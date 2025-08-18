Генерал Сирски: Руските сили бяха разбити и вече не контролират много селища в Сумска област

Руските войски са претърпели поражение и са загубили контрола над няколко населени места в Сумска област, заяви в интервю за РЦК-Украйна главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
"В Сумска област врагът претърпя поражение. Въпреки че разгърнаха мощни сили от елитни части - десантчици, морски пехотинци и мотострелкови формирования - те не успяха да постигнат никакъв успех през последните два месеца", каза Сирски.
Той допълни, че последният опит на Русия да напредне край Степне и Новокостянтиновка е завършил с пълен провал.
"Нападателите бяха унищожени и изтласкани обратно през държавната граница. Продължаваме настъпателните операции в района. Осъзнавайки безсмислието на усилията си, врагът сега пренасочва части от Сумския към други фронтове, най-вече към Запорожкия", каза Сирски.
Според него ситуацията на фронтовата линия в момента е много сложна. Тя е белязана от продължаването на стратегическата настъпателна операция на Русия. В момента противникът се прегрупира и се съсредоточава на двe основни направления.
"Първото е Покровското направление, което остава ключов приоритет за руснаците. А сега врагът прехвърля силите си от Сумското към Запорожкото направление. С други думи, това ще бъде втората ос, по която те планират да започнат активни настъпателни операции", каза той.
Сирски отбеляза, че към днешна дата активността на Запорожкото направление остава с ниска интензивност.
1 Ферди
16:06 18.08.2025
2 Пич
Коментиран от #16
16:06 18.08.2025
3 Риболовеца
Коментиран от #42
16:06 18.08.2025
4 сало уронили
Коментиран от #9, #23
16:06 18.08.2025
5 матю хари
16:07 18.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Руски Военен Влогър
Но нямаше кого да питам като отидох на място
Всички Руснаци бяха Грузз 200
16:08 18.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хахахаха
До коментар #4 от "сало уронили":Мнее. Рашите нищо не са разбрали. Вече са Груз 200.
16:09 18.08.2025
10 Както казва Путин
Коментиран от #14
16:09 18.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Печете живи ватенките!
16:11 18.08.2025
13 Георги
16:11 18.08.2025
14 И Сталин
До коментар #10 от "Както казва Путин":Путин изби 2 милиона Руснаци
А Сталин 25 милиона Руснаци
Кой е по добър аа??
Коментиран от #25
16:11 18.08.2025
15 Сирски
16:12 18.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Истината
16:12 18.08.2025
18 Вашето Мнение
Коментиран от #26
16:13 18.08.2025
19 нищо ново
Коментиран от #33, #39
16:13 18.08.2025
20 Аз Руснаци вече не забирам
До коментар #8 от "Топла Руска Халка":Все Кален ме Правят
Като го изва дя
Коментиран от #53
16:13 18.08.2025
21 2222
16:14 18.08.2025
22 към ,,капейките ,, ,
16:15 18.08.2025
23 55555
До коментар #4 от "сало уронили":Не-защото са умрели.!!!!
16:15 18.08.2025
24 стоян георгиев
16:15 18.08.2025
25 За съжаление на русофилите,
До коментар #14 от "И Сталин":Русия е на 1 во място в света по даване на жертви. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви. Във ВСВ, Русия е дала 6 пъти повече жертви от Германия. Такава е руско-съветската военна тактика, самоубийствени руски атаки, защото броят на собствените им жертви няма никакво значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци.
16:16 18.08.2025
26 Геро
До коментар #18 от "Вашето Мнение":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
Коментиран от #32
16:16 18.08.2025
27 С.П.
16:16 18.08.2025
28 Сатана Z
16:16 18.08.2025
29 Отец Дионисий
16:17 18.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Цък
16:17 18.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Град Козлодуй
До коментар #19 от "нищо ново":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
16:17 18.08.2025
34 Някой
Много силни думи, но за негова жалост - пълна лъжа.
16:17 18.08.2025
35 Опс
16:17 18.08.2025
36 ООрана държава
16:18 18.08.2025
37 Хапче
16:18 18.08.2025
38 Аз съм веган
16:18 18.08.2025
39 Георги
До коментар #19 от "нищо ново":тогава, от какво се плаши НАТО и за какво реве зелю?
Коментиран от #46
16:18 18.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 И ти също си гениална джендърка
До коментар #3 от "Риболовеца":От нпо отворено общество
Коментиран от #48
16:19 18.08.2025
43 да питам
16:19 18.08.2025
44 9090
16:20 18.08.2025
45 Копейки
16:20 18.08.2025
46 Глеей ся
До коментар #39 от "Георги":Ако НАТО мигне от Русия няма да остане много.
16:20 18.08.2025
47 Ах Ох
16:20 18.08.2025
48 Розовото пони Путин
До коментар #42 от "И ти също си гениална джендърка":И съм джендър от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🦄🌈😅🥳
16:21 18.08.2025
49 ахахаха
16:22 18.08.2025
50 Този Покровск стана исторически....
16:23 18.08.2025
51 Държим
ЕС И УКРАЙНА ЗАЕДНО!
16:24 18.08.2025
52 Българин
16:25 18.08.2025
53 И аз Руснаци и Русофили не забирам
До коментар #20 от "Аз Руснаци вече не забирам":По слабо Интелигентни са и нямат Усет за собствената си Хигиена
Затова намерисват и всичко останало
16:25 18.08.2025