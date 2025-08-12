Израелският посланик в Берлин: Решението на Германия за оръжейния износ е тежък удар за отношенията

Израелският посланик в Берлин Рон Просор определи като сериозен удар по двустранните отношения решението на Германия да спре частично износа на оръжия за Израел, съобщи ДПА, предава БТА.

„Връзките не са напълно прекъснати, но са под силно напрежение“, заяви Просор в интервю за телевизия „Велт“. Той изрази разочарование, че вместо да се обсъжда разоръжаването на палестинската групировка „Хамас“, темата се е насочила към ограничаване на въоръжението на Израел. „Това е празник за „Хамас“, подчерта дипломатът.

Просор призна, че израелската военна стратегия може да бъде предмет на дебат, но предупреди, че ако решението е „да се остави страната без отбрана и без оръжие“, това би означавало „Израел да остане беззащитен“.

Миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че страната му няма да изнася оръжия за Израел, които биха могли да бъдат използвани в ивицата Газа. Той аргументира мярката с плановете на Израел да разшири военните си действия и да поеме контрол над град Газа.

Мерц уточни, че паузата в износа не засяга оборудване за самоотбрана, включително системи за противовъздушна и военноморска отбрана.