Доналд Тръмп: Путин е готов и ще сключи сделка! После ще чакаме Зеленски в Аляска

Президентът Доналд Тръмп заяви, че вярва, че руският президент Владимир Путин ще сключи сделка и че заплахата от санкции срещу Русия вероятно е изиграла роля в търсенето на среща от страна на Москва, предава "Ройтерс".

Тръмп е планира да се срещне с Путин в Аляска в петък. Американският президент заяви, че не е сигурен дали може да се постигне незабавно прекратяване на огъня, но изрази интерес към посредничеството за постигане на мирно споразумение.

"Той е, той наистина, вярвам сега, че е убеден, че ще сключи сделка, ще сключи сделка. Мисля, че ще го направи и ще разберем", каза Тръмп в интервю за "Шоуто на Брайън Килмийд" по Fox News Radio.

По-рано през деня Путин заяви, че Съединените щати полагат "искрени усилия" за прекратяване на войната в Украйна и предложи Москва и Вашингтон да се споразумеят за сделка за ядрени оръжия като част от по-широк стремеж за укрепване на мира.

На въпроса дали заплахите му за санкции са повлияли на решението на Путин да се съгласи на среща, той отговаря: "Всичко има значение“, като добавя, че вторичните мита срещу Индия "по същество са ги лишили от възможността да купуват петрол от Русия“.



"Разбира се, когато загубиш втория си по големина клиент и вероятно ще загубиш и първия си по големина клиент, мисля, че това вероятно има значение“, заявява той.



Тръмп е попитан и дали е готов да предостави "икономически стимули“ на Русия, за да спре военните действия в Украйна, но американският президент отказва да отговори, обяснявайки, че "не иска да разкрива картите си публично“.



Той многократно подчертава, че Русия има "огромен потенциал“ с активи в "петрола и газа, един много печеливш бизнес“.

По време на интервюто за Fox, Тръмп също спомена, че има предвид три места за евентуална последваща среща с Путин и президента на Украйна Володимир Зеленски, въпреки че отбеляза, че подобна среща не е гарантирана.

"В зависимост от това какво ще се случи със срещата ми, ще се обадя на президента Зеленски и нека го изпратим там, където ще се срещнем", каза Тръмп.

"Имаме идея за три различни места“, заявява той и добавя: "Включително възможността, защото това би било най-лесното, да останем в Аляска“.



"Ако срещата е лоша, няма да се обаждам на никого. Ще си тръгна за вкъщи. Но ако срещата е добра, ще се обадя на президента Зеленски и на европейските лидери“.

Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че вероятността за провал на утрешната му среща с руския президент Владимир Путин е 25%, предаде ДПА.

"Има 25 процента вероятност тази среща да не бъде успешна“, каза Тръмп пред радио "Фокс нюз".

"В такъв случай аз ще продължа да управлявам страната и вече за шест месеца сме направили Америка отново велика", добави той.

Американският президент повтори, че разглежда тази първа среща в Аляска предимно като подготовка за втора среща.

"Тази среща подготвя втора среща. Втората среща ще бъде много, много важна, защото на нея ще се сключи сделка и не искам да използвам думата "подялба", но до известна степен това не е лош термин, нали?", каза Тръмп.

Украинският президент Володимир Зеленски, който не е поканен на срещата на върха в Аляска, последователно се противопоставя на отстъпването на украинска територия, която Русия завзе по време на войната, която започна преди повече от три години.

На въпрос дали за Русия ще има последици, като санкции например, Тръмп отговори кратко: "О, разбира се".

След това той подчерта, че САЩ не са загубили нито един войник в Украйна, като заяви, че ако не се беше намесил, конфликтът между Русия и Украйна "можеше да се превърне в Трета световна война", и отново повтори често изказвано свое твърдение, че предшественикът му Джо Байдън не е имал представа какво се случва в тази война.

Тръмп заплаши вчера Путин с "много сериозни последствия", ако той откаже да прекрати бойните действия след срещата. Въпреки това американският президент изрази увереност, че Путин идва в Аляска, защото иска да сключи сделка. Той каза, че много скоро ще разбере дали това е така.

Не се планира съвместна декларация след срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

"Не, нищо не се очаква, нищо не е подготвено и е малко вероятно да има някакъв документ", каза Песков.

"Предвид факта, че ще има съвместна пресконференция, президентът разбира се ще очертае обхвата на споразуменията и договореностите, които могат да бъдат постигнати", добави говорителят на руския президент, говорейки преди срещата на върха утре в американския щат Аляска.

Песков каза, че би било грешка да се провят опити да се предвиди резултатът от срещата на този етап. Говорителят на Кремъл отбеляза, че срещата на върха е била подготвена в много кратък срок.

По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин.

Гледната точка на Украйна трябва да бъде взета под внимание "в последващите етапи", каза Песков.

"В момента това е среща на най-високо равнище между Русия и САЩ", посочи говорителят на Кремъл.

По-рано днес външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че срещата на върха ще се фокусира предимно върху мирното решаване на конфликта в Украйна, но също и върху двустранните отношения, отбелязва ДПА.