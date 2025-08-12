Москва: Украинските войски обстрелват зона край Запорожката АЕЦ

Запорожката атомна електроцентрала и околностите ѝ са засегнати от дим вследствие на пожар на суха растителност, възникнал в резултат на обстрел, съобщиха днес представители както от окупираната от Русия част на Запорожката област, така и от Украинското министерство на енергетиката, предава БТА.
Назначеният от Москва губернатор Евгений Балицки заяви пред ТАСС, че украинските войски са обстрелвали територия в близост до централата, което е предизвикало възникването на пожара и задимяване. По думите му няма заплаха за работата на централата или за населението на град Енергодар.
„Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален“, написа Балицки в канала си в „Телеграм“. Той допълни, че служители на Министерството на извънредните ситуации работят на място и ликвидират огнищата на пожара.
В същото време Украинското министерство на енергетиката потвърди пред Ройтерс, че е бил засечен дим в близост до товарното пристанище на централата, като уточни, че товарното пристанище се намира извън защитения периметър на АЕЦ. В изявлението, публикувано в „Телеграм“, се посочва, че в момента се установява точното място на пожара и възможните му последици.
Министерството подчерта, че този инцидент отново насочва вниманието към заплахите, породени от руската окупация на най-голямата атомна електроцентрала в Европа. В текста се предупреждава, че всякакви провокации или военни действия на индустриалната площадка могат да доведат до непредсказуеми и катастрофални последствия за целия континент.
