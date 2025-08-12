Новини
Свят »
САЩ »
Мъж застреля трима души на паркинг пред магазин в Остин, Тексас ВИДЕО

Мъж застреля трима души на паркинг пред магазин в Остин, Тексас ВИДЕО

12 Август, 2025 04:18, обновена 12 Август, 2025 04:23 355 0

  • стрелба-
  • убити-
  • магазин-
  • паркинг-
  • остин-
  • сащ-
  • тексас

Заподозреният е задържан след зрелищна гонка

Мъж застреля трима души на паркинг пред магазин в Остин, Тексас ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души загинаха снощи в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на изявление на началника на полицията в града.

Заподозреният е задържан, съобщиха органите на реда.

Началникът на полицията в Остин Лиса Дейвис каза на пресконференция, че заподозреният е откраднал кола след стрелбата и е избягал от мястото на инцидента. Но по-късно стрелецът е катастрофирал с автомобила и е откраднал друга кола, преди да бъде заловен в южната част на града, където е бил арестуван.

По думите на полицейския началник пристигналите на мястото на стрелбата полицаи са открили 3 жертви на паркинга пред "Таргет". Дейвис каза също така, че заподозреният е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване".

Стрелбата става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ. Търговската верига "Таргет" не е отговорила още на искането на АП за коментар.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ