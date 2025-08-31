Новини
Украинският генерален щаб: Грубо преувеличение! Руските части не са превзели нито един украински град и през това лято
  Тема: Украйна

31 Август, 2025 15:03 797 48

  • русия-
  • украйна-
  • валерий герасимов-
  • донбас-
  • донецка област

Вчера началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места

Украинският генерален щаб: Грубо преувеличение! Руските части не са превзели нито един украински град и през това лято - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна заявиха днес, че въпреки твърденията на Москва, че е провела успешно лятно настъпление, руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един значителен украински град и „грубо са преувеличили“ данните, свързани с завзетите територии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчера началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.

„Въпреки твърденията на Герасимов, руските сили не са поели пълен контрол дори и над един значителен град“, съобщи в изявление в социалните мрежи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„Представените от окупаторите данни за превзетите територии и селища са грубо преувеличени“, допълниха от ВСУ.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 8 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    15:04 31.08.2025

  • 2 оня с коня

    28 5 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    15:04 31.08.2025

  • 3 Кит

    17 2 Отговор
    Обаче пък каква недооценка на украинския контранаступ...
    Докога, питам аз???....

    Коментиран от #6

    15:05 31.08.2025

  • 4 аz СВО Победа80

    4 18 Отговор
    Извънредно! Розовото Фламинго полетя над Русия.
    Ква стана тя🤣
    Ква стана тя🤣

    15:05 31.08.2025

  • 5 Паисий е жив

    23 1 Отговор
    "Нито един значителен град" - да се чете - само тези без стратегическо значение.

    15:06 31.08.2025

  • 6 Киев за два дня.

    4 16 Отговор

    До коментар #3 от "Кит":

    Мдаа

    Коментиран от #24

    15:06 31.08.2025

  • 7 НИКО

    20 3 Отговор
    НАЛИ СВЪРШВАТ БАНДЕРИТЕ И АЗОВЦИТЕ ТОВА Е ВАЖНО ГРАДОВЕТЕ ЩЕ ПОЧАКАТ

    15:06 31.08.2025

  • 8 Украинците изградиха защитните

    7 20 Отговор
    рубежи, на руснаците и остава да гинат като едно време:
    За родину, за путина!

    15:07 31.08.2025

  • 9 А50

    19 3 Отговор
    Да продължават все така до последната укра.

    15:07 31.08.2025

  • 10 За първи път в света, руски патент

    8 16 Отговор
    провежда се спец операция с 1 200 000 жертви!

    Коментиран от #13

    15:08 31.08.2025

  • 11 Механик

    15 2 Отговор
    Даа, а укрите си върнаха Крим.
    Всяка година си го връщат минимум по 3 пъти.

    Коментиран от #19

    15:08 31.08.2025

  • 12 ЯШКО

    14 4 Отговор
    ЕДИН ДЕН ВСЕ ПАК ЩЕ ДОИДЕ ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ РУСИЯ НЕ БЪРЗА

    15:09 31.08.2025

  • 13 Димитринчо

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "За първи път в света, руски патент":

    Повечко са.

    15:09 31.08.2025

  • 14 Руснак в България

    7 13 Отговор
    На руснака му е толкова мизерен животеца, че му е все едно от какво ще пукне, дали от водка или от бомба!
    При второто може да го обявят за герой!

    Коментиран от #22

    15:09 31.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 пони, ама розАво

    10 2 Отговор
    Е те това ми оправи деня!
    Още браним Мариупол, нали?!?
    Ох, така ми олекна, като след избелване на ануса!

    15:10 31.08.2025

  • 17 Бай Ганьо

    5 7 Отговор
    За нашите копейки ,както винаги остава бибека

    15:10 31.08.2025

  • 18 Хихи

    1 1 Отговор
    Чакаме те контранастъпление то на ВСУ и превземането на Киев иначе войната няма да свърши

    15:10 31.08.2025

  • 19 Е нали👇

    4 10 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо?

    Коментиран от #29

    15:10 31.08.2025

  • 20 стоян георгиев

    4 11 Отговор
    Русия се опитва през срещите с Тръмп да демонстрира някаква легитимност и сила.това .тук троловете следват тази позиция.само че ни един от тях беше да се измести в Русия от загниващата Европа или сащ.даже тия дето живееха в Русия сега се изселват обратно.българите в Русия са около 11000.в Каспичан има повече.

    Коментиран от #30

    15:11 31.08.2025

  • 21 ха-ха

    10 1 Отговор
    Знааачи - тя укрията си е цяла и непокътната , а руснаците ,,лъжат,, , че са я превзели . Тия укри , когато да ги набиеш , винаги си закъснял !

    15:11 31.08.2025

  • 22 Всеки ден по 1000 орkи заминават

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "Руснак в България":

    при Кобзон.

    Коментиран от #28

    15:11 31.08.2025

  • 23 ГАРИК

    6 2 Отговор
    ГРЪМНАЛИ МАРСУЛА ,ВЕРНО ЛИ Е

    15:13 31.08.2025

  • 24 Пък 404

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Киев за два дня.":

    не си е върнала нито една махала за два, три дня. Хахаха

    15:13 31.08.2025

  • 25 БОЛШЕВИК

    6 3 Отговор
    Руските части не превземат градове а цели области, като 99% от Луганска област!

    15:14 31.08.2025

  • 26 Има два вида русофили

    6 3 Отговор
    Едните работят в ЕС и от техните данъци се праща оръжие за Украйна.Вторият вид копейки директно произвеждат български оръжия в нашите военни заводи.

    15:14 31.08.2025

  • 27 Краснов

    6 1 Отговор
    Какво да прави горкия Герасимов?Ще маже,ще лъже,
    изопачава...иначе току виж,че паднал от високо или
    отказал да пие ароматен чай.

    15:15 31.08.2025

  • 28 Димитринчо

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Всеки ден по 1000 орkи заминават":

    По повечко.

    15:16 31.08.2025

  • 29 За два 🤟

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Е нали👇":

    дня 404 взе че умря.

    Коментиран от #34

    15:16 31.08.2025

  • 30 Баце ЕООД

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    В момента, особено в Тиянжин ако знаеш каква легитимност имат...

    Коментиран от #39

    15:16 31.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ЕЛЗА

    4 1 Отговор
    ЗАЩО ТРИЕТЕ БЕ ФАКТИ

    Коментиран от #33

    15:17 31.08.2025

  • 33 ПИЖО

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "ЕЛЗА":

    ЗАЩОТО ЛЪЖАТ И СА СОРОСКИ САИТ

    15:18 31.08.2025

  • 34 КУЗЬО

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "За два 🤟":

    И ЕВРОПА СКОРО ЩЕ ХВЪРЛИ ТОПА

    15:19 31.08.2025

  • 35 Критик

    3 5 Отговор
    Както писах по-рано, рашистите преувеличават(лъжат) с около 1/4 за окупираните територии...

    Коментиран от #36

    15:19 31.08.2025

  • 36 ЛИЛИ

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Критик":

    КИРТИК АМА ВЕРНО

    15:22 31.08.2025

  • 37 Рускиня

    0 1 Отговор
    Зеленски да обяви, че с милиардите $,€ дадени от ЕС и САЩ Украйна е успяла да превземе колко хил. кв. км. от РФ?
    Всички знаем, че войските на РФ не са превзели и кв. см. от Украйна!

    Коментиран от #43, #45, #46

    15:22 31.08.2025

  • 38 Руски войници

    1 2 Отговор
    се промъкват до първа къща в селото и се снимат с руското знаме.
    Превзето е селото, демек.
    След това ги пленяват или унищожават. Но фотото остава.

    15:23 31.08.2025

  • 39 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Баце ЕООД":

    Каква? Китаеца си играе с руския милиционер.давай вова нека ти измира народа нека страната ти е в рецесия ние сме зад теб докато хептен се прецакаш...сериозна легитимност няма и дума.провери как се движи Русия БВП и демография и после виж тези на китай.добра ли е подобна тенденция или не?

    15:23 31.08.2025

  • 40 Обяснявам

    2 1 Отговор
    за бавно загряващите русофоби! Русия напредва бавно,но смила украинците по 1500 на ден!Може и бързо,но тогава"колективния запад"ще извърши някоя мръсотия,което го умеят и нещата ще станат непредсказуеми!Затова Зеленски играе за Путин,докато остане без армия и капитулира!Кой разбрал,разбрал,за останалите няма смисъл!

    15:23 31.08.2025

  • 41 ти да видиш,

    1 1 Отговор
    пък аз амсалака гледам западните карти и те казват друго?!? Така ще е, като не слушам кво ми реди УНИАН

    15:23 31.08.2025

  • 42 грУЙО

    2 1 Отговор
    Има време, има време и окраина ще вземат и европейския съюз ще се разпадне на малки урсулки.

    15:24 31.08.2025

  • 43 ЛОРИ

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Рускиня":

    ДА ЗНАЕТЕ УКРИТЕ КОЛКО ЗЕМЯ ЗА ГРОБИЩА ЗАВЗЕХА ЩЕ ВИ ПАДНЕ ШАПКАТА

    15:24 31.08.2025

  • 44 защо

    0 0 Отговор
    Защо не ни информирате за новата държавна награда на името на Степан Бандера? Ще наградят ли Тагарев, Петков, Паси? А, президента на най-поддържащата ги държава Полша, ще го наградят ли? Много ще му отива - носител на високото отличие Степан Бандера.

    15:24 31.08.2025

  • 45 Личи си, че си рускиня

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Рускиня":

    И без да го пишеш. Размириса се на водка.

    15:24 31.08.2025

  • 46 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Рускиня":

    Милиардите от ЕС не са за да превзема зеленски чужди територии а за да защитава своята.толкова години не го ли разбра? Украйна няма претенции към чужда земя!

    Коментиран от #48

    15:24 31.08.2025

  • 47 само питам

    1 0 Отговор
    дали има живо месо във укрия още?

    15:25 31.08.2025

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    осраайна е руска територия бе невеежество нееуко

    15:26 31.08.2025

