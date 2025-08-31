Украинският генерален щаб: Грубо преувеличение! Руските части не са превзели нито един украински град и през това лято

Въоръжените сили на Украйна заявиха днес, че въпреки твърденията на Москва, че е провела успешно лятно настъпление, руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един значителен украински град и „грубо са преувеличили“ данните, свързани с завзетите територии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Вчера началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.
„Въпреки твърденията на Герасимов, руските сили не са поели пълен контрол дори и над един значителен град“, съобщи в изявление в социалните мрежи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
„Представените от окупаторите данни за превзетите територии и селища са грубо преувеличени“, допълниха от ВСУ.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
15:04 31.08.2025
2 оня с коня
15:04 31.08.2025
3 Кит
Докога, питам аз???....
Коментиран от #6
15:05 31.08.2025
4 аz СВО Победа80
Ква стана тя🤣
Ква стана тя🤣
15:05 31.08.2025
5 Паисий е жив
15:06 31.08.2025
6 Киев за два дня.
До коментар #3 от "Кит":Мдаа
Коментиран от #24
15:06 31.08.2025
7 НИКО
15:06 31.08.2025
8 Украинците изградиха защитните
За родину, за путина!
15:07 31.08.2025
9 А50
15:07 31.08.2025
10 За първи път в света, руски патент
Коментиран от #13
15:08 31.08.2025
11 Механик
Всяка година си го връщат минимум по 3 пъти.
Коментиран от #19
15:08 31.08.2025
12 ЯШКО
15:09 31.08.2025
13 Димитринчо
До коментар #10 от "За първи път в света, руски патент":Повечко са.
15:09 31.08.2025
14 Руснак в България
При второто може да го обявят за герой!
Коментиран от #22
15:09 31.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 пони, ама розАво
Още браним Мариупол, нали?!?
Ох, така ми олекна, като след избелване на ануса!
15:10 31.08.2025
17 Бай Ганьо
15:10 31.08.2025
18 Хихи
15:10 31.08.2025
19 Е нали👇
До коментар #11 от "Механик":Киев за два дня и всьо?
Коментиран от #29
15:10 31.08.2025
20 стоян георгиев
Коментиран от #30
15:11 31.08.2025
21 ха-ха
15:11 31.08.2025
22 Всеки ден по 1000 орkи заминават
До коментар #14 от "Руснак в България":при Кобзон.
Коментиран от #28
15:11 31.08.2025
23 ГАРИК
15:13 31.08.2025
24 Пък 404
До коментар #6 от "Киев за два дня.":не си е върнала нито една махала за два, три дня. Хахаха
15:13 31.08.2025
25 БОЛШЕВИК
15:14 31.08.2025
26 Има два вида русофили
15:14 31.08.2025
27 Краснов
изопачава...иначе току виж,че паднал от високо или
отказал да пие ароматен чай.
15:15 31.08.2025
28 Димитринчо
До коментар #22 от "Всеки ден по 1000 орkи заминават":По повечко.
15:16 31.08.2025
29 За два 🤟
До коментар #19 от "Е нали👇":дня 404 взе че умря.
Коментиран от #34
15:16 31.08.2025
30 Баце ЕООД
До коментар #20 от "стоян георгиев":В момента, особено в Тиянжин ако знаеш каква легитимност имат...
Коментиран от #39
15:16 31.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ЕЛЗА
Коментиран от #33
15:17 31.08.2025
33 ПИЖО
До коментар #32 от "ЕЛЗА":ЗАЩОТО ЛЪЖАТ И СА СОРОСКИ САИТ
15:18 31.08.2025
34 КУЗЬО
До коментар #29 от "За два 🤟":И ЕВРОПА СКОРО ЩЕ ХВЪРЛИ ТОПА
15:19 31.08.2025
35 Критик
Коментиран от #36
15:19 31.08.2025
36 ЛИЛИ
До коментар #35 от "Критик":КИРТИК АМА ВЕРНО
15:22 31.08.2025
37 Рускиня
Всички знаем, че войските на РФ не са превзели и кв. см. от Украйна!
Коментиран от #43, #45, #46
15:22 31.08.2025
38 Руски войници
Превзето е селото, демек.
След това ги пленяват или унищожават. Но фотото остава.
15:23 31.08.2025
39 стоян георгиев
До коментар #30 от "Баце ЕООД":Каква? Китаеца си играе с руския милиционер.давай вова нека ти измира народа нека страната ти е в рецесия ние сме зад теб докато хептен се прецакаш...сериозна легитимност няма и дума.провери как се движи Русия БВП и демография и после виж тези на китай.добра ли е подобна тенденция или не?
15:23 31.08.2025
40 Обяснявам
15:23 31.08.2025
41 ти да видиш,
15:23 31.08.2025
42 грУЙО
15:24 31.08.2025
43 ЛОРИ
До коментар #37 от "Рускиня":ДА ЗНАЕТЕ УКРИТЕ КОЛКО ЗЕМЯ ЗА ГРОБИЩА ЗАВЗЕХА ЩЕ ВИ ПАДНЕ ШАПКАТА
15:24 31.08.2025
44 защо
15:24 31.08.2025
45 Личи си, че си рускиня
До коментар #37 от "Рускиня":И без да го пишеш. Размириса се на водка.
15:24 31.08.2025
46 стоян георгиев
До коментар #37 от "Рускиня":Милиардите от ЕС не са за да превзема зеленски чужди територии а за да защитава своята.толкова години не го ли разбра? Украйна няма претенции към чужда земя!
Коментиран от #48
15:24 31.08.2025
47 само питам
15:25 31.08.2025
48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #46 от "стоян георгиев":осраайна е руска територия бе невеежество нееуко
15:26 31.08.2025