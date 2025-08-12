Мъж застреля трима души на паркинг пред магазин в Остин, Тексас ВИДЕО

Трима души загинаха снощи в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на изявление на началника на полицията в града.

Заподозреният е задържан, съобщиха органите на реда.

Началникът на полицията в Остин Лиса Дейвис каза на пресконференция, че заподозреният е откраднал кола след стрелбата и е избягал от мястото на инцидента. Но по-късно стрелецът е катастрофирал с автомобила и е откраднал друга кола, преди да бъде заловен в южната част на града, където е бил арестуван.

По думите на полицейския началник пристигналите на мястото на стрелбата полицаи са открили 3 жертви на паркинга пред "Таргет". Дейвис каза също така, че заподозреният е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване".

Стрелбата става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ. Търговската верига "Таргет" не е отговорила още на искането на АП за коментар.