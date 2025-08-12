Новини
Москва: Украинските войски обстрелват зона край Запорожката АЕЦ
Москва: Украинските войски обстрелват зона край Запорожката АЕЦ

12 Август, 2025 19:17 1 011 22

Украйна предупреждава за рисковете от военни действия в най-голямата атомна централа в Европа под руска окупация

Москва: Украинските войски обстрелват зона край Запорожката АЕЦ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Запорожката атомна електроцентрала и околностите ѝ са засегнати от дим вследствие на пожар на суха растителност, възникнал в резултат на обстрел, съобщиха днес представители както от окупираната от Русия част на Запорожката област, така и от Украинското министерство на енергетиката, предава БТА.

Назначеният от Москва губернатор Евгений Балицки заяви пред ТАСС, че украинските войски са обстрелвали територия в близост до централата, което е предизвикало възникването на пожара и задимяване. По думите му няма заплаха за работата на централата или за населението на град Енергодар.

„Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален“, написа Балицки в канала си в „Телеграм“. Той допълни, че служители на Министерството на извънредните ситуации работят на място и ликвидират огнищата на пожара.

В същото време Украинското министерство на енергетиката потвърди пред Ройтерс, че е бил засечен дим в близост до товарното пристанище на централата, като уточни, че товарното пристанище се намира извън защитения периметър на АЕЦ. В изявлението, публикувано в „Телеграм“, се посочва, че в момента се установява точното място на пожара и възможните му последици.

Министерството подчерта, че този инцидент отново насочва вниманието към заплахите, породени от руската окупация на най-голямата атомна електроцентрала в Европа. В текста се предупреждава, че всякакви провокации или военни действия на индустриалната площадка могат да доведат до непредсказуеми и катастрофални последствия за целия континент.


  • 1 ПЛОСЪК ЦЕНТАК

    16 0 Отговор
    Бойцътъ от Азоф за не са запалили някоя стара гума. Голяма победа.

    19:20 12.08.2025

  • 2 БОЗА

    19 0 Отговор
    "Украйна предупреждава за рисковете от военни действия в най-голямата атомна централа в Европа под руска окупация"

    Признахте ли си под чий контрол е и кой обстрелва ЗАЕЦ...кой се опитва да направи ядрена катастрофа в Европа... ;-Х

    19:22 12.08.2025

  • 3 Тръумпоч

    11 0 Отговор
    Зеле ще го поеме.

    19:22 12.08.2025

  • 4 Атина Палада

    3 14 Отговор
    Ватенките ще се самовзривят.

    19:22 12.08.2025

  • 5 ФЕЙК - либераст

    21 0 Отговор
    1. Обстрелваме с дронове Запорожката атомна централа.
    2. Обявяваме, че Русия стреля по собствената си централа.
    3. Възмущаваме се, че нещо дими.
    4. Плашим Европа, че руснаците ще я взривят.
    5. Информацията е гарантирана от УНИАН, Бесарабски фронт, ВВС и "Дойче веле".

    19:23 12.08.2025

  • 6 Ачо

    3 12 Отговор
    Говори се че ако гръмне АЕЦ а ще пукнат 20-30 милиона ватенки.

    Коментиран от #7, #10, #13

    19:24 12.08.2025

  • 7 ДА ТИ КАЖА

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ачо":

    Какво се говори у Столипиново не е меродавно.

    19:27 12.08.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    12 1 Отговор
    Руснаците са направили тая Централа, укрите да не са по-умни от тях?!

    19:28 12.08.2025

  • 9 Кико

    5 0 Отговор
    Когато обстрелваш един обект, пожарът и димът в него не те тревожат, а радват, мисля!

    19:31 12.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Укро-терористите като видят зор на ЛБС започват с ядрения шантаж обстрелвайки ЗАЕЦ.

    19:36 12.08.2025

  • 12 нннн

    8 1 Отговор
    Тия европейски и световни комисии и проверяващи за три години не можаха да установят КОЙ стреля по атомната централа.(???)

    19:37 12.08.2025

  • 13 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ачо":

    Губернаторът на Запорожка област съобщи, че днес Украйна е направила опити за атака с дронове на обекти в района на Запорожката АЕЦ. Атаката е отблъсната, но гори сухата трева край централата.

    19:38 12.08.2025

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор
    Националната гвардия е по улиците на Вашингтон Цезар премина река Рубикон Войната започна Да живее демокрацията

    19:40 12.08.2025

  • 15 Време е украинските дронове

    4 4 Отговор
    да литнат към АЕЦ-а и да ликвидират руската кочина!

    Коментиран от #17

    19:41 12.08.2025

  • 16 А где

    1 3 Отговор
    МОЧАТА?

    19:43 12.08.2025

  • 17 БОЛШЕВИК

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Време е украинските дронове":

    В кочина се превърна ЕС и членките му в отделни кочини и клоаки! Поогледай се насам натам и ще разбереш кое е кочина.

    Коментиран от #20, #21

    19:44 12.08.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    1 3 Отговор
    Нали бързахте да я анексирате,сега се втурвайте да я опазите....

    Коментиран от #22

    19:50 12.08.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    РУСКАТА АРМИЯ ЗА 2 ДНИ ОБКРЪЖИ
    ОСТАНАЛИТЕ 29% ОТ ДОНБАС
    ......
    И В МОМЕНТА ВЕЧЕ ПУТИН ЩЕ ПРЕГОВАРЯ ЗА ЦЯЛА ИЗТОЧНА УКРАЙНА + КИЕВ + НИКОЛАЕВ + ОДЕСА :)

    19:50 12.08.2025

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":

    За съжаление Сте прав Реалностите надминаха прогнозите ми Само за три години Европа се превърна в Бангладеш и явно това не е дъното Вчера гледах клипове от Цюрих Такава мърсотия няма в Комлука

    19:50 12.08.2025

  • 21 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":

    Матросов,какво се бавиш и не отидеш в Рая...Русия...как така са те изкарали Вашите без мозък..

    19:52 12.08.2025

  • 22 добре, че са руснаците

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кривоверен алкаш":

    Добре, че са руснаците да я пазят, иначе бандерите досега да са я гръмнали, без да и пука за нищо! Помниш ли Чернобил???

    20:03 12.08.2025

