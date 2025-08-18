Генерал Сирски: Руските сили бяха разбити и вече не контролират много селища в Сумска област

Руските войски са претърпели поражение и са загубили контрола над няколко населени места в Сумска област, заяви в интервю за РЦК-Украйна главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"В Сумска област врагът претърпя поражение. Въпреки че разгърнаха мощни сили от елитни части - десантчици, морски пехотинци и мотострелкови формирования - те не успяха да постигнат никакъв успех през последните два месеца", каза Сирски.

Той допълни, че последният опит на Русия да напредне край Степне и Новокостянтиновка е завършил с пълен провал.

"Нападателите бяха унищожени и изтласкани обратно през държавната граница. Продължаваме настъпателните операции в района. Осъзнавайки безсмислието на усилията си, врагът сега пренасочва части от Сумския към други фронтове, най-вече към Запорожкия", каза Сирски.

Според него ситуацията на фронтовата линия в момента е много сложна. Тя е белязана от продължаването на стратегическата настъпателна операция на Русия. В момента противникът се прегрупира и се съсредоточава на двe основни направления.

"Първото е Покровското направление, което остава ключов приоритет за руснаците. А сега врагът прехвърля силите си от Сумското към Запорожкото направление. С други думи, това ще бъде втората ос, по която те планират да започнат активни настъпателни операции", каза той.

Сирски отбеляза, че към днешна дата активността на Запорожкото направление остава с ниска интензивност.