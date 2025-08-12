Стратегически е неизбежно Украйна да загуби територия и Володимир Зеленски трябва да помисли за бъдещето си, тъй като не е жизнеспособен като държавен глава.

Това мнение изрази в интервю за ТАСС бившият анализатор от разузнаването на морската пехота на САЩ и бивш инспектор по оръжия за масово унищожение към Специалната комисия на ООН за Ирак Скот Ритър.

„Единственият въпрос е колко живота ще бъдат загубени, за да се постигне този резултат“, каза той. И отбеляза, че Херсонската, Запорожката област, Донецката и Луганската народна република „са част от Русия според Конституцията й“.

"Продължавайки тази борба, Зеленски не носи никаква полза на Украйна. Това ще струва на страната му животи, инфраструктура. За какво? Заради егото? Ако Зеленски е истински лидер на украинците, той трябва да постави украинския народ на първо място“, добави експертът.