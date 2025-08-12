Израелският посланик в Берлин: Решението на Германия за оръжейния износ е тежък удар за отношенията

Израелският посланик в Берлин Рон Просор определи като сериозен удар по двустранните отношения решението на Германия да спре частично износа на оръжия за Израел, съобщи ДПА, предава БТА.
„Връзките не са напълно прекъснати, но са под силно напрежение“, заяви Просор в интервю за телевизия „Велт“. Той изрази разочарование, че вместо да се обсъжда разоръжаването на палестинската групировка „Хамас“, темата се е насочила към ограничаване на въоръжението на Израел. „Това е празник за „Хамас“, подчерта дипломатът.
Просор призна, че израелската военна стратегия може да бъде предмет на дебат, но предупреди, че ако решението е „да се остави страната без отбрана и без оръжие“, това би означавало „Израел да остане беззащитен“.
Миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че страната му няма да изнася оръжия за Израел, които биха могли да бъдат използвани в ивицата Газа. Той аргументира мярката с плановете на Израел да разшири военните си действия и да поеме контрол над град Газа.
Мерц уточни, че паузата в износа не засяга оборудване за самоотбрана, включително системи за противовъздушна и военноморска отбрана.
1 Вие избивате
Коментиран от #12
16:01 12.08.2025
2 таксиджия 🚖
Имаше публикувани статии с точните думи на евреина в защита на Костадинов и вАзраждане!
Сами преценете дали да вярвате на Костадин Костадинов и чий интерес защитава. В полза на коя държава работи вАзраждане.
16:06 12.08.2025
3 гост
16:08 12.08.2025
4 Ха-ха
16:09 12.08.2025
5 НЕПОЗНАТ
16:14 12.08.2025
6 5678
16:14 12.08.2025
7 ООрана държава
16:18 12.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЖИВОТА Е ПЪЛЕН С РАЗОЧАРОВАНИЯ
16:22 12.08.2025
10 Биби криминал
16:23 12.08.2025
11 Истината
16:23 12.08.2025
12 Както те го правят
До коментар #1 от "Вие избивате":Така и тях ще затрият.
Да бъде до 2027г
16:24 12.08.2025
13 ХА ХА ХА
ОПАКОВКА НА САПУН !
Коментиран от #15
16:32 12.08.2025
14 Убиеца Нетаняху в затвора
16:38 12.08.2025
15 Еко био
До коментар #13 от "ХА ХА ХА":Чист сапун - натюрлих аушпиц.
16:40 12.08.2025
16 Неразбрал
Коментиран от #17, #19
16:42 12.08.2025
17 Ааааааа не !
До коментар #16 от "Неразбрал":Нашия магарев си е едно голямо глупаво магаре .....безработен е и ходи да дава само интервюта по нашите глупави телевизии за да заработи малко пари !!!!!!!!!!!!!!!!!
16:45 12.08.2025
18 Убиеца Нетаняху в затвора
16:46 12.08.2025
19 Тео
До коментар #16 от "Неразбрал":В лицето прилича на g ъ z👹
16:48 12.08.2025
20 Евреите най накрая ще ядът ХУРКАТА
16:50 12.08.2025