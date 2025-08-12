Новини
Скот Ритът: Егото на Зеленски излиза скъпо на Украйна, страната му неизбежно ще загуби земи
  Тема: Украйна

Скот Ритът: Егото на Зеленски излиза скъпо на Украйна, страната му неизбежно ще загуби земи

12 Август, 2025 05:11, обновена 12 Август, 2025 05:21

Украинският президент трябва да помисли дза бъдещето си, смята бившият анализатор от разузнаването на морската пехота на САЩ

Скот Ритът: Егото на Зеленски излиза скъпо на Украйна, страната му неизбежно ще загуби земи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стратегически е неизбежно Украйна да загуби територия и Володимир Зеленски трябва да помисли за бъдещето си, тъй като не е жизнеспособен като държавен глава.

Това мнение изрази в интервю за ТАСС бившият анализатор от разузнаването на морската пехота на САЩ и бивш инспектор по оръжия за масово унищожение към Специалната комисия на ООН за Ирак Скот Ритър.

„Единственият въпрос е колко живота ще бъдат загубени, за да се постигне този резултат“, каза той. И отбеляза, че Херсонската, Запорожката област, Донецката и Луганската народна република „са част от Русия според Конституцията й“.

"Продължавайки тази борба, Зеленски не носи никаква полза на Украйна. Това ще струва на страната му животи, инфраструктура. За какво? Заради егото? Ако Зеленски е истински лидер на украинците, той трябва да постави украинския народ на първо място“, добави експертът.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сандо

    9 15 Отговор
    А защо не поместите цялото интервю?Да не би да има в него някакви еретични истини,неудобни за брюкселската клика?

    Коментиран от #4

    05:29 12.08.2025

  • 2 Тото

    9 15 Отговор
    Небееее кво разбираш ти !!!????? То Кремъл вече падна те нямат нищо нито оръжие нито пари даже събират резервни части от перални да си правят калашници!!!!!!! Даже Путин омря 135673 пъти от рак и 554367 пъти от ковид !!!!! Добре че е върховния нарко командир във Киев да защитава свободният свят!!!!!!! Никога Украйна не може да загуби нищо те са извънземна цивилизация от роботи войници които са дошли да ни спасят от най големия враг на човечеството Владимир Путин!!!!!!!!!!!!!😂😂😂😂

    Коментиран от #7

    05:30 12.08.2025

  • 3 Браво! 👍

    18 10 Отговор
    Време беше и този гнyceн пeдофил да се появи в сутрешната, дoлнoпpoбна, прокремълска пропаганда на факти. бг.

    Продължавайте в същия дух, пpoдажници долни,

    Коментиран от #6

    05:31 12.08.2025

  • 4 Кой друг се интересува от мнението на

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    този дегенерат, освен вие русофили мaлoyмни? Можеш ли да отговориш?

    05:34 12.08.2025

  • 5 Този

    10 6 Отговор
    От три години и половина ни убеждава как до две седмици краха на Украйна идва, и руската пропаганда вежливо ни уведомява за последното му кьораво пророчество.

    Коментиран от #8

    05:35 12.08.2025

  • 6 Тото

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "Браво! 👍":

    Вижда се че педофилите се познавате !!!! Значи познаваш и Тръмп и Стармър 😂😂😂 !!! Това типично педофилска черта ли е когато някой казва истината да ми се слагат етикети?????

    05:38 12.08.2025

  • 7 😂Омря ли Путлер, негpaмотнико? 🤣

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тото":

    Изкара ли oвцeте на паша?

    Коментиран от #9

    05:41 12.08.2025

  • 8 Тото

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Този":

    Прав си !!!! Всички сме сигурни 100% че Украйна ще смаже Русия и ще освободи светът от тиранина Путин!!!!!😂😂😂😂

    05:42 12.08.2025

  • 9 Тото

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "😂Омря ли Путлер, негpaмотнико? 🤣":

    Ма не така със лошо 😂😂 овцете също имат плюсове би трябвало ти да го знаеш най добре!!!😂😂😂

    05:46 12.08.2025

  • 10 Скот РитъТ🤣 ли е или Скот Ритър?

    6 0 Отговор
    Ха-ха-ха, явно е брат му, близнака. 🤣

    05:48 12.08.2025

  • 11 Антискот

    8 3 Отговор
    Без Зеленски нямаше вече да има Украина !

    05:53 12.08.2025

  • 12 Скункс

    7 2 Отговор
    Умиращия скот рита !

    06:01 12.08.2025

  • 13 Скотове ритът

    6 1 Отговор
    в полза на Русия !

    Коментиран от #15

    06:09 12.08.2025

  • 14 Русия си Връща част от Своите Земи!

    1 8 Отговор
    Украинци(Покрайненци) са живяли някога в Русия в Галичина!

    Коментиран от #16

    06:10 12.08.2025

  • 15 Плаща им се добре, затова.

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Скотове ритът":

    Нашите русофили дали получават някакви трохи?

    06:12 12.08.2025

  • 16 Няма такова понятие в

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русия си Връща част от Своите Земи!":

    международното право...

    06:14 12.08.2025