Новини
Свят »
Украйна »
Генерал Сирски: Руските сили бяха разбити и вече не контролират много селища в Сумска област
  Тема: Украйна

Генерал Сирски: Руските сили бяха разбити и вече не контролират много селища в Сумска област

18 Август, 2025 16:04 1 275 53

  • олександър сирски-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • сумска област

Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна допълни, че последният опит на Русия да напредне край Степне и Новокостянтиновка е завършил с пълен провал

Генерал Сирски: Руските сили бяха разбити и вече не контролират много селища в Сумска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските войски са претърпели поражение и са загубили контрола над няколко населени места в Сумска област, заяви в интервю за РЦК-Украйна главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"В Сумска област врагът претърпя поражение. Въпреки че разгърнаха мощни сили от елитни части - десантчици, морски пехотинци и мотострелкови формирования - те не успяха да постигнат никакъв успех през последните два месеца", каза Сирски.

Той допълни, че последният опит на Русия да напредне край Степне и Новокостянтиновка е завършил с пълен провал.

"Нападателите бяха унищожени и изтласкани обратно през държавната граница. Продължаваме настъпателните операции в района. Осъзнавайки безсмислието на усилията си, врагът сега пренасочва части от Сумския към други фронтове, най-вече към Запорожкия", каза Сирски.

Според него ситуацията на фронтовата линия в момента е много сложна. Тя е белязана от продължаването на стратегическата настъпателна операция на Русия. В момента противникът се прегрупира и се съсредоточава на двe основни направления.

"Първото е Покровското направление, което остава ключов приоритет за руснаците. А сега врагът прехвърля силите си от Сумското към Запорожкото направление. С други думи, това ще бъде втората ос, по която те планират да започнат активни настъпателни операции", каза той.

Сирски отбеляза, че към днешна дата активността на Запорожкото направление остава с ниска интензивност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ферди

    29 2 Отговор
    Чак пък толкова.

    16:06 18.08.2025

  • 2 Пич

    33 6 Отговор
    Хахаха..... хахаха..... чакайте да спра да се смея , и ще кажа нещо..... хахаха...

    Коментиран от #16

    16:06 18.08.2025

  • 3 Риболовеца

    11 30 Отговор
    Генерал Сирски е гениален ръководител и пълководец.

    Коментиран от #42

    16:06 18.08.2025

  • 4 сало уронили

    33 8 Отговор
    А руснаците дали са разбрали?

    Коментиран от #9, #23

    16:06 18.08.2025

  • 5 матю хари

    6 25 Отговор
    Те бяха разбити и край Покровск, а уж го превземаха във всеки момент. Страшни некадърници.

    16:07 18.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руски Военен Влогър

    8 24 Отговор
    И аз чух същото
    Но нямаше кого да питам като отидох на място
    Всички Руснаци бяха Грузз 200

    16:08 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахахаха

    7 24 Отговор

    До коментар #4 от "сало уронили":

    Мнее. Рашите нищо не са разбрали. Вече са Груз 200.

    16:09 18.08.2025

  • 10 Както казва Путин

    8 18 Отговор
    Та това е просто Измет ще пратя още

    Коментиран от #14

    16:09 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Печете живи ватенките!

    7 18 Отговор
    Не ги убивайте веднага!

    16:11 18.08.2025

  • 13 Георги

    19 3 Отговор
    време беше! Отдавана не ги бяхте били и не бяхте стигали околовръстното на Москва.

    16:11 18.08.2025

  • 14 И Сталин

    7 22 Отговор

    До коментар #10 от "Както казва Путин":

    Путин изби 2 милиона Руснаци
    А Сталин 25 милиона Руснаци
    Кой е по добър аа??

    Коментиран от #25

    16:11 18.08.2025

  • 15 Сирски

    18 4 Отговор
    Вече сме пред Москва.Путин подписа капитулацията.

    16:12 18.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Истината

    5 15 Отговор
    Русия е превзела по-малко от 1% украинска територия през 2025 г. Толкова с успехите през изминалите 8 месеца.

    16:12 18.08.2025

  • 18 Вашето Мнение

    26 5 Отговор
    Със статии от този тип мисира се опитва все пак да спре опитите за самоубийства на жълтопаветни и да им вдъхне малко надежда преди тръмп да отсвири стадото дегенерати, което ще го посети довечера.

    Коментиран от #26

    16:13 18.08.2025

  • 19 нищо ново

    6 14 Отговор
    "руските сили", кой където ги хване, там ги утилизира за отрицателно време, толкова некадърни

    Коментиран от #33, #39

    16:13 18.08.2025

  • 20 Аз Руснаци вече не забирам

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Топла Руска Халка":

    Все Кален ме Правят
    Като го изва дя

    Коментиран от #53

    16:13 18.08.2025

  • 21 2222

    5 8 Отговор
    Чест и почитания, господин генерал! А сега съборете кримския мост.

    16:14 18.08.2025

  • 22 към ,,капейките ,, ,

    13 2 Отговор
    ,,Руските сили бяха разбити и вече не контролират много селища в Сумска област,, ....Голям смях! Укрите все разбиват , а все разбити остават .

    16:15 18.08.2025

  • 23 55555

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "сало уронили":

    Не-защото са умрели.!!!!

    16:15 18.08.2025

  • 24 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Има лк един, който да не е тотален клоун в 404 😅

    16:15 18.08.2025

  • 25 За съжаление на русофилите,

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "И Сталин":

    Русия е на 1 во място в света по даване на жертви. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви. Във ВСВ, Русия е дала 6 пъти повече жертви от Германия. Такава е руско-съветската военна тактика, самоубийствени руски атаки, защото броят на собствените им жертви няма никакво значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци.

    16:16 18.08.2025

  • 26 Геро

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето Мнение":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #32

    16:16 18.08.2025

  • 27 С.П.

    6 1 Отговор
    Сирски, не посягай към коката на Зеля, че от нея много се халюцинира....

    16:16 18.08.2025

  • 28 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Благодарение на "касапина от Бахмут" Сирски днес Тръмп набива канчето на Зеления фюрер.

    16:16 18.08.2025

  • 29 Отец Дионисий

    2 3 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    16:17 18.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Цък

    5 1 Отговор
    Нашите евробоклуци чакат само някава лъжлива новина за лека победа и се активират.

    16:17 18.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Град Козлодуй

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "нищо ново":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    16:17 18.08.2025

  • 34 Някой

    3 1 Отговор
    Еха!
    Много силни думи, но за негова жалост - пълна лъжа.

    16:17 18.08.2025

  • 35 Опс

    4 1 Отговор
    ама те знаят ли...

    16:17 18.08.2025

  • 36 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Тия орки победиха ли вече?

    16:18 18.08.2025

  • 37 Хапче

    2 1 Отговор
    Виаграта,понякога вършила работа.Ама вече не.Макар че ,верваме на 100%на контранаступа.

    16:18 18.08.2025

  • 38 Аз съм веган

    2 4 Отговор
    Три и половина години, а на копейките не им се верва че Бензиностанцията губи.

    16:18 18.08.2025

  • 39 Георги

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "нищо ново":

    тогава, от какво се плаши НАТО и за какво реве зелю?

    Коментиран от #46

    16:18 18.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 И ти също си гениална джендърка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Риболовеца":

    От нпо отворено общество

    Коментиран от #48

    16:19 18.08.2025

  • 43 да питам

    2 1 Отговор
    защо Русия се отказа от целите си, нали имала много орешници, с които да превзема Кияв ?

    16:19 18.08.2025

  • 44 9090

    3 2 Отговор
    Мисирски е душил прашеца на Зеленият пор и бълнува пак муха ха.

    16:20 18.08.2025

  • 45 Копейки

    3 2 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    16:20 18.08.2025

  • 46 Глеей ся

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Георги":

    Ако НАТО мигне от Русия няма да остане много.

    16:20 18.08.2025

  • 47 Ах Ох

    3 0 Отговор
    Верваме ти, ахахахахахаааа 🤣🖕

    16:20 18.08.2025

  • 48 Розовото пони Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "И ти също си гениална джендърка":

    И съм джендър от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🦄🌈😅🥳

    16:21 18.08.2025

  • 49 ахахаха

    0 0 Отговор
    "Нападателите бяха унищожени и изтласкани обратно през държавната граница"

    16:22 18.08.2025

  • 50 Този Покровск стана исторически....

    2 0 Отговор
    Десет години го превземат, то не бяха чували, котли, обкръжения, тук копейките се отчаяха🤣, сега чакат Зеленски днес да капитулира че да им се вдигне самочувствието, слугите и подгъзниците трябва да изразят топли чувства към господарите от Кремъл, обаче ще видят само средния пръст на Зеленски.

    16:23 18.08.2025

  • 51 Държим

    1 0 Отговор
    Тръмп изкъсо, че е склонен към предателства и помагане на Путин и подкрепяме Украйна колкото е нужно.
    ЕС И УКРАЙНА ЗАЕДНО!

    16:24 18.08.2025

  • 52 Българин

    0 0 Отговор
    Ако перчема не натисне за край на войната Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    16:25 18.08.2025

  • 53 И аз Руснаци и Русофили не забирам

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Аз Руснаци вече не забирам":

    По слабо Интелигентни са и нямат Усет за собствената си Хигиена
    Затова намерисват и всичко останало

    16:25 18.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания