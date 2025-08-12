Скот Ритът: Егото на Зеленски излиза скъпо на Украйна, страната му неизбежно ще загуби земи

Стратегически е неизбежно Украйна да загуби територия и Володимир Зеленски трябва да помисли за бъдещето си, тъй като не е жизнеспособен като държавен глава.
Това мнение изрази в интервю за ТАСС бившият анализатор от разузнаването на морската пехота на САЩ и бивш инспектор по оръжия за масово унищожение към Специалната комисия на ООН за Ирак Скот Ритър.
„Единственият въпрос е колко живота ще бъдат загубени, за да се постигне този резултат“, каза той. И отбеляза, че Херсонската, Запорожката област, Донецката и Луганската народна република „са част от Русия според Конституцията й“.
"Продължавайки тази борба, Зеленски не носи никаква полза на Украйна. Това ще струва на страната му животи, инфраструктура. За какво? Заради егото? Ако Зеленски е истински лидер на украинците, той трябва да постави украинския народ на първо място“, добави експертът.
1 Сандо
Коментиран от #4
05:29 12.08.2025
2 Тото
Коментиран от #7
05:30 12.08.2025
3 Браво! 👍
Продължавайте в същия дух, пpoдажници долни,
Коментиран от #6
05:31 12.08.2025
4 Кой друг се интересува от мнението на
До коментар #1 от "Сандо":този дегенерат, освен вие русофили мaлoyмни? Можеш ли да отговориш?
05:34 12.08.2025
5 Този
Коментиран от #8
05:35 12.08.2025
6 Тото
До коментар #3 от "Браво! 👍":Вижда се че педофилите се познавате !!!! Значи познаваш и Тръмп и Стармър 😂😂😂 !!! Това типично педофилска черта ли е когато някой казва истината да ми се слагат етикети?????
05:38 12.08.2025
7 😂Омря ли Путлер, негpaмотнико? 🤣
До коментар #2 от "Тото":Изкара ли oвцeте на паша?
Коментиран от #9
05:41 12.08.2025
8 Тото
До коментар #5 от "Този":Прав си !!!! Всички сме сигурни 100% че Украйна ще смаже Русия и ще освободи светът от тиранина Путин!!!!!😂😂😂😂
05:42 12.08.2025
9 Тото
До коментар #7 от "😂Омря ли Путлер, негpaмотнико? 🤣":Ма не така със лошо 😂😂 овцете също имат плюсове би трябвало ти да го знаеш най добре!!!😂😂😂
05:46 12.08.2025
10 Скот РитъТ🤣 ли е или Скот Ритър?
05:48 12.08.2025
11 Антискот
05:53 12.08.2025
12 Скункс
06:01 12.08.2025
13 Скотове ритът
Коментиран от #15
06:09 12.08.2025
14 Русия си Връща част от Своите Земи!
Коментиран от #16
06:10 12.08.2025
15 Плаща им се добре, затова.
До коментар #13 от "Скотове ритът":Нашите русофили дали получават някакви трохи?
06:12 12.08.2025
16 Няма такова понятие в
До коментар #14 от "Русия си Връща част от Своите Земи!":международното право...
06:14 12.08.2025