Доналд Тръмп: Путин е готов и ще сключи сделка! После ще чакаме Зеленски в Аляска
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Путин е готов и ще сключи сделка! После ще чакаме Зеленски в Аляска

14 Август, 2025 20:18, обновена 14 Август, 2025 20:41 1 672 71

По-рано през деня Владимир Путин заяви, че САЩ полагат искрени усилия за прекратяване на войната в Украйна и предложи Москва и Вашингтон да се споразумеят и за сделка за ядрени оръжия

Доналд Тръмп: Путин е готов и ще сключи сделка! После ще чакаме Зеленски в Аляска - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви, че вярва, че руският президент Владимир Путин ще сключи сделка и че заплахата от санкции срещу Русия вероятно е изиграла роля в търсенето на среща от страна на Москва, предава "Ройтерс".

Тръмп е планира да се срещне с Путин в Аляска в петък. Американският президент заяви, че не е сигурен дали може да се постигне незабавно прекратяване на огъня, но изрази интерес към посредничеството за постигане на мирно споразумение.

"Той е, той наистина, вярвам сега, че е убеден, че ще сключи сделка, ще сключи сделка. Мисля, че ще го направи и ще разберем", каза Тръмп в интервю за "Шоуто на Брайън Килмийд" по Fox News Radio.

По-рано през деня Путин заяви, че Съединените щати полагат "искрени усилия" за прекратяване на войната в Украйна и предложи Москва и Вашингтон да се споразумеят за сделка за ядрени оръжия като част от по-широк стремеж за укрепване на мира.

На въпроса дали заплахите му за санкции са повлияли на решението на Путин да се съгласи на среща, той отговаря: "Всичко има значение“, като добавя, че вторичните мита срещу Индия "по същество са ги лишили от възможността да купуват петрол от Русия“.

"Разбира се, когато загубиш втория си по големина клиент и вероятно ще загубиш и първия си по големина клиент, мисля, че това вероятно има значение“, заявява той.

Тръмп е попитан и дали е готов да предостави "икономически стимули“ на Русия, за да спре военните действия в Украйна, но американският президент отказва да отговори, обяснявайки, че "не иска да разкрива картите си публично“.

Той многократно подчертава, че Русия има "огромен потенциал“ с активи в "петрола и газа, един много печеливш бизнес“.

По време на интервюто за Fox, Тръмп също спомена, че има предвид три места за евентуална последваща среща с Путин и президента на Украйна Володимир Зеленски, въпреки че отбеляза, че подобна среща не е гарантирана.

"В зависимост от това какво ще се случи със срещата ми, ще се обадя на президента Зеленски и нека го изпратим там, където ще се срещнем", каза Тръмп.

"Имаме идея за три различни места“, заявява той и добавя: "Включително възможността, защото това би било най-лесното, да останем в Аляска“.

"Ако срещата е лоша, няма да се обаждам на никого. Ще си тръгна за вкъщи. Но ако срещата е добра, ще се обадя на президента Зеленски и на европейските лидери“.

Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че вероятността за провал на утрешната му среща с руския президент Владимир Путин е 25%, предаде ДПА.

"Има 25 процента вероятност тази среща да не бъде успешна“, каза Тръмп пред радио "Фокс нюз".

"В такъв случай аз ще продължа да управлявам страната и вече за шест месеца сме направили Америка отново велика", добави той.

Американският президент повтори, че разглежда тази първа среща в Аляска предимно като подготовка за втора среща.

"Тази среща подготвя втора среща. Втората среща ще бъде много, много важна, защото на нея ще се сключи сделка и не искам да използвам думата "подялба", но до известна степен това не е лош термин, нали?", каза Тръмп.

Украинският президент Володимир Зеленски, който не е поканен на срещата на върха в Аляска, последователно се противопоставя на отстъпването на украинска територия, която Русия завзе по време на войната, която започна преди повече от три години.

На въпрос дали за Русия ще има последици, като санкции например, Тръмп отговори кратко: "О, разбира се".

След това той подчерта, че САЩ не са загубили нито един войник в Украйна, като заяви, че ако не се беше намесил, конфликтът между Русия и Украйна "можеше да се превърне в Трета световна война", и отново повтори често изказвано свое твърдение, че предшественикът му Джо Байдън не е имал представа какво се случва в тази война.

Тръмп заплаши вчера Путин с "много сериозни последствия", ако той откаже да прекрати бойните действия след срещата. Въпреки това американският президент изрази увереност, че Путин идва в Аляска, защото иска да сключи сделка. Той каза, че много скоро ще разбере дали това е така.

Не се планира съвместна декларация след срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

"Не, нищо не се очаква, нищо не е подготвено и е малко вероятно да има някакъв документ", каза Песков.

"Предвид факта, че ще има съвместна пресконференция, президентът разбира се ще очертае обхвата на споразуменията и договореностите, които могат да бъдат постигнати", добави говорителят на руския президент, говорейки преди срещата на върха утре в американския щат Аляска.

Песков каза, че би било грешка да се провят опити да се предвиди резултатът от срещата на този етап. Говорителят на Кремъл отбеляза, че срещата на върха е била подготвена в много кратък срок.

По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин.

Гледната точка на Украйна трябва да бъде взета под внимание "в последващите етапи", каза Песков.

"В момента това е среща на най-високо равнище между Русия и САЩ", посочи говорителят на Кремъл.

По-рано днес външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че срещата на върха ще се фокусира предимно върху мирното решаване на конфликта в Украйна, но също и върху двустранните отношения, отбелязва ДПА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 И Киев е Руски

    36 6 Отговор
    Дмитрий Анатолиевич остава на червеното копче, докато тече срещата в Аляска. Искрено се надявам нито Зеленски, нито Кая, нито Урсуза да правят някакви изявления или да пишат в социалните мрежи през тоя период......

    Коментиран от #68, #71

    20:19 14.08.2025

  • 3 555

    30 3 Отговор
    Този ще излезе по неадекватен и от Байдън.

    20:19 14.08.2025

  • 5 Така се прави!

    20 5 Отговор
    Големите се разбират, малките правят това, което им казват големите

    Коментиран от #40

    20:20 14.08.2025

  • 6 Отсега се подготвя

    20 2 Отговор
    утре да каже Путин е виновен. 😄 Сделка на всеки мислещ е ясно, че няма да има. Нито Путин си е изпълнил целта, нито ти искаш. Имаш си дойната крава Европа.

    20:20 14.08.2025

  • 7 И Киев е Руски

    20 7 Отговор
    Цитат: .... Тръмп обяви, ... че мирното споразумение вероятно ще включва отстъпване на територии от Киев...... Ще върнем нещо, ще разменим нещо за взаимна изгода", каза ръководителят на Белия дом.. Коментар: Всичко е честно. Всички исторически руски земи с десетки милиони руски хора трябва да се върнат в родното си руско пристанище. Това са границите на СССР през пролетта на 1941 г.

    Бандеровците в замяна ще получат кирка в зъбите и ще бъдат изпратени във въглищните мини на слънчев Магадан! Съветвам тези киевски нацисти да се съгласят на такова хуманно предложение. По този начин поне ще си спасят кожата. Оттук нататък ще им бъде много по-зле

    20:21 14.08.2025

  • 8 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Самото пътуване на Владимир Путин до Аляска показва,че Най Дончо е "втасал" и готов за печене.
    Една снимка с ВВП би донесла на Тръмп купата на Нобел ,към която е готов да лази по корем пред Руската делегация.

    20:23 14.08.2025

  • 9 Уса

    17 4 Отговор
    Сделката отдавна е сключена после ще опнат наркпмана

    20:23 14.08.2025

  • 10 Дон Корлеоне

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала !

    Коментиран от #21

    20:24 14.08.2025

  • 11 Пешо z

    18 6 Отговор
    Зеленчука ще бъде сготвен.Браво на Жириновски.

    Коментиран от #13

    20:25 14.08.2025

  • 12 404

    8 5 Отговор
    Аляска ще будет за нами.Сламеният клуон лично ще забие руското знаме

    20:26 14.08.2025

  • 13 Жириновски

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пешо z":

    е направо като пророк. Така е описал всичко, че все едно е бил сценариста.

    20:26 14.08.2025

  • 15 Бен Вафлек

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Фантазии от 1001 нощ. русия е икономическо джудже пред ЕС

    20:27 14.08.2025

  • 16 Даааа

    14 7 Отговор
    Сбогом, моя любов, Украйна! Вече няма сълзи, пада само дъжда! Сбогом, моя любов, аз не плача!

    20:28 14.08.2025

  • 17 Хахахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Колко ти плащат за руска пропаганда?

    Коментиран от #20

    20:28 14.08.2025

  • 18 И Киев е Руски

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Ако беше по умен и смел сега и ти можеше да се възползваш от ласките на императора

    20:29 14.08.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    6 7 Отговор
    Ако великата матушка е толкова велика, няма да преговаря с краварите, а ще си гони целите! Нъл тъй?

    20:29 14.08.2025

  • 20 Ако някой плащаше за истини

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    щеше ли да ви има?

    20:30 14.08.2025

  • 21 Дон Корлеоне

    11 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Палячовската ГомноУкрайна отново става НовоРусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два гумени царвула .

    20:30 14.08.2025

  • 22 Адрес 4000

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Русоглисте я преведи ако не ти е много труден българският
    Какво е хайпожори
    От ПосолЯ като раздават опорките поне да ги правят по правдоподобни за пред истинските българи

    Коментиран от #31

    20:32 14.08.2025

  • 23 Бай Ганьо

    6 8 Отговор
    Путин е, шефа на кенеффа, император на робите!

    Коментиран от #27

    20:32 14.08.2025

  • 24 Уса

    9 3 Отговор
    В действителност Тръмп и Путин ще благодарят на Зеленски за вярната служба с което е помогнал да бъдат избити над 1 милион нацисти

    20:32 14.08.2025

  • 25 След като

    11 1 Отговор
    дойде в Аляска Зеленски за Сибир ли ще отпътува??

    20:32 14.08.2025

  • 26 Пешо z

    11 0 Отговор
    От 1000 години запада води война срещу кирилическият свят създаден от България.

    20:33 14.08.2025

  • 27 оня с х.я

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Ганьо":

    Оня моя ти е шефа ,целувай го за да го умилостивиш ,ще ти пусне награда .

    20:34 14.08.2025

  • 28 Айде

    4 7 Отговор
    Никога двама луди не могат да създадат нещо нормално!

    20:34 14.08.2025

  • 29 Изнервен

    7 1 Отговор
    Ми изглежда дядо Дони, повтаря едни и същи думи, като че ли не е уверен в себе си

    20:35 14.08.2025

  • 30 Бай Ганьо

    3 9 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    Коментиран от #35

    20:36 14.08.2025

  • 32 Механик

    12 0 Отговор
    Според вас нормален в главата човек може ли изкаже следната мисъл:
    ""Той е, той наистина, вярвам сега, че е убеден, че ще сключи сделка, ще сключи сделка. Мисля, че ще го направи и ще разберем""
    Прочетете внимателно цитата няколко пъти!
    Някой нещо разбира ли от казаното???

    Коментиран от #63

    20:36 14.08.2025

  • 33 Айде

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Къде си тръгнал бе, ку-ку!? Ще разбереш като стигнеш!

    20:36 14.08.2025

  • 34 Механик

    10 2 Отговор
    Няма да има никаква сделка. Путин няма да се остави да го излъжат.
    Укрите да се стягат за голям погром. Изпросиха си го и ще си го получат.

    20:37 14.08.2025

  • 35 пиночет

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Бай Ганьо":

    Явно ба щатти от малък те успокоява с бибека ,смуууч кашш ли го още ?

    20:37 14.08.2025

  • 36 Гориил

    15 2 Отговор
    Всяка сделка води до загуба и поражение на Бандера.Тръмп разбира, че войната в Украйна може всеки момент да се превърне в Трета световна война. И последната за Америка.

    Коментиран от #41, #47

    20:37 14.08.2025

  • 37 не може да бъде

    8 0 Отговор
    Ами да!?Ето Путин вече е излетял и първите резултати не закъсняха -голям ледник в Канада се е срутил и е предизвикал цунами с височина 30 м.които са достигнали Аляска с височина 30 см!?А ледник в норвегия внезапно е започнал интензивно да се топи!?Предполага се че това е дело на Путин за да повлияе на Тръмп !?

    20:38 14.08.2025

  • 38 Бах

    13 0 Отговор
    После ? Ясно е че евреина ще лапне дървото, той е продаден миризливеца . Съсипа си държавата .

    20:38 14.08.2025

  • 39 Ачо

    7 1 Отговор
    Ти откъде знаеш на каква сделка е готов,бе кравар?Говори за себе си,бе глупав хайванин на какво си готов!
    Путин като ти забие един в задния двор,ще видиш сделка,убийци долни!Пускай коментара,лакей!

    20:40 14.08.2025

  • 40 00014

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така се прави!":

    Ха-ха! Затова и ние сме цъфнали, защото все някой ни командва

    20:40 14.08.2025

  • 41 Бах

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гориил":

    Много точно и ясно.

    20:40 14.08.2025

  • 42 Хохо Бохо

    10 0 Отговор
    Сибир не е в Аляска!!! Зеления го чакат в Сибир да им свири на пиано

    20:40 14.08.2025

  • 43 УдоМача

    5 2 Отговор
    Хахаха. Индия ги отева по тъч линията, Бразилия също! Вие ли изкривявате фактите или мириканците??

    20:42 14.08.2025

  • 44 гост

    10 0 Отговор
    Интересен ще бъде маршрута на Зеленски от Украйна до Аляска. Едва ли ще поеме на изток? По всичко личи, че ще пътува праз Германия, Англия САЩ и Канада нали е ПОКЛОННИК за западните "ценности"!

    Коментиран от #61

    20:42 14.08.2025

  • 45 китайски балон

    9 0 Отговор
    БайДончо е кyxap сам, ще си прецака "сделката" с голямата си глупава уста😉

    20:42 14.08.2025

  • 46 Рижавия

    8 0 Отговор
    Отново се изхвърля.

    20:44 14.08.2025

  • 48 Бай Ганьо

    1 6 Отговор
    Путин и Кремъл ще хванат средния

    20:46 14.08.2025

  • 49 Мисля, че ще го направи и ще разберем

    2 1 Отговор
    Освен ако не го разберем. Но Путин е готов и ще сключи сделка!

    20:47 14.08.2025

  • 50 55 от Козлодуй

    2 1 Отговор
    Сделка: Вълкът обещава, че ще стане вегетарианец.

    20:50 14.08.2025

  • 51 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Адрес 4000":

    той е бот-а аз съм руса лаборантка

    20:50 14.08.2025

  • 52 Хайо

    4 0 Отговор
    Защо си измисляте заглавия които не отговарят на истината ? Тръмп каза следното; ако срещата може добре и Путин се съгласи на мир ,ще се обадя на европейските лидери и Зеленски и ще ги поканя в Аляска ,ако срещата не ми е добре ,си тръгвам за в къщи .Или не знаете английски или си правите свободни съчинения в този сайт .

    20:52 14.08.2025

  • 53 Невероятно е

    7 0 Отговор
    Колко глупости може да изръси Тръмп. А това относно Индия направо е потресаващо колко е заблуден

    20:53 14.08.2025

  • 54 Няма да му се размине

    0 0 Отговор
    После ще чакаме Зеленски в Аляска....

    20:54 14.08.2025

  • 55 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    1 2 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    20:55 14.08.2025

  • 56 Няма да му се размине вика

    2 0 Отговор
    После ще чакаме и Зеленски в Аляска....

    20:55 14.08.2025

  • 57 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    1 2 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    20:55 14.08.2025

  • 58 Ами правилно

    2 0 Отговор
    Трябва да викнат Зелю на килимчето за да подпише капитулацията!!!

    20:57 14.08.2025

  • 59 А тъй, точно тъй

    1 0 Отговор
    Тръмп отказа да отговори, обяснявайки, че "не иска да разкрива картите си публично“..... и за тва сега такива глупости дрънка за да не си разкрива картите. А тъй, точно тъй

    20:59 14.08.2025

  • 60 Ами

    1 0 Отговор
    Отдавна няма значение какво говори Тръмп по медиите :)
    Важното е, Тръмп да не тръгне с рогата напред срещу Путин.
    Но съм сигурен, че това няма да се случи.
    Тръмп може да е всякакъв, но не е идиот.

    20:59 14.08.2025

  • 61 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Аз не че нещо, ама Земята е кълбо.
    Достатъчно е от Украйна да мине в Полша и от там почти право на север към полюса и на юг към Аляска.

    21:00 14.08.2025

  • 62 Украйна е прежалена

    2 0 Отговор
    Проекта "Украйна" се закрива поради отпаднала целесъобразност. САЩ вече не смятат че си заслужава да наливат пари. Разбира се са съгласни да продават оръжия. Затова Тръмп вече се е уговорил с Путин но сега играе театър. Ще използва обаче всеки повод да прехвърли вината на Зеленски за провала на преговорите. После без САЩ съдбата на Украйна е ясна. Той Марк Мили го каза, не Путин.

    21:01 14.08.2025

  • 63 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Много добре си говори човека После каквото и да стане може да се измъкне Като с Иран същата работа Правим гаф после го замазваме Дони е уплашен Притиснат е от много фактори Няма полезен ход Това е цялата работа

    Коментиран от #69

    21:01 14.08.2025

  • 64 Като отпраскам още 25% мито

    0 1 Отговор
    На Европа съвсем ще станат на всичко готови

    21:01 14.08.2025

  • 66 Путин е готов и ще сключи сделка!

    1 0 Отговор
    "Има 25 процента вероятност тази среща да не бъде успешна“, каза Тръмп пред радио "Фокс нюз"...... Питайте ме вика нещо друго да ви обясня

    21:04 14.08.2025

  • 67 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Наритай Бг копейка":

    Пони, с какво ги ритате с розовите копитца ли😅 Сладур💗

    21:07 14.08.2025

  • 68 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Ахах,дааа. Медведев остава най старши сега в Москва. Дава вахта с червеното копче под ръка.

    21:07 14.08.2025

  • 69 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ако един човек е велик и сигурен ще търси ли преговори Ако всичко му е наред ще поведе война и ще я спечели Няма да се унижава и да говори Дони трябва да намери пари до края на септември Много пари Иначе хиляда долара галон

    21:08 14.08.2025

  • 70 Еее па Дончо го каза отдавна

    1 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    А това е точно искането на Путин!!!

    21:10 14.08.2025

  • 71 Да се надяваме, че и ти ще спреш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Да дрънкаш клришета

    21:12 14.08.2025