуснати 2 милиона долара на Министерството на енергетиката. С тези средства ще бъде закупено и доставено в Украйна електрическо оборудване, произведено в Азербайджан.

Министерството на финансите ще осигури необходимото финансиране, а Министерският съвет ще координира организационните въпроси.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 26 Отговор
    който сериозно си мисли , че тая ,,среща,, в Аляска изобщо ще се състои на НИВО ПРЕЗИДЕНТ , и ще доведе до нещо позитивно , да ми цакне минус/ся ще ви подскажа кво ще стане според мен-тая среща ще се състои на ниво министри + бизнес и проницателният човек ще разбере , че РФ за няколко рубли в повече ще продължи да се самоизбива цивилизационно с Украина-най-близкият до тях народ и със семейни връзки..но няма да СКОЧИ срещу уж,,ДРЕВНИЯ СИ ВРАГ,,-САЩ , на който му е по...@Й за руЗките диваци/абе горе-долу-НИЕще правим бизнес с ВАС , всичко ще ви дадем , оставете ни да треперм украинци..ние сме МОГУЧАЯ)))))))))))))))))))

    Коментиран от #4, #35

    14:27 11.08.2025

  • 2 Мдаа

    17 5 Отговор
    Хуманитарна: памперси чували.

    14:29 11.08.2025

  • 3 зеленоеугленски

    14 5 Отговор
    за хуманитарни бомби а имам и имения из скъпи страни

    Коментиран от #7

    14:30 11.08.2025

  • 4 Комбинатор

    12 27 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Колкото повече руснаци бъдат избити от Зеленски и Путин толкова по-добре.

    14:31 11.08.2025

  • 5 Много тъпо същество

    24 10 Отговор
    Е тоя Илхам Алиев.

    Коментиран от #29, #37

    14:31 11.08.2025

  • 6 Хм...

    25 7 Отговор
    Крясъци, сълзи, заклинания, тропане с краче и вой до небесата, оръжия на корем и трилион кеш! И нищо не помага, 4о4 си отива бавно и мъчително, завличайки в канала и "обединения" запад.
    И на вас може да ви се струва т@ш@k работа, ама когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    Коментиран от #9

    14:32 11.08.2025

  • 7 Вовата

    7 14 Отговор

    До коментар #3 от "зеленоеугленски":

    Аз си имам всичко.Бункери(няколко), куфарче (акащо) и едно пале русенско варено.

    Коментиран от #11

    14:33 11.08.2025

  • 8 путин загуби Кавказ!

    12 26 Отговор
    Азербайджан и Армения биха дузпата на путин!

    Коментиран от #22, #30

    14:33 11.08.2025

  • 9 Да де

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #13

    14:34 11.08.2025

  • 10 минаващ

    19 6 Отговор
    Да наливаш в буре без дъно е загубена кауза ! Те така и с укрията ...

    14:35 11.08.2025

  • 11 ЗеленПор

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Вовата":

    Аз и това нямам

    14:35 11.08.2025

  • 12 Много тъпо същество

    10 2 Отговор
    И много дразни франсетата впрочем . Международен фронт за деколонизация“ щял да прави.
    Движения за независимост на няколко отвъдморски територии и Корсика „Международния фронт за деколонизация“..... Мартиника, Гваделупа, Френска Гвиана, Нова Каледония, Корсика и Френска Полинезия. Представени бяха две холандски територии: Бонайре и южната част на остров Сен Мартен (Синт Мартен).

    Коментиран от #18, #43

    14:36 11.08.2025

  • 13 папагали като теб

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да де":

    така си драскат едно и също години на ред. Знаем. Няма нужда да се хвалиш.

    14:36 11.08.2025

  • 14 Дедо

    6 20 Отговор
    Браво ! Тюркските народи се събуждат и чупят руските окови.

    Коментиран от #28

    14:37 11.08.2025

  • 15 Тервел

    7 17 Отговор
    Южен Кавказ отхвърля руското иго , въпрос на време е и Северен Кавказ да бъде свободен. Свобода за Чечня и Дагестан.

    14:38 11.08.2025

  • 16 Нов удар

    6 15 Отговор
    В зурлата на путин.

    14:39 11.08.2025

  • 17 Ъ........

    14 3 Отговор
    Те теЗ 2️⃣милиона няма да стигнат
    само за закуската на отпочиващите
    из по-южните части на Европа
    уКраИнци 😁

    Коментиран от #36

    14:40 11.08.2025

  • 18 Щото Франция беше за Армения

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Много тъпо същество":

    И реши да им отмъстява

    14:41 11.08.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Така както съм си полегнал на един шезлонг дали ще мога да изпия една ракия?

    14:41 11.08.2025

  • 20 Българин

    5 11 Отговор
    Ние като горди натовци можем да се плезим и подиграваме на руснаците колкото си искаме и нищо не могат да ни направят.Ако ни е кеф можем да изгоним руснаците от бе ге то и никой не може да ни пипне.

    Коментиран от #23

    14:41 11.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 пешо

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "путин загуби Кавказ!":

    ще свършат като зеления пор

    14:45 11.08.2025

  • 23 пешо

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    хасане пий ги тия хапчета стига с това лепило

    14:46 11.08.2025

  • 24 Как па се извъди

    5 3 Отговор
    Най големият ционист в региона тоя се чудя

    14:46 11.08.2025

  • 25 ХАХОЛЧУХ

    2 3 Отговор
    БЪЛХАРСКИЕ ПУДЕЛИ НЕ СПИРАТ ДА ЛАЯТ.

    14:48 11.08.2025

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    АКО ВВП ОБЕЩАЕ ЧЕ В БАКУ НЯМА ДА ИМА 3 СЕДМИЦИ
    РУСКИ КОМЕНДАТСКИ ЧАС И ВОЕННА ПОЛИЦИЯ
    .......
    САМО ОТ КАВКАЗ ЩЕ СЪБЕРЕ 500 000 ДОБРОВОЛЦИ ОТ ВСИЧКИ РЕЛИГИИ
    ..... ЩЕ ИМА И КУРИОЗИ - ГРУЗИНЦИ И АРМЕНЦИ СЛУЖАТ ЗАЕДНО В ЧЕЧЕНСКИ БАТАЛЬОН :))

    14:48 11.08.2025

  • 27 А такаааа......

    3 2 Отговор
    (от Резервния фонд на президента) а Радев що си няма такъв резервен фонд а?

    14:50 11.08.2025

  • 28 тюрките

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо":

    са с дръпнати очи, азерите и пуяците не са

    14:51 11.08.2025

  • 29 Варна 3

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Много тъпо същество":

    Като арменец сте още по-тъп от Алиев.

    14:51 11.08.2025

  • 30 То няма бре пич

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "путин загуби Кавказ!":

    Държава в Кавказ която Русия да не е хрантутила и икономиката и да не е направена от Русия. ... и стана точно храни куче да те лае

    14:52 11.08.2025

  • 31 МЮМЮН

    4 1 Отговор
    АЗЕРПЕДАЛОУ ПАК СЕ Е ВЛЮБЕЛ .

    14:52 11.08.2025

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ИНГУШИТЕ И ДАГЕСТАНЦИТЕ ЩЕ ИЗЧЕГЪРКАТ С ДЖОБНИ НОЖЧЕТА ЗЛАТОТО ОТ СТАТУЯТА НА
    ГАЙДАР АЛИЕВ В БАКУ :))
    .. А ЗЛАТНИТЕ ТОАЛЕТНИ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ КЪМ ТАТАРСТАН:))

    14:55 11.08.2025

  • 33 Огромна корупция има в Азербайджан

    3 1 Отговор
    Днес западният подход, характеризиращ се с двойни стандарти и лични интереси към политическите и социалните събития, случващи се в различни части на света, изглежда все по-очевиден, контрастирайки с ценностите и принципите, които твърди, че защитава.
    Неравномерният подход към страните от Южен Кавказ отдавна заплашва да се превърне в източник на разделение; в момента обаче западните политици, включително техните политически центрове, игнорират или отказват да обсъждат корупционни скандали, възникващи в страни с прозападна политическа траектория...и за Азербайджан важи и за Армения.

    Коментиран от #38

    14:59 11.08.2025

  • 34 Южен Кавказ

    4 4 Отговор
    Се отделя от пагубното ,мизерно влияние на Империята на злото и цар Путаран.
    На Пуся му остана само верен картофения колхозник и то до време и те ще избягат.

    14:59 11.08.2025

  • 35 Физиономия

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Този пич си го търси. Яко си го търси....

    15:01 11.08.2025

  • 36 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Ъ........":

    Явно че колкото и да се стараете,ти и останалите на твоя акъл НИКОГА няма да разбирате истинската същност на нещата щото...такъв ви е умствения потенциал.Колкото до конкретния случай с Хуманитарната помощ на Азерите за Украйна и тъпия ти Прписмех че тия пари и за Закуска нтямало да стигнат- НЕ Е ВЪПРОСА в размера Сумата - ИМА КОЙ да дава Големите Пари и Оръжие на Украйна,тук въпросът е дори и САМО 1 СИМВОЛИЧЕН ДОЛАР да бе изпратен на Украйна означава че Азербайджан ПОДКРЕПЯ Украйна и УКОРЯВА русия,което и МЕЖДУНАР. Политическо послание!

    Коментиран от #42

    15:02 11.08.2025

  • 37 Физиономия

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Много тъпо същество":

    Този Ахмет си го търси. Яко си го търси!

    15:02 11.08.2025

  • 38 В сравнение

    6 8 Отговор

    До коментар #33 от "Огромна корупция има в Азербайджан":

    С колосалната корупция в Русия от олигарсите приближени до Путлер, Азербайджан и Армения са детската градинка по корупция.

    15:03 11.08.2025

  • 39 Анаконда, стратегия за душене

    3 3 Отговор
    Този на снимката и той е захранван с курабийките на Виктория Нюланд.

    15:12 11.08.2025

  • 40 Руснаците не забравят!

    3 4 Отговор
    Да внимава къде си ляга, какво яде и пие! Дано спи спокойно!

    Коментиран от #46

    15:13 11.08.2025

  • 41 Пламен

    4 1 Отговор
    Сега разбирате ли с кого е Турция ?

    15:15 11.08.2025

  • 42 Мустанга

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    Мулето Азербайджан да не бърза. Сега са на ред розовите понита укрия и Европа и чак тогава е неговия ред за мощна американска любов!

    15:19 11.08.2025

  • 43 Азербайджан си имат закачки с Франция

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Много тъпо същество":

    По време на предаване по радио France Inter, френският президент Еманюел Макрон изрази подкрепата си за спиране на доставките на оръжие за Израел. Той заяви, че е от съществено значение да се даде приоритет на политическото разрешаване на конфликта в Близкия изток. Според него политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху е погрешна и може да застраши сигурността на страната.От гледна точка на Азербайджан, призивът на Макрон изглежда особено лицемерен, особено след като Франция активно въоръжава Армения. Това включва нападателни оръжия като самоходната гаубица „Цезар“ и бронираните машини „Бастион“. Има планове за разширяване на военното сътрудничество между двете страни в близко бъдеще.
    Повечето от оръжията се доставят на Армения или безплатно, или чрез кредити, отпуснати от Европа, което показва, че целта не е търговска, а по-скоро въоръжаване на Армения срещу Азербайджан. Това представлява заплаха за мира и стабилността в Южен Кавказ. Президентът Илхам Алиев отбеляза, че външните сили трябва „да оставят Южен Кавказ на мира, да управляват собствените си дела и да погребат кървавото си минало“.....Макрон е странен „гълъб на мира“: той иска конфликтът в Близкия изток да се успокои, но не и в Южен Кавказ. Причината е проста: това, което интересува Франция в тези региони, не е съдбата и благополучието на населението, а гаранцията за собствените ѝ интереси и възможността да се намеси в процесите. 

    15:20 11.08.2025

  • 44 Тома

    1 1 Отговор
    Този не знае че никога от МИ 6 не остават живи свидетели.Единствено ще ни е мъчно за носът му.

    15:24 11.08.2025

  • 45 Огромна корупция има в Азербайджан

    0 0 Отговор
    А сега и с приватизацията нещата придобиха и брутални размери. Естествено че запада си затваря очите. Даже ги хвалят че добре се справяли с нея представете си

    15:29 11.08.2025

  • 46 Цецко

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Руснаците не забравят!":

    Това е президент на суверенна държава , не ти е Литвиненко, Березовски или Навални. Нещо много се изхвърли.

    15:43 11.08.2025

  • 47 Рублевка

    0 0 Отговор
    РФ прекрати паричните трансфери към Азербайджан. Азерските ОПГ в РФ са арестувани. Вносът на хиляди тонове плодове и зеленчуци от Азербайджан е прекратен. Трансферът на нефт и природен газ от Азербайджан е прекратен. Носорозите от Азербайджан са наказани. Следват фалити и азиатски бунтове.

    15:51 11.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания